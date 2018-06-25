Полезное поражение. Спасибо Уругваю за урок

Суарес и Кавани оказались безжалостными и везучими – сборная России крупно проиграла. Но главный матч впереди, и «Соккер.ру» предлагает не унывать.

В меньшинстве не посыпались – главный итог

Черчесов правильно сделал, что изменил основу. Дал возможность резервистам показать себя – те провалились, зато сохранил силы ряда основных на матч, который в стократ важнее. Понятно, что ехидные оценки сейчас вернутся. Вот только и раньше критиковали Черчесова не просто так. И лимит смешивали с этим самим не на пустом месте. Факты на стороне критиков и скептиков.

Но теперь привязывать прошлое поздно. Ведь успехи над сборными из стран, где травы меньше, чем песка, принесли плей-офф. Если добавить щепотку везения, а не включать режим «рожденных в понедельник», как сегодня, то сборная России по праву окажется второй командой группы «А». Это место и заняли, все честно. Обидно лишь, что Уругвай так легко забрал три очка, с Саудовской Аравией и Египтом мучились дольше.

Команда Суареса не сыграла мощно, но до перерыва им крупно повезло. В принципе, как и сборной России против Саудовской Аравии и Египта в отдельных эпизодах. Удача не значит, что команды Табареса и Черчесова не заслужили выход в плей-офф – заслужили. Но такой характер команд накликал беду на одну из сторон. При этом важнее ошибок то, что не пропустили четыре или пять раз. Не посыпались в меньшинстве.

Атака Черчесова без Головина не работает

У сборной есть ключевой игрок, а сегодня он не играл. А сам метод простой: длинный заброс или навес в сторону Дзюбы, дальше идет скидка и порой даже удар. Именно так – после паса Артема, Черышев мог сравнять счет, но пробил прямо в Муслеру. Но главное, что такой момент возник сразу после пропущенного мяча. Ведь оборона Уругвая невероятно мощная, и даже без Хименеса – его заменил Коатес, почти ничего не позволили.

Годин – живая легенда футбола, ведь оборона «Атлетико» и Уругвая по классу на самой вершине. Так что неудивительно, что Дзюба и Смолов ничего не смогли поделать с линией, которую Табарес специально изменил, чтобы эффективнее останавливать именно сборную России. Опытный тренер перебросил Касереса на фланг Черышева – отличный ход, а Лаксальт хорошо включился слева. Конечно, в конце Россия могла отыграть один мяч, но в целом без Головина и Черышева игра в атаке стала менее осмысленной.

Хорошо, что Уругвай нагрузил оборону работой

Акинфеев и спасал, и допустил ошибку при штрафном Суареса – Луис пробил во вратарский угол, сделал это не очень сильно, а Игорь, хоть невысокий вратарь, не успел сложиться. Грубая ошибка должна отрезвить капитана сборной, который в двух матчах был зрителем. Хорошо, что у Табареса такие форварды – Кавани и Суарес нагрузили оборону и вратаря атаками.

Саудовская Аравия не попала в створ ни разу, у Египта был один удар – не с игры. А вот Уругвай, хотя начал тоже со стандарта, постоянно нацеливался на ворота. Команда Табареса играла так, словно переняла стиль самой России против Египта. Поэтому у Акинфеева сегодня как раз три пропущенных мяча. Но куда важнее, что у Игоря было еще два сэйва. Включился в работу, понял, что оборона может подвести и от него многое зависит. Разминка боем получилась.

Замены Марио и Юрия – правильные решения

В четверке Россия, Иран, Португалия, Испания именно у команды Черчесова меньше всего атак через центр – всего 20 %. Португальцы тоже пытались работать краями, хотя действовали не через вингеров, а через защитников. У испанцев и иранцев процент атак центром выше, но сильных фланговых игроков тоже достаточно. Так что российской команде в любом случае нужны свежие крайки.

Жирков и Фернандес будут живее после отдыха, жаль лишь, что Марио пришлось выпускать. Пусть поплатились за смену основы, но если бы ветеран Юрий сегодня отыграл весь матч, а потом в плей-офф из-за него проиграли – было бы куда хуже. Жаль лишь, что Смольников и Кудряшов не показали себя, ведь запасные варианты тоже нужны. Но изначальное решение полностью верное, Игорь и Федор слабее Марио и Юрия, а сборная играет флангами.

Чем выше центрхавы – тем лучше для России

Ошибки Зобнина и Газинского у линий штрафных площадей во втором и третьем туре привели к пропущенным голам. Это напоминает каждому, что в схеме Черчесова нет чистого разрушителя и надо держаться повыше. Головин – Зобнин – Газинский формируют трио, которое при позиционной обороне куда лучше перемещается на доминирующий фланг, где концентрируются соперники, нежели играет по всей ширине.

