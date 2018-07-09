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Франция, Бельгия, Хорватия, Англия – выбираем чемпиона

09 июля 2018, 22:04

Всего четыре претендента осталось на звание чемпиона мира. Напряжение нарастает. «Соккер.ру» предлагает вам взвесить «за» и «против» того или иного кандидата.

Франция

За. Класс игроков

Еще перед чемпионатом мира некоторые авторитетные издания подсчитали, что у сборной Франции самый дорогой состав на турнире. Куда ни тки – попадешь в звезду, что самое главное – в перспективную звезду. Поэтому и стоимость очень высока – все сплошь молодые ребята, но уже в таком статусе. У сборной Франции каждый несет угрозу, каждый невероятно силен.

За. Глубина состава

Дешам может себе позволить дать поиграть на чемпионате мира всем 23 футболистам, которых вызвал. А ведь это роскошь на самом деле. Причем визуально сложно будет отличить основной состав от неосновного, если такое разделение вообще уместно. В любой момент вместо подуставшей звезды на поле выйдет свежая не меньшая звезда.

За. Уверенность в себе

Эта сборная Франции молода, но уже достаточно уверена в себе. Можно вспомнить, как легко эти молодые ребята контролировали мяч, играя пятками даже накоротке, во время матча со сборной Уругвая в ответственном четвертьфинале. Они понимают, что они фавориты, и делают все, как должны делать претенденты на чемпионство.

Против. Слишком высокие ожидания

Однако это может выйти боком. Все-таки завышенные ожидания – далеко не всегда приносят пользу. Особенно когда дело доходит до завершающих стадий турнира, а все крутится вокруг вашей команды, вашей персоны. От французов просто ждут победы. И это давит.

Против. Уже проигрывали финал

На домашнем Евро-2016 эта же сборная Франции играла блестяще и тоже была главным фаворитом с определенного момента. Однако именно в финале случился ступор, именно в финале не удалось сыграть так, как умеют, как играли весь турнир. Это неприятное воспоминание может снова привести в оцепенение.

Против. Неумение проигрывать

Есть негативная сторона и у того, что каждый игрок сборной Франции – звезда. Уже отмечалось и на турнире, и перед ним в товарищеских матчах, что французы склонны сваливаться к полупаническому перетягиванию одеяла на себя, когда что-то идет не так. Разумеется, это не идет на пользу качеству футбола и очень раздражает Дешама. Это главное, что может подвести французов.

Бельгия

За. Подбор исполнителей

Такого звездного состава сборная Бельгии не знала никогда в истории. Поэтому если и выигрывать чемпионат мира, то сейчас самое подходящее время. Через четыре года все может быть совсем по-другому. Здесь ситуация схожа с французской – очень много уже состоявшихся в футбольном мире звезд.

За. Волевой характер

И этим звездам уже довелось проявлять характер, отыгрываясь с 0:2 меньше чем за тайм в матче с Японией. Конечно, сам по себе соперник по уровню не сравнится с Бельгией. Но тестом на силу воли этот матч стал хорошим. И бельгийцы показали, что в критический момент не теряются.

За. Вариативность стиля

Главная «фишка» этой сборной Бельгии – никогда не знаешь, как она сыграет и чем будет угрожать. Роберто Мартинес имеет в арсенале чуть ли не больше других схем и вариаций, под которые и подбирал свой состав, который для многих стал не бесспорным. Но, как видим, испанец знал, что делает. У него в голове уже был этот план.

Против. Отсутствие стиля

Однако, как всегда бывает, преимущество порой имеет обратной стороной какой-то недостаток. В данном случае это отсутствие идентификации. Можно ведь сказать, какой стиль у Испании, какой у Бразилии, у Германии, у Франции. Но вот про Бельгию этого не скажешь. В какой-то степени это хорошо, но есть риск раствориться и потеряться.

Против. Отсутствие победного опыта

Не каждому звездному поколению суждено выиграть все турниры. Именно из-за отсутствия опыта конкретно в составе сборной больших побед (не в конкретном матче, а в состязаниях) и таких выходов в финальные стадии крупных турниров. Нужно набивать шишки, быть близкими к триумфу какое-то время, чтобы однажды до него дотянуться. С первой попытки мало кому удается взять вершину.

Против. Психологическое давление

Положение, похожее на французское. От этого состава сборной Бельгии ждут только успеха. Особенно после победы над главным фаворитом чемпионата мира – Бразилией. С каждой следующей стадией груз ответственности давит все сильнее. Оплошать на глазах короля и королевы, перед армией болельщиков, которые уверены в победе, очень боязно.

Хорватия

За. Боевой характер

Балканцы бьются в каждом матче до последнего, яростно и безжалостно, даже когда нет сил и ресурсов. Это их отличительная черта. И она привела хорватов в полуфинал через две серии пенальти и сложную группу.

За. Нет психологического прессинга

В отличие от всех предыдущих команд Хорватия не испытывает большого морального давления. Ее не приписывали к числу явных фаворитов, на родине нет безумно наседающих СМИ, рвущих свою же сборную. Команда бьется и получает удовольствие.

