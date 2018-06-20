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Испания и Португалия. Фавориты, с которыми может встретиться Россия

вчера, 23:52
Испания и Португалия. Фавориты, с которыми может встретиться Россия

Команда Черчесова за последний год сыграла и против Португалии, и против Испании. «Соккер.ру» изучает вероятных оппонентов в плей-офф.

Иран может сыграть против России в плей-офф, если выиграет у Роналду в последнем туре. Даже у испанцев есть шанс оказаться за бортом плей-офф. Марокканцы вылетели, но если обыграют команду Йерро с более крупным счетом, чем иранцы португальцев, то Роналду и Азмун сыграют против уругвайцев и россиян, а Диего Коста отправится домой.

Существует даже вариант, при котором посчитают «очки фейр-плей» - проверят карточки у Испании и Португалии, если разница мячей совпадет и очков будет поровну, как сейчас. Получится забавно, если соперника сборной России выберут по такому своеобразному показателю, как предупреждения, но это лишь теория и регламент турнира.

На практике же именно в паре Испании и Португалии, скорее всего, спрятался соперник сборной России, и он определится по общему количеству забитых в последнем туре голов. И резонанс от матча на выживание со звездами станет уникальным. Даже голландцы в 2008 году не были сборной с опытом побед на Евро, как пиренейцы. Но кто хуже для России и кто сильнее вообще?

Испания опаснее. Мощнее Португалии

У испанцев фантастический прессинг – отбирают мяч в районе трибун за воротами соперника. А у России были проблемы с контролем и точностью передач против саудовцев и египтян – брак выше 25 %, хотя никто особо не давил, разве что в концовке с Салахом. А вот испанцы превращают газон в асфальт количеством пасов, такой стиль всегда не нравился обороне Акинфеева.

«Красная Фурия» сильнее Португалии как команда. По пасам - 766 против 383 за игру, 91.2 % точных против 76.9 %. У испанцев 15.5 удара за один поединок в среднем, у португальцев – 9.5, но по пять за игру на счету одного Роналду. А у его знакомых выстрелы не только у Косты, но и у Сильвы или Иско. Даже по допущенным ударам по своим воротам Испания заметно опережает португальцев, 8 против 14.

Португалия опаснее. Роналду – зверюга

На родине бывшей девушки нападающий разбушевался. Феноменальный старик, с которым не хочется пересекаться на поле. Роналду забил четыре мяча в двух мачтах. Нанес 10 ударов за эти игры. Заработал 9 штрафных, играет с низким для его позиции браком – 15 %. Ничья между фаворитами состоялась благодаря Роналду.

В тридцать три года позволяет себе рывки на скорости выше 38 километров в час, если верить немецкой статистике. Если правильно  засекли, то Криштиану бежит быстрее, чем новый рекордсмен АПЛ. Юный Сане развил скорость 35.5 км/ч, а тут получили рывок свыше 38. Космическая готовность Роналду, лучше не тестировать Кутепова с Игнашевичем на совместимость с Криштиану.  

Испания опаснее. Команда одних лидеров

Роналду очень, очень трудно остановить. Не будет гарантий, что не забьет из ничего в решающий момент. Чтобы затем отпраздновать гол с отсылкой к фотографиям Месси с козлом, где обыгрывалась американская аббревиатура «величайших всех времен» - «G. O. A. T.», то есть «козел» по буквам.

Но зависимость от Роналду ограничивает Португалию. Когда знаешь, кого надо закрывать – как Салаха, то выстраивать тактику проще. У испанцев героем стать может любой футболист. Хоть Начо, хоть Бускетс, хоть тот, кому положено забивать – Диего Коста. Де Хеа – спаситель по английской профессии, Рамос – характерный лидер. Всех испанцев переловить сложно.

Португалия опаснее. Вязкий стиль игры

Испанцы импровизируют, но у них огромные проблемы с контролем соперника и самих матчей. Дель Боске в ЮАР играл на 1:0, и там была четкая модель, сейчас подобного нет и близко. А у Португалии именно такой стиль, а Роналду голы «выше нормы» – после ошибки вратаря и штрафного, создал на ровном месте. Команда Сантуша полагается на лидера, но ставит на защиту.

