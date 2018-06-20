Испания и Португалия. Фавориты, с которыми может встретиться Россия

Команда Черчесова за последний год сыграла и против Португалии, и против Испании. «Соккер.ру» изучает вероятных оппонентов в плей-офф.

Иран может сыграть против России в плей-офф, если выиграет у Роналду в последнем туре. Даже у испанцев есть шанс оказаться за бортом плей-офф. Марокканцы вылетели, но если обыграют команду Йерро с более крупным счетом, чем иранцы португальцев, то Роналду и Азмун сыграют против уругвайцев и россиян, а Диего Коста отправится домой.

Существует даже вариант, при котором посчитают «очки фейр-плей» - проверят карточки у Испании и Португалии, если разница мячей совпадет и очков будет поровну, как сейчас. Получится забавно, если соперника сборной России выберут по такому своеобразному показателю, как предупреждения, но это лишь теория и регламент турнира.

На практике же именно в паре Испании и Португалии, скорее всего, спрятался соперник сборной России, и он определится по общему количеству забитых в последнем туре голов. И резонанс от матча на выживание со звездами станет уникальным. Даже голландцы в 2008 году не были сборной с опытом побед на Евро, как пиренейцы. Но кто хуже для России и кто сильнее вообще?

Испания опаснее. Мощнее Португалии

У испанцев фантастический прессинг – отбирают мяч в районе трибун за воротами соперника. А у России были проблемы с контролем и точностью передач против саудовцев и египтян – брак выше 25 %, хотя никто особо не давил, разве что в концовке с Салахом. А вот испанцы превращают газон в асфальт количеством пасов, такой стиль всегда не нравился обороне Акинфеева.

«Красная Фурия» сильнее Португалии как команда. По пасам - 766 против 383 за игру, 91.2 % точных против 76.9 %. У испанцев 15.5 удара за один поединок в среднем, у португальцев – 9.5, но по пять за игру на счету одного Роналду. А у его знакомых выстрелы не только у Косты, но и у Сильвы или Иско. Даже по допущенным ударам по своим воротам Испания заметно опережает португальцев, 8 против 14.

Португалия опаснее. Роналду – зверюга

На родине бывшей девушки нападающий разбушевался. Феноменальный старик, с которым не хочется пересекаться на поле. Роналду забил четыре мяча в двух мачтах. Нанес 10 ударов за эти игры. Заработал 9 штрафных, играет с низким для его позиции браком – 15 %. Ничья между фаворитами состоялась благодаря Роналду.

В тридцать три года позволяет себе рывки на скорости выше 38 километров в час, если верить немецкой статистике. Если правильно засекли, то Криштиану бежит быстрее, чем новый рекордсмен АПЛ. Юный Сане развил скорость 35.5 км/ч, а тут получили рывок свыше 38. Космическая готовность Роналду, лучше не тестировать Кутепова с Игнашевичем на совместимость с Криштиану.

Испания опаснее. Команда одних лидеров

Роналду очень, очень трудно остановить. Не будет гарантий, что не забьет из ничего в решающий момент. Чтобы затем отпраздновать гол с отсылкой к фотографиям Месси с козлом, где обыгрывалась американская аббревиатура «величайших всех времен» - «G. O. A. T.», то есть «козел» по буквам.

Но зависимость от Роналду ограничивает Португалию. Когда знаешь, кого надо закрывать – как Салаха, то выстраивать тактику проще. У испанцев героем стать может любой футболист. Хоть Начо, хоть Бускетс, хоть тот, кому положено забивать – Диего Коста. Де Хеа – спаситель по английской профессии, Рамос – характерный лидер. Всех испанцев переловить сложно.

Португалия опаснее. Вязкий стиль игры

Испанцы импровизируют, но у них огромные проблемы с контролем соперника и самих матчей. Дель Боске в ЮАР играл на 1:0, и там была четкая модель, сейчас подобного нет и близко. А у Португалии именно такой стиль, а Роналду голы «выше нормы» – после ошибки вратаря и штрафного, создал на ровном месте. Команда Сантуша полагается на лидера, но ставит на защиту.

