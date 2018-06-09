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Без «Спартака». Все легионеры РФПЛ на ЧМ-2018

09 июня 2018, 13:30

РФПЛ – шестая по числу представителей лига на мундиале, но 21 из 36 футболистов играют за Россию, а «Соккер.ру» любопытно взглянуть на знакомых легионеров в их сборных. 

Саид Эзатолахи (Иран)
Клуб: «Амкар»*

На втором месте после сборной России по числу футболистов из РФПЛ сборные Ирана и Исландии. Эзатолахи, права на которого принадлежат «Ростову», прошедший сезон провел в рядах «Амкара» и заслужил своей игрой право попасть в заявку национальной команды на мундиаль. Саид назвал участие в чемпионате мира «мечтой всей своей жизни». У Эзатолахи, в отличие от двух других его соотечественников из РФПЛ, нет места в основе сборной Ирана, но, может быть, отвоюет по ходу турнира?

*здесь и далее указан клуб, в составе которого футболист заканчивал сезон 2017/2018.

Бьорн Сигурдарсон (Исландия)
Клуб: «Ростов»

Сигурдарсона за несколько месяцев успели полюбить в Ростове-на-Дону, где сборная Исландии проведет один из своих матчей. Бьорн отличается выносливостью, постоянным давлением на оборону вражеской команды, неуступчивостью. Правда, в линии атаки сборной Исландии приличная конкуренция, а Сигурдарсон там точно не первый выбор.

Брайн Идову (Нигерия)
Клуб: «Амкар»

Парень из Санкт-Петербурга с замечательным чувством юмора, по менталитету и культуре – абсолютно наш русский человек, но сборной России не пригодился. Брайну представился второй шанс, а он не упустил возможность выступить на чемпионате мира, когда получил приглашение от Нигерии, родины своего отца. О, новый дивный футбольный мир! За сборную Нигерии выступает наш соотечественник, а в сборной России – Фернандес. 

Джефферсон Фарфан (Перу)
Клуб: «Локомотив»

Новоиспеченный чемпион России и один из героев завершившегося сезона в РФПЛ. Поначалу могло показаться, что в «Локомотив» на бреющем полете прилетел сбитый летчик, но Джефферсон под руководством Семина расцвел, забил массу важных мячей и даже стал кумиром Игоря Денисова. Благодаря яркой игре Фарфана за «Локомотив» у сборной Перу прибавилось болельщиков в России.

Милад Мохаммади (Иран)
Клуб: «Ахмат»

Игру Мохаммади отмечаем регулярно со знаком «плюс», Милад не раз бывал в символических сборных «Соккер.ру», он один из сильнейших левых защитников РФПЛ последних двух сезонов. Абсолютно закономерно, что он будет представлять свою сборную на чемпионате мира, причем Карлуш Кейруш будет использовать защитника «Ахмата» в стартовом составе.

Бранислав Иванович (Сербия)
Клуб: «Зенит»

Опытнейший защитник больше не капитан сборной Сербии, но ставка на него по-прежнему велика. После смены главного тренера сербам понадобятся «тренеры» в каждой линии, а Бранислав может организовать действия обороны и сам сыграть самоотверженно. 

Сверрир Ингасон (Исландия)
Клуб: «Ростов»

Защитник, который по-хорошему нас удивил в прошедшем сезоне, сходу став лидером обороны «Ростова», в одночасье оставшегося без Курбана Бердыева и его друзей. Сверрир – обученный хладнокровный и мастеровитый центрбек, который выглядит старше своего возраста, да и по игре кажется более зрелым. При этом в основе сборной Исландии у него нет нагретого местечка. Возможно, пока нет. 

Мацей Рыбус (Польша)
Клуб: «Локомотив»

Рыбус уже давно в России: играл за «Ахмат», потом ездил в «Лион», но вернулся в РФПЛ, чтобы стать чемпионом с «Локомотивом». За сборную Польши у Мацея уже под полтинник матчей, на ЧМ-2018 будет претендовать на позицию левого защитника в стартовом составе «Кадры»

Рагнар Сигурдссон (Исландия)
Клуб: «Ростов»

Третий исландец из «Ростова», который тоже уезжал из РФПЛ, чтобы спустя время вернуться. Рагнар выступал за «Краснодар», потом осуществлял свою мечту поиграть в Англии, но из «Фулхэма» приехал в «Рубин», а оттуда – в «Ростов». Из трех донских викингов Сигурдссон ближе всех к стартовой обойме сборной Исландии.