Если ведут 1:0 с соперниками класса России, то успешно засушат игру. Взломать чемпионов Европы не смогла дома даже Франция, вязкость португальцев не нравится. Ведь и против Саудовской Аравии, и даже против Египта команда Черчесова отдавала мяч, соперник его забирал и допускал грубые ошибки в защите. У португальцев были ляпы в борьбе с испанским Дзюбой – Костой, но шалят реже, чем даже Пике и Рамос.

Испания опаснее. Португальцы хуже Роналду

Португалия как команда – опасная, человек-портвейн Роналду (сравнение Сантуша) – худший соперник турнира на данный момент. Чемпионы Европы знают, во что играют, но у многих на поле не получается. Моутинью и Патрисиу – лишь два человека отвечают уровню игры Роналду, а Пепе и Фонте просто стоят насмерть, как привыкли еще со времен Евро-2016.

Но с марокканцами плохо работали Геррейру, Мариу, Карвалью, Бернарду Силва, а Гедеш не реализовал убойный момент, заставив Патрисиу защищать победу имени Роналду. Когда говорим о готовности игроков работать на мировом уровне, то у испанцев меньше проблем. Даже Рамос и Пике с мячом показывают невероятную игру, да и персонально ошибались реже, чем Фонте и Пепе.

Португалия опаснее. Йерро не впечатляет

Фернандо попробовал подстроить тактику Испании под Иран – не вышло. Схема «4-1-4-1» не сработала, второй гол не забили, ответный едва не пропустили. Команда сбивалась на то, чему учил Лопетеги. И у Йерро не получается ничего поменять, сборная Испании как «Джоконда» - ничего лишнего, но и нового нет, когда оно нужно. Португалия кривая, как лица от Пикассо, но как тренерская единица опаснее.

У Сантуша есть рычаги давления на команду, чтобы заиграл не только Роналду. Тренер может посредством матча последнего тура с Ираном подправить игру. А вот испанцы не похожи на команду, которая вдруг намного прибавит, поскольку Йерро не предложил ни одной новой идеи после Лопетеги. Играют на багаже Хулена, и хотя португальская команда слабее, чем Роналду, Испания против Криштиану часто ошибалась, а с Ираном – повторялась.

Мнение читателей. С кем Россия сыграет в плей-офф?

Знак равенства между вероятными соперниками нельзя ставить, ведь совершенно разные. Одна команда с упертым и опытным главным тренером, а вторая его лишилась. Португальцы пока не слушают Сантуша, но начнут. А Йерро нечего сказать – даже с крепким Ираном испанцы играли немного на автомате, как и в первом туре.

У одних есть ярко выраженный спаситель Роналду, а у испанцев такого человека нет, Коста на полставки. При этом с Португалией подопечные Черчесова играли ровно год и один день назад, а против Испании в ноябре, и по ходу матча удалось отыграться с 0:2 и 2:3. Но Кубок Конфедераций или контрольная игра – не уровень плей-офф чемпионата мира, отношение будет другим.

Щекотливая ситуация. Португалия и Испания не знают, какие места займут, Россия и Уругвай – тоже. «Выбрать» соперника невозможно, но очевидно, что рисунки игры у фаворитов группы «В» разные. Интересно узнать, какой из вариантов кажется предпочтительным лично вам? Ведь сегодня официально выяснили, что Россия в плей-офф и что осталось три варианта.

Будет или Иран, или Португалия, или Испания. Аутсайдер в трио и одновременно фаворит по предпочтениям для сборной России очевиден, но вероятность сыграть с Роналду или Рамосом куда выше. Но кто удобнее? Или верите в фарт Черчесова и успех Ирана, который достанется не Уругваю, а именно сборной России?

