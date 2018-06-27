Нигерия – Аргентина: битва на Неве

Это было ярко! Это запомнится надолго! Аргентина вырвала путевку в плей-офф, но Нигерия дала бой. «Соккер.ру» - о красочном сражении.

Первой по-настоящему большой сенсации на чемпионате мира не случилось. Сборной Аргентины все же удалось проскочить в плей-офф. Но с какими колоссальными усилиями и нервами это все было проделано! Поразительно. А начать хочется даже не с футбольного поля. А с той атмосферы, что царила в Санкт-Петербурге перед игрой. Твоя сборная показывает провальный футбол и находится на грани сенсационного вылета? Что ты будешь делать? Дразнить лысину Сампаоли и бороду Месси? Болельщики сборной Аргентины так не считают.

Поэтому накануне встречи с Нигерией они пришли к отелю команды и распевали патриотические песни. Футболисты к ним спустились и спели вместе. И весь день перед игрой атмосфера «альбиселесте» пронизывала Санкт-Петербург. Мосты дрожали от маршей аргентинских фанатов, Нева содрогнулась, когда вся эта организованная многотысячная толпа пошла от Дворцовой площади к стрелке Васильевского острова, исполняя в голос песню, посвященную чемпионату мира.

Аргентинцы, в огромном количестве приехавшие в Россию, делали все, чтобы не покинуть ее раньше времени. И это «все» выражалось в безусловной и самоотверженной поддержке своей команды, которая пока не оправдывала их ожиданий. Это не стало поводом отвернуться от нее. И на стадионе в Санкт-Петербурге царила такая атмосфера, словно действо происходит где-то в Буэнос-Айресе.

Надо отдать должное Сампаоли в плане выбора стартовой тактики. Он не стал извращаться с вариациями в пять защитников, в три центральных – этот стиль применялся в игре с Хорватией и дорого обошелся Аргентине – у Сампаоли прибавилось бы седых волос, используй он волосы в принципе. Аргентинцы вышли играть в практически оптимальном составе по схеме 4-3-3, простой и понятной всем. И сходу совсем другие скорости демонстрировала команда.

И Месси вдруг превратился из пешехода между хорватами в бойкого шустрого парня, который не стесняется накручивать оппонентов пачками. И Банега на поле нарисовался с его способностью выдать блестящий пас. Даже Игуаин старался, но для него создали меньше десяти стандартных моментов, так что гола не забил – не обессудьте. Гонсало в этом плане стандарта придерживается строго: на десять моментов один гол. Как в аптеке. И без исключений. Аргентинцы делали ставку на активную игру от себя, на класс исполнителей, что вполне логично и обосновано. Выдумывать что-то тут должны были нигерийцы.

Надо сказать, что Гернот Рор не слишком удачно избрал стартовый вариант игры. Точнее, команда не очень толково его реализовала. Замысел был прост и понятен. Но нет, даже слишком прост. Слишком прост для игры против Аргентины, которая на взводе, которая прижата к стене. Нигерийцы грудились около своей штрафной плотными рядами, а потом кто-то выстреливал мячом в сторону Ихеаначо и Мусы. Результат такого метода – ноль голевых моментов. Зато в защите удалось потрепать соперников и пропустить всего один мяч.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 8 (4)

По такому напряженному и динамичному матчу даже не скажешь, что ударов в нем было так мало. Всего 17 выстрелов на двоих – да какая-нибудь Бельгия легко делает такой показатель в одиночку. Но это показывает, насколько жестко и плотно соперники бились, насколько ценным был каждый момент, каким трудом эти моменты выцарапывались. По ударам можно констатировать равенство, пусть достигали его команды разными путями.

Владение мячом (точность передач): 33,6% (66%) - 66,4% (82%)

Крайне обескураживающая статистика для сборной Нигерии, однако в ее планы совершенно не входили даже намеки на борьбу за контроль мяча и территории. Этим должна была заниматься Аргентина, а нигерийцы рассчитывали в пару передач добираться до чужой штрафной в контратаке и что-то там придумывать. Так что статистика адекватная тем методам, которые применяли команды.

