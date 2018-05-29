«Ливерпуль» обновил полузащиту. А где вратарь?

29 мая 2018, 13:30

Вслед за Кейта, о переходе которого «красные» договорились еще прошлым летом, состав финалистов ЛЧ пополнит Фабиньо. «Соккер.ру» разбирается в трансферах «Ливерпуля».

Новички: Кейта + Фабиньо = 105 миллионов евро

Лето даже еще не началось, а «Ливерпуль» уже потратил больше 100 миллионов евро на усиление состава. Это отлично, что слова боссов не расходятся с делом. Еще до финала Лиги чемпионов в Киеве совладелец «красных» Том Вернер заявил: «Как бы ни закончился матч с „Реалом“, мы гарантируем болельщикам, что укрепим состав, подпишем новых игроков, чтобы бороться за все трофеи в следующем сезоне». «Ливерпуль» действительно ведет многолетнюю кадровую погоню за чемпионами АПЛ последних лет, ведь мерсисайдцам приходится терять сильных игроков: уходы Торреса, Суареса и Стерлинга неизбежно ослабляли команду, а вот потерю Коутиньо на «Энфилде» как будто не заметили, потому что к ней Юрген Клопп оказался готов, выстроив убойное трио в атаке.

Салах и ван Дейк пришли в прошедшем сезоне – это большие игроки, сделавшие «Ливерпуль» мощнее. Купленный за копейки Робертсон заиграл в стартовом составе. Окслейд-Чемберлен до травмы тоже отлично себя проявлял. Качественная работа на трансферном рынке. Теперь приходят Кейта и Фабиньо, а их приобретение – это повод не сожалеть об уходе Эмре Джана. Два полузащитника вместо одного немца, решившего поставить на другую лошадку. Это еще один огромный плюс к командной силе и кадровым возможностям, а также прозрачный намек на то, что достижение финала Лиги чемпионов на берегах Мерси отказываются считать пиком этой команды. Щедрые вложения в состав означают, что руководство верит в проект Клоппа и планирует его развивать. Было бы глупо иначе.

Представляем новичков

Наби Кейта (Гвинея, 23 года)

Трансфер: из «Лейпцига» за 60 миллионов евро

Сделка. О трансфере африканского полузащитника «Ливерпуль» договорился еще прошлым летом, отложив фактический переход на год вперед. Этим летом Кейта появится на «Энфилде» во плоти, а Юрген Клопп уже пообещал, что Наби окажет серьезное влияние на игру «Ливерпуля».

Кто такой? Последние два сезона хавбек провел в Бундеслиге, выступая за «РБ Лейпциг», до этого два года играл за австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга, где чуть-чуть разминулся с Садьо Мане, а начинал профессиональную карьеру Кейта во французском «Истре», который тогда выступал в Лиге 2. Мораль сего пересказа такова, что Наби – молодой, но уже опытный футболист, к 23 годам он провел пять полноценных сезонов, причем от одного к другому прогрессировал ощутимыми темпами.

Кем будет в «Ливерпуле»? Кейта можно считать заменой Джану, ни для кого не секрет, что немец уходит в «Ювентус». Основное амплуа у этих игроков одинаковое – говорим о полузащитниках типа «бокс ту бокс», но дальше начинаются различия. Эмре тянет в оборону, собственно, он даже играл в предпоследней линии, а Наби ориентирован на атаку, в Австрии действовал еще ближе к чужим воротам и много забивал. В прошедшем сезоне за «Лейпциг» тоже набрал «9+7» в зачет результативности. Насколько понимаю, Клопп рассчитывает на Кейта как на игрока-связку между основными силами атаки и троицей нападения. У африканца отличное видение поля, он замечательно тащит мяч (лучший по дриблингу в «Лейпциге»), так что он должен стать еще одним мотором команды по типу Окслейда-Чемберлена, которого герр Юрген тоже видит в этой роли.

Фабиньо (Бразилия, 24 года)

Трансфер: из «Монако» за 45 миллионов евро

Сделка. Прошлым летом писали об интересе к Фабиньо со стороны «Манчестер Юнайтед», но Жозе Моуриньо улыбнулся вариант с Матичем. В январе бразилец признался, что его время в «Монако» подходит к концу, а главными претендентами на него считались ПСЖ и «Ювентус», так что объявление о переходе в «Ливерпуль» стало несколько неожиданным. «Красные» сработали четко и сыграли на опережение, не влезая в изнурительную борьбу за игрока.

Кто такой? Как и Кейта, бразилец рано покинул свою страну, чтобы присоединиться к португальскому клубу «Риу Аве», откуда ездил на стажировку в мадридский «Реал». Провел полноценный сезон в «Кастилье», даже разок сыграл за главную команду «Королевского клуба»: Жозе Моуриньо выпустил его в концовке сезона 2012/2013 на матч против «Малаги», а Фабиньо отблагодарил за доверие голевой передачей на Анхеля Ди Марию. В Мадриде в бразильца не вцепились, поэтому вскоре после этого знаменательного события началась пятилетняя Фабиниада хавбека в «Монако». Сначала отыграл два года на правах аренды, а затем подмахнул полноценный контракт. Пять лет в железной основе монегасков, 202 сыгранных матча, 29 забитых мячей. Удивительно, как «Монако» смог удержать Фабиньо после прошлого сезона, который получился феноменальным и для команды, и для сегодняшнего новичка «Ливерпуля» лично.

Кем будет в «Ливерпуле»? Фабиньо – опорный полузащитник, который выполняет колоссальный объем работы, при этом отлично работает с мячом под прессингом, качественно владеет первым пасом, нацеленным на атаку. В стандартной схеме Клоппа 4-3-3 в средней линии играли только пять человек: Хендерсон, Джан, Вейналдум, Милнер и Окси. До зимы был еще Коутиньо. Теперь убираем Джана, добавляем Кейта и Фабиньо, получаем шесть человек на три позиции. Безусловно, бразилец будет играть в нижней точке треугольника полузащиты. Капитан Джордан – не опорник, у него будет возможность почувствовать игровую свободу, а Фабиньо должен обеспечить безумно, а порой и бездумно атакующему «Ливерпулю» некоторую надежность в центре поля. Бразилец – волнорез, который сможет не только разрушать, но и тормозить ответные атаки. Важная опция в рукав Юргена.

Кого ещё должен приобрести «Ливерпуль»?

Фабиньо и Кейта – качественные футболисты, это мудрое вложение средств, а болельщики «Ливерпуля» надеются, что это не последние трансферы. Главная задача на лето – приобретение сильного вратаря, весь мир убедился, что «красные» нуждаются в усилении последнего рубежа. Не жалея денег, нужно вытащить Алиссона из «Ромы» или Облака из «Атлетико», иначе беда. По большому счету, после этого формирование состава на будущий сезон можно будет считать состоявшимся. Можно, конечно, мечтать о еще одном центральном защитнике экстра-класса или о дополнительной единице в атаку вроде Фекира, но после покупки серьезного голкипера трансферную кампанию «Ливерпуля» уже можно будет закрывать со строго положительной оценкой.