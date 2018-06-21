Денежный вопрос. Самая дорогая сборная в истории футбола

На чемпионате в России поставили мировой рекорд? В день, когда сыграет самая ценная сборная мира, «Соккер.ру» выясняет, сколько стоит ее заявка.

Оценки от известных любителей трансферов

Последние два года сломали систему критериев известного трансферного портала, поскольку почти все цены на контракты получились заниженными, причем значительно. Например, вратаря Лунина этот сайт оценивает в 3.5 млн евро, а «Реал» заберет в пятницу девятнадцатилетнего голкипера «Зари» за 8.5 млн, а еще и пообещает 4 млн бонусами.

Впрочем, немецких оценщиков упрекнуть не в чем. Они остались адекватными ребятами, а футбольный рынок обезумел за два года. Впрочем, раз у портала Transfermarkt одинаковый подход и правила при формировании цен игроков из России (18 место из всех) или Португалии (8), то благодаря их алгоритму можем сформировать семерку самых дорогих по общей стоимости контрактов сборных из заявок на ЧМ-18.



Альтернативная оценка другим алгоритмом

Швейцарцы из CIES Football Observatory одними из первых просекли, что нужна наценка двадцать первого века. Не всегда могут объяснить свои рейтинги, но защищаются формулой, которая учитывает позицию, возраст, срок действующего соглашения с нынешней командой и еще целый ряд параметров. В результате могут получить полный список по всем сборным.

Например, по их версии состав России стоил на момент старта ЧМ-18 всего 132 миллиона евро (у предыдущего оценщика – 162 млн), а Головин был самым дорогим с ценой в 21 миллион евро. В принципе, адекватно, учитывая количество возрастных игроков у Черчесова. Разумеется, есть в их системе проколы – у марокканцев за Зийеха заплатят явно больше 25 миллионов евро, а они его даже самым дорогим в команде не назвали. Но больше интересует верх списка:



Совпадают ли оценки? Как видите, список тот же, но порядок другой. Бельгийцев и немцев оценивают ниже – там не у всех игроков крутая реклама и дикая цена, аргентинцы чуть выше за счет Месси, испанцы – ниже Англии и Бразилии. Хотя если говорить о самих суммах, то швейцарцы ставят цены, которые диктует рынок. Поэтому у них Кейн это безумный, но реальный 201 млн евро, а Мбаппе – 187, ведь за Килиана почти столько и платили.

Одновременно швейцарская формула неидеальная, ведь Сауля за 101 млн евро продать будет сложно, как и тер Штегена за аналогичные деньги. Не говоря о том, что Роналду не стоит 103 млн евро, а намного дороже в реальном мире. Но раз ищем самую дорогую команду турнира, то фиксируем совпадение – Франция победила при двух расчетах. Причем во втором случае общая трансферная стоимость заявки составила почти полтора миллиарда евро.

Личный подсчет стоимости сборной Франции

Перепроверим показатель победителей рейтинга. Например, ПСЖ придется отстегнуть огромные деньги, чтобы вернуть во Францию Канте. Быть может, 90-100 млн евро. Хотя в «Лестер» пару лет назад хавбек перешел из «Кана» за 9 миллионов евро. Также увидели, что всех денег мира не хватило «Барселоне», чтобы подписать Гризманна. Антуан решил нанять компанию Пике и снял документальный фильм, как отказывает Месси ради Симеоне.

Но у любого игрока, исходя из его возраста, формы, раскрутки и позиции, есть цена контракта, которую любой внимательный фанат назовет. И позиция сильно влияет. Буффон до сих пор – пока Алиссон не поставил подпись под контрактом с «Реалом», а Кейлор Навас не ушел в «Наполи», чтобы свергнуть «Ювентус» Головина, остается самым дорогим голкипером мира. А ведь туринцы платили за Джиджи еще миллиарды лир, а не миллионы евро.

Понятно, что цена того же Льориса в силу позиции и возраста не может быть огромной, хотя Уго сегодня сыграет сотый матч за сборную, а вот Погба из МЮ уйдет только с новым личным рекордом. Если суммировать все вышесказанное и проверить каждый субъективный, но ужасно любопытный показатель ориентировочной стоимости от известных оценщиков в личной бухгалтерии, то получается 1.3 млрд евро – почти швейцарская сумма, выше оценок немцев. Причем каждый второй, от Дембеле до Люка Эрнандеса, может выстрелить и вырасти в цене.

Дешаму не простят неудачу миллиардного проекта?

По интересу деньги занимают одно из первых мест в любой сфере. А в футболе, как ни странно, пока мало денег в руках самих лучших футболистов. Например, Роналду в «Реале» платят, как тридцать пятому в списке самых богатых баскетболистов НБА. Тридцать пятому! Зато цены трансферов в мире футбола взлетели до небес. Причем из-за одного парижского клуба, а именно из-за тройки французских талантов – Погба, Дембеле и Мбаппе.

Лавина сошла, по самым сдержанным оценкам Дешам работает с командой, чья общая стоимость легко переваливает за миллиард евро на данный момент. Это рекорд чемпионата мира в России и всех мундиалей в истории, ведь испанцы лидировали в 2014-м со «скромной» трансферной стоимостью заявки – менее 600 миллионов евро, а в 2010 году таких цен попросту не было.

Сейчас по разным оценкам Франция, Бразилия, Испания и Англия прошли отметку в миллиард. И французы всюду первые. Так что если сейчас Дешам не выжмет положительные результаты, не только Венгер и Зидан будут в числе кандидатов на пост нового главного тренера сборной Франции. Когда в руках тренера актив дороже миллиарда евро, вариантов нет. После скомканного дебюта с Австралией французам нужна уверенная игра и победа над симпатичными перуанцами.

Но не забывайте об одной из причин, почему заявка Франции поставила рекорд по трансферной стоимости в истории ЧМ – молодые, талантливые и дорогущие, а это значит, что не всегда стабильные. По среднему возрасту Франция – вторая сборная турнира, 26.1 года в среднем на игрока, чуть выше лишь Нигерия, рядом – Англия. Это значит, что французы незрелые, Дешам ведь подчеркнул, что 14 человек впервые на чемпионате мира.

Французы притащили в Россию собственного парикмахера и оплатили ему шикарное приключение, но перуанцев и датчан могут немного недооценить, как и последующих соперников. Когда за контракты вчерашних школьников платят 100-180 миллионов евро, сложно не потерять голову и не отвлекаться на роскошь вместо работы. Впрочем, касается не только Франции, ведь составы 32 сборных суммарно оцениваются в 10.5 млрд евро одними специалистами, и в 12.6 млрд – другими.