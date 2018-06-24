Германия оттолкнулась от дна! Теперь за немцами должок

Впервые с 1938 года футбольные немцы могли не пройти первый раунд на ЧМ, но Кроос помог. «Соккер.ру» анализирует удивительное спасение немцев в Сочи.

Тони Кроос – великий полузащитник

Немцам отчасти повезло, ведь могли получить пенальти в ворота Нойера до перерыва. Отчасти перестроились во втором тайме. Пускай не очень качественно и четко, но в Сочи футбольные драмы на последних минутах – новая традиция, как помните по матчу Португалии и Испании. Немцы могли не пройти первый раунд на ЧМ впервые с 1938 года, а теперь даже первыми окажутся, если натолкают голов Южной Корее, а Швеция обыграет Мексику.

А все благодаря одному человеку. Не кажется ли вам, что мало говорят о заслугах Модрича и Крооса? Иньеста и Хави хотя бы получили свои виртуальные «Золотые мячи» от фанатов со всего мира - вполне заслуженные, а хавбеки сборных Хорватии и Германии в тени не только в собственном клубе, но даже в тени подобных разговоров. А ведь Кроос выиграл для немцев чемпионат мира в Бразилии – вспомните, как сыграл в полуфинале, выиграл для «Реала» гору трофеев.

Теперь в послужном списке еще и спасительный гол Швеции в Сочи. Когда фанаты «Баварии» спрашивают, почему у «Реала» три подряд победы в Лиге чемпионов, а у их команды за это время «баранка» – смело называйте причиной продажу Крооса. Но после переезда в Мадрид Тони не перестал быть немцем и сегодня порадовал всех, кого успела взбесить игра сборной Германии. Заодно хавбек напомнил о разностороннем таланте. Он и так умеет побеждать, благодаря голу со штрафного на последних секундах!

Йоахим Лев проиграл до матча

Команда выиграла, а наставник точно проиграл. Классика тренерских поражений. Осорио долго выбирал тактику против немцев и продумал ее настолько удачно, что его коллега Андерссон повторил узкую глубокую защиту, использовал те же контратаки, сделав лишь парочку отсылок к стыковым поединкам против Италии – у Швеции, в отличие от Мексики, был опыт подобных матчей и побед.

Лев сам себя переиграл до выхода на поле. Отказавшись от Сане, не представил схему с широкой игрой – чтобы обходить узкие редуты соперников краями поля. Отказавшись от любимчика Озила впервые за последние 26 поединков финальных стадий Евро и ЧМ, тренер Германии не представил ничего интересного, кроме банальной попытки сделать из Руди эдакого Бускетса прошлых лет – с нырками в линию защиты для начала атак.

Но временный переход на три условных центральных не работал, ведь когда немцы нарывались на контратаки – шведы атаковали двух защитников, только вместо Хуммельса не успевал Рюдигер. Ничего красивого и грамотного в банальном давлении от Лева не было. Его тактика не работала, что и доказали замены. Йоахим полностью проигрывал Швеции, но ему повезло, что осталось сорок пять минут для исправления ситуации. Вернее, целых пятьдесят с пятью добавленными. Йоахим отскочил, хотя лично тренер провалил оба матча ЧМ-18.

Немцы работали кисло и банально

Когда Мюллер действует так, как с Мексикой и Швецией, то кажется футболистом любительской лиги. Специфический угловатый стиль Томаса в провальном проявлении отражается в бездарной работе с мячом, ужасном выборе позиции и странных решениях, помноженных на пустую агрессию. Весельчак Мюллер, когда злится, смотрится комично, а не страшно для соперников. Его статистика становится пустой – 2 удара и 2 момента ни о чем.

Не смотрите, что шведы позволили немцам отдавать передачи с точностью 89 %. Не смотрите на тотальный перевес в количестве пасов – 452 против 152. Не заглядывайте в статистику по контролю мяча – 75 % на 25 %, поскольку таким был план Швеции на игру. Если бы не удачный штрафной Крооса, ничью назвали бы удобным для скандинавской команды результатом. Проще говоря, предсказуемость Хектора ничем не отличается от предсказуемости Платтенхардта, даже если в цифрах есть разница.

