Как развалить клуб и заставить всех себя ненавидеть

Этого боялись, об этом давно говорили, и это случилось – «Милан» наказан за нарушение финансового фэйр-плей. «Соккер.ру» - о бедах великого клуба.

Во всем виноват УЕФА

Комиссия УЕФА очень долго разбирала дело «Милана», затягивая с решением. Сомнения господ в УЕФА очень легко понять. Принципы наказания за нарушения финансового фэйр-плей в последнее время стали весьма непрозрачными. Складывается ощущение, что решения принимаются выборочно и чуть ли не пальцем в небо. При живых ПСЖ и «Манчестер Сити», которые вертят финансами и спонсорскими контрактами, очевидно делая из УЕФА посмешище, наказание в отношении более мелких клубов выглядит как слабая позиция организации.

И мы говорим «более мелких», не имея в виду «Милан». Просто помимо «россонери» в последние годы достается другим командам, которые куда менее значимы для европейского футбола, поэтому после их наказания никто не возмущается. Теперь же пострадала куда более крупная рыба, но все же не ПСЖ и «Манчестер Сити». Что это: неспособность УЕФА найти достаточную аргументацию в хитрых документах этих клубов или нежелание портить отношения с очень богатыми ребятами?

Мнения сторонних наблюдателей по этому поводу разделились. Поэтому весьма популярна позиция о том, что в УЕФА сидят сплошь гады, которые боятся поднять руку на настоящее «мировое зло» в лице ближневосточных инвесторов, но ущемляют другие клубы, которые якобы не подходят по каким-то там критериям. Кто-то уже вовсю хает УЕФА, другие хитро ждут решения по ПСЖ, в отношении которого также ведется расследование. И уже на этой стадии не очень понятно, почему решение по «Милану» уже принято, а по ПСЖ – еще нет. Парижанам дан срок до конца июня исправить недочеты в документации и финансовом балансе, тогда как «Милану» времени на это не дали. Точнее, его давали, но, как видим, не так много.

Во всем виноват «Милан»

Но предыдущие лучи ненависти в сторону УЕФА все равно выглядят немного натянутыми, несмотря на справедливые возмущения по поводу двойных стандартов. Но требование наказать и ПСЖ тоже никак не оправдывает «Милан», а также его руководство, которое сделало все, чтобы клуб попал в ту ситуацию, в которой оказался. Китайский бизнесмен Ли Юнхун, взявший руководство «россонери» на себя в прошлом году, оказался тем еще аферистом.

Ему удалось обвести вокруг пальца даже такого дельца, как Сильвио Берлускони, который, продавая «Милан», очень хотел гарантий для клуба и его финансовой безопасности. Выбрал на свою голову. Ли, как выяснилось позднее, имеет серьезные финансовые трудности и проблемы с законом у себя в Китае. После появления всемогущих китайских денег «Милан», как дорвавшийся до обеда голодный человек, поглощал на летнем трансферном рынке 2017 года все, что плохо лежит.

Выяснилось, что покупки эти мало того что бесполезные со спортивной точки зрения, так они еще ничем толком не подкреплены экономически. А господин Ли в свою очередь под славное имя «Милана» взял у инвестиционной компании в долг 380 миллионов евро. Получается, клуб и бизнесмен использовали имена друг друга. Но проблема в том, что все долги требуют возврата. И по ходу сезона, когда стал вскрываться бэкграунд инвестора, начали осознавать, что клубок финансовых проблем не собирается распутываться.

Ситуация все больше сжимала горло клубу. Как бы на сложности самого Ли всем по большому счету плевать, но он использовал «Милан» в качестве прикрытия, чтобы сделать новые заимствования. Ситуация запахла жареным. Поэтому ему пришла в голову гениальная мысль найти новых инвесторов в США, которые проявляли интерес к «россонери». Идея здравая, а вот реализация подкачала.

Причем руководство «Милана», имеем в виду директоров, делали все, чтобы уверить УЕФА, что все будет в порядке, что вот-вот финансовые трудности решатся, писали письма в организацию с изложением плана по выходу из кризиса. На бумаге все красиво, но ведь и в УЕФА знают о репутации Ли и финансовых проблемах «Милана». Будут ли они верить этим запискам? Вряд ли даже сами господа Фассоне и Мирабелли, которым публично постоянно приходится отдуваться от имени всего руководства «Милана», были уверены в том, что планы Ли на бумаге будут реализованы.

Окончательно стало ясно, что этот китаец совершенно не намерен решать проблемы клуба, когда вроде как договорились о продаже «россонери» Рокко Комиссо, который владеет «Нью-Йорк Космос». Кстати, еще семья Риккеттсов претендовала на акции «Милана» - это семейство владеет бейсбольным клубом «Чикаго Кабс». В общем, солидные люди, с репутацией. И вот с Комиссо договорились, тот обещал заплатить 500 миллионов евро и покрыть долг в 380 миллионов – лучше условий не придумаешь. Даже собирался оставить 10-15 процентов акций в руках у Ли.

Но когда уже сделка была близка к финалу, китаец попросил оставить ему 25-30 процентов акций. Разумеется, любого делового серьезного бизнесмена такой торгашеский подход взбесит. И Комиссо отказался в гневе. В УЕФА поняли, что это сигнал к тому, что Ли с таким подходом точно не найдет выхода, поэтому и выкатили свое решение об отстранении «Милана» из еврокубков на сезон. И это еще может оказаться только частью беды. Ведь первый транш по долгу в размере 32 миллионов кредиторы ждут уже до конца первой недели июля. А в октябре нужно вернуть все деньги. Интересно, за счет чего Ли сможет это сделать? Не додумается ли он как-то снова использовать несчастный «Милан»? И кто ему теперь поверит?