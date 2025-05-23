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Вирц сообщил руководству «Баварии», что переходит в «Ливерпуль»

вчера, 18:38

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц близок к переходу в «Ливерпуль».

По данным источника, несмотря на то, что ранее футболист сообщил «Манчестер Сити», что выбрал «Баварию», он и его окружение подтвердили мюнхенскому клубу, что игрок перейдёт в «Ливерпуль». Вирц лично сообщил боссам «Баварии» о своём решении.

Теперь «красным» осталось завершить сделку по трансферу Вирца с «Байером», которая может обойтись примерно в 150 млн евро.

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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000
сегодня в 03:20
да за такие деньги он особо и не нужен, какой бы Вирц не был талантливым но он уже два раза вроде разрыв крестов получал, хрустальный паренек. таких хрусталей в Баварии уже достаточно много. лучше потратить эти деньги на опытного цз и сменщика для Кейна, и ещё бы надёжного вратаря купить
Palex
Palex ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
Я начал интересоваться футболом, лет так на 25 раньше вашего. Ну это так к слову. Те кого вы перечисли, игроки выдающиеся и это бесспорно.Того же Марьентеса или Клюверта , многие уже и не вспомнят, и к звёздам я бы их тоже не относил. Если для вас Баллак не звезда или обладатель Золотого мяча Маттеус, то у нас разные понятия о футболе в целом и о звёздности в частности . Вообще понятия "заезда" штучное. Для меня это Пеле, Марадона, Кройфф, Беккенбауэр ,Платини это из старой гвардии. Более современные , Зидан, Роналдо( зубастик)Маттеус , Ван Бастен. Из современных конечно Рональдо и Месси, но эти парняги мне не очень нравится, хотя бы потому, что пару- тройку ЗМ они получили не по праву. Хотя они конечно звёзды. По мне, звёзды те, кто на протяжении всего всей карьеры показывают выдающийся футбол, а не игроки двух- трёх сезонов. Вратарей я не называл, так как по мне, выделить кого- то и сказать, что он единственный и неповторимый, довольно сложно
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:48
Эффенберг играл в этой компании. А на Баслера молился весь Мюнхен, перед ответкой с кивским Динамо, и фактически, он один и вёл игру Баварии...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Не только не видел, но и не слышал)
Баслера, Маттеуса мало матчей видел. Эффенберга запомнил) Таких характерных раньше мало было, а сейчас их нет.
Не только в России, но и по всему СНГ были один и те же звёзды, один и те же кумиры.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:30
Шварценбека, ты тоже не видел.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Баслер- главная Звезда Баварии, конца-90х!!! Если не обо всех говорили в России, это не значит, что их не было в Баварии. Они были и не мало. То-то же Балок, тот же Швайни и многие другие. Я уже не говорю про Нойера, Гетце, Лама.
Karkaz
Karkaz ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
Подчёркиваю, мировых звёзд по пальцам можно пересчитать. Кан, Лам, Маттеус(может кого то забыл). А не на уровне Германии.
Мюллера, Брайтнера, Беккенбауэра не видел.
Швайни, Баллак самые любимые мои игроки, но я их звёздами не назову.
С 99 года, когда я начал интересоваться футболом, немецких игроков почти никто не знал, в рекламах по телеку их не показывали. Были Роналдо, Ривалдо, Рауль, Клюйверт, Морьентес, Кан, Роберто Карлос, все звёзды МЮ и т.п. Их футболки носили, постеры клеили. Звёзды это те, кто известен широкой публике.
Capral
Capral
вчера в 22:07
К кому обращаетесь? Конкретизирует, товарищ Рибери.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:04
Вероятно.)))
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49
Привет, дружище! Я как понял , для него это не звёзды
Palex
Palex ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:48
Больше вопросов не имею
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:46
Привет, Алексей!!!
Ты забыл главную Звезду Баварии- Марио Баслера!!!
Karkaz
Karkaz ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
1. Политику Баварии нужно объяснять? Брали сбитых лётчиков.
2. "они в последствии ими становились" Ты не прочитал?
3. Для кого то и Дзюба звезда.
4. Известные игроки и звёзды это разные вещи.
Palex
Palex ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:40
У Баварии не было звезд? Кан, Швайнштайгер, Лам, Клозе это не звезды? А чуть раньше Эффенберг,Элбер.Маттеус.А еще раньше Герд Мюллер,Брайтнер,, Беккенбауэр
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:30
Спорить не буду, не в теме, вопросом прошлых лет Баварии не владею. Единственное, что помню, это игры Баварии с киевским Динамо в 1999, ну возможно, ещё, что-то. Только после прихода Тухеля увлекся немецким футболом, стал регулярно просматривать передачи и читать прессу. Ну ещё решил поддержать в этом сезоне Компани. Вот, пожалуй и все мои знания немецкого футбола, которым, особо, никогда не интересовался...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
