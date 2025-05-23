Вирц сообщил руководству «Баварии», что переходит в «Ливерпуль»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц близок к переходу в «Ливерпуль».
По данным источника, несмотря на то, что ранее футболист сообщил «Манчестер Сити», что выбрал «Баварию», он и его окружение подтвердили мюнхенскому клубу, что игрок перейдёт в «Ливерпуль». Вирц лично сообщил боссам «Баварии» о своём решении.
Теперь «красным» осталось завершить сделку по трансферу Вирца с «Байером», которая может обойтись примерно в 150 млн евро.
Что касается Салаха, то он и Вирц- небо и земля. Вирц, хоть и распасовщик, но приученный Алонсо, больше к силовому футболу, похожему на футбол Нагеля в сб.Германии. Салах всегда и везде играл свободного художника, особенно в Роме, а у Клоппа, в Ливерпуле- он больше работал, о чем недавно писал в одной из немецких газет.
Поэтому, на мой взгляд, ничего общего между поэтом Салахом и рабочим Вирцем быть не может. Другое дело, что по стилю игры, Вирц подходит силовому прессингующему футбола Ливера. А что из этого получится - поглядим. В Байере, у Алонсо, вообще не существовало такого понятия как поэзия, лирика. Алонсо и лепил команду под стать немецкому интенсивному, силовому футболу.
Что касается Салаха, то он и Вирц- небо и земля. Вирц, хоть и распасовщик, но приученный Алонсо, больше к силовому футболу, похожему на футбол Нагеля в сб.Германии. Салах всегда и везде играл свободного художника, особенно в Роме, а у Клоппа, в Ливерпуле- он больше работал, о чем недавно писал в одной из немецких газет.
Поэтому, на мой взгляд, ничего общего между поэтом Салахом и рабочим Вирцем быть не может. Другое дело, что по стилю игры, Вирц подходит силовому прессингующему футбола Ливера. А что из этого получится - поглядим. В Байере, у Алонсо, вообще не существовало такого понятия как поэзия, лирика. Алонсо и лепил команду под стать немецкому интенсивному, силовому футболу.
Далее. Что сейчас будет с Байером и что будет с Баварией? Байер весь раскупают, тренер ушёл. Какой будет Байер и какой(на сколько успешный) тренер большой вопрос. Бавария только закупается, усиливается. Компани опыта набирается. Бавария может проиграть только сама себе. Или когда есть очень сильный конкурент, а такое судя по статистике бывает раз в 10 лет. Не пойму для чего ты Баварию принижаешь, когда результаты на лицо. Даже с проблемами в обороне, со шлаком в составе, как ты выражаешься и с неопытным тренером Бавария берёт титул. Тут вообще спорить как бы бессмысленно.
Далее. Что сейчас будет с Байером и что будет с Баварией? Байер весь раскупают, тренер ушёл. Какой будет Байер и какой(на сколько успешный) тренер большой вопрос. Бавария только закупается, усиливается. Компани опыта набирается. Бавария может проиграть только сама себе. Или когда есть очень сильный конкурент, а такое судя по статистике бывает раз в 10 лет. Не пойму для чего ты Баварию принижаешь, когда результаты на лицо. Даже с проблемами в обороне, со шлаком в составе, как ты выражаешься и с неопытным тренером Бавария берёт титул. Тут вообще спорить как бы бессмысленно.