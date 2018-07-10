Франция против Бельгии. Кто круче?

«Соккер.ру» живет ожиданием первого полуфинального матча ЧМ-2018 между Францией и Бельгией. Интересно узнать, чей состав круче, сравнив футболистов по позициям.

Уго Льорис vs Тибо Куртуа = победа Бельгии. На ЧМ-2018 Льорис достиг отметки в 100 матчей за сборную Франции и пропустил четыре мяча при трех «клин-шитах», Куртуа пять раз вынимал мяч из сетки своих ворот, но противостояние не может ограничиваться исключительно сравнением в рамках текущего турнира. Уго может выручать, но от него можно ждать подвоха: в прошедшем сезоне АПЛ француз допустил 5 результативных ошибок, Куртуа, несмотря на молодость, действует стабильнее, а уж в классе он точно не уступает оппоненту. Как минимум.

Бенджамен Павар vs Томас Вермален = победа Франции. Если бы здесь схлестнулись Павар и Менье, получилось бы интересно, но Тома пропустит полуфинал чемпионата мира из-за дисквалификации, поэтому основной защитник сборной Франции соревнуется с номинальным центрбеком Вермаленом, резервистом «Барселоны» и сборной Бельгии. Бенджамен – одно из открытий мундиаля, от Томаса не дождетесь новых трюков, его задача сегодня – сыграть просто и надежно, залатать пробоину.

Рафаэль Варан vs Тоби Алдервейрелд = победа Франции. Рафаэль Варан – возможно, лучший защитник планеты прямо сейчас по сумме факторов. К 25 годам этот парень четырежды побеждал в Лиге чемпионов с «Реалом», а сейчас является лидером обороны сборной Франции, которая штурмует самую престижную высоту. Рафа очень интеллигентный защитник, хладнокровный, в «Мадриде» он часто страхует горячего Рамоса, а в сборной исправляет по возможности промахи Умтити. Алдервейрелд – качественный игрок и боец, но Варан сильнее где-то на чуть-чуть, а где-то ощутимо практически в каждом компоненте.

Самуэль Умтити vs Венсан Компани = победа Бельгии. Когда Компани здоров, это просто зверь. Венсан крут тем, что умеет обороняться и умом, и опытом, и «физикой», то есть применяет разные подходы, футбольный интеллект у защитника «Ман Сити» высочайший. Умтити тоже разнообразный защитник, но ему как раз осмысления часто не хватает, что приводит к дурацким моментам в игре. А еще, если бы не травма Косьельни, не факт, что увидели бы Самуэля в стартовом составе сборной Франции.

Люка Эрнандес vs Ян Вертонген = ничья. Вертонген допускал результативную ошибку и исправлял ее голом на ЧМ-2018, Эрнандес тоже не всегда предельно собран в обороне, но полезен в атаке. А вообще речь об игроках разных амплуа, пусть и умеющих сыграть на одной позиции слева в обороне, поэтому между Люка и Яном ставим знак равенства.

Н’Голо Канте vs Маруан Феллаини = ничья. В средней линии сборной Бельгии нет ярко выраженного разрушителя, человека, который превращает квадратные мячи в круглые, как Канте. Но Феллаини, безусловно, полезен тем, что хорошо проявляет себя в борьбе и берет немалый объем черновой работы на себя. К тому же Маруан не раз выступал в роли спасителя нации (последний случай – игра с Японией), готов выгрызать мячи, вырывать очки и забивать важные голы. В свою очередь, на плечах Канте держится игра Франции в середине поля, вместе с Погба полузащитник «Челси» работает над образованием игровой системы. Снова слишком разные игроки, чтобы отдать преимущество кому-то одному.

Поль Погба vs Аксель Витсель = победа Франции. А вот Погба и Витсель сопоставимы по своей роли в игровых построениях команд, хотя позиция Акселя все же ближе к своим воротам. Регуляторы темпа и концентраторы мысли необходимы умным командам, но здесь выбор в пользу Погба решается элементарно: класс Поля банально выше.

Корантен Толиссо vs Кевин Де Брюйне = победа Бельгии. Возможно сравнение Де Брюйне не только с Толиссо, но и с Матюиди, если Дидье Дешам предпочтет вернуть в стартовый состав Блеза, пропустившего четвертьфинал с Уругваем из-за перебора «горчичников», но в обоих случаях победа будет за рыжим Кевином, потому что парня, который конструирует игру своей команды и часто делает решающие касания, будь то пас или удар, как в игре с Бразилией, сравниваем с игроками-функциями. Часто полезными, но ограниченными по своей сути.

Килиан Мбаппе vs Насер Шадли = победа Франции. Шадли сыграл важную роль в волевой победе над японцами и неплохо проявил себя в игре с Бразилией, но Насер не относится к элитному типу игроков, которые «делают разницу». Мбаппе как раз оттуда. Думается, Килиан – будущий обладатель «Золотого мяча». Необязательно в этом году, имеется в виду, что в принципе дослужится до этой награды.​

Антуан Гризманн vs Эден Азар = ничья. Две сформировавшихся звезды мирового футбола. Возможно, в сегодняшней встрече решится, кто из них сможет стать первым обладателем «Золотого мяча» после эпохи Роналду и Месси. На турнире каждый уже проявил себя, но не громоподобно, словно Антуан и Эден приберегли свои лучшие матчи на полуфинал и финал. Гризманн выполняет в сборной задачи широкого спектра, у Дидье Дешама он не просто нападающий, как в «Атлетико», а Азар просто чудесно чувствует ритм своей команды и демонстрирует невероятное взаимопонимание с мячом – чего только стоит рекорд по количеству удачных обводок в игре с Бразилией!

Оливье Жиру vs Ромелу Лукаку = победа Бельгии. Здесь ответ очевиден. Лукаку сильнее Жиру как форвард, что напрямую отражает на результативности, в том числе на ЧМ-2018, где Ромелу забил 4 мяча, в то время как его визави только собирается открыть голевой счет, пусть и отметился двумя ассистами.

Франция vs Бельгия = 4:4 при трёх ничьих. Не удалось выявить победителя, то есть «на бумаге» Франция и Бельгия равны, хотя понятно, что у каждой из сторон различные плюсы и минусы. В дуэли равных команд на футбольном поле многое будет зависеть от тренеров, избранной ими тактики и умения сыграть на козырях и спрятать слабости. Еще один фактор – сила резервов, но в этом аспекте тоже равенство, особенно, если сконцентрироваться на игроках, которые могут улучшить созидательную игру. Мертенс, Феррейра-Карраско, Тилеманс, Батшуайи, Торган Азар против Фекира, Дембеле, Лемара, Товена. Сопоставимые отряды. До игры никто не круче, так пусть же Францию и Бельгию по всей справедливости рассудит футбольное поле!

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