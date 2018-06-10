Кто подготовил больше сборников? «Спартак» против всей России

Мама Миранчуков рада, что сыновей отчислил «Спартак»? «Соккер.ру» создал карту лучших футбольных воспитателей, чтобы понять влияние клубов на сборную России.

Находим клубы, которые первыми поверили в талантливых игроков. А отдельно тех, кто позже выводил их на уровень сборной России, ведь важно не только родить, но и воспитать. Также очевидно, что полезность клуба можно оценивать не только по турнирным успехам. Одна из важных моральных задач любого гранда – воспитывать сборников.

Например, в Италии сразу понятно, где великие клубы, умеющие доверять своим. 142 сборника подготовили в «Ювентусе», 92 – с помощью «Милана», 85 – при содействии «Интера». У «Ромы» 52 успеха с воспитанием, у «Лацио» - 33. И это больше, чем у легендарного «Торино», собравшего 28 сборников. У «Наполи» 24 сборника, у «Фиорентины» почти в два раза больше – 42. А как дела обстоят в России, кто лидирует?

Клубы, которые воспитали будущих сборников

- в сумме набралось 89 клубов и ДЮСШ, которые воспитали для России 233 сборника – именно столько футболистов играли хотя бы в одном матче на данный момент;

- иностранные клубы «Реал», «Ювентус», «Атлетико Паранаэнсе», «Ксанти», «Майнц» и «Карлсруэ» среди школ, имеющих отношение к воспитанию сборников. Правда, ни один не стал железно основным;

- очевидно, что не умеют передавать юных игроков в «Баварию» или «Барселону». Зря, от отечественного Месси, воспитанного в Испании, не отказались бы;

- на седьмом месте по количеству сборников, воспитанных с юности, Академия имени Коноплева из Тольятти – 5 примеров. Неплохая продуктивность для школы, созданной в 2003 году;

- по три сборника учились футболу в ростовском СКА, «Торпедо-ЗИЛ» и, неожиданно, «Памире» из Душанбе (сейчас - «ЦСКА-Памир»). За четверкой будущих игроков сборной присматривали в «Алании»;

- на шестом месте в истории по количеству сборников, которые играли в юном возрасте за академию, находится московский «Торпедо» - 10 футболистов. Жаль, что нет в России миллиардеров, которым интересно возродить славное имя столичного клуба;

- пятерку лучших открывает «Динамо» - 14 воспитанных будущих игроков сборной. Причем ЦСКА оторвался всего на три позиции – 17 таких примеров. Как видите, воспитать сборника сложно. В Тольятти нашли пять человек, в ЦСКА – всего в три раза больше;

- третье место по количеству будущих звезд, прошедших их школу, занимает «Локомотив» - 18 сборников. Готовили многих, от Шаронова до братьев Миранчуков;

- вторую строчку по количеству сборников, светившихся в школе клуба, занимает «Зенит» благодаря «Смене» - 20 примеров. Неплохой показатель, а вот изъян системы подготовки в петербургском клубе выясним чуть позже;

- чемпионом по сборникам, которые светились в школе, предсказуемо становится «Спартак». Бренд создан, на бренд молились юные игроки в девяностых годах, и в результате удалось собрать 27 примеров, когда футболистов рождали в стенах их школы.

Нормальный показатель, но если учесть разницу в историческом и трофейном величии «Зенита» и «Спартака», то отрыв всего на семь человек не смотрится убедительно. «Красно-белые» в последние лет десять провалили работу с воспитанниками, хотя исторически они лучше всех:

Команды, из которых впервые звали в сборную

- здесь преимущество «Спартака» еще весомее. 42 футболиста из состава «красно-белых» получали первые в карьере вызовы в национальную сборную России. Впечатляющий показатель для страны, у которой 233 сборника. Каждый шестой дебютант национальной команды – спартаковец;

- на второй позиции ЦСКА, собрали под знамена 30 человек, начавших путь в сборной как «армейцы». Как видим по большой разнице между количеством тех, кто учился в школе ЦСКА, и тех, кто дебютировал из его состава, понятно, что и «Спартак», и «армейцы», и другие гранды любят покупать талантов со всей России и пожинать плоды чужой работы;

- третье место после «Спартака» и ЦСКА по количеству игроков, которых подготовили для сборной России, занимает «Локомотив» - 25 футболистов дебютные матчи сыграли, как представители «железнодорожников»;

- «Зенит» не умеет доводить игроков из школы до первой сборной. У них 19 дебютных вызовов, причем это часто не те люди, которые входят в список двадцати ребят из «Смены». Для сравнения, у «Динамо» 14 воспитанников, которые в будущем стали сборниками, и тоже 19 примеров дебютных вызовов, как у «Зенита»;

- по количеству людей, которых впервые вызывали из составов клубов, сразу можно сказать, кто был успешен. У «Анжи» четыре сборника их состава, причем это не ребята из школы клуба, а купленные в сытые годы. То же количество у погибшей на днях «Кубани» и у «Крыльев Советов». У «Алании» 5 сборников-дебютантов из их состава;

