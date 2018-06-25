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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 Идет второй тайм, 71’ Логотип ДанияДания 0:0 Логотип ФранцияФранция5.332.742.07
17:00 Идет второй тайм, 69’ Логотип АвстралияАвстралия 0:2 Логотип ПеруПеру2.963.532.54
21:00 сегодня Логотип НигерияНигерия -:- Логотип АргентинаАргентина6.234.721.54
21:00 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ХорватияХорватия4.273.781.94

Полезное поражение. Спасибо Уругваю за урок

вчера, 19:38
Полезное поражение. Спасибо Уругваю за урок

Суарес и Кавани оказались безжалостными и везучими – сборная России крупно проиграла. Но главный матч впереди, и «Соккер.ру» предлагает не унывать. 

В меньшинстве не посыпались – главный итог

Черчесов правильно сделал, что изменил основу. Дал возможность резервистам показать себя – те провалились, зато сохранил силы ряда основных на матч, который в стократ важнее. Понятно, что ехидные оценки сейчас вернутся. Вот только и раньше критиковали Черчесова не просто так. И лимит смешивали с этим самим не на пустом месте. Факты на стороне критиков и скептиков.

Но теперь привязывать прошлое поздно. Ведь успехи над сборными из стран, где травы меньше, чем песка, принесли плей-офф. Если добавить щепотку везения, а не включать режим «рожденных в понедельник», как сегодня, то сборная России по праву окажется второй командой группы «А». Это место и заняли, все честно. Обидно лишь, что Уругвай так легко забрал три очка, с Саудовской Аравией и Египтом мучились дольше. 

Команда Суареса не сыграла мощно, но до перерыва им крупно повезло. В принципе, как и сборной России против Саудовской Аравии и Египта в отдельных эпизодах. Удача не значит, что команды Табареса и Черчесова не заслужили выход в плей-офф – заслужили. Но такой характер команд накликал беду на одну из сторон. При этом важнее ошибок то, что не пропустили четыре или пять раз. Не посыпались в меньшинстве.  

Атака Черчесова без Головина не работает

У сборной есть ключевой игрок, а сегодня он не играл. А сам метод простой: длинный заброс или навес в сторону Дзюбы, дальше идет скидка и порой даже удар. Именно так – после паса Артема, Черышев мог сравнять счет, но пробил прямо в Муслеру. Но главное, что такой момент возник сразу после пропущенного мяча. Ведь оборона Уругвая невероятно мощная, и даже без Хименеса – его заменил Коатес, почти ничего не позволили.  

Годин – живая легенда футбола, ведь оборона «Атлетико» и Уругвая по классу на самой вершине. Так что неудивительно, что Дзюба и Смолов ничего не смогли поделать с линией, которую Табарес специально изменил, чтобы эффективнее останавливать именно сборную России. Опытный тренер перебросил Касереса на фланг Черышева – отличный ход, а Лаксальт хорошо включился слева. Конечно, в конце Россия могла отыграть один мяч, но в целом без Головина и Черышева игра в атаке стала менее осмысленной.   

Хорошо, что Уругвай нагрузил оборону работой

Акинфеев и спасал, и допустил ошибку при штрафном Суареса – Луис пробил во вратарский угол, сделал это не очень сильно, а Игорь, хоть невысокий вратарь, не успел сложиться. Грубая ошибка должна отрезвить капитана сборной, который в двух матчах был зрителем. Хорошо, что у Табареса такие форварды – Кавани и Суарес нагрузили оборону и вратаря атаками.

Саудовская Аравия не попала в створ ни разу, у Египта был один удар – не с игры. А вот Уругвай, хотя начал тоже со стандарта, постоянно нацеливался на ворота. Команда Табареса играла так, словно переняла стиль самой России против Египта. Поэтому у Акинфеева сегодня как раз три пропущенных мяча. Но куда важнее, что у Игоря было еще два сэйва. Включился в работу, понял, что оборона может подвести и от него многое зависит. Разминка боем получилась. 