Ведран Чорлука (Хорватия)
Клуб: «Локомотив»

Чорлука пропустил большую часть чемпионского сезона «Локомотива», передав лидерские полномочия в обороне своему достойному напарнику Кверквелии, но к чемпионату мира защитник восстановился, а хорваты собираются воспользоваться классом и опытом Ведрана. Если здоровье не подведет, Чорлука составит основную пару центрбеков «шашечных» с Ловреном. 

Андреас Гранквист (Швеция)
Клуб: «Краснодар»

Еще один центральный защитник из РФПЛ очень высокого класса. Правда, Гранквист уже попрощался с «Краснодаром», в следующем сезоне Андреаса в наших краях не увидим, да и международную карьеру он, скорее всего, завершит после ЧМ-2018. Но тем выше мотивация у капитана сборной Швеции! 

Мануэл Фернандеш (Португалия)
Клуб: «Локомотив»

В чемпионском «Локомотиве» было сразу два португальца – Фернандеш, давно не привлекавшийся в сборную, а также Эдер, забивший победный мяч в финале Евро-2016. Фернанду Сантуш оставил форварда за пределами заявки, а вот роскошная игра Мануэла в РФПЛ не осталась за полем зрения мудрого наставника португальцев. Понятно, что конкуренция в полузащите высочайшая, но сам факт попадания на ЧМ-2018 воодушевляет Ману.

Виктор Классон (Швеция)
Клуб: «Краснодар»

От «Ростова» - три исландца, от «Краснодара» - два шведа. Оригинально работают клубы из южных российских городов. Классон – это один из лучших трансферов РФПЛ последних лет по соотношению цена/качества. Виктор уже стал лидером атак «быков» наравне со Смоловым, только, естественно, он действует не на позиции центрфорварда и в иной манере. У Классона будет шанс доказать, что он классный не только в чемпионате России: Виктор сыграет в стартовом составе сборной Швеции.

Сердар Азмун (Иран)
Клуб: «Рубин»

Прошедший клубный сезон у суперзвезды иранского футбола получился не слишком успешным, но за сборную Азмун по-прежнему играет ярко и не забывает забивать. Весь Иран надеется, что голы придут к Сердару и на чемпионате мира, где «Принцам Персии» потребуется настоящее чудо, чтобы не вылететь после группового этапа, где им будут противостоять испанцы, португальцы и марокканцы. 

Ахмед Муса (Нигерия)
Клуб: ЦСКА

Муса доигрывал сезон 2017/2018 в составе ЦСКА, так что будет представлять на мундиале именно армейцев, а не «Лестер», который владеет его контрактом. К тому же, нужно говорить о том, что именно ЦСКА оживил Ахмеда перед чемпионатом мира, ведь в первых матчах за «красно-синих» нигериец выглядел нелепо, словно разучился играть в футбол. Но в мае набрал обороты и помог ЦСКА финишировать на второй строчке в РФПЛ, завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов, да и в Нигерии воодушевились, глядя на возрождение важного игрока сборной. 

Кто и как представляет РФПЛ на ЧМ-2018 в других сборных?

«Локомотив» - 4 футболиста (Португалия, Польша, Хорватия, Перу)
«Ростов» - 3 футболиста (все – Исландия)
«Амкар» - 2 футболиста (Нигерия и Иран)
«Краснодар» - 2 футболиста (оба – Швеция)
ЦСКА – 1 футболист (Нигерия)
«Ахмат» - 1 футболист (Иран)
«Рубин» - 1 футболист (Иран)
«Зенит» - 1 футболист (Сербия)

Кто из легионеров РФПЛ «не доехал» до ЧМ-2018? Имеются в виду игроки сборных, представленных на чемпионате мира. Во-первых, ни один из зенитовских аргентинцев не попал в окончательную заявку «Альбиселесте», хотя за последний год вызовы получали Маммана, Паредес, Краневиттер и Ригони. Трое последних банально проиграли конкуренцию, а Эммануэль, у которого были, пожалуй, самые высокие шансы в силу позиции получил разрыв крестообразных связок. 

Кроме того, два балканских футболиста из «Спартака» остались без мундиаля, причем серб Максимович ехал Москву именно за игровой практикой перед ЧМ-2018. Но сам виноват – играл ведь ужасно. Пашаличу же просто сложно конкурировать: у хорватов чудесная полузащита. Как уже было сказано, Эдер не попал в заявку Португалии по решению Сантуша. Играли в РФПЛ и представители других наций, участвующих в чемпионате мира, но ребята вроде Перейры, Лаборде и Брауна Форбса систематически не проходят в свои сборные, а Вернблум завершил международную карьеру, так что и говорить не о чем.

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Все комментарии
scikuni
scikuni
10 июня в 19:01
спайич то где от сербии
Правдин Семён
Правдин Семён
10 июня в 15:26
Классон игрок основы.Иванович в последних матчах тоже.
ekliziast
ekliziast
10 июня в 14:45
oFANATo:
Опять стыдно за спартачей.
    ekliziast
    ekliziast
    10 июня в 14:41
    Правдин Семён:
    Чорлука,Классон,Иванович,Фарфан.Вот ,пожалуй, и все топ-легионеры в прошлом или настоящем из тех,кто представляет РФПЛ на мундиале.Не богата лига,однако.
    Вероятнее всего, все четверо, будут сидеть в запасе.
    MAUS
    MAUS
    10 июня в 13:58
    все эти леги ВТОРОСОТНЫЕ , как и сами сборные в которых они играют!
    Если бы Автор сказал сколько легов из РПФ будет в топ командах на ЧМ, то можно было разводить дискуссию , где хоть один лег из стартового состава :Бразилии, Аргентины, Германии, Испании, Англии, Франции, Бельгии?? где???
    Нет, и не будет- поэтому Байкалы,Великолепные и др. сопли свои подберите!
    ziborock
    ziborock
    10 июня в 11:47
    Великолепный:
    Верно говоришь! ЦСКА играл против «МЮ» с 10-ю россиянами в составе В составе ЦСКА в концовке матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» не было легионеров. С первых минут за москвичей играл лишь один иностранец – форвард Витиньо. На 82-й минуте бразильца заменил Тимур Жамалетдинов, и ЦСКА заканчивал встречу в 11 россиян. ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Головин, Кучаев, Набабкин (Хосонов, 90), Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66), Дзагоев.
    А итог нам известен: 6:2 по сумме двух игр, так что повода для гордости не вижу!)
    ziborock
    ziborock
    10 июня в 11:45
    mangoх12:
    Очень интересное наблюдение про легов , но это понятно, что шлак который набирает Федун даже в сборные не проходит..
    Бистрович, Вернблум, Миланов, Натхо, Витиньо уже приехали?)))
    cpartak60
    cpartak60
    10 июня в 11:01
    AST1990:
    Не густо конечно и те один шлак , кроме Чорлуки наверное
    фарфан не плохой!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    10 июня в 08:34
    Чорлука,Классон,Иванович,Фарфан.Вот ,пожалуй, и все топ-легионеры в прошлом или настоящем из тех,кто представляет РФПЛ на мундиале.Не богата лига,однако.
    AST1990
    AST1990
    09 июня в 22:00
    Не густо конечно и те один шлак , кроме Чорлуки наверное
    oFANATo
    oFANATo
    09 июня в 20:20
    Опять стыдно за спартачей.
    time out
    time out
    09 июня в 20:14
    Байкал-38, ты глубоко ошибаешься, спартачи не будут болеть за французских братьев, так как у них на флаге изображен Байкал-38.
    Великолепный
    Великолепный
    09 июня в 19:55
    Фата лист:
    В ЦСКА сейчас и легионеров почти нет, два-три легионера в основе выходит.
    Верно говоришь!

    ЦСКА играл против «МЮ» с 10-ю россиянами в составе

    В составе ЦСКА в концовке матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» не было легионеров.

    С первых минут за москвичей играл лишь один иностранец – форвард Витиньо.

