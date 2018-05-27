Топ-7 причин для трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»

27 мая 2018, 10:12

Криштиану специально привлек внимание после финала ЛЧ. «Соккер.ру» видит в этом и желание вынудить Переса повторить контракт Месси, и намек на главный трансфер года.

Финиш проекта Роналду в Мадриде

Зачем намекать на уход во время празднования? Криштиану - пожиратель внимания, проваливший финал и нашедший способ выйти на первый план. Вчера он подколол Месси вопросом: «У кого там Пичичи?» Напомнил о своих титулах, предложил переименовать еврокубок в CR7 Лигу чемпионов, бросил фразу «мне было хорошо в „Реале“». Было! Потом хлопал ресницами и уточнял, что слова вырвали из контекста...

Чтобы чуть позже в микст-зоне повторить мысль об уходе. Это холодный, как его взгляд на Салаха до игры, расчет. Не верьте в случайность поведения, удивившего и Рамоса, и Переса, и Зидана. ЛЧ выиграл «Реал», а погреться в лучах информационной славы решил Роналду. О дубле Бэйла говорят меньше, ревнивый Криштиану украл микрофон. Роналду обошел Месси по победам в ЛЧ, может обойти по «Золотым мячам». Выполнил миссию, теперь думает о деньгах и будущем семьи. Например, где образование лучше, в Испании или Великобритании?

Ставка «Реала» на Неймара в будущем

Вчера заметно выросла цена Бэйла, но продажа Гарета в «Баварию» или обмен валлийца на Неймара с доплатой не закрывает вопрос, где взять разницу? Бразилец хочет обратно в Испанию и выберет «Реал». Но зачем Пересу два пастуха одного стада, еще и изначально смежных позиций? Роналду ведь по коммерческому и игровому потенциалу уступает сейчас Неймару.

И выручить за него столько денег, чтобы «сэкономленных» миллионов хватило на покупку бразильца, можно лишь в одном случае. Если МЮ отдаст «Реалу» за Роналду 200 млн евро прямо сейчас, ведь через год за 34-летнего футболиста никто столько не заплатит. Коммерчески логичный шаг для «сливочных», Криштиану стареет. Ему самому приятнее вовремя выбрать клуб, где будут на руках носить, и страну, где лично ему комфортно, чем нарваться на свист «Бернабеу» и быть выброшенным, как Рауль или Касильяс.

Разногласия с Флорентино Пересом

Босс «Реала» так испугался вопроса о будущем Роналду, что даже понизил голос: «Может, не будем об этом в праздничный день?» Перес – друг Зидана, о чем говорил еще до назначения Зинедина. Но Роналду своим близким человеком никогда не называл. Президент «Реала», по слухам, предлагает португальцу до ЧМ-18 новый контракт на 30 миллионов евро в год и 2 миллиона бонусами.

Но есть причины отказать. Во-первых, Роналду не продлевают срок соглашения. Во-вторых, никто в окружении Криштиану не скрывает, что его взбесило то, как ловко отец Месси раскатал «Барселону» на переговорах и выбил на 50 млн евро в год после уплаты налогов. Роналду хочет оклад, как у аргентинца, а Перес отказывает. «Реал» боится увеличивать оклад старому форварду, ведь тогда все ветераны пойдут за добавкой.

Потребности «Манчестер Юнайтед»

Оценим трансфер со стороны покупателя. Легко найти причины, почему не стоит вкладывать огромные деньги в старого игрока. Но МЮ - корпорация, которая думает о прибыли, и команда, которая вылетает от «Севильи». Приход Роналду дает живые деньги и надежду заманить топовых игроков. Клуб отдал 100 миллионов евро за Погба, рекордную для АПЛ сумму за форварда – Лукаку. Но не получил команду, в которой Де Хеа хотел бы остаться.

МЮ - скучный, желание Моуриньо заманить Крооса и Роналду можно понять, даже если эти трансферы будут одними из самых дорогих в истории. А это еще одна причина для «Реала» не блокировать переговоры. Они и так учились играть без Криштиану. Сделают это раньше – вырастет шанс передать команду в руки новым лидерам. А вот англичанам выбирать не приходится, Неймар не горит желанием лететь к Моуриньо, но МЮ нужен на поле результативный вожак, рядом с которым Санчес – так, погулять вышел.

Проблемы со здоровьем Фергюсона

В любой истории нужен «триггер». Мысль о переезде в Манчестер в голову Роналду мог окончательно вбить инсульт сэра Алекса. Роналду ведь не праздновал гол «Барселоне» именно из-за этой беды. Португалец сложно переживал смерть родного отца, дурные вести из Манчестера воспринял лично. Не можем знать, о чем Фергюсон и Криштиану говорили по телефону на днях. Но, зная хитрого шотландца, легко представить его просьбу: «Верни МЮ на вершину, сынок».

И вот Роналду уже начал ностальгировать о юности. Криштиану не настолько умный и коварный человек, чтобы прятать мысли между строк. Обратите внимание, что до финала с «Ливерпулем» вспомнил именно МЮ – заявил, что лучше бы сыграл против бывшего клуба. Роналду может спросить себя, а кто у него в Мадриде родной, кроме семьи, которую легко перевезти? Не исключено, что как дома он чувствует себя именно в Манчестере, пускай Марсело и компания – его друзья.

