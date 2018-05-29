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План Семака

вчера, 22:25
План Семака

Совершился самый главный тренерский трансфер года в России. Семак – в «Зените». «Соккер.ру» не удивлен, но заинтригован.

К официальному объявлению Сергея Семака главным тренером «Зенита» всё шло. Информация об этом и слухи сочились буквально из всех щелей. Так что удивить петербуржцы самим назначением не смогли, разве что эффектным роликом. Ну и людей уже интересовала более конкретная информация об условиях для Семака.

Скажем так, если верить имеющейся в российских СМИ информации, вариант получился для клуба бюджетным – что-то около миллиона евро без учета премий и бонусов. Они обычно довольно гибкие и приличные в таких условиях. Сама схема контракта тоже представляет собой нечто среднее – «2+1». Страховочный компромиссный вариант для всех участников сделки.

Есть два «железных» года, за которые Семаку нужно адаптироваться к новой позиции, привести в порядок клубные дела, настроить игру команды и дать какой-то результат, ведь понятно, что у «Зенита» цель всегда только одна – победа в чемпионате. Но вряд ли от Семака будут ее требовать в первый же сезон. Хотя и большого провала не потерпят.

Ситуация будет рассматриваться в оперативном режиме, что называется. И контракт не слишком обременителен, чтобы его разорвать в случае чего. Если же сотрудничество в первой части контракта окажется эффективным, есть опция об автоматическом продлении, что обезопасит стороны от неадекватных или нежелательных (зарплатных, например) требований другого участника сделки. Защищенный контракт, скажем так.

Понятно, что у иностранных топ-тренеров он был больше защищен с их стороны, чем со стороны клуба. А тут взвешенная версия, потому что Семак еще не такая раскрученная фигура, чтобы давить условиями. Хотя переговоры явно были не слишком простыми. Мы помним, что было несколько встреч. И это довольно интересный нюанс, имеющий две стороны.

Во-первых, либо «Зенит» все же до последнего сомневался и всерьез уповал на кого-то из своего пресловутого довольно забавного «списка пяти». Например, тот же Сарри или Фонсека вполне, наверное, могли бы клюнуть, но на очень приличные цифры. Когда же в Петербурге поняли, что с этими каши не сваришь, решили обратиться к Семаку.

Если верить популярному среди «инсайдеров» и «полуинсайдеров» мнению, то президент «Зенита» Сергей Фурсенко был против назначения Семака и лоббировал продолжение вектора на иностранцев. А другая часть верхушки «Зенита», воодушевленная и болельщицкими настроениями, выступала за кандидатуру Сергея Богдановича.

Возможно, с этим внутренним противостоянием и сомнением связаны не самые простые переговоры. В клубе хотели увидеть, что называется, бизнес-план от кандидата на очень ответственный пост.

Во-вторых, можно рассматривать версию о колебаниях самого Семака. Некоторые ему не советовали идти в «Зенит», называя целый ряд причин. Среди них, кроме прочего, не самые радужные перспективы сотрудничества с тем же Фурсенко. Если слухи о нежелании видеть Семака у руля «Зенита» окажутся правдой, то молодому специалисту не позавидуешь.

К тому же Семак прекрасно понимает сложность и уровень задач, которые будут стоять перед ним. Они максимальны. И не будем забывать, что уйти пришлось из «Уфы», где Семак работал в комфорте и был боготворим всеми, добившись исторического достижения с клубом и выведя его в зону Лиги Европы.

Да, другой материал, скажем так, другой состав исполнителей, другие ресурсы. Но и степень притязательности иная. Так вот, второй пункт касается как раз сомнений самого Семака. Вероятно, он довольно долго взвешивал все, потому и проводились серии переговоров. Иной тренер схватился бы за такое не глядя.

Но Семак слишком дорожит репутацией и статусом. Последнее, чего он хочет, это ударить в грязь лицом с клубом, болельщики которого так тепло его звали «на княжение». Однако отказываться от такого шанса не следует. Легко советовать не идти тем, кто сидит на диване, стирая WASD на своей клавиатуре. А для Семака это приглашение может быть главным вызовом в карьере. Кто-то скажет, что пришло не очень вовремя.

Но что это был бы за вызов, что за испытание, если бы оно приходило по заказу? Интересен такой выбор и с точки зрения концепции самого «Зенита». Как-то сразу стало обсуждаться, идти или не идти Семаку на сделку. И подразумевается почему-то, что «Зенит» априори будет рад этому соглашению.