Дракслер слева хуже, чем Сане – особенно после слабого сезона в ПСЖ. Ройс забил гол, но провел игру невероятно слабо, ведь голевой удар был его единственным точным за весь матч, а из достижений только два заработанных угловых. Марко не тянет на роль лидера сборной Германии. И хотя его мяч стал сатисфакцией за годы боли и страданий после травм, рассуждения о высших материях не мешают отметить, что у немцев все были как Боатенг – ходили по краю личного провала. Тот же Гюндоган появился, чтобы спасти, и провалил свой час игры…

У сборной Германии нет нападающих

Классных, конечно же. А те, что есть, случайно создали гол на старте второго тайма. Вернер прострелил, вышедший на поле Гомес оттеснил защитника, а Ройс сыграл вместо центрального форварда, которого у Германии нет со времен Клозе. Леву точно припомнят, что не взял на чемпионат мира Сане – одного из главных ассистентов АПЛ, и Вагнера – крупного нападающего, который за сборную забил 5 мячей в 8 матчах.

Оба решения тренер объяснил тем, что подстраивает футболистов под схему, а не модель игры под игроков. Но ведь соврал. В первом тайме со Швецией выбрал схему «4-2-3-1», а играл «4-1-5-0», действуя без форварда. Вернер работал где угодно, но не в центре атаки. А после перерыва Лев выпустил Гомеса, но снова работал не так, как можно нарисовать или как ему хотелось бы. Внятной модели игры не было, немцы снова сбивались по пять-шесть человек на одном участке поля, хотя после Мексики сам Лев говорил, что эту проблему выделяет и решает.

Ничего у тренера не получилось, остался навал, ведь отказ от Озила в пользу незаметного в создании моментов Ройса – 0 пасов под удар за весь поединок, себя не оправдал. Как сказано выше, голевой удар Марко был его единственным точным за весь поединок. С ударами у Германии приключилась беда, ведь из шести прицельных опасными были далеко не все. Плевать, что Гомес имел возможность, важнее, что Марио, как и все остальные, ее не реализовал. К слову, у Вернера один неточный выстрел за матч, слабая «ложная девятка».

За чемпионами мира теперь должок

Сборной Германии крупно повезло, что польский судья не назначил пенальти в первом тайме после откровенного толчка Берга в спину. Если бы чемпионы мира горели в два мяча, не смогли бы постоянно давить, не открываясь. До матча говорили, что немцам будет сложно не провалиться, и поединок в Сочи подтвердил сказанное. Конечно, поскольку немцы владели мячом, а шведы защищались, чемпионы мира могли спасти матч и сделали это в последнюю секунду.

Но когда играешь без четких ударов, без явных моментов у ворот соперника, но при этом так грубо ошибаешься в защите, не проиграть крепкой Швеции практически невозможно. Когда не было качественной игры, чемпиону мира на выручку пришла случайность. Германии повезло со своевременным голом – хотя до него не было классных точных ударов, немцы провели плохую игру в предсказуемой манере, но надавили и задавили оборону сборной Швеции.

Теперь это везение нужно отработать, а пока никаких восторгов действия чемпионов мира не вызвали – безударное владение является отсылкой к классическим поражениям фаворитов. Если бы не ошибка арбитра, все могло сложиться в пользу шведов. Конечно, все понимают, почему выгодно, чтобы в плей-офф чемпионата мира играла Германия, а богатые немцы приносили турниру прибыль. Но против Швеции чемпионы мира нажили себе недоброжелателей, ведь это отскок, как он есть.

Германии нужно начать с чистого листа

В век повторов нельзя отнимать чистые пенальти, и в любой век не стоит тащить фаворита, если он такой мертвый, как Германия Лева в первых трех таймах турнира в России. Если немцы полностью не пересмотрят игру, тактику, подход, методы подготовки к соперникам, то на мундиале им делать нечего. Даже если отдельно Кроос полностью заслуживает матч против Бразилии в первом раунде плей-офф, Германия пока не заработала даже второе место в группе.

Сегодня день восторгов по поводу решения Тони, но одновременно и сожалений из-за судьбы Швеции. Команда ведь классная, но обидно проиграла. А вот если вам не понравилась игра Германии – не спешите переобуваться после ее победы на последних секундах. Ведь геройство Крооса стало результатом халатности и глупых решений его коллег и тренера Лева. Германия чуть было не утонула в Сочи, но оттолкнулась от дна вдесятером, и после такого матча морально перестроиться станет куда проще.

Получили вторую жизнь на турнире в России благодаря штрафному от гениального полузащитника, который, давайте называть вещи своими именами, против Мексики и Швеции сыграл так себе. Из четырех ударов Крооса голевой стал первым точным. Также не забывайте, что теперь Мексике хватит ничьей, чтобы занять первое место в группе. А если такая Германия сыграет против Бразилии, там вряд ли Леву хватит штрафного на девяносто пятой минуте для счастья. Пока в России турнир последних секунд и волевых решений.

Но одновременно чемпионат, где фавориты копят долги, которые должны отдать, если мечтают сыграть в финале. Гол Крооса принес победу, но не вернул Германии качественную игру.