Замены Марио и Юрия – правильные решения

В четверке Россия, Иран, Португалия, Испания именно у команды Черчесова меньше всего атак через центр – всего 20 %. Португальцы тоже пытались работать краями, хотя действовали не через вингеров, а через защитников. У испанцев и иранцев процент атак центром выше, но сильных фланговых игроков тоже достаточно. Так что российской команде в любом случае нужны свежие крайки.

Жирков и Фернандес будут живее после отдыха, жаль лишь, что Марио пришлось выпускать. Пусть поплатились за смену основы, но если бы ветеран Юрий сегодня отыграл весь матч, а потом в плей-офф из-за него проиграли – было бы куда хуже. Жаль лишь, что Смольников и Кудряшов не показали себя, ведь запасные варианты тоже нужны. Но изначальное решение полностью верное, Игорь и Федор слабее Марио и Юрия, а сборная играет флангами. 

Чем выше центрхавы – тем лучше для России

Ошибки Зобнина и Газинского у линий штрафных площадей во втором и третьем туре привели к пропущенным голам. Это напоминает каждому, что в схеме Черчесова нет чистого разрушителя и надо держаться повыше. Головин – Зобнин – Газинский формируют трио, которое при позиционной обороне куда лучше перемещается на доминирующий фланг, где концентрируются соперники, нежели играет по всей ширине.

Даже Газинскому, раз провел немало матчей в «Краснодаре» с Каборе под боком, сложно закрывать опорную зону по центру. Если России суждено сыграть против Испании, то не стоит искать схему с пародией на Бускетса. У команды Черчесова два хавбека должны играть в линию, и хотя понятно, что сегодня без Головина команда смотрелась иначе, Александра тоже правильно берегли. Его манера игры подразумевает лишние карточки. От греха подальше убрали в запас. 

Уругвай показал, что план «В» слабее, чем «А»

У Черчесова нет четких планов «В», «С» и так далее – тут тренер приврал. Но ведь одной из задач матча было убедиться, что Кудряшов и Смольников уступают Жиркову и Фернандесу, что Головин – ключевой игрок, причем именно на позиции по центру, а не на краю поля. Также важно было сравнить в одной игре Алексея Миранчука и Самедова. Сегодня убедились, что оба не для основы, ведь провалили матч. 

Так что Черчесов понял – есть только план «А». В игре на вылет на поле нужны свежие футболисты той основы, что переиграла Египет. Жирков, Фернандес, Головин и точно не Смолов в атаке. Федор и против Саудовской Аравии, и против Египта, и во втором тайме против Уругвая показал, что не готов заменить Дзюбу. А такую роскошь, как два форварда, Россия себе позволить не может. Уругвай ведь изначально отдал мяч и поймал Черчесова на тот же крючок, что сам тренер коллег Пицци и Купера. 

Результат турнира прямо зависит от оппонента

Уругвай, сыгравший первые два матча не очень круто, напомнил, что фавориты и теневые фавориты стараются набирать по ходу и экономят силы. Россия позволить себе такой подход не могла, но в плей-офф – если играть против Португалии и Испании, не все зависит от самой команды Черчесова. Когда более слабый воюет с сильным, то нужно стечение обстоятельств. 

Кто воспринимает футбол строго как эмоцию по воле случая, а не процесс работы над собой, тот сейчас ехидничает. Но ведь ничего катастрофического не произошло. Злее и трезвее будут, поэтому Уругвай важно поблагодарить за урок – показали, что на чемпионате мира соперники разного класса и мастерства. А у Черчесова и сборной до поединка 1/8 финала много работы – нужно отыграться за матч-недоразумение.

Но только не говорите, что состояние сборной России в Самаре закономерное и ставит крест на будущем. Не судите по счету, смотрите на смены в составе и низкое качество футбола. Эти ребята могут играть лучше, играли лучше и после самарского разгрома сделают это в следующем матче. Нельзя сдаваться, получив исторический шанс. Тем более удача отвернулась, но может улыбнуться снова. 

Черчесов тот же, футболисты те же, и Станислав Саламович правильно сделал, что сломал победную схему, поменял состав и пожертвовал игрой с Уругваем. Против Испании или Португалии шансы и так очень низкие, а Иран пока ничего не выиграл и вряд ли достанется России. А без свежести и Головина помножили бы на ноль возможность удивить фаворита. Идеально вовсе не проигрывать, но лучше уступить сегодня, чем завтра. 