Даже Газинскому, раз провел немало матчей в «Краснодаре» с Каборе под боком, сложно закрывать опорную зону по центру. Если России суждено сыграть против Испании, то не стоит искать схему с пародией на Бускетса. У команды Черчесова два хавбека должны играть в линию, и хотя понятно, что сегодня без Головина команда смотрелась иначе, Александра тоже правильно берегли. Его манера игры подразумевает лишние карточки. От греха подальше убрали в запас.

Уругвай показал, что план «В» слабее, чем «А»

У Черчесова нет четких планов «В», «С» и так далее – тут тренер приврал. Но ведь одной из задач матча было убедиться, что Кудряшов и Смольников уступают Жиркову и Фернандесу, что Головин – ключевой игрок, причем именно на позиции по центру, а не на краю поля. Также важно было сравнить в одной игре Алексея Миранчука и Самедова. Сегодня убедились, что оба не для основы, ведь провалили матч.

Так что Черчесов понял – есть только план «А». В игре на вылет на поле нужны свежие футболисты той основы, что переиграла Египет. Жирков, Фернандес, Головин и точно не Смолов в атаке. Федор и против Саудовской Аравии, и против Египта, и во втором тайме против Уругвая показал, что не готов заменить Дзюбу. А такую роскошь, как два форварда, Россия себе позволить не может. Уругвай ведь изначально отдал мяч и поймал Черчесова на тот же крючок, что сам тренер коллег Пицци и Купера.

Результат турнира прямо зависит от оппонента

Уругвай, сыгравший первые два матча не очень круто, напомнил, что фавориты и теневые фавориты стараются набирать по ходу и экономят силы. Россия позволить себе такой подход не могла, но в плей-офф – если играть против Португалии и Испании, не все зависит от самой команды Черчесова. Когда более слабый воюет с сильным, то нужно стечение обстоятельств.

Кто воспринимает футбол строго как эмоцию по воле случая, а не процесс работы над собой, тот сейчас ехидничает. Но ведь ничего катастрофического не произошло. Злее и трезвее будут, поэтому Уругвай важно поблагодарить за урок – показали, что на чемпионате мира соперники разного класса и мастерства. А у Черчесова и сборной до поединка 1/8 финала много работы – нужно отыграться за матч-недоразумение.

Но только не говорите, что состояние сборной России в Самаре закономерное и ставит крест на будущем. Не судите по счету, смотрите на смены в составе и низкое качество футбола. Эти ребята могут играть лучше, играли лучше и после самарского разгрома сделают это в следующем матче. Нельзя сдаваться, получив исторический шанс. Тем более удача отвернулась, но может улыбнуться снова.

Черчесов тот же, футболисты те же, и Станислав Саламович правильно сделал, что сломал победную схему, поменял состав и пожертвовал игрой с Уругваем. Против Испании или Португалии шансы и так очень низкие, а Иран пока ничего не выиграл и вряд ли достанется России. А без свежести и Головина помножили бы на ноль возможность удивить фаворита. Идеально вовсе не проигрывать, но лучше уступить сегодня, чем завтра.

В любом случае получили уникальный исторический шанс

Результат в плей-офф зависит от качественного анализа будущего соперника и разбора ошибок с уругвайцами, а не от места в группе. Все начинается с чистого листа. А поскольку Россия сегодня проиграла в меньшинстве и без ряда основных игроков, то будущему сопернику будет сложнее анализировать тактику. А самым юным или забывчивым фанатам важно напомнить, что сборная впервые сыграет в плей-офф на чемпионате мира.

Не прошли три отбора из шести, а в седьмом случае попали на чемпионат как хозяева. Впереди главный матч, и если бы сегодня Черчесов бросил все силы для победы, то поступил бы глупо. У него такого права нет, поскольку самые вероятные соперники сборной России – два последних чемпиона Европы, Португалия и Испания. Ничего страшного с Уругваем не произошло, а поскольку вы прекрасно знаете грех российских футболистов – переоценку себя любимых, то разгром даже полезен.

Сыграли терпимо, порой - ужасно, но дрались вдесятером со всех сил. Вернутся основные, появится Головин – начнут отдельную книгу. О групповом этапе можно забыть, в плей-офф его результаты никогда не учитываются. Не понравилась игра сборной с Уругваем, не понравилось, что не сумели сыграть «за себя и за Сашку». А что сражались – приглянулось. В плей-офф будет другая битва, войну не проиграли. Португальцы и испанцы намного, намного сильнее сборной России, но они по стилю не Уругвай. Пусть зацепка маленькая, но она есть и Черчесову нельзя позволить команде раскиснуть. Поражение от Уругвая позади, а впереди главный матч в их жизни.