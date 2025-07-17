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«Ньюкасл» не продаст «Ливерпулю» Исака, «красные» идут за Экитике

вчера, 13:18

«Ньюкасл» дал понять «Ливерпулю», что не продаст нападающего сборной Швеции Александера Исака.

«Сорокам» предлагали целых 138 миллионов евро, и такой трансфер сделал бы 25-летнего форварда самым дорогостоящим игроком в истории английского футбола. Тем не менее, «Ньюкасл» ответил, что оценивает Исака в 174 миллиона евро (т.е. в 150 миллионов фунтов стерлингов). А такая сумма даже «Ливерпулю» не по карману прямо сейчас.

Получив отказ, чемпионы Англии тут же вступили в заочную борьбу с «Ньюкаслом» за французского нападающего Уго Экитике, который принадлежит немецкому «Айнтрахту». И здесь «Ливерпуль» уже добился определенного успеха – «Ньюкасл» получил отказ от клуба из Франкфурта, поскольку мерсисайдцы готовы заплатить за бывшего игрока ПСЖ существенно больше 80 миллионов евро.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 15:10
Перейдёт в Ливерпуль, и если заиграет, все скажут какой у них крутой менеджмент. Перешёл бы в МЮ, через год превратился бы в полено, все сказали бы как МЮ развели.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:29
Ньюкасл - это самый богатый футбольный клуб в мире и деньгами их не удивить! Если бы не правило ФФП, то думаю многие мировые звезды играли бы там!
Ньюкаслу нет никакого смысла отпускать своих лидеров! Деньги у клуба есть, в ЛЧ играют, так зачем же нужно отпускать лидера атаки еще и к конкурентам!?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:42
Смотри-ка а Ньюкасл умеет быть непреклонным. Не захотели Исака продавать Ливерпулю, вот и подняли на него цену за пределы логики. А вот действующий чемпион Англии не стал платить больше из принципа. В АПЛ собралась бороться за титул приличная компания, да и претендентов на участие в Лиге чемпионов достаточно. Конкурс не меньше двух команд на одно место. Сколько мы ещё увидим трансферов до закрытия трансферного окна?
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 13:35
Хорошая новость. Исак этих денег не стоит. Этот сезон покажет
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