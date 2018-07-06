Катар может перенять опыт России по организации Чемпионата мира по футболу

Глава оргкомитета ЧМ-2022 по футболу Хасан аль-Тавади заявил, что Катар может перенять опыт России в организации спортивного турнира, включая внедрение паспорта болельщика. К слову сказать, высокий уровень организации Мундиаля в РФ уже оценили иностранные болельщики и международные эксперты.

Хасан аль-Тавади подчеркнул, что есть множество моментов, которые может использовать Катар при подготовке следующего Чемпионата мира: это и паспорт болельщика, и работа служб безопасности. Причем, перенять опыт России могут и другие страны-организаторы.

Глава оргкомитета отметил, что Москва поднял очень высокую планку в плане организации и безопасности, поэтому необходимо ей соответствовать. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Россия провела лучший ЧМ по футболу в истории, и это подтверждают абсолютно все. Иностранные болельщики в восторге от нашей страны, от атмосферы, которую они получают.

Главной задачей России на Чемпионате мира было подарить футбольным болельщикам настоящий праздник. Сделать так, чтобы гости чувствовали себя фактически как дома. Кажется, у нас это получилось. Теперь и Катар, и, наверняка, другие страны воспользуются опытом Москвы в организации столь масштабных спортивных мероприятий.