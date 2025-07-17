«Ньюкасл» не продаст «Ливерпулю» Исака, «красные» идут за Экитике

«Ньюкасл» дал понять «Ливерпулю», что не продаст нападающего сборной Швеции Александера Исака.
«Сорокам» предлагали целых 138 миллионов евро, и такой трансфер сделал бы 25-летнего форварда самым дорогостоящим игроком в истории английского футбола. Тем не менее, «Ньюкасл» ответил, что оценивает Исака в 174 миллиона евро (т.е. в 150 миллионов фунтов стерлингов). А такая сумма даже «Ливерпулю» не по карману прямо сейчас.
Получив отказ, чемпионы Англии тут же вступили в заочную борьбу с «Ньюкаслом» за французского нападающего Уго Экитике, который принадлежит немецкому «Айнтрахту». И здесь «Ливерпуль» уже добился определенного успеха – «Ньюкасл» получил отказ от клуба из Франкфурта, поскольку мерсисайдцы готовы заплатить за бывшего игрока ПСЖ существенно больше 80 миллионов евро.
Ньюкаслу нет никакого смысла отпускать своих лидеров! Деньги у клуба есть, в ЛЧ играют, так зачем же нужно отпускать лидера атаки еще и к конкурентам!?
Ньюкаслу нет никакого смысла отпускать своих лидеров! Деньги у клуба есть, в ЛЧ играют, так зачем же нужно отпускать лидера атаки еще и к конкурентам!?