У чемпионата мира будет новый финал. И это супер!

ЧМ-2018 подарит новую, доселе невиданную афишу финального матча – это уже 100-процентная инфа, а «Соккер.ру» предлагает читателям выбрать один из четырех вариантов.

Финал близко. А это значит, что нужно обсудить имеющиеся возможности и вспомнить предыдущие встречи европейских команд в решающих схватках чемпионатов мира, ведь ЧМ-18 подготовил именно такой случай. Афиша финального матча 21-го по счету мундиаля не повторит ни одну из предыдущих. Двадцать сыгранных финалов подарили семнадцать различных противостояний. Дело в том, что Германия и Аргентина сталкивались в финалах трижды, а Бразилия с Италией – два раза.

2 финала чемпионатов мира предложили зрителю противостояние команд из Южной Америки (матч Уругвай – Бразилия 1950 года считаем сюда же, хотя формально это не финал).

В 10 финалах друг другу противостояли сборные из Южной Америки и Европы, в последний раз – четыре года назад, когда Германия в овертайме вырвала победу у Аргентины.

8 схваток оказались чисто европейскими, девятая надвигается на нас с неизбежностью конца света. К счастью, неблизкого.

Вспоминаем все европейские финалы.

ЧМ-1934. Италия – Чехословакия – 2:1. Под испытующим взглядом Бенито Муссолини Италия не имела права упустить победу на домашнем мундиале. В свою очередь, арбитры судили исключительно «правильно», а соперники подвергались моральным испытаниям.

ЧМ-1938. Италия – Венгрия – 4:2. Четыре года спустя «Скуадра Адзурра» защитила свой титул, переиграв в ярком финале венгров.

ЧМ-1954. ФРГ – Венгрия – 3:2. В следующем европейском финале, который состоялся 16 лет спустя, Венгрия снова уступила. Сенсационную победу одержали немцы, проигрывавшие после десяти минут встречи 0:2.

ЧМ-1966. Англия – ФРГ – 4:2. В бразильское господство вклинилось чемпионство родоначальников футбола, которые переиграли немцев, а запомнился тот финал в первую очередь решением советского лайнсмена Тофика Бахрамова.

ЧМ-1974. ФРГ – Нидерланды – 2:1. Тотальный футбол проиграл немецкой машине. Бундесманшафт одержала победу на домашнем мундиале.

ЧМ-1982. Италия – ФРГ – 3:1. Немцы дважды выигрывали и дважды проигрывали в чисто европейских финалах, а Италия все свои четыре «золота» завоевала в решающих схватках с соседями по континенту: Чехословакией, Венгрией, Германией и Францией.

ЧМ-2006. Италия – Франция – 1:1 (5:3 по пенальти). На пяти подряд чемпионатах мира в финалах встречались команды из Европы и Южной Америки, пока, наконец, в 2006-м Италия и Франция не сошлись в Германии. Дело было в Берлине на «Олимпиаштадионе», «Скуадра Адзурра» выиграла чемпионат мира, а Зидан забодал Матерацци.

ЧМ-2010. Испания – Нидерланды – 1:0. Последний на сегодняшний день европейский финал. Гол Андреса Иньесты помог расширить число команд, выигрывавших чемпионат мира, до восьми. Состоится ли новое пополнение когорты чемпионов за счет победы Бельгии или Хорватии на ЧМ-18?

Опыт полуфиналистов ЧМ-2018 в решающих матчах мундиалей

Франция (1 чемпионство + 1 финал). В оставшейся четверке претендентов на «золото» мундиаля французы – самые опытные. Сборная Франции стала седьмой командой, которой удалось выиграть чемпионат мира. Знаменательное событие случилось 20 лет назад, когда «трехцветные» одержали победу на домашнем турнире, а Зидан забил два мяча в ворота Бразилии в финале. Восемь лет спустя Франция снова пробилась в финал, Зидан снова забил, но на этот раз победа досталась сопернику. Как бы то ни было, у французов два финала, причем относительно недавних.

Англия (1 чемпионство). Англичане лишь однажды принимали участие в финальном матче чемпионата мира и выиграли его у немцев. Давно это было – в 1966 году, турнир проходил непосредственно в Англии. На ЧМ-2018 «Три льва» как минимум повторят свой лучший результат со времен того особенного для них турнира (4-е место в 1990 году).

Хорватия (исторический максимум – 3-е место). На ЧМ-1998 сборная Хорватии выиграла «бронзу», и нынешняя сборная желает повторить, а то и перебить то достижение.

Бельгия (исторический максимум – 4-е место). В 1986 году Бельгия заняла четвертое место на чемпионате мира, сейчас всего лишь во второй раз в истории вышла в полуфинал, а попадание в финал станет новой вершиной.

Франция против Бельгии. Кто круче?

Какой финал чемпионата мира 2018 хотите вы?

Франция – Англия. Противостояние между этими странами началось задолго до появления футбола, и если говