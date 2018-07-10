Франция vs Бельгия. Разборка соседей в Питере

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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Франция vs Бельгия. Разборка соседей в Питере

10 июля 2018, 13:45

Между столицами Франции и Бельгии чуть больше 300 километров, но эти сборные преодолели во всех смыслах большой путь, чтобы сойтись в полуфинале ЧМ в Санкт-Петербурге.

На ЧМ-2018. Франция и Бельгия провели уже по пять матчей на мундиале, им осталось сыграть еще по две игры, чтобы определиться с итоговым местом в диапазоне с 1-го по 4-е. «Красные дьяволы» - единственная команда ЧМ-2018, выигравшая все пять матчей в основное время. На групповом этапе были повержены Панама, Тунис и Англия, в плей-офф бельгийцы прошли японцев и бразильцев. У Франции есть ничья в заключительном матче группового этапа против Дании (то самое шоу уныния), а во всех остальных матчах – победы в рамах 90 минут. Над Австралией и Перу в группе, над Аргентиной и Уругваем в плей-офф. Как видим, «трехцветные» обыграли трех противников из Южной Америки и австралийцев, представляющих Азиатскую конфедерацию, в то время как Бельгия собрала королевский флеш, обыграв команды из всех частей света, представленных на мундиале. Панама (КОНКАКАФ – Северная и Центральная Америка), Тунис (Африка), Англия (Европа), Япония (Азия), Бразилия (КОНМЕБОЛ – Южная Америка) – вот список жертв сборной Бельгии. Впечатляющий пасьянс!

Чемпионат мира = чемпионат Европы. С полуфинальной стадии ЧМ-18 превратился в Евро, ведь сейчас мы точно знаем, что сильнейшей командой планеты станет представитель Старого Света. И еще кое-что: с 50-процентной вероятностью можем получить нового чемпиона мира, девятого по счету. Для Франции и Англии титул в 2018 году может стать вторым в истории, для Бельгии и Хорватии – первым. 

История встреч. У Франции и Бельгии и на футбольном поле соседские отношения: играют друг против друга больше ста лет: с 1904 года провели 77 матчей, а преимущество, как ни странно, на стороне бельгийцев. «Красные дьяволы» одержали 31 победу при 26 поражениях и 20 ничьих. Сегодняшняя игра станет третьей в рамках финальных турниров чемпионатов мира. В далеком 1938-м играли в 1/8 финала, тогда Франция выиграла 3:1, а на ЧМ-1986 соседи сошлись в матче за третье место, снова победа «трехцветных» в два мяча – 4:2, правда, понадобился овертайм. Пока на чемпионатах мира у французов две победы в двух матчах над Бельгией. Продолжится ли эта серия или команда Роберто Мартинеса нарушит традицию?

Любопытный факт. Чемпионат мира никогда не выигрывала команда с тренером-иностранцем у руля. Из оставшихся на ЧМ-18 сборных такая ситуация только у Бельгии, которую возглавляет испанец.

Сборная Франции. Команда Дидье Дешама начала чемпионат мира ни шатко ни валко, но, как и предполагалось, прибавляла по ходу турнира. Безликие, в общем-то, победы над Австралией и Перу с выкалывающей глаза нулевой ничьей против датчан сменились уверенными победами над Аргентиной и Уругваем в плей-офф с бенефисами Гризманна и Мбаппе. Франция – многополярная команда с талантливыми игроками в каждой линии, игру «трехцветных» нелегко разрушить, потому что тактическая гибкость позволяет им перестраиваться и находить новые варианты построений и доставки мяча к чужим воротам. Классные игроки + сбалансированный футбол – вот козыри команды Дидье Дешама. Сыграв по схеме 4-3-3 в первом матче против Австралии, французы перешли на тактику 4-2-3-1 с Канте и Погба в центре поля. Это две ключевые фигуры для баланса игры, а впереди разноплановые Гризманн, Мбаппе и Жиру. Как могут проявить себя первые двое, мы уже видели, Оливье пока по большей части в тени, но и до него дойдет очередь. Может быть, даже сегодня. 

Ориентировочный состав сборной Франции (4-2-3-1): Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба – Толиссо (Матюиди), Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Сборная Бельгии. Бельгийцы играют в романтичный атакующий футбол, забили уже 14 голов, то есть в среднем почти три мяча за игру. В красивейшем стиле «Красные Дьяволы» исключили из числа участников чемпионата мира Японию, создав невероятную интригу, а потом и Бразилию опрокинули, хотя «пентакампеоны» очень хотели стать «гексакампеонами» в России. Многие сейчас желают победы на мундиале именно бельгийцам, у которых самый яркий футбол на чемпионате мира. Любопытно, что Роберто Мартинес играет по схеме с тремя центральными защитниками, хотя против Бразилии решил «зазеркалить» расстановку оппонентов, выдвинул Де Брюйне ближе к чужим воротам, а центр поля насытил физически мощными бойцами – Феллаини, Шадли, Витсель. Матч с Францией пропустит основной правый защитник Тома Менье, а это еще больше путает карты. Вернется ли Мартинес к расстановке с тремя классическими центральными защитниками или снова использует вариант из матча с Бразилией? В таком варианте на правый фланг отправится Вермален, в предпоследней линии будет четыре номинальных центральных защитника. Голосую за этот вариант.

Ориентировочный состав сборной Бельгии (4-3-3): Куртуа – Вермален, Алдервейрелд, Компани, Вертонген – Витсель, Феллаини, Шадли – Де Брюйне, Азар, Лукаку. 
Тьерри – легенда! Азара и Лукаку вдохновляет чемпион мира
 
Прогноз «Соккер.ру»: крутится на уме счет 2:1, но трудно выбрать сторону. Возможно, решающий мяч будет забит в овертайме и состоится первая победа в дополнительное время. 

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Все комментарии
Xtraz
Xtraz
10 июля в 17:59
Imrebellion
Imrebellion ответил MaxForCSKA
10 июля в 16:00
пару дней назад был 3,5 кэф на Белгию, сейчас уже 3
Франция потенциально сильнее, хотя по игре не мало вопрос. Смотрится как тёмная лошадка и даже звезды команды не так много обсуждаются. Тот же Мбаппе сможет не один раз ворваться в штрафную как против аргов. Для Бельгии лучше бы снова воспринимали их соперников явными фаворитами.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   10 / 973
10 июля в 14:40
Удачи и победы Красным Дьяволам💪💪💪💪💪
амурец
амурец
   43 / 973
10 июля в 14:25
французы всё жа немного мастеровитее, скорее всего в финале будут французы, хотя всякое может случиться матч с Бразилией тому подтверждение
Munutd
Munutd
   839 / 973
10 июля в 14:11
Франция, опыт! Относительно недавно, почти этот же состав играл уже в финале большого турнира. По классу команды примерно ровны, но вот опыт французов склоняет чашу весов в свою пользу.
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил Imrebellion
10 июля в 14:01
Слишком много ставок на Бельгию. Скорей всего, Франция пройдет именно из-за этого.
пару дней назад был 3,5 кэф на Белгию, сейчас уже 3
MaxForCSKA
MaxForCSKA
10 июля в 13:59
4:2 Бельгия
Imrebellion
Imrebellion
10 июля в 13:52
Слишком много ставок на Бельгию. Скорей всего, Франция пройдет именно из-за этого.
Фата лист
Фата лист
   14 / 973
10 июля в 13:43
Бельгию жду в финале.
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