Плохо помнишь сезоны предыдущие?) А я помню. И скажу у Баварии никогда настоящих звёзд не было. Т.е. они в последствии ими становились или были обычные игроки в составе как и сейчас. Потому что деньги зажимали на звёзд.
Рибери. Куплен из Марселя, когда еще мало кому был известен.
Роббен. Постоянно был на травмах оказался не нужен Челси и Реалу.
Гомес. Обычная деревяшка, более примитивный чем Кейн.
Крооса отпустили почти бесплатно.
Баллак ушёл в Челси.
Боатенг. Который проиграл в МС конкуренцию Компани и Лескоту.
Алаба. Котрый толком не играет в Реале.
Ван Бюйтен, Лусио, Подольски, Де Йонг, Манджукич. Вот тебе и звёзды. У Баварии их толком никогда не было по мировым меркам. Потому что жалели на зарплаты или на трансфер.
В своё время зажали 15-20 млн. на Ван Нистелроя из МЮ, который позже перешёл в Реал.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:18
А если Бавария в прошлом сезоне отстала от Байера на 18? Нонсенс, но факт. Ничего особенного, в этой Баварии нет- обычная команда.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:16
Тормоз Киммих и Коман, престарелый и не лидер Кейн, туповатый Сане...На сколько тогда получается убогие конкуренты. Этого и достаточно чтобы выигрывать бундеслигу. Логично же, раз они не напряжно выиграли чемпионат, значит сильнее всех даже со шлаком в составе.
22 очка от 3 места! Только Байер трепыхался.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:12
Изначально, как пошли слухи о том, что Байер всё же продаст Вирца, в клубе открыто заявили о том, что постараются сделать всё возможное, только что бы не отдавать игрока Баварии, даже ценник задрали в 150 млн!!! Из желающих, помимо Баварии был еще Сити и вроде как Мадридский Реал....но тогда, Вирц заявил, что хочет остаться в Германии и перейти в Баварию, после чего Сити вышел из гонки за игрока....а теперь вон оно что, вдруг Ливерпуль стал фаворитом и уже якобы вот-вот закроют трансфер....
Неужели Слоту недостаточно МакАллистера и Собослая в центре поля, что они готовы отдать 150 млн за еще одного игрока этой обоймы??? Или аргентинца всё же переманит Реал???
Чесно говоря, пока не вижу Флориана в футболе Слота, время покажет, но знаю точно, Байер выиграл от этой ситуации
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Прошлый сезон и прошедший, ни в чем, Бавария не была сильней соперников, ни по составу, ни по игре. Прошедшие 11 сезонов я не считаю, плохо их помню. Даже с Тухелем провалилась. Поэтому не очень корректно, исключительно по инерции называть Баварию самой сильной, это не так. Кто самый сильный- тормоз Киммих и Коман, или туповатый Сане? А кто в атаке - престарелый Кейн, на которого уже давно партнёры не играют? Обычная, немецкая команда без звёзд, под руководством способного физрука. Само по себе чемпионство Баварии, вот такой как сейчас- это большой вопрос...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
До какого недавнего? 1 сезон только Бавария не выиграла из 11. Понимаешь всю масштабность? 11 против 1! 1 сезон это капля в море.
Далее. Что сейчас будет с Байером и что будет с Баварией? Байер весь раскупают, тренер ушёл. Какой будет Байер и какой(на сколько успешный) тренер большой вопрос. Бавария только закупается, усиливается. Компани опыта набирается. Бавария может проиграть только сама себе. Или когда есть очень сильный конкурент, а такое судя по статистике бывает раз в 10 лет. Не пойму для чего ты Баварию принижаешь, когда результаты на лицо. Даже с проблемами в обороне, со шлаком в составе, как ты выражаешься и с неопытным тренером Бавария берёт титул. Тут вообще спорить как бы бессмысленно.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:34
Где ты увидел Баварию сильнее всех остальных в Бундесе? До недавнего времени, ничего подобного не было. В Баварии, половина- это шлак, от которого, руководство обещает летом избавиться. Даже Кейн, несмотря на свою результативность, лидером Баварии не является. Хорошо хоть додумались избавиться от Мюллера. Бавария, такая же рабочая команда как и Байер, с той лишь разницей, что Байер рабочая команда по системе и схеме, а Бавария рабочая команда- в силу отсутствия высококлассных игроков. Тот же Мусиала- способный футболист, но пока еще не звезда.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:16, ред.
По любому в Баварию не перейдёт, другие больше заплатят. По мне, пусть куда угодно только не в Баварию. Зачем делать сильнее и без того сильную команду. Плюс Вирц и Мусиала в похожих ролях играют. А Байеру как раз, чем больше получит за трансфер, тем качественнее смогут найти замену. Бавария пусть Нико Уильямса покупает или Леау.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Откуда у Вирца опыт в ЛЧ?))) В сборной, да, но тоже относительный.

