  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Товарищеские матчи. Клубы
Лига чемпионов 2018/2019, 1-й отборочный раунд1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Сутьеска (Никшич)Сутьеска---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах---
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Валюр (Рейкьявик)Валюр -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2:3 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М---
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург---
Чемпионат мира 2018, 1/2 финала1X2
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип АнглияАнглия3.653.152.34

Франция против Бельгии. Кто круче?

вчера, 16:03
Франция против Бельгии. Кто круче?

«Соккер.ру» живет ожиданием первого полуфинального матча ЧМ-2018 между Францией и Бельгией. Интересно узнать, чей состав круче, сравнив футболистов по позициям.

Уго Льорис vs Тибо Куртуа = победа Бельгии. На ЧМ-2018 Льорис достиг отметки в 100 матчей за сборную Франции и пропустил четыре мяча при трех «клин-шитах», Куртуа пять раз вынимал мяч из сетки своих ворот, но противостояние не может ограничиваться исключительно сравнением в рамках текущего турнира. Уго может выручать, но от него можно ждать подвоха: в прошедшем сезоне АПЛ француз допустил 5 результативных ошибок, Куртуа, несмотря на молодость, действует стабильнее, а уж в классе он точно не уступает оппоненту. Как минимум.

Бенджамен Павар vs Томас Вермален = победа Франции. Если бы здесь схлестнулись Павар и Менье, получилось бы интересно, но Тома пропустит полуфинал чемпионата мира из-за дисквалификации, поэтому основной защитник сборной Франции соревнуется с номинальным центрбеком Вермаленом, резервистом «Барселоны» и сборной Бельгии. Бенджамен – одно из открытий мундиаля, от Томаса не дождетесь новых трюков, его задача сегодня – сыграть просто и надежно, залатать пробоину.

Рафаэль Варан vs Тоби Алдервейрелд = победа Франции. Рафаэль Варан – возможно, лучший защитник планеты прямо сейчас по сумме факторов. К 25 годам этот парень четырежды побеждал в Лиге чемпионов с «Реалом», а сейчас является лидером обороны сборной Франции, которая штурмует самую престижную высоту. Рафа очень интеллигентный защитник, хладнокровный, в «Мадриде» он часто страхует горячего Рамоса, а в сборной исправляет по возможности промахи Умтити. Алдервейрелд – качественный игрок и боец, но Варан сильнее где-то на чуть-чуть, а где-то ощутимо практически в каждом компоненте.

Самуэль Умтити vs Венсан Компани = победа Бельгии. Когда Компани здоров, это просто зверь. Венсан крут тем, что умеет обороняться и умом, и опытом, и «физикой», то есть применяет разные подходы, футбольный интеллект у защитника «Ман Сити» высочайший. Умтити тоже разнообразный защитник, но ему как раз осмысления часто не хватает, что приводит к дурацким моментам в игре. А еще, если бы не травма Косьельни, не факт, что увидели бы Самуэля в стартовом составе сборной Франции.

Люка Эрнандес vs Ян Вертонген = ничья. Вертонген допускал результативную ошибку и исправлял ее голом на ЧМ-2018, Эрнандес тоже не всегда предельно собран в обороне, но полезен в атаке. А вообще речь об игроках разных амплуа, пусть и умеющих сыграть на одной позиции слева в обороне, поэтому между Люка и Яном ставим знак равенства.

Н’Голо Канте vs Маруан Феллаини = ничья. В средней линии сборной Бельгии нет ярко выраженного разрушителя, человека, который превращает квадратные мячи в круглые, как Канте. Но Феллаини, безусловно, полезен тем, что хорошо проявляет себя в борьбе и берет немалый объем черновой работы на себя. К тому же Маруан не раз выступал в роли спасителя нации (последний случай – игра с Японией), готов выгрызать мячи, вырывать очки и забивать важные голы. В свою очередь, на плечах Канте держится игра Франции в середине поля, вместе с Погба полузащитник «Челси» работает над образованием игровой системы. Снова слишком разные игроки, чтобы отдать преимущество кому-то одному.