    На 82-й минуте бразильца заменил Тимур Жамалетдинов, и ЦСКА заканчивал встречу в 11 россиян.

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Головин, Кучаев, Набабкин (Хосонов, 90), Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66), Дзагоев.
    Великолепный
    Великолепный
    09 июня в 19:52
    mangoх12:
    Очень интересное наблюдение про легов , но это понятно, что шлак который набирает Федун даже в сборные не проходит..
    Промеска и в сборной не торт!)))
    Казанский
    Казанский
    09 июня в 18:56
    Фата лист:
    В ЦСКА сейчас и легионеров почти нет, два-три легионера в основе выходит.
    Вернблум,Натхо,Муса,Витиньо-игроки стартового состава
    Фата лист
    Фата лист
    09 июня в 18:52
    Казанский:
    Вазгенка,кстати и этот зулус уже не носит погоны,так что от вас представителей на ЧМ из легионеров 0,000 тысячных))
    В ЦСКА сейчас и легионеров почти нет, два-три легионера в основе выходит.
    Фата лист
    Фата лист
    09 июня в 18:52
    Удачи нашим легионерам!
    Казанский
    Казанский
    09 июня в 18:02
    Michele_Alboreto:
    Казанский Сегодня 14:04 ЦСКА – 1 футболист (Нигерия) ----------------------- Один ногомячист и тот зулус))) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Смешно читать этот выпад с учётом значимости легионеров в ЦСКА и спартаке)))))))))))
    Вазгенка,кстати и этот зулус уже не носит погоны,так что от вас представителей на ЧМ из легионеров 0,000 тысячных))
    13 RUS
    13 RUS
    09 июня в 18:01
      смещной
      смещной
      09 июня в 17:24
      Автор - молодец конечно.
      Приплел "Спартак", который как красная тряпка для Литейных и Альборет.
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto
      09 июня в 16:51
      Казанский
      Сегодня 14:04
      ЦСКА – 1 футболист (Нигерия)
      -----------------------
      Один ногомячист и тот зулус)))
      ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

      Смешно читать этот выпад с учётом значимости легионеров в ЦСКА и спартаке)))))))))))
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto
      09 июня в 16:49
      И всё же. Как приятно видеть на ЧМ таких замечательных ребят, как Фарфан, Фернандеш, Рыбус, Чорлука. Настоящие чемпионы и бойцы. А уж что говорить о краснодарских шведах, отцепивших квинси промеса от ЧМ. Мне было пофиг на судьбу Голландии в отборе Евро-2016, но, когда куинси стали хайповать выше меры в чемпионском сезоне спартака, а Голландии досталась Швеция с ребятами из Краснодара, разумеется, я был за Швецию. А последней каплей стал инцидент великого и могучего куинси с Тарасом Бурлаком, оставшийся для него безнаказанным (хотя налицо был удар локтем). Впрочем, и в Еврокубках, и в сборной карета обратилась в тыкву.
      D.vil
      D.vil
      09 июня в 15:49
      Надеюсь увидим на ЧМ серба Спайича и не разочаруемся!)
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty
      09 июня в 15:14
      Главный и единственный спартаковский легионер на ЧМ18 это главный тренер сборной России
      Стыдно за такую сборную, стыдно за спартак
      Шанхай Шеньхуа
      Шанхай Шеньхуа
      09 июня в 14:49
      пупсики за Кутяпова будут болеть! бугага
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      09 июня в 14:37
      Сколько пупсиков в Спаме и нет ни одного на мундиале! Однако........
      Не котируются, слабаки.
      mangoх12
      mangoх12
      09 июня в 14:29
      Байкал-38:
      Спартачи будут болеть за французских братьев!
      это и понятно там сплошные зулусы))
      Байкал-38
      Байкал-38
      09 июня в 14:22
      Спартачи будут болеть за французских братьев!

      Казанский
      Казанский
      09 июня в 14:04
      ЦСКА – 1 футболист (Нигерия)
      -----------------------
      Один ногомячист и тот зулус)))
      cska.78
      cska.78
      09 июня в 14:03
      Спартач в сборной - к беде! Жаль голландцев, которые это не знают!
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