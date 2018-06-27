Миланский Раджа

В Италии серьезный трансфер – Наингголан сменил «Рому» на «Интер». «Соккер.ру» считает сделку интересной, но немного непонятной.

Пока в России бушуют страсти чемпионата мира, на трансферном рынке воцарилось спокойствие. Но оно все же было прервано интересным трансфером в Италии. Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан отправился в «Интер». Переход довольно интересный и не самый однозначный, поскольку бельгиец явно входит в число лучших полузащитников Серии А уж точно. А «Рома» как-то визуально просто отпустила его в «Интер», который ее большой конкурент.

По крайней мере, в прошлом сезоне они вели борьбу за место в Лиге чемпионов. И обе команды цели достигли, так что мотивом Наингголана могли стать только финансы, либо же он уверен, что имеющий более щедрых инвесторов «Интер» обладает лучшими перспективами в Лиге чемпионов и будущей чемпионской гонке. Любопытно, что сам Наингголан дистанцировался от ответов на вопросы о причинах такого перехода:

«Я навсегда оставлю цвета „джаллоросси“ и болельщиков команды в своем сердце, но это клуб захотел меня продать.

Покидаю „Рому“, отдав ей всё, что мог за эти прекрасные сезоны. „Интер“ очень хотел меня подписать, больше, чем кто-либо еще. Могу их только поблагодарить. Спаллетти — отличный тренер, и я буду рад поработать с ним снова.

Хочу поблагодарить каждого фаната за сезоны, что мы провели вместе. Вы всегда поддерживали меня и проявляли свою любовь. Я этого никогда не забуду.

Уход был не моей идеей. Решение принял клуб, и я его уважаю».

То есть бельгиец дал понять, что решение о трансфере принимала «Рома», а не он сам. Тогда интересной становится мотивация римлян. Они ведь изначально не собирались продавать Наингголана за сумму меньше чем в 40 миллионов евро. И довольно жестко стояли на своем. Бельгийца же хотели заполучить и другие клубы, но получали отказ от римлян. А «Интер» нашел оптимальное сочетание.

Миланцы отдали взамен защитника Давиде Сантона, которого болельщики «нерадзурри» как-то невзлюбили, так что ему действительно лучше было уйти для перезагрузки карьеры в более доброжелательном месте. Также в «Рому» отправился молодой Николо Дзаньоло – Мончи не может нахвалиться, говоря о том, какой это перспективный итальянец. То есть имеет место обмен Наингголана на двух игроков «Интера».

Но тут еще и доплата. Миланцы заплатили за Раджу 24 миллиона евро. Интересно, кстати, что оба клуба эту сделку не проводят как одну, а заявляют о трех трансферах, осуществленных синхронно. За Сантона «Рома» заплатила 9,5 миллиона евро, за Дзаньоло – 4,5 миллиона. Получается 14 миллионов – примерно на такую сумму скидку получил «Интер», приобретая Наингголана. Ведь в здравом уме «Рома» никогда бы не отпустила его за 24 миллиона, если всего несколько месяцев назад требовала не менее 40 миллионов.

Итальянцы продолжают крутить-вертеть трансферные схемы. Откуда у «Ромы» появилось желание расстаться с Наингголаном? Это самое интересное. Ведь игрок во многом системообразующий, как это принято говорить. Ключевая фигура в центре поля, харизматичный лидер, который способен завести всю команду и увлечь ее за собой. Такие очень нужны. Если, конечно, вы не Роберто Мартинес, в схему которого подобный персонаж не вписывается.

Поэтому Наингголан вместо битв на футбольных полях России в составе сборной Бельгии участвует в трансферных сражениях. С точки зрения дисциплины и поведения у Раджи не лучшая репутация. Поэтому нельзя исключать, что существует некое событие или эпизод, который заставил тренерский штаб «Ромы» отказаться от Наингголана. Чисто по дисциплинарным соображениям. Если это так, то римскому клубу можно позавидовать в его способности не выносить сор из избы. Потому что экономическая выгода не слишком вяжется с мотивацией.

У «Ромы» нет очевидных финансовых проблем. Да и 24 миллиона и два игрока – это не слишком большое приобретение, когда ты расстаешься с одним из лучших своих футболистов перед сезоном, в котором будешь выступать в Лиге чемпионов. На 24 миллиона адекватную замену на нынешнем перегретом трансферном рынке Наингголану нельзя найти. А Сантон и Дзаньоло уж точно не замена ему. Замену придется покупать.

Словом, мотивация «Ромы» - это загадка. Если мотивацию Наингголана можно найти в деньгах или даже в спортивных интересах, для оценки которых у Раджи может быть свой взгляд, то мотивы римлян неясны. С игровой точки зрения приобретение для «Интера» просто замечательное. Мы уже отметили, что Наингголан обладает нужной харизмой, характером, энергией и психологической заряженностью на борьбу. Но и его футбольные характеристики замечательны: от способности нанести точный дальний удар в нужный момент до умения разрушать атаки соперника в центре поля.

Причем Наингголан проводит за сезон много матчей уже несколько лет подряд. С 2010 года за сезон Наингголан играет только в чемпионате Италии не менее 30 матчей. Так было в «Кальяри», а потом и в «Роме», где он провел в общей сложности 203 матча, забил в них 33 мяча и сделал 29 голевых передач. «Рома» действительно должна остаться в его сердце, как он и заявил, поскольку там он провел больше всего времени и там стал звездой мирового класса. Но посмотрим, как теперь получится штурмовать новые высоты все в той же Италии с «Интером».