Поль Погба vs Аксель Витсель = победа Франции. А вот Погба и Витсель сопоставимы по своей роли в игровых построениях команд, хотя позиция Акселя все же ближе к своим воротам. Регуляторы темпа и концентраторы мысли необходимы умным командам, но здесь выбор в пользу Погба решается элементарно: класс Поля банально выше.

Корантен Толиссо vs Кевин Де Брюйне = победа Бельгии. Возможно сравнение Де Брюйне не только с Толиссо, но и с Матюиди, если Дидье Дешам предпочтет вернуть в стартовый состав Блеза, пропустившего четвертьфинал с Уругваем из-за перебора «горчичников», но в обоих случаях победа будет за рыжим Кевином, потому что парня, который конструирует игру своей команды и часто делает решающие касания, будь то пас или удар, как в игре с Бразилией, сравниваем с игроками-функциями. Часто полезными, но ограниченными по своей сути.

Килиан Мбаппе vs Насер Шадли = победа Франции. Шадли сыграл важную роль в волевой победе над японцами и неплохо проявил себя в игре с Бразилией, но Насер не относится к элитному типу игроков, которые «делают разницу». Мбаппе как раз оттуда. Думается, Килиан – будущий обладатель «Золотого мяча». Необязательно в этом году, имеется в виду, что в принципе дослужится до этой награды.​

Антуан Гризманн vs Эден Азар = ничья. Две сформировавшихся звезды мирового футбола. Возможно, в сегодняшней встрече решится, кто из них сможет стать первым обладателем «Золотого мяча» после эпохи Роналду и Месси. На турнире каждый уже проявил себя, но не громоподобно, словно Антуан и Эден приберегли свои лучшие матчи на полуфинал и финал. Гризманн выполняет в сборной задачи широкого спектра, у Дидье Дешама он не просто нападающий, как в «Атлетико», а Азар просто чудесно чувствует ритм своей команды и демонстрирует невероятное взаимопонимание с мячом – чего только стоит рекорд по количеству удачных обводок в игре с Бразилией!

Оливье Жиру vs Ромелу Лукаку = победа Бельгии. Здесь ответ очевиден. Лукаку сильнее Жиру как форвард, что напрямую отражает на результативности, в том числе на ЧМ-2018, где Ромелу забил 4 мяча, в то время как его визави только собирается открыть голевой счет, пусть и отметился двумя ассистами.

Франция vs Бельгия = 4:4 при трёх ничьих. Не удалось выявить победителя, то есть «на бумаге» Франция и Бельгия равны, хотя понятно, что у каждой из сторон различные плюсы и минусы. В дуэли равных команд на футбольном поле многое будет зависеть от тренеров, избранной ими тактики и умения сыграть на козырях и спрятать слабости. Еще один фактор – сила резервов, но в этом аспекте тоже равенство, особенно, если сконцентрироваться на игроках, которые могут улучшить созидательную игру. Мертенс, Феррейра-Карраско, Тилеманс, Батшуайи, Торган Азар против Фекира, Дембеле, Лемара, Товена. Сопоставимые отряды. До игры никто не круче, так пусть же Францию и Бельгию по всей справедливости рассудит футбольное поле!