В любом случае получили уникальный исторический шанс

Результат в плей-офф зависит от качественного анализа будущего соперника и разбора ошибок с уругвайцами, а не от места в группе. Все начинается с чистого листа. А поскольку Россия сегодня проиграла в меньшинстве и без ряда основных игроков, то будущему сопернику будет сложнее анализировать тактику. А самым юным или забывчивым фанатам важно напомнить, что сборная впервые сыграет в плей-офф на чемпионате мира. 

Не прошли три отбора из шести, а в седьмом случае попали на чемпионат как хозяева. Впереди главный матч, и если бы сегодня Черчесов бросил все силы для победы, то поступил бы глупо. У него такого права нет, поскольку самые вероятные соперники сборной России – два последних чемпиона Европы, Португалия и Испания. Ничего страшного с Уругваем не произошло, а поскольку вы прекрасно знаете грех российских футболистов – переоценку себя любимых, то разгром даже полезен.

Сыграли терпимо, порой - ужасно, но дрались вдесятером со всех сил. Вернутся основные, появится Головин – начнут отдельную книгу. О групповом этапе можно забыть, в плей-офф его результаты никогда не учитываются. Не понравилась игра сборной с Уругваем, не понравилось, что не сумели сыграть  «за себя и за Сашку». А что сражались – приглянулось. В плей-офф будет другая битва, войну не проиграли. Португальцы и испанцы намного, намного сильнее сборной России, но они по стилю не Уругвай. Пусть зацепка маленькая, но она есть и Черчесову нельзя позволить команде раскиснуть. Поражение от Уругвая позади, а впереди главный матч в их жизни.

