Роналду уходит. И это благо для «Реала»

«Соккер.ру» следит, как грядущий уход Криштиану из «Мадрида» обрастает подробностями. Роналду принял решение до финала ЛЧ, после которого бросил в массы жирный намек.

«Реал» и Роналду выжали друг из друга максимум…

Девять лет сотрудничества Роналду и «Реала» получились супервыгодными для обеих сторон. «Мадрид» заполучил голевую машину, без которой, вероятно, не было бы четырех побед в Лиге чемпионов за пять лет. Криштиану становился лучшим бомбардиром каждого победного розыгрыша, забивал в двух финалах из четырех. И если уж партнеры португальца считают, что он провел последний матч за «Реал», посмотрите на, возможно, финальные цифры его статистики: 450 голов в 438 матчах за «Королевский клуб». Уму непостижимо! Это то, что Роналду дал «Мадриду». 15 командных трофеев выиграли вместе «сливочные» и Криштиану, сильные партнеры и завоеванные кубки позволяли португальцу бить рекорды и брать индивидуальные награды, в том числе «Золотые мячи». Как «Реал» без Роналду не выиграл бы четыре Лиги чемпионов, так и Роналду без «Реала» не взял бы четыре «Золотых мяча». В этих отношениях нет проигравших.

… кроме денег

Недовольство действующими условиями контракта и предложением «Реала» провоцирует уход Криштиану в закатную даль, где ему обещают достойную его статуса, класса и масштаба личности зарплату. У Роналду есть причины для обиды, если Месси и Неймар получают больше. Португалец выиграл больше этих ребят в последние годы – и Кубков чемпионов, и «Золотых мячей», кроме того, он для своего клуба остается очень ценной имиджевой единицей, поэтому если «Реал» не хочет платить – найдутся другие желающие. И Криштиану прав. Другой вопрос, что «Мадрид» хочет завершить отношения с Роналду идеальным для себя образом – продав португальца или выменяв на него некоего футболиста, которого только за деньги могут и не отпустить. Криш хочет новый щедрый контракт, а Перес рассчитывает в том или ином виде получить царскую компенсацию за футболиста, чье пребывание на «Сантьяго Бернабеу» подходит к концу. Стремления, в общем-то, совпадающие, но хитрый дон Флорентино, конечно же, никогда не скажет прямым текстом, что «Реал» желает расстаться с Роналду – это против правил игры.

Криштиану просчитался со своими словами об уходе

Эта песня хороша, начинай сначала! Роналду уже дважды «уходил» из «Реала»: бросал намеки, праздновал голы с кислой миной и давал понять, что его гордость задета. Дело было в 2013-м и 2016-м, причем даже сценарии одинаковые: обязательные новости о желании Роналду перебраться в «Манчестер Юнайтед», где ему было так хорошо, сообщения о том, что португалец уже рассказал партнерам кое-что интересное о своем будущем. Но в обоих случаях к осени «Реалу» удавалось прийти к согласию со своим лидером, а Криштиану широко улыбался на совместных фото с Флорентино Пересом во время церемоний подписания нового контракта. Вероятно, Криштиану рассчитывал на подобный эффект и в этот раз, потому что в желание покинуть «Реал», который сейчас на пике, трудно поверить. Ну, например, это фактически будет отказом от еще одного (или больше?) «Золотого мяча», а до них Роналду жаден до невозможности. В ПСЖ или в команде Моуриньо так не разгонишься. Но вот беда: на этот раз «Мадрид» не собирается заглатывать крючок Мендеша и Роналду, потому что сам нацелился на расставание.

Роналду начинает мешать «Реалу»

Футболисты такого уровня таланта и чувства собственной важности полезны, только когда они на пике, но когда эффективность падает, а ЧСВ остается на прежнем уровне – жди беды. Отрезками такое наблюдали и в прошедшем сезоне, в первой его половине Роналду был в ужасной форме, бил по воротам не лучше Кержакова на Евро-2012, а «Реал» из-за этого страдал. Когда ты играешь в одной команде с Криштиану, то неизменно играешь на Криштиану, да и он не постесняется лишний раз потребовать, но когда герой встал не с той ноги, получаются всякие нелепости и отвратительные результаты. Роналду уже давно работает над своей формой с личным тренером по физической подготовке, что позволяет ему варьировать пики формы в зависимости от своих приоритетов.

И в силу возраста отрезки спадов становятся длиннее. В завершившемся сезоне Роналду провалил осень, начал забивать с начала нового года и разогнался весной до максимальной скорости. А вот в финале Лиги чемпионов португальца почти не видели. Не исключаю, что к 26 мая уже наступил новый запланированный спад перед выходом на вершину формы к чемпионату мира. Попробуй тут выиграй чемпионат Испании, когда лидер живет по «кубковому» графику. И ведь когда Роналду не в порядке, его тоже не посадишь в запас, он будет ужасен, но будет оставаться на поле. «Всё ради „Реала“ здесь превращается во „Всё ради Роналду“». «Королевский клуб» будет прав, отказавшись от такого счастья, сейчас как раз самое время.

Уйдёт или останется? Вот в чём вопрос

Чтобы довести дело до конца, стороны должны проявить твердость убеждений. Роналду – уйти, «Реал» - продать. Относительно клуба, пожалуй, даже меньше сомнений, вот и Зидан ушел, как поговаривают в Испании, в том числе из-за разных взглядов с Пересом на судьбу португальца: Зизу хотел, чтобы Криштиану получил новый контракт, а президент рассчитывает провести умопомрачительную рокировку с ПСЖ, построить новую команду вокруг Неймара. Дон Флорентино давно не шумел на трансферном рынке. Настало его время. А вот сам Роналду в какой-то момент может приняться за тушение подожженных мостов, потому что в спортивном плане ему уход из «Реала» мало чем улыбается. Запасаемся попкорном, ждем новых серий самой главной трансферной саги этого лета.