Дриблинг (отборы): 14 (22) – 15 (21)

Довольно любопытно, что по этим показателям обе команды совершенно равны. Разумеется, у Аргентины роль главного дриблера исполнял Месси, который совершил половину всех обводок команды. Кстати, хорошо в этом плане вышел Павон во втором тайме. У нигерийцев распределение было более равномерным, но тут выделились Муса и Этебо.

Пропущенный гол заставил сборную Нигерии принимать безотлагательные меры. И тут нужно поставить плюс в карму Гернота Рора. Опытный немец сразу понял, что именно не работает у его команды, и сменил Ихеаначо на Игало в перерыве. Скажете, что это простая замена одного форварда на другого? Но как изменилась игра!

Нигерия снова стала показывать не примитивные закидушки, а силовой футбол, у Мусы и его стремительных забегов появилась цель, а у защиты сборной Аргентины – мощная головная боль, которая мнет им ребра и продавливает. Аргентинцы натолкнулись на более ожесточенный стиль контратак, из-за чего доигрались до пропущенного мяча. И тут нужно сделать пару оговорок.

Во-первых, судейство. Чакыр старался держаться очень спокойно, понимая степень ответственности и накала. Он объяснял чуть ли не каждый свой шаг футболистам – терпеливо, как детям. Все решения принимал уверенно и с видом знающего человека. Понятно, что по отдельным решениям в таком сложном для судейства матче будут вопросы.

Однако главным, пожалуй, станет вопрос о том, почему Чакыр не назначил второй пенальти в ворота Аргентины в ситуации, когда сыграл рукой Рохо. Ведь он смотрел повтор и потом как-то обосновал свое решение Оби Микелу. Это очень интересно. Кажется, судьи стали побаиваться видеоповторов как раз из-за огромного количества пенальти на этом чемпионате мира.

Теперь после каждой спорной ситуации, которая обычно заигрывалась, можно глянуть повтор и почти наверняка найти повод для пенальти. Их и так уже рекордное количество на турнире, почти в каждой игре есть. Видимо, в ФИФА не ожидали такого побочного для футбольной зрелищности и интриги эффекта от благого начинания, потому на ходу корректируют работу, пытаясь не назначать лишний раз по каждому поводу пенальти. Думаю, что после чемпионата мира по этому конкретно вопросу состоится отдельное совещание ответственных людей. Но возвращаемся на поле…

Во-вторых, Маскерано. Да, конечно, очень здорово, что он не дал состояться выходу Игало один на один после прострела Мусы. Но Хавьер совершил непростительно много грубых ошибок для такого опытного игрока. Уж и обрезы перед штрафной совершал, и мячи соперникам дарил, даже пенальти привез откровенными своими обнимашками. Что с ним случилось? Кажется, многие в раздевалке имеют право задать такой вопрос. Ведь человек чуть не загубил все старания команды и не отправил ее домой досрочно.

При равном счете в глазах Сампаоли проскакивала знакомая паника. В последний раз его расширенные таким образом зрачки отражали форму футболистов сборной Хорватии. Кажется, он снова увидел этот страшный сон, а его нервозность передалась команде, потому что аргентинцы начали терять концентрацию и сбиваться в хаотичные набеги.

Собственно, сам Сампаоли к этому и подталкивал, бросая в бой новых нападающих вместо более взвешенных игроков – свистать всех наверх. Только если в игре с Хорватией команда в принципе была морально подавленной, то тут она услышала пение фанатов, поняла, что сейчас или никогда, и задавила Нигерию. Мощную силовую Нигерию Аргентина вжала в штрафную и навалилась. Это и позволило забить спасительный мяч.

Конечно, это был риск, потому что нигерийцы достойно отвечали и тоже могли забивать в ответ. Но тут уже не до взвешенности – ничья выводила бы Нигерию в плей-офф, а не Аргентину. Это была яркая битва, за которую Нигерии нужно сказать спасибо, а на Аргентину посмотреть по-новому, но отметить про себя, что команда от грешков не избавилась. Зато хоть Месси больше стал похожим на самого себя. С возвращением в игру!