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Роналду уходит. И это благо для «Реала»

вчера, 13:30
Роналду уходит. И это благо для «Реала»

«Соккер.ру» следит, как грядущий уход Криштиану из «Мадрида» обрастает подробностями. Роналду принял решение до финала ЛЧ, после которого бросил в массы жирный намек.

«Реал» и Роналду выжали друг из друга максимум…

Девять лет сотрудничества Роналду и «Реала» получились супервыгодными для обеих сторон. «Мадрид» заполучил голевую машину, без которой, вероятно, не было бы четырех побед в Лиге чемпионов за пять лет. Криштиану становился лучшим бомбардиром каждого победного розыгрыша, забивал в двух финалах из четырех. И если уж партнеры португальца считают, что он провел последний матч за «Реал», посмотрите на, возможно, финальные цифры его статистики: 450 голов в 438 матчах за «Королевский клуб». Уму непостижимо! Это то, что Роналду дал «Мадриду». 15 командных трофеев выиграли вместе «сливочные» и Криштиану, сильные партнеры и завоеванные кубки позволяли португальцу бить рекорды и брать индивидуальные награды, в том числе «Золотые мячи». Как «Реал» без Роналду не выиграл бы четыре Лиги чемпионов, так и Роналду без «Реала» не взял бы четыре «Золотых мяча». В этих отношениях нет проигравших. 

… кроме денег

Недовольство действующими условиями контракта и предложением «Реала» провоцирует уход Криштиану в закатную даль, где ему обещают достойную его статуса, класса и масштаба личности зарплату. У Роналду есть причины для обиды, если Месси и Неймар получают больше. Португалец выиграл больше этих ребят в последние годы – и Кубков чемпионов, и «Золотых мячей», кроме того, он для своего клуба остается очень ценной имиджевой единицей, поэтому если «Реал» не хочет платить – найдутся другие желающие. И Криштиану прав. Другой вопрос, что «Мадрид» хочет завершить отношения с Роналду идеальным для себя образом – продав португальца или выменяв на него некоего футболиста, которого только за деньги могут и не отпустить. Криш хочет новый щедрый контракт, а Перес рассчитывает в том или ином виде получить царскую компенсацию за футболиста, чье пребывание на «Сантьяго Бернабеу» подходит к концу. Стремления, в общем-то, совпадающие, но хитрый дон Флорентино, конечно же, никогда не скажет прямым текстом, что «Реал» желает расстаться с Роналду – это против правил игры.

Криштиану просчитался со своими словами об уходе

Эта песня хороша, начинай сначала! Роналду уже дважды «уходил» из «Реала»: бросал намеки, праздновал голы с кислой миной и давал понять, что его гордость задета. Дело было в 2013-м и 2016-м, причем даже сценарии одинаковые: обязательные новости о желании Роналду перебраться в «Манчестер Юнайтед», где ему было так хорошо, сообщения о том, что португалец уже рассказал партнерам кое-что интересное о своем будущем. Но в обоих случаях к осени «Реалу» удавалось прийти к согласию со своим лидером, а Криштиану широко улыбался на совместных фото с Флорентино Пересом во время церемоний подписания нового контракта. Вероятно, Криштиану рассчитывал на подобный эффект и в этот раз, потому что в желание покинуть «Реал», который сейчас на пике, трудно поверить. Ну, например, это фактически будет отказом от еще одного (или больше?) «Золотого мяча», а до них Роналду жаден до невозможности. В ПСЖ или в команде Моуриньо так не разгонишься. Но вот беда: на этот раз «Мадрид» не собирается заглатывать крючок Мендеша и Роналду, потому что сам нацелился на расставание.

Роналду начинает мешать «Реалу» 

Футболисты такого уровня таланта и чувства собственной важности полезны, только когда они на пике, но когда эффективность падает, а ЧСВ остается на прежнем уровне – жди беды. Отрезками такое наблюдали и в прошедшем сезоне, в первой его половине Роналду был в ужасной форме, бил по воротам не лучше Кержакова на Евро-2012, а «Реал» из-за этого страдал. Когда ты играешь в одной команде с Криштиану, то неизменно играешь на Криштиану, да и он не постесняется лишний раз потребовать, но когда герой встал не с той ноги, получаются всякие нелепости и отвратительные результаты. Роналду уже давно работает над своей формой с личным тренером по физической подготовке, что позволяет ему варьировать пики формы в зависимости от своих приоритетов. 

И в силу возраста отрезки спадов становятся длиннее. В завершившемся сезоне Роналду провалил осень, начал забивать с начала нового года и разогнался весной до максимальной скорости. А вот в финале Лиги чемпионов португальца почти не видели. Не исключаю, что к 26 мая уже наступил новый запланированный спад перед выходом на вершину формы к чемпионату мира. Попробуй тут выиграй чемпионат Испании, когда лидер живет по «кубковому» графику. И ведь когда Роналду не в порядке, его тоже не посадишь в запас, он будет ужасен, но будет оставаться на поле. «Всё ради „Реала“ здесь превращается во „Всё ради Роналду“». «Королевский клуб» будет прав, отказавшись от такого счастья, сейчас как раз самое время.