Что касается Салаха, то он и Вирц- небо и земля. Вирц, хоть и распасовщик, но приученный Алонсо, больше к силовому футболу, похожему на футбол Нагеля в сб.Германии. Салах всегда и везде играл свободного художника, особенно в Роме, а у Клоппа, в Ливерпуле- он больше работал, о чем недавно писал в одной из немецких газет.

Поэтому, на мой взгляд, ничего общего между поэтом Салахом и рабочим Вирцем быть не может. Другое дело, что по стилю игры, Вирц подходит силовому прессингующему футбола Ливера. А что из этого получится - поглядим. В Байере, у Алонсо, вообще не существовало такого понятия как поэзия, лирика. Алонсо и лепил команду под стать немецкому интенсивному, силовому футболу.
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 19:45
Надо было в Баварию, к Мусиале.. Впрочем, время покажет..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:41
Уже второй игрок из Байера в Ливер. Может еще и Гримальдо возьмут и Бонифаце?))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:32
Вирц все таки игрок сб Германии с большим опытом матчей в ЛЧ.
имеет опцию позиционной атаки + прессинг школа Хави Алонсо.
видимо, Дарвин и Жота (надеюсь, Луис Диас останется в Ливерпуле, как бы Деку не хотел колумбийца) летят в другие края, компенсируя сумму трансфера немца.
вероятно, это требование Слота и всего аналитического отдела.
нахлебались перфомансом нападения.
красным нужен игрок с контролем атаки.
ни Салах, ни Жота эту роль на себя не могут взять.
Салах вот уже неск-ко матчей не может забить.
и теряет все шансы на золотую бутсу.
теперь в Ливерпуле логичная связка получится на фланге Фримпонг - Вирц.
а при плохой игре Салаха можно спокойно сажать на лавку.
понятно политьика Ливерпуля, что линию атаки усиливают и омолаживают.
самые возрастные игроки в этой линии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:27
Вирц - вингер универсал широкого профиля, который покрывает всю левую половину поля.
вроде у Ливерпуля левый фланг не проблемный.
повторяю - у красных некому забивать голы на регулярной основе, как Кейн в Баварии. Нуньес точно уходит в Атлетико, Салах нестабилен в весенней части сезона, увы. вот Баварии и Сити как раз Вирц необходим.
топовый форвард нужен и Ливерпулю, и Арсеналу.
но по каким то причинам эти клубы покупают вингеров и только вингеров.
если Вирц все таки перейдет в Ливерпуль, можно вставит крест на покупку Исака или Шешко.
надеюсь, Барса не станет торопится, и добьется значительной скидки по трансферу Луис Диаса. чтоб Ливерпуль понял что по чем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
По ходу Вирц - " Вираж " крутой заложил...)
Capral
Capral
вчера в 18:58
А вот, Р.Фёллер не советует Вирцу спешить и выбирать между Баварией и Ливерпулем. Фёллер рекомендует, еще на год задержаться в Байере...
"Voller wünscht sich Verbleib von Wirz bei Bayer".
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