За. Сбалансированный футбол

Златко Даличу удалось добавить к характеру своей команды еще и важные игровые элементы, которые сделали облик нынешней сборной Хорватии. Она имеет очень хорошо выстроенный баланс за счет качественной работы полузащитников, способных переключать режимы от атакующего к оборонительному и обратно.

Против. Малый резерв

В отличие от остальных сборных у Хорватии не такой глубокий резерв. Так что в случае неблагоприятного стечения обстоятельств спасения тем, кто на поле, ждать практически неоткуда. Сложно раздобыть джокера в таких условиях.

Против. Индивидуальные ошибки

Если с характером и командными взаимодействиями все сложилось у хорватов неплохо, то индивидуальное мастерство некоторых исполнителей порой дает сбой. Причем ошибки касаются не только игровых моментов, но и эмоциональных. Сколько раз хорваты привозили опасные стандарты на ровном месте из-за несдержанности или бывали на грани удаления.

Против. Усталость

Вроде все сборные сыграли поровну матчей. Но Хорватия провела два очень изнурительных матча в плей-офф до серий пенальти, отдав много физических и психологических сил. Запаса энергии может просто не хватить. К тому же, как мы говорили, резерв очень неглубокий. Уже заметно, как хорватские лидеры порой просто падают от изнеможения в конце матчей.

Англия

За. Командная игра

Гарету Саутгейту удалось собрать довольно сбалансированный состав, который на чемпионате мира начал показывать очень слаженную командную игру. Много комбинаций, много передач, явно наигранные ходы, интересные идеи в игре. Это то, чего не хватало даже звездным составам сборной Англии прошлых лет. Нынешняя по компоненту коллективной игры – самая привлекательная.

За. Ловит кураж

А еще это очень азартная команда, которая на волне эйфории и куража может смести кого угодно. Поэтому во всех матчах проводила безумные отрезки с невероятным давлением и градом опасных моментов. Если англичане поймают кураж, надежда только на их неважную реализацию моментов.

За. Есть ресурсы для изменения игры

Глядя на Магуайра, сложно сказать, что у англичан такая же россыпь звезд, как у Франции или Бельгии, однако Саутгейт неплохо сформировал и баланс резерва. Так что в какой-то критической ситуации он имеет план для изменения рисунка игры и замены конкретных исполнителей для придания футболу дополнительных красок в виде резкости от Рэшфорда, дриблинга и напора от Лофтус-Чика и так далее.

Против. Перманентные завышенные ожидания

А вот эти завышенные ожидания отличаются от тех, что давят на Францию и Бельгию. Кто-то из комментаторов очень верно отметил, что англичане иной раз играют «для завтрашних газет», то есть с оглядкой на то, что про них скажут. В Англии, где всеобщий культ футбола, злая пресса готова разорвать и обсасывает каждый шаг игрока и команды.

Против. «Просадка» по ходу матчей

А это обратная сторона куражного мощного футбола. Играть на эмоциональном подъеме и с полной физической выкладкой все 90 минут с лишним очень тяжело. Поэтому по ходу абсолютно всех матчей на турнире случались просадки. Причем порой очень жесткие, из-за которых даже матчи с тотальным превосходством могли быть проиграны.

Против. Отсутствие командного опыта

Для нынешней сборной Англии этот чемпионат мира – дорога к настоящей зрелости, к формированию облика, своего образа и стиля. И каждая новая игра добавляет штрихов. Но пока они добавляются, картину нельзя назвать идеальной. Каждый матч приносит с собой какие-то шишки и синяки, в какой-то момент опыта пока может не хватить.

Очевидно, что каждая из сборных, дошедших до полуфинала, имеет массу достоинств. Иначе их бы тут не было. Но у каждой из них есть и слабые места, зоны, на которых могут сыграть конкуренты. А какие вы видите у этих сборных основные преимущества и недостатки перед конкурентами? 

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kiendjin
kiendjin
18 августа в 10:50
так почитал клоунов аха-ах)
ШарКий вояж в ТуЛузу
ШарКий вояж в ТуЛузу
12 июля в 15:05
Для меня очевидно следующее:
1.Фра, 2. Хор, 3. Бел, 4. Анг