Уйдёт или останется? Вот в чём вопрос

Чтобы довести дело до конца, стороны должны проявить твердость убеждений. Роналду – уйти, «Реал» - продать. Относительно клуба, пожалуй, даже меньше сомнений, вот и Зидан ушел, как поговаривают в Испании, в том числе из-за разных взглядов с Пересом на судьбу португальца: Зизу хотел, чтобы Криштиану получил новый контракт, а президент рассчитывает провести умопомрачительную рокировку с ПСЖ, построить новую команду вокруг Неймара. Дон Флорентино давно не шумел на трансферном рынке. Настало его время. А вот сам Роналду в какой-то момент может приняться за тушение подожженных мостов, потому что в спортивном плане ему уход из «Реала» мало чем улыбается. Запасаемся попкорном, ждем новых серий самой главной трансферной саги этого лета. 

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin ответил MALOVAR
вчера в 21:29
MALOVAR:
Легенда,спасибо автору
ты уйдешь с соццера?
mendez999
mendez999
вчера в 19:28
давно уже ясно что соккер не любит Роналду, но каждый раз обливая его грязью в итоге ошибается. Атанын басы он сдуется))
NGY
NGY
вчера в 17:52
Роналду уходит. И это благо для «Реала»
_____________

Ровно два года назад, слышал подобный заголовок от соккера в отношении Рона.

И как показала история, соккер немного облажался в своем мнении!

Надеюсь, еще года на два Рон задержится в Реале, но с таким призиком как Перес, лучше уйти сейчас.
Gelious
Gelious
вчера в 17:47
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    вчера в 17:46
    Думаю Роналду кинул очередную "уходилку" дабы набить себе цену.
    Но тут получился нештатный облом - и ушел Зидан.
    Что никак не входило в планы Рона для своего шоу.

    И теперь он чуток в опе.В любом другом клубе у него не будет ни то что ЗМ, а даже того что есть.
    Бабки для Роналду вообще особой роли не играют.Он уже заработал все что можно и нельзя.Бабки тут служат больше эквивалентом своего ЭГО.
    Кто то там зарабатывает больше - а я весь такой лучший форвард ЛЧ и обладатель ЗМ.
    Повышение зарплаты не ради самих денег - а ради ЧСВ.
    Ибо если просто бабки - то Китай и прочие страны уже выстроились в очередь.Но Роналду хочет играть на высшем уровне будучи в центре объективов камер, а не зарабатывая в Лиге 505 какой то тихо 50 млн евро в месяц валяя дурака пешком с любителями.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил NOVA
    вчера в 17:27
    NOVA:
    с одной стороны плохо если уйдет!! ну а с другой стороны - дорогу молодым!! а так все равно удачи Криш!!
    Всё верно, рано или поздно все уходят. Главное уйти вовремя.
    alfranza
    alfranza
    вчера в 16:24
    Для Рони лучше уйти. Ему нужно покорять, расти. А Реал уже стал для него обыкновением, приелся.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 15:52
    Каждый год одно и тоже. .
    Hamman
    Hamman
    вчера в 15:44
    Если действительно уходит, то как минимум достоин прощального матча! Суперкубок УЕФА как вариант! 450 голов за Реал! Это космос! Некоторые топ напы за всю карьеру столько не забивают...
    NOVA
    NOVA
    вчера в 15:07
    с одной стороны плохо если уйдет!! ну а с другой стороны - дорогу молодым!! а так все равно удачи Криш!!
    Гальтара
    Гальтара ответил Alex12357
    вчера в 15:01
    Alex12357:
    Верится с трудом что это Португальское чучело само уйдёт из Реала,больше он никому не нужен,он лодырь ,любит только забивать ,а в развитии атак -он не участвует ,считает что это не БАРСКОЕ дело!!!
    А говорит это персофан аргетинца, забивающего в этом году по 4 только командам уровня сборной Гаити? Или бразильской проститутки, в открытую выставившую себе прайс и ноющую по любому поводу?
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 14:56
    Легенда,спасибо автору
    Red_team
    Red_team
    вчера в 14:43
    "450 голов в 438 матчах" - охренеть! Кто бы что не говорил про Рона и как к нему не относился, но это футбольная машина смерти, беспощадная и бескомпромиссная, Реал без него не достиг бы и трети своих вершин. Очень не хотелось бы его перехода в пэсэжэ(я очень не люблю этот клубишко), пусть лучше в МЛС
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 14:31
    Рон-это явление в футболе,а кто его называет чучелом,пусть обратит внимание на свою "аву",там их целых два!!!
    борька
    борька
    вчера в 14:24
    Всемуриходит сое время, нужно уходить мягко,без суеты, этот сезон уже будет тренер набирать новую команду без португальца. Пожелаем ему удачи, скорее всего всплывет вместе с Зиданом!
    амурец
    амурец
    вчера в 14:05
    Лучше бы остался, но если захочет уйти удачи, Реал был до Роналду и будет после его ухода
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    вчера в 14:03
      ᅠ
      вчера в 14:02
      Вы не можете отвечать на комментарии Alex12357, т.к. он добавил Вас в игнор


      ...Португальское чучело...

      Тебе бы сотую часть достижений этого «чучела» - ты бы себя считал крайне успешным и крутым чуваком)
      ᅠ
      вчера в 14:00
      В его возрасте в общем-то можно и бутсы на гвоздь повесить. Уйти чемпионом.
      Жаль, это не в характере Роналду и он будет играть до последнего. Возможно даже этим подпортит мнение о себе в дальнейшем.
      Alex12357
      Alex12357
      вчера в 13:57
      Верится с трудом что это Португальское чучело само уйдёт из Реала,больше он никому не нужен,он лодырь ,любит только забивать ,а в развитии атак -он не участвует ,считает что это не БАРСКОЕ дело!!!
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