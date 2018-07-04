Выдали последние аккорды

Чемпионат мира – рубежный турнир, на котором многие футболисты провели последние матчи за сборные. «Соккер.ру» - об известных игроках, завершивших карьеру по ходу ЧМ-2018.

Андрес Иньеста (сборная Испании)

Еще до начала чемпионата мира стало известно, что для Иньесты это последние матчи за сборную. Это придавало особой ответственности каждой игре. И матч с Россией войдет в историю как последний, в котором в составе сборной Испании на поле выходил Иньеста. В прошлом сезоне Андрес распрощался с «Барселоной», отправившись в Японию, а теперь и с национальной командой завязал. Ушла целая эпоха, один из главных символов доминирования Испании на мировой арене. Ведь Иньеста выступал за сборную с 2006 года, выиграл с ней чемпионат мира и два чемпионата Европы.

Хавьер Маскерано (сборная Аргентины)

Злые языки скажут, что Маскерано следовало бы завершить карьеру в сборной еще до начала чемпионата мира. И если Иньеста вряд ли может внести в актив в целом выступление команды, то Маскерано не порадовал и персонально, вдобавок к совершенно безликой и судорожной игре всей сборной. Хавьер совершал непростительно много ошибок для такого опытного игрока. Казалось, что он своим статусом, опытом должен бы вдохновлять и поддерживать остальных, а он только сумятицы и неуверенности больше распространял. И в отличие от Иньесты чемпионом мира он так и не стал, выступая за Аргентину с 2003 года.

Орибе Перальта и Рафаэль Маркес (сборная Мексики)

Казалось, что Маркес и сборная Мексики – это навсегда. Невозможно было представить себе эту команду без ее лидера, который выступал за нее будто всю историю ее существования. Но теперь придется привыкать к Мексике без Маркеса, которому стукнуло уже 39 лет. Счетчик его игр за сборную остановился на отметке в 146, за это время он отличился голами 19 раз. Перальта, конечно, менее узнаваем, но в Мексике его знают хорошо, любят и уважают. Он провел за сборную 67 матчей, забив 25 мячей.

Кейсуке Хонда и Макото Хасэбе (сборная Японии)

Хонда долгие годы был одним из самых любимых игроков среди японцев. За ним даже целые группы фанатов гоняли по России, когда Кейсуке выступал за ЦСКА. Долгой и преданной работой Хонда заслужил уважение страны. На этом чемпионате мира, где японцы смогли удивить, чувствовалось, что Хонда не может играть полный матч. Однако свои игровые отрезки он проводил очень качественно, взорвал игру с Бельгией, забивал Сенегалу, делал голевую передачу в матче с Колумбией. В общем, заканчивает на позитивной ноте. Всего же на его счету 97 матчей и 37 голов. Дошли бы японцы до финала – закончил бы Хонда на красивых 100 матчах. Хасэбе – куда больший ветеран сборной, главный моральный ее авторитет. Отыграл за японцев 114 матчей.

Вильям Квист и Микаэль Крон-Дели (сборная Дании)

Дания тоже лишилась двух полузащитников, которые долгие годы считались одними из ее символов. Правда, на чемпионате мира им толком не удалось блеснуть, хотя сборная дошла до 1/8 финала. 33-летний Квист получил повреждение и отыграл только в одном матче на турнире. 35-летний Крон-Дели тоже провел только одну встречу. Проводы не получились яркими. Обновление поколений в сборной Дании происходит плавно.

Роман Торрес, Габриэль Гомес, Луис Техада, Хайме Пенедо, Блас Перес, Фелипе Балой (сборная Панамы)

Может показаться, что чуть ли не половина сборной Панамы спела свою лебединую песню на турнире в России. Но не все они к этому чемпионату мира играли определяющие роли в своей команде. Хотя есть среди них даже не знакомому с творчеством панамской сборной примечательные персонажи. Тот же Техада, которому уже 36 лет. Столько же и Пенедо, а Балой и Перес на год их старше. Гомесу – 34 года. А самый молодой в этой компании завершивших карьеру в сборной Панамы – Торрес. Он еще отличился тем, что стал самым тяжелым участником чемпионата мира. Богатырь-защитник весит 99 кг. Хотя соперников ему не особо удавалось останавливать.

Сердар Азмун (сборная Ирана)

Самое неожиданное и драматичное завершение карьеры. Ведь форварду «Рубина» всего 23 года. Он играл за национальную команду с 2014 по 2018 год, провел 36 матчей и забил 23 мяча. Ему еще играть и играть, блистать и блистать, становиться легендой. Однако игра в сборной связана с давлением и критикой – это неизбежно. Азмун рассказал, что его мать больна, а критика, переходящая в оскорбления, что себе часто позволяют болельщики по всему миру, в адрес сына и его товарищей по команде, заставляет мать игрока страдать и испытывать еще большие мучения. Азмун выбрал мать, а не сборную.

Пожалуй, это наиболее яркие и заметные решения о завершении карьеры после чемпионата мира в России. Точнее, в течение этого турнира, ведь он продолжается. Это для упомянутых выше игроков он завершен. Разумеется, кто-то завершит карьеру по-тихому, без объявлений, кого-то просто перестанут вызывать в связи с возрастом и снижением качества игры, кто-то сделает объявление позднее. Возникали по ходу турнира и экзотические варианты наподобие ухода из сборной Египта Мохамеда Салаха из-за разногласий с федерацией. Говорили и о массовом уходе игроков сборной Аргентины: Агуэро, Ди Марии, Рохо, даже Игуаина и Месси. Но это – слухи, которые всегда сопровождают громкие провалы на больших турнирах.