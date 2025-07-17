«Ньюкасл» не продаст «Ливерпулю» Исака, «красные» идут за Экитике

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вчера, 13:18

«Ньюкасл» дал понять «Ливерпулю», что не продаст нападающего сборной Швеции .

«Сорокам» предлагали целых 138 миллионов евро, и такой трансфер сделал бы 25-летнего форварда самым дорогостоящим игроком в истории английского футбола. Тем не менее, «Ньюкасл» ответил, что оценивает Исака в 174 миллиона евро (т.е. в 150 миллионов фунтов стерлингов). А такая сумма даже «Ливерпулю» не по карману прямо сейчас.