Отчасти в этом виноват и сам клуб со своей пиар-акцией с пятью кандидатами, которая понятно под что была заточена. И опрос этот среди болельщиков. Сложилась ситуация, в которой выбор Семака – наиболее очевидное решение. Но ведь «Зенит» уже давным-давно шел по пути дорогих иностранных решений. А сейчас что? Смена курса? Насколько радикальная? На сколько аргентинцев по шкале Манчини?

Это все очень интересные вопросы. И решаться они, кстати, должны достаточно оперативно, что тоже здорово. Ведь в годы проведения чемпионатов мира и Европы клубы стараются трансферные, организационные и тренерские вопросы порешать до наступления главного старта сборных. Это рациональнее и по-деловому.

Поэтому «Зенит» должен достаточно оперативно действовать после назначения Семака. И когда начнутся первые шевеления на трансферном рынке, мы поймем, с каким планом Сергей Богданович ходил в офис «Газпрома» и какой план там ему одобрили. «Будем наблюдать» (с) Это может стать рождением нового российского супертренера, может превратиться в новый взлет «Зенита», может привести к провалу, но в любом случае это будет очень интересно.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
сегодня в 09:45
Семак из категории тех людей, к которым сразу проникаешься симпатией
dinoel
dinoel
сегодня в 09:21
Фурсенко не получит откат от Семака. Вот и нежелание его видеть главным
rawer
rawer
сегодня в 09:19
ощущение что рановато Семак приходит в Зенит в качестве главного, напоминает ситуацию когда у нас назначили Аленичева, но в такие клубы во 2 раз могут не позвать, поэтому понимаю почему он согласился
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 09:12
А ничего, что заголовок с содержанием вообще ничего общего не имеет?
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 08:56
план один,не вылететь
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 08:45
Семак топчек всех порвёт!
Gahi
Gahi
сегодня в 08:17
Удачи Семаку и успехов в работе. Капитан флаг тебе в руки и полный вперед.
saha100
saha100
сегодня в 07:16
В уфе у семака был состав хороший а в зените одни днища.
Багров-брат
Багров-брат ответил Сергей Саныч
сегодня в 06:11
Сергей Саныч:
Что ж вы, тарасовские, все завистливые такие? Нет бы, болеть за СВОЮ команду, как ИСТИННЫЕ болельщики, так вы ПРОТИВ всех, а НЕ за своих...(((
Молодой перспективный РОССИЙСКИЙ тренер пошёл на повышение, нет бы поддержать, таки это не для вас, не ваша тема кого то поддержать...(((
Вот и воплощаете вы в себе четыре смертельных библейских греха: ЗАВИСТЬ, ГНЕВ, УНЫНИЕ и ТЩЕСЛАВИЕ. Вот и не любят вас "народных" в народе...)))
andre_can
andre_can
сегодня в 05:15
Да отвинта как новый сезон проведем (ниже третьего места не упадем)! Главное, что не варяг у руля! А в том, что Сергей Богданович общий язык со всеми найдет- не вызывает сомнений! УДАЧИ!!!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 05:06
Семак это как заплатка,не с кем не договорились,никого не нашли вот и взяли из того что под рукой.
О достижении каких результатах речь ?
Тренерский опыт ничтожен,авторитет в глазах игроков (аргентосов) и руководства нуль.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:45
а вот возьмет и назло всем займет место выше нынешнего)
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 23:30
Ученик Бердыева, априори, обязан становиться успешным тренером)
КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO ответил Сергей Саныч
вчера в 23:15
Если Семак с Уфой останавливал багаж аленичева на старте сезона, то что он будет делать у руля Зенита??
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:08
Зенит заслужил еще один год без титулов. Меня радует, что мой самый нелюбимый клуб в мире получил тренера крайне низкой квалификации. Но как человек - Семак отличный мужик. Пусть набирается опыта, однако для Зенита это гигантский промах.И очень жаль, что достойного человека после провала фанаты лазуревого цвета смешают с коричневым.

Запомните этот твит, что называется.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 22:57
Miaf
Miaf
вчера в 22:45
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:42
Удачи!
Major League Soccer
Major League Soccer
вчера в 22:29
я стираю стрелочки
AleS
AleS
вчера в 22:28
Семак красава!
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