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Все комментарии
7stars2
7stars2 ответил dargo
сегодня в 17:13
dargo:
Ничего страшного не произошло и не стоит посыпать голову пеплом. По флангам появятся Марио и Жирков, Головин будет вести игру (спасибо Черчесову, что поберег его), а впереди выпускать Федю (Дзюба играет классно, но лучше его оставить на усиление по необходимости) и всё будет нормально. И ещё, меня беспокоят Самедов и Кутепов – Стасу надо тут задуматься. Удачи нашим ребятам, они способны дать бой и Испании, и той команде кто нам попадется.
Ничего страшного не произошло. И ничего хорошего тоже. Обыграли две слабые команды, как только появился сильный соперник, всё.
7stars2
7stars2
сегодня в 17:10
...ну и испанцам тоже скажете спасибо за урок и...на этом всё...
Bolshoy
Bolshoy ответил Заброда
сегодня в 13:23
Заброда:
Причем здесь Уругвай, сейчас и Саудовско Аравии проиграете, она уже очухалась.
А вот " Заброда" еще нет!))))))
Bolshoy
Bolshoy ответил Антон Гнатенко 1
сегодня в 13:14
Антон Гнатенко 1:
1/8 наш предел, спасибо за жребий, по-другому нам еще 32 года не видать выхода из группы))) Один вопрос только мучает меня, настроили стадионов по всей стране, но во многих городах где эти стадионы даже команд футбольных нет и не будет, зато вводят повышение пенсионного возраста, подоходный налог увеличивают, а работников образования на самоокупаемость хотят перевести, вот они итоги ЧМ
    Nikita Artemov
    Nikita Artemov
    сегодня в 12:38
    я как бы изначально и довольно давно ничего не жду от сборной России по футболу. в фб мне тут почти что слово в слово уверяют, что Черчессов специально слил матч с Уругваем, чтобы играть в Москве в Лужниках при 80 тысячах, а не в Сочи при 30-ти. У меня возмущение вызывает только одно: на вчерашний матч люди приехали со всей страны, потратили хреновую тучу денег, чтобы смотреть, как сборная сливает матч? Если хотел тренер дать отдохнуть основе, надо было выпускать полный резерв, и чтобы они умирали на поле ради фанатов, что приехали за них поболеть! А не то безволие, что было вчера а поле с тремя ударами по воротам за весь матч!
    tabas
    tabas
    сегодня в 12:10
    Думаю, главный ужас для РФ впереди - Испания!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил V V S
    сегодня в 10:37
    V V S:
    Ресурсы? Это наверное Габулов вместо Акинфеева.
    Ресурсы - это физическая готовность, предельная концентрация и самоотдача игроков, поддержка родных трибун и правильно выбранная тактика. Тут многие были уверены, что против португальцев было бы легче, чем против испанцев. Не согласен. Португальцы играют в достаточно закрытый футбол, они умеют правильно выбрать тактику против любого соперника, они действующие чемпионы Европы. Они россиян даже к воротам своим не подпустят. А испанцы со всеми гнут свою линию - контроль мяча. А против таких команд, играющих первым номером, у России есть шанс. Тем более физически россияне сейчас выглядят лучше испанцев, а испанцы вообще играют практически без тренера. От Марокко они вообще чуть не вылетели.
    V V S
    V V S ответил Serg_Diamond
    сегодня в 10:16
    Serg_Diamond:
    Чудес не бывает и в одну ночь гадкий утенок не превратится в белого лебедя. Наивно ждать, что Кудряшов станет вдруг Марсело, а Газинский превратится в Бускетса. Но я верю, что у команды еще есть ресурсы чтобы показать достойную игру и пройти дальше.
    Ресурсы? Это наверное Габулов вместо Акинфеева.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил V V S
    сегодня в 09:52
    V V S:
    У нас всегда была компанейщина,шапкозакидательство и вера,что приедет Емеля на печке и все разрулит, однако не разрулил. Первоначально ставилась задача выйти из группы,каким то образом вышли, а дальше трава не расти, Муткевич и Черчесов "национальные" герои,дифирамбы, фестиваль затмил усе на свете. Снимите господа розовые очки сборная такая же непонятная как и всегда ,физрук Черчесов на месте и наверное ещё будет сидеть на месте ровно и долго целые 4 года получать 2,5 лома евро и всех поучать ведь он же "герой"
    Чудес не бывает и в одну ночь гадкий утенок не превратится в белого лебедя. Наивно ждать, что Кудряшов станет вдруг Марсело, а Газинский превратится в Бускетса. Но я верю, что у команды еще есть ресурсы чтобы показать достойную игру и пройти дальше.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    сегодня в 09:44
    Поучили щелбан от серьёзного соперника, нормально. Дай Бог, чтобы к лучшему...
    Абстрагируясь от неприятных моментов, всё-же хочу похвалить Сборную - играя в меньшинстве более половины матча, и проигрывая в два мяча, играли на равных.
    Играла вся Команда (что обалденно понравилось), но отдельно хочется выделить Артёма Дзюбу, Рому Зобнина(+++), Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева...