Необходимость перекрыть скандалы

Роналду важен имидж. Поэтому различные истории о нем – вроде странных перелетов в Марокко к другу на частном самолете, измен Ирине Шейк в спальне с ее портретом на стене, похождений по проституткам в Манчестере, пластической операцией на носу, или детьми от суррогатных засекреченных матерей просачиваются в прессу постепенно, задевают португальца.

А когда Криштиану пережил публичное унижение в испанском суде – злился на «Реал». Ведь в МЮ финансовые вопросы решали четко, а в Испании его не защитили. Неизвестно, какие махинации позволял себе Жорже Мендеш, и если агента Криштиану вот-вот поймают на новой лжи – Роналду лучше туда, где было проще. В Англии система налогообложения другая, что тоже может быть аргументом для финансовой империи Мендеша-Роналду.

Получение нового личного вызова

Вот забьет еще раз «Барселоне». Или три за вечер. Что изменится? Ни-че-го. Выиграет «Реал» Ла Лигу или проиграет – без разницы. После четырех побед в ЛЧ команде Зидана сложно искать мотивацию. Уже много матчей провели на автомате, стараясь рассчитать все и положиться на «сливочную» удачливость и космический класс. Не исключено, что Криштиану перестала возбуждать игра за «Реал». А голевой рывок не подарил эмоции, на которые рассчитывал адреналиновый маньяк и эгоцентрист.

Спор с коллегами, что Роналду догонит Месси в борьбе за Пичичи, португалец проиграл, но вряд ли его это сильно расстроило. Ведь одной «Золотой бутсой» больше, одной меньше. А вот если Криштиану в его возрасте ударно вернется в МЮ и еще раз покорит АПЛ – добавит баллов в копилку легендарности. Кроме интересного вызова, борьбы с МС и «Ливерпулем», у Роналду есть еще один бонус от переезда в Манчестер. У «Юнайтед» есть старые фанаты, которые его обожают, а поклонники «Реала» мало того что тихие, так еще и к Криштиану относятся критически.

Сейчас идеальный момент для выгодного расставания?

Криштиану – предприниматель, а его главный актив – тело. Все понимают, какие причины держат футболиста в Мадриде. Там команда, которая даже при спорной игре выигрывает ЛЧ годами, а при хорошей обязательно приносит Роналду другие награды и титулы, кроме любимого «ушастого». В «Реале» португальцу хорошо платят, его семья не привыкла к серому Манчестеру, а ему самому рискованно соглашаться на возвращение в АПЛ в солидном возрасте.

Но даже упоминание такой чуши, как «биологический возраст» - еще одна сказка для самоуспокоения богачей, готовых заплатить за «обследование», может быть признаком, что Роналду готовится к тому, чего от него не ждали. ПСЖ отказал, правильно посчитав переезд в Лигу 1 шагом назад в карьере. Но, быть может, агент футболиста и сам Криштиану сели и посчитали, что сейчас идеальный момент, чтобы развести американцев из МЮ на огромные деньги?

Не стоит исключать прозаичный финансовый стимул, ведь Моуриньо не случайно еще в январе забрасывал удочки, осыпая коллегу по общему агенту комплиментами. В «Манчестер Юнайтед» тоже все прекрасно подсчитали. Ни одна покупка из дорогих – Гризманна, Бэйла или Дибалы, не принесет клубу столько денег от рекламных сделок, как возвращение старика Роналду. Плюс задобрят фанатов и попробуют выехать на опыте Криштиану в будущем сезоне.

Лучшего момента для ухода из «Реала» не найти, ведь сейчас Роналду снова востребован, хотя буквально полгода назад на нем ставили крест. Существует очевидный запрос на его возвращение в Англию, где приз лучшему игроку делили Салах и Де Брюйне – не самые разрекламированные игроки мира последних лет. АПЛ фигура масштаба Роналду нужна хотя бы для того, чтобы противопоставлять Мохамеду, которого Криштиану вчера поддержал после травмы, а потом огорчил силами Бэйла.

Все ждут, что Гарет покинет «Реал» - и правы, но не исключен уход самого Роналду. Оставаясь в «Мадриде», ничем не рискует, все будет идти как по маслу, еще и Неймара в помощники привезут. Но разве не осталось в португальце духа авантюризма? Разве есть сомнения, что если «Реал» - его успешная работа, то «Манчестер Юнайтед» - дом, который вот так просто из сердца не выбросишь? Особенно если дома готовы выделить 200 млн фунтов по контракту для тридцатитрехлетнего игрока.

Если «Реал» и Роналду вдруг сторгуются по новому контракту – Криштиану останется в Мадриде на три года, будет натаскивать Неймара и готовить его на царство. А если нет – у «Манчестер Юнайтед» появится новая семерка, что намного интереснее, ведь Криштиану может расшевелить АПЛ даже в тридцать три года. Не просто так на его совести пять кубков Лиги чемпионов, 100 побед и 120 голов – всюду рекорды турнира. На таком багаже можно заварить царскую пенсию на уровне с Месси. Роналду ни в чем не хочет уступать аргентинцу, особенно в зарплате.