Замена игрока.

Прошел 1-й круг ЧМ. Тренеры всех(!!!) команд использовали право на замену по полной. В связи с этим затрону 2 момента.

Первый момент.

Неравность. Команды, у игроков которых случилась травма, дважды «наказаны». Во-первых, это замена «более» подготовленного, на менее подготовленного игрока «со скамейки». Во-вторых, теряет право на проведения тактического изменения. Не справедливо.

Замена, как действо восстанавливающее равенство сил, превратилось в элемент тактики.

1.Травма. В 1-м тайме 6 случаев из 96 замен. 6 %

2. «Выпадение» игрока из игры. Обычно это 46- 60 минуты.(Например,Блащиковски, Билья) Только 3 случая. Вывод - тренеры тщательно выбрали стартовый состав и никто не разочаровал.

3.Заменить уставших(ветеранов или игроков, которые не полностью готовы функционально), но подходящим по своим футбольным талантам даже на не полные 90 минут. Обычно это 75-85минуты(Например Иньеста). 20 случаев ~ 20 % .

4.Замена игроков, которые тратили интенсивно свой физический ресурс, рассчитывая на замену в определенный момент. Обычно в период между 60 и 75 минутах. 55% (57-77 минуты)

5. Затягивание времени в самом конце игры. 10% (86-90 минуты)

Итак 94 % замен это не из-за травм, а тактические действия!!! Может дать тренерам большую вариативность.

Второй момент.

Сколько замен нужно современному футболу? Во многих видах спорта(гандбол, волейбол, баскетбол, хоккей и т.д.) кол-во замен не ограничено. Почему в футболе – 3?! Не 2 , не 4, не 5. Почему в заявке 18 игроков? Равность условий – основной спортивный принцип. В современном футболе одни команды имеют 30 и более футболистов, а другие и на 18 не наскребают.

Так сколько замен и число игроков в заявке нужно современному футболу?