P.S. Статью не читал - некогда.
cannongun
cannongun
10 июля в 17:27
Англия чемпик
Ябугара
Ябугара
10 июля в 11:49
И все-таки я за Францию. Все талантливы и молоды, перспективны и видят поле, они - сыгранная команда. Мбаппе красавец. Гризманн периодически выдает уровень Бога. Они выиграют - и красиво!
Фата лист
Фата лист
10 июля в 11:31
Хорватам точно не хватит сил на полуфинал. Финал будет Бельгия - Англия.
Литейный 4
Литейный 4
10 июля в 10:44
gооdbyеgооdbоy:
Так Гена Орлов вроде говорил, что в вашем фанатском объединении "мост имени Кадырова" 15 миллионов
Гудбой, а при чем тут мост? Ты лучше следи за хозяевами Украины, которые в очередной раз приказывают вам поднять цены на газ для внутреннего потребления. Ведь он у Вас "польский" самый дешевый в Европе! Гыгыгы.
Литейный 4
Литейный 4
10 июля в 10:30
Nerai Sairensa:
Тем временем болельщики Зенита изгадили граффити "Ты просто космос, Стас" и избили пытавшихся помешать этому болельщиц, мотивируя это тем что Спартачу и тренеру Легии не место в Петербурге. Все что надо знать о зенитовцах в мире
Саанг, у тебя информация из "желтых страниц". Устарелая. Граффити еще вчера авторы исправили. Гыгыгыгы.
Ruslan3132
Ruslan3132
10 июля в 10:27
из этой четверки желаю победы Англии.
alexcc2009
alexcc2009
10 июля в 10:19
Англия будет чемпионом
gооdbyеgооdbоy
gооdbyеgооdbоy
10 июля в 10:18
Nerai Sairensa:
Тем временем болельщики Зенита изгадили граффити "Ты просто космос, Стас" и избили пытавшихся помешать этому болельщиц, мотивируя это тем что Спартачу и тренеру Легии не место в Петербурге. Все что надо знать о зенитовцах в мире
Зато в Петербурге место мосту имени Кадырова
gооdbyеgооdbоy
gооdbyеgооdbоy
10 июля в 10:15
Литейный 4:
Франция - Англия финал, где лягушатники разорвут английских выскочек. Хотел сначала болеть за хорватов, но после известных событий они от себя отторгли сотни тысяч болельщиков. На стадионе поддержки им не будет.
Так Гена Орлов вроде говорил, что в вашем фанатском объединении "мост имени Кадырова" 15 миллионов
Литейный 4
Литейный 4
10 июля в 10:12
Франция - Англия финал, где лягушатники разорвут английских выскочек. Хотел сначала болеть за хорватов, но после известных событий они от себя отторгли сотни тысяч болельщиков. На стадионе поддержки им не будет.
Alex12357
Alex12357
10 июля в 10:00
Хотелось чтобы ЧМ стали Хорваты ,они это заслужили ,но станет Англия.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
10 июля в 09:54
Тем временем болельщики Зенита изгадили граффити "Ты просто космос, Стас" и избили пытавшихся помешать этому болельщиц, мотивируя это тем что Спартачу и тренеру Легии не место в Петербурге. Все что надо знать о зенитовцах в мире
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
10 июля в 09:28
Франция и Англия играет в финале а чемпионам станет Французи
El Dassory
El Dassory
10 июля в 09:14
Франция-Англия сыграют в финале, самый маркетинговый финал, по составу Франция сильнее всех, но мне кажется Англичане смогут навязать борьбу в финале, финале всё что угодно может случится. У хорватов нет резерва поэтому уже начнут сдавать, у Бельгии тренер слабый, как они мучались с Японией, с Бразильцамм просто повезло.
Djamal67
Djamal67
10 июля в 08:59
финал Бельгия -Хорватия и Бельгия победить ..Хорваты слабые физический и пили спиртное после победы по серии пенальти ((..смотрите на урод вида и его дрьузей по комманде в видео роликах..как сумасшедшие..обидно что они прошли дальше и не Россия....
Барсенастенька
Барсенастенька
10 июля в 08:13
Спартак разгромит коней,как обычно
Барсенастенька
Барсенастенька
10 июля в 08:13
Италия-Гондурас отличный финал был бы,да только Мальвина сняла уже с себя давно вечернее платье
armeec_♞
armeec_♞
10 июля в 08:05
Хотелось что бы Бельгия взяли ЧМ, но будем посмотреть, как оно получится)
kts
kts
10 июля в 08:04
Однозначно Бельгия. Англичан в топку.
FROBI
FROBI
10 июля в 07:59
У Хорватии забыли важное "Против" - наличие тупых нациков, "благодаря" которым они получили огромные "симпатии" хозяев.
Leningrad 84
Leningrad 84
10 июля в 07:17
Чемпион - Бельгия, серебро - англичане. А бронзу поделят французы с хорватами...
SkiNheD
SkiNheD
10 июля в 06:16
Тут по-моему все очевидно, Франция - Бельгия кто кого вынесет тот и чемпион. Дубовые Англичане, а в Хорватии Вида все сказал.
ndedov
ndedov
10 июля в 05:44
Только не англичане!
амурец
амурец
10 июля в 02:43
я за финал Франция-Хорватия, но вот хватит ли сил хорватом против англичан
maliw
maliw
10 июля в 00:50
Буду топить за Бельгийцев .
bbb370
bbb370
10 июля в 00:15
Я за Бельгию.
Шейх Сити
Шейх Сити
10 июля в 00:13
у всех свои минусы нельзя так сразу сказать кто станет чемпионом! но я болею за Англию и мне все равно что об этом думают остальные.
Медив
Медив
10 июля в 00:09
Наконец все дно из этого чемпионата вылетело. И это я даже не про сборную России. А про все эти латиноамериканские команды во главе с их прародиной
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