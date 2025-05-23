Вирц сообщил руководству «Баварии», что переходит в «Ливерпуль»

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вчера, 18:38

Полузащитник «Байера» близок к переходу в «Ливерпуль».

По данным источника, несмотря на то, что ранее футболист сообщил «Манчестер Сити», что выбрал «Баварию», он и его окружение подтвердили мюнхенскому клубу, что игрок перейдёт в «Ливерпуль». Вирц лично сообщил боссам «Баварии» о своём решении.

Теперь «красным» осталось завершить сделку по трансферу Вирца с «Байером», которая может обойтись примерно в 150 млн евро.