Если ведут 1:0 с соперниками класса России, то успешно засушат игру. Взломать чемпионов Европы не смогла дома даже Франция, вязкость португальцев не нравится. Ведь и против Саудовской Аравии, и даже против Египта команда Черчесова отдавала мяч, соперник его забирал и допускал грубые ошибки в защите. У португальцев были ляпы в борьбе с испанским Дзюбой – Костой, но шалят реже, чем даже Пике и Рамос.

Испания опаснее. Португальцы хуже Роналду

Португалия как команда – опасная, человек-портвейн Роналду (сравнение Сантуша) – худший соперник турнира на данный момент. Чемпионы Европы знают, во что играют, но у многих на поле не получается. Моутинью и Патрисиу – лишь два человека отвечают уровню игры Роналду, а Пепе и Фонте просто стоят насмерть, как привыкли еще со времен Евро-2016.

Но с марокканцами плохо работали Геррейру, Мариу, Карвалью, Бернарду Силва, а Гедеш не реализовал убойный момент, заставив Патрисиу защищать победу имени Роналду. Когда говорим о готовности игроков работать на мировом уровне, то у испанцев меньше проблем. Даже Рамос и Пике с мячом показывают невероятную игру, да и персонально ошибались реже, чем Фонте и Пепе.

Португалия опаснее. Йерро не впечатляет

Фернандо попробовал подстроить тактику Испании под Иран – не вышло. Схема «4-1-4-1» не сработала, второй гол не забили, ответный едва не пропустили. Команда сбивалась на то, чему учил Лопетеги. И у Йерро не получается ничего поменять, сборная Испании как «Джоконда» - ничего лишнего, но и нового нет, когда оно нужно. Португалия кривая, как лица от Пикассо, но как тренерская единица опаснее.

У Сантуша есть рычаги давления на команду, чтобы заиграл не только Роналду. Тренер может посредством матча последнего тура с Ираном подправить игру. А вот испанцы не похожи на команду, которая вдруг намного прибавит, поскольку Йерро не предложил ни одной новой идеи после Лопетеги. Играют на багаже Хулена, и хотя португальская команда слабее, чем Роналду, Испания против Криштиану часто ошибалась, а с Ираном – повторялась.

Мнение читателей. С кем Россия сыграет в плей-офф?

Знак равенства между вероятными соперниками нельзя ставить, ведь совершенно разные. Одна команда с упертым и опытным главным тренером, а вторая его лишилась. Португальцы пока не слушают Сантуша, но начнут. А Йерро нечего сказать – даже с крепким Ираном испанцы играли немного на автомате, как и в первом туре.

У одних есть ярко выраженный спаситель Роналду, а у испанцев такого человека нет, Коста на полставки. При этом с Португалией подопечные Черчесова играли ровно год и один день назад, а против Испании в ноябре, и по ходу матча удалось отыграться с 0:2 и 2:3. Но Кубок Конфедераций или контрольная игра – не уровень плей-офф чемпионата мира, отношение будет другим.

Щекотливая ситуация. Португалия и Испания не знают, какие места займут, Россия и Уругвай – тоже. «Выбрать» соперника невозможно, но очевидно, что рисунки игры у фаворитов группы «В» разные. Интересно узнать, какой из вариантов кажется предпочтительным лично вам? Ведь сегодня официально выяснили, что Россия в плей-офф и что осталось три варианта.

Будет или Иран, или Португалия, или Испания. Аутсайдер в трио и одновременно фаворит по предпочтениям для сборной России очевиден, но вероятность сыграть с Роналду или Рамосом куда выше. Но кто удобнее? Или верите в фарт Черчесова и успех Ирана, который достанется не Уругваю, а именно сборной России?