- «Ротор» и «Рубин» отдали сборной по десять игроков. Отличный показатель, и «Ростов» тоже постарался – семь сборников получали дебютные вызовы из их состава. Лишь на одного человека уступают «Торпедо» из Москвы – там 8 дебютантов сборной;

- примечательно, что «Краснодар», существуя всего десять лет, успел найти троих сборников. Понятно, не из собственной школы, но это лишь на один меньше, чем «Крылья Советов» за четверть века. Учитывая успехи молодежных команд «быков» и наличие задачи создавать российских игроков высокого класса, ждем от «горожан» добавки, когда Уткин с Игнатьевым подрастут;

- дебютные вызовы в сборную России получали даже игроки из заявок «Реала» (Черышев), «Боруссии» Д (Бут), венского «Рапида» (Мандреко), «Нюрнберга» (Саенко) и даже «Манчестер Юнайтед» (Канчельскис).

- за «Бенфику» играли Юран, Мостовой и Кульков, когда делали первые шаги в сборной России. «Шальке» смог выдать двух сборников для дебютных вызовов – Бородюка и Нойштедтера. Колыванов и Шалимов играли за «Фоджу» в дни первых вызовов в сборную России;

- «Эспаньол» собрал много игроков на контрактах, которые ездили в сборную России из Испании – Галямина, Кузнецова, Корнеева и Моха. Был и пятый сборник Лемиш, просто сразу отправился в аренду в «Паламос». Но именно он в 1992 году сыграл в первом официальном матче сборной России в ее новейшей истории;

- поскольку сейчас в сборной мало легионеров, ставка по-прежнему на московские клубы. Из 233 сборников сразу 124 человека – 53 %, первый вызов получали, представляя один из пяти клубов. А именно «Торпедо», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА или «Спартак». Центр футбольной России на карте виден явно, хотя ничего в этом хорошего нет, учитывая масштабы страны:

Выводы после поисков сборников по карте России и мира

- сразу видно, что важно развивать академии и школы в регионах. Огромное количество мелких населенных пунктов, откуда сборники, убеждает, что школ в Москве и Санкт-Петербурге мало. Тем более продуктивность «Спартака» и «Зенита» заметно упала;

- «Спартак» благодаря гегемонии девяностых остается главным историческим поставщиком футболистов в сборную России, причем в девяностых активно заманивал талантов, не только воспитывал;

- «Зенит» применяет ту же тактику. Клуб воспользовался одним ярким поколением, чтобы заявить о себе как о месте, где воспитывают сборников, но если смотреть критически – даже «Локомотив» в плане поставки сборников исторически не хуже;

- если вас не устраивает уровень мастерства игроков сборной России, то выше четко виден путь, по которому стоило идти – предлагать талантливых ребят сильным школам, создавать новые академии по всей стране, не выдумывать бесполезный деградирующий лимит;

- могли создать программу подготовки вплоть до государственных дотаций школам. Много денег исчезает бесследно, а эти хотя бы работали на популяризацию спорта среди молодежи. Допустили критически много ошибок, ведь старую систему подготовки развалили, а новую не построили;

- только всероссийский скаутинг спасет, ведь прямо сейчас в сборной ребята родом из кубанского поселка (Миранчуки), Тамбова (Жирков), Кемеровской области (Головин) или Моздока (Габулов). Хотя в сборной немало уроженцев столицы, Россия это не только Москва или Санкт-Петербург. В футболе – в том числе;

- нельзя полагаться только на «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». У них не хватит ни сил, ни желания, ни умений наигрывать для России сборников в достаточном количестве. Состоявшихся игроков каждый рад заполучить, а воспитывать невыгодно, по мнению многих клубов;

- «Зенит» провалил сезон, но Черчесов взял в состав пять футболистов клуба, причем из них только Кузяев – воспитанник. У «Спартака», где три сборника, ситуация такая же – воспитали только Самедова в далеком 2001-м;

- а вот «армейцы» в этом плане выделяются. Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и Головин первые матчи за сборную сыграли как представители ЦСКА. Только ветеран Игнашевич был «железнодорожником», когда начинал в национальной команде;

- ЦСКА и «Локомотив» в смысле доверия молодым смотрятся лучше. Но это заслуга тренеров школ, Ганчаренко и Семина, а не результат работы РФС по созданию кузниц талантов. Успех вопреки, ведь академии, которые раньше давали соперников – в Самаре, Волгограде или Владикавказе, уничтожены.

- в сухом остатке надежда на «Краснодар», что не радует накануне ЧМ-18 и отборов к Евро-2020 и ЧМ-22. Но и «быкам» будет сложно, ведь нужен опыт перевода талантливой молодежи во взрослый футбол и умение отбиваться от назойливых соперников, мечтающих перекупить талантов, чтобы не столько себя усилить или о сборной подумать, как ослабить конкурентов и лимит подкормить.