Франция vs Бельгия. Разборка соседей в Питере

Поделиться
Другие материалы по теме
Франция vs Бельгия. Разборка соседей в Питере
Вчера, 13:45Duran Duran в блоге Столкновения9
Франция, Бельгия, Хорватия, Англия – выбираем чемпиона
09 июляСергей Иванов в блоге За и против39
Решающий день в Сочи. В бой идут «старики» и старики
07 июляТайрон в блоге Цифровое измерение22
Перед матчем Россия – Хорватия: битва за успех
07 июляDaveGrohl в блоге Столкновения12
Уругвай – Франция: баланс и талант
06 июляIvan1908 в блоге Столкновения6
Англия vs Колумбия: «Три Льва» против «Тигра» Фалькао
03 июляТот самый Babangida в блоге Столкновения5
Обсудить
Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 00:03
Франция и по составу сильней и на деле оказалась тоже.
Emilan__
Emilan__
вчера в 23:39
Чудак автор, то что делает Конте, Фелайни не когда не сделать и да Умтити забил рещающий гол и вообще как можно сравнивать молодого лучшего защитника Барсы с стариком из Мешка
Artak78
Artak78
вчера в 18:58
Сборная Франции, единственная из очевидных фаворитов, которая "дожила" до полуфинала. Думаю, что это их ЧМ, поскольку они превосходят, на мой взгляд, всех остальних полуфиналистов.
steelhead
steelhead
вчера в 18:45
Феллайни в состав МЮ проходит по большим праздникам)))). Но, на ЧМ выглядит нормально, этого не отнять.
Real_Naiman
Real_Naiman ответил juve_champ
вчера в 18:33
К вам Рон едет от нас. Хорошенько встреьте)
anyway
anyway
вчера в 17:57
франция круче, это вообще будущий чемпион мира, перед мундиалем по составам команд было видно что чемпионами станут либо франция либо германия, германия еще на групповом этапе вылетела, так что и полуфинал и финал выиграет франция
juve_champ
juve_champ ответил Real_Naiman
вчера в 17:52
Real_Naiman:
Херню написал автор! Канте намного лучше Феллайни по всем пораметрам и Азар намного лучше гризмана по всем фронтам и Умтити не хуже Компани если не лучше! Победа Франций!!! А так я сегодня и за Бельгию потому что там Анри и за Францию потому что с 2006 с Зидана!!!
В общем плюсую. Про Канте и фелаини ничего кроме улыбки.
juve_champ
juve_champ ответил Real_Naiman
вчера в 17:51
Real_Naiman:
Херню написал автор! Канте намного лучше Феллайни по всем пораметрам и Азар намного лучше гризмана по всем фронтам и Умтити не хуже Компани если не лучше! Победа Франций!!! А так я сегодня и за Бельгию потому что там Анри и за Францию потому что с 2006 с Зидана!!!
Автор не следил за ЛЧ походу и матч Барселона-Челси не смотрел. Куртуа этого сезона ничем не превосходит Льориса, я бы даже сказал что наоборот, уступает. Так что разговоры о стабильности совсем не в ту степь.
Арсений Андреевич
Арсений Андреевич
вчера в 17:44
Канте = Феллаини! Спасибо, дальше можете не продолжать..
борька
борька
вчера в 17:41
Обе хороши, матч будет интересным,но чисто тренерских решений!
El Dassory
El Dassory
вчера в 17:41
У Бельгии состав только один по большому счёту, хоть симпатии на стороне Бельгийцев, но всё-таки Франция сильнее по составу.
bbb370
bbb370
вчера в 17:39
Удачи Бельгии!
cannongun
cannongun
вчера в 17:29
алле багеты!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 17:28
Думаю Бельгия вынесет Францию вперёд ногами. Да вообще, скорее всего, Бельгия станет чемпионом. Это бельгийская команда мечты всех времён!
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 17:04
Херню написал автор! Канте намного лучше Феллайни по всем пораметрам и Азар намного лучше гризмана по всем фронтам и Умтити не хуже Компани если не лучше! Победа Франций!!!
А так я сегодня и за Бельгию потому что там Анри и за Францию потому что с 2006 с Зидана!!!
Ябугара
Ябугара
вчера в 16:59
Франция в полуфинал, Бельгия домой.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 16:43
Франция победит, возможно даже дополнительное время и счет 2-2 с серией пенальти)
Фата лист
Фата лист ответил zenit_forever2014
вчера в 16:37
zenit_forever2014:
Такая же как Лукаку и Жиру...очевидно Канте сильнее, как и Лукаку...поэтому всё равно ничья....а дальше как карта ляжет....
Так автор и отдал победу Лукаку.
Фата лист
Фата лист ответил
вчера в 16:37
ᅠ:
Н’Голо Канте vs Маруан Феллаини = ничья Да ладно??)
Согласен, это единственный косяк автора, но который серьезно повлиял на результат. Ничья 4-4, одним исправлением неточности превращается в победу Франции 5-4.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил
вчера в 16:35
ᅠ:
Н’Голо Канте vs Маруан Феллаини = ничья Да ладно??)
Такая же как Лукаку и Жиру...очевидно Канте сильнее, как и Лукаку...поэтому всё равно ничья....а дальше как карта ляжет....
ᅠ
вчера в 16:21
Н’Голо Канте vs Маруан Феллаини = ничья

Да ладно??)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100