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Все комментарии
Томаш Хаберли
Томаш Хаберли
сегодня в 07:51
Иран еще не сказал своего последнего слова. Поверьте с Португалией вы увидите совсем другой Иран!
ᅠ
ответил Leningrad 84
сегодня в 07:47
Leningrad 84:
Дружище, неужели начал болеть за российскую сборную после ее выхода из группы? А как же твои твердые либеральные принципы...
Я же тебе уже отвечал - мне тяжело общаться с людьми, которые ничего не понимают. Но для тебя, я повторю в ТРЕТИЙ РАЗ: как считал эту сборную никчёмной, как считал, этого тренера бездарным, как считал руководство футбола некомпетентным, ТАК И ПРОДОЛЖАЮ СЧИТАТЬ.
Если ты и в этот раз меня не поймёшь, я тогда умываю руки - одна из российских бед сильнее моего понимая значит :)
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил
сегодня в 07:27
ᅠ:
Обратная сторона медали - Испания и Португалия тоже поглядывают на нашу группу и у них есть свои предпочтения с кем играть в 1/8-й. И когда они видят с какой лёгкостью россияне крушили тех, с кем Уругвай просто мучился, вряд ли они захотят сыграть со сборной России, даже не зависимо от последней личной встречи двух лидеров.
Дружище, неужели начал болеть за российскую сборную после ее выхода из группы? А как же твои твердые либеральные принципы...
kiendjin
kiendjin ответил MALOVAR
сегодня в 07:26
MALOVAR:
Вся надежда на Зобнина,надеюсь Португалия,хотя и испаши ни а чем
ну значит надо на Испанию.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Фата лист
сегодня в 07:23
Фата лист:
Испанию не хочется
Да и Португалию тоже! Может, все-таки Иран?
Ver
Ver
сегодня в 07:10
Знак равенства ставить нельзя, но с кем играть должно быть всё равно, и те и другие будут побаиваться, поскольку играть с хозяевами и очень приличной командой, но пока нужно обыграть Уругвай, чтоб и у испанцев и португалов вообще перед игрой коленки дрожали...
Roman73
Roman73
сегодня в 07:07
Испания не фаворит. У неё слабый вратарь. Де Хеа не уверен в себе, не играет на выходах. И на линии поздновато реагирует. Важная позиция--слабая.
Иньесты хватает на тайм, потом он ошибается. У Испании игра сдвинулась в сторону мадридской, Мадридская игра --более прямолинейна, с акцентом на скорость и напор, но требует хорошей физики, которой к концу сезона уже нет.
А креатива стало меньше.
Испания не будет чемпионом , её проигрыш в плей-офф меня не удивит.
И наоборот обыграть, монолитную Португалию будет сложно любому сопернику.
Не удивлюсь, если эта хорошая команда с убогим Криштиану в составе сыграет в финале Чемпионата.
Пример 2002 ого года показывает, ФИФА заинтересован, чтобы хозяева представители потенциально большого футбольного региона продвинулись как можно дальше. Не удивлюсь сборной России в четверть-финале или даже в полуфинале.
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
сегодня в 06:31
С Португалией придется играть первым номером. И они хорошо обороняются. Роналду может найти свой шанс когда угодно. Так что с Португалией очень опасно.

А вот как ни странно с Испанией можно играть. Придется играть от обороны и могут наши быстрые Головин и Черышев убежать от медленного Рамоса. И к тому же Испания дает играть. Наши с такими лучше играют а не с автобусами.
ᅠ
сегодня в 06:22
Обратная сторона медали - Испания и Португалия тоже поглядывают на нашу группу и у них есть свои предпочтения с кем играть в 1/8-й. И когда они видят с какой лёгкостью россияне крушили тех, с кем Уругвай просто мучился, вряд ли они захотят сыграть со сборной России, даже не зависимо от последней личной встречи двух лидеров.
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
сегодня в 06:21
Хорошо что Черчесов не взял Денисова. А то со своим нытьем и выклянчиванием призовых деморализовал бы команду
Фата лист
Фата лист
сегодня в 05:12
Испанию не хочется
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:56
Вся надежда на Зобнина,надеюсь Португалия,хотя и испаши ни а чем
nik9373
nik9373
сегодня в 00:54
Хочется Португалию,а получим Испанию.
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