    Надеюсь, в полном боевом составе наша Сборная в 1/8 Финала даст таки испанцам БОЙ!!!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил UrAn54
    сегодня в 09:40
    UrAn54:
    Не понимаю, почему поражение назвали полезным. Чему оно может научить сборную? Оно научит нас технике паса, удара, обводки? Или каким-то другим футбольным премудростям? Научат нас не нарушать правила, когда это и не требуется? Какой урок мы получили, за что спасибо? Сколько до этого мы "уроков" получили - все не впрок. Польза и урок на будущее может быть только усердному, умному, талантливому, а не посредственному. А мы в футбольных делах весьма средненькие.
    Урок полезен когда он своевременный, т.е. в нужный момент. А России после разгромов саудитов с египтянами нужно было вернуться к реальности, что и произошло. Как отрезвляющий душ.
    V V S
    V V S
    сегодня в 09:39
    У нас всегда была компанейщина,шапкозакидательство и вера,что приедет Емеля на печке и все разрулит, однако не разрулил. Первоначально ставилась задача выйти из группы,каким то образом вышли, а дальше трава не расти, Муткевич и Черчесов "национальные" герои,дифирамбы, фестиваль затмил усе на свете. Снимите господа розовые очки сборная такая же непонятная как и всегда ,физрук Черчесов на месте и наверное ещё будет сидеть на месте ровно и долго целые 4 года получать 2,5 лома евро и всех поучать ведь он же "герой"
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Антон Гнатенко 1
    сегодня в 09:37
    Антон Гнатенко 1:
    Россия выхватит от Испании штук 5 голов, а вчера была реальная сила нашей Сборнаяй команды
    Испанцы в группе никому 5 не забили и вчера от Марокко чуть не вылетели. Как бы им самим 5 не забили!
    Антон Гнатенко 1
    Антон Гнатенко 1
    сегодня в 09:08
    1/8 наш предел, спасибо за жребий, по-другому нам еще 32 года не видать выхода из группы))) Один вопрос только мучает меня, настроили стадионов по всей стране, но во многих городах где эти стадионы даже команд футбольных нет и не будет, зато вводят повышение пенсионного возраста, подоходный налог увеличивают, а работников образования на самоокупаемость хотят перевести, вот они итоги ЧМ
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 09:06
    У сборной России всегда полезные поражения, столько сливают, только научиться не могут ))))
    Антон Гнатенко 1
    Антон Гнатенко 1 ответил Alexandr Zhegalov
    сегодня в 09:03
    Alexandr Zhegalov:
    Очень слабое звено в обороне - Кутепов, если поставить его на матч с испанией - жди беды.
    У тебя по моему комплексы какие-то))) Кутепов слабое звено, а кто не слабое звено?
    Антон Гнатенко 1
    Антон Гнатенко 1
    сегодня в 09:00
      yasukuni
      yasukuni ответил UrAn54
      сегодня в 08:59
      UrAn54:
      Не понимаю, почему поражение назвали полезным. Чему оно может научить сборную? Оно научит нас технике паса, удара, обводки? Или каким-то другим футбольным премудростям? Научат нас не нарушать правила, когда это и не требуется? Какой урок мы получили, за что спасибо? Сколько до этого мы "уроков" получили - все не впрок. Польза и урок на будущее может быть только усердному, умному, талантливому, а не посредственному. А мы в футбольных делах весьма средненькие.
      Средненькие это, пожалуй, комплимент.
      Антон Гнатенко 1
      Антон Гнатенко 1
      сегодня в 08:59
      Россия выхватит от Испании штук 5 голов, а вчера была реальная сила нашей Сборнаяй команды
      UrAn54
      UrAn54
      сегодня в 08:26
      Не понимаю, почему поражение назвали полезным. Чему оно может научить сборную? Оно научит нас технике паса, удара, обводки? Или каким-то другим футбольным премудростям? Научат нас не нарушать правила, когда это и не требуется?
      Какой урок мы получили, за что спасибо? Сколько до этого мы "уроков" получили - все не впрок.
      Польза и урок на будущее может быть только усердному, умному, талантливому, а не посредственному. А мы в футбольных делах весьма средненькие.
      d_fincher
      d_fincher ответил dargo
      сегодня в 08:00
      dargo:
      Ничего страшного не произошло и не стоит посыпать голову пеплом. По флангам появятся Марио и Жирков, Головин будет вести игру (спасибо Черчесову, что поберег его), а впереди выпускать Федю (Дзюба играет классно, но лучше его оставить на усиление по необходимости) и всё будет нормально. И ещё, меня беспокоят Самедов и Кутепов – Стасу надо тут задуматься. Удачи нашим ребятам, они способны дать бой и Испании, и той команде кто нам попадется.
      Головин будет вести игру? В игре с Египтом он так её вел, что его весь матч видно не было. Чем быстрее мы перестанем переоценивать Головина, называя его супервездой и гением, тем будет лучше для сборной.
      ᅠ
      сегодня в 07:53
      Вы не можете отвечать на комментарии Leningrad 84, т.к. он добавил Вас в игнор

      (гы-гы, как же я это люблю :) )


      У тебя есть ещё желание рассказать мне о силе российской сборной?
      Испанцев-то разорвём, как ты думаешь, мы же сила, с нами лучший тренер мира?
      Nick Ch
      Nick Ch
      сегодня в 07:52
      "Полезное поражение...спасибо за урок" - такое впечатьение, будто у нас была какая-то длинная серия из десятков матчей без поражений
      Кьянти
      Кьянти ответил Non-sense
      сегодня в 07:36
      Non-sense:
      Хорошо что приберёг? Усталость?... Табарес даже заметил этот трусливый поступок Черчеса, потому что лысый знал, что с Уругваем проиграет со своей тактикой и, дабы, было чем оправдываться тупо оставил сборную без центра и правого и левого флангов. Уверен, что Головин, Фернандес и Жирик смогли бы сыграть матч без вопросов. Жёлтая карточка Саши? Это не оправдание, профессионализм должен включать в себя чувство ответственности, а у Головина его хоть отбавляй. Весь этот фарс был создан, чтобы подготовить типичного глора к суровой реальности - после Уругвая будет конец - но радуйтесь, ведь в четвертьфинал то мы прошли. И хорошо бы мне ошибаться, да только взгляните на статистику личных встреч России и Испании. Пусть и игроки уже другие, но и тренера разные, а с нашим физруком и его видением игры на лучшее рассчитывать не стоит. Хочу посмотреть на очерк автора данной статьи, после 1го июля. И, опять же повторюсь, я рад бы ошибаться по поводу результата, но он будет плачевным.
      К большому сожалению случилось так, что сейчас футбол стал не просто самой популярной игрой в мире, но еще и модой, условно говоря. Отсюда и бесконечно увеличивающееся количество "типа специалистов", которые думают, что купив модную рубашку в магазине сразу становятся стилистами или экспертами моды.
      Можно много что сказать по поводу твоего поста, но ограничусь лишь твоим аргументом про статистику. Как ты там пишешь: "...да вы только взгляните на статистику....". Взглянули... она мягко говоря не очень, все верно. Вывод: выходить и играть вообще нет смысла, все равно по статистике мы проиграем. А если еще "типа углубленней", то и в ЧМ участвовать не стоит, по той же причине.
      Рано тебе еще про футбол говорить, ты пока еше не в теме, брат...
      Alexandr Zhegalov
      Alexandr Zhegalov
      сегодня в 07:29
      Очень слабое звено в обороне - Кутепов, если поставить его на матч с испанией - жди беды.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      сегодня в 07:07
      Очень хорошая и взвешенная статья В.Березина. Все правильно и по делу. А России - удачи в Лужниках!
      yasukuni
      yasukuni ответил Всехначистуюводу
      сегодня в 06:42
      Всехначистуюводу:
      Бредовая статья автора прославляющая Головина. нулевой Головин как и вся сборная на фоне игроков играющих за клубы Европы. Неужели вы думаете купаясь в собственном болоте наши игроки могут реально конкурировать с игроками выступающими в клубах Европы? Опуститесь на землю - нам очень повезло с группой или не повезло - это уже другая история.
      Он один что ли? Почитайте Егорова, Симонова, Титова и вообще будет непонятно, кто там 3-0 получил. Играли-то наши просто блестяще, вот только судья продажная попалась... Вообще впечатление как на телешоу - за камерой подняли табличку "Аплодисменты" - и журналюги с цепи сорвались.

      И с Головиным все ясно. Гинер никак затормозить не может. Якобы итальянский журналист уверяет, что на него цену повысили до 30 лямов после эпохальных достижений на ЧМ. Интересно, сколько Гинер за такие посты платит? Не думаю, что много, и не думаю, что в евро. Деревянными обойдутся.
      Всехначистуюводу
      Всехначистуюводу
      сегодня в 06:21
      Бредовая статья автора прославляющая Головина. нулевой Головин как и вся сборная на фоне игроков играющих за клубы Европы. Неужели вы думаете купаясь в собственном болоте наши игроки могут реально конкурировать с игроками выступающими в клубах Европы? Опуститесь на землю - нам очень повезло с группой или не повезло - это уже другая история.
      Ver
      Ver
      сегодня в 06:11
      Ну да, урок, только не надо больше таких уроков, пора бы уже из учеников переходить в преподаватели,
      maldalik
      maldalik
      сегодня в 04:39
      Я честно говоря не понимаю комментов, что Уругвай уверенно и без вопросов выиграл. Если б не гениальный пас Газинского на ход уругувайцу, хз как бы все сложилось. Да и судья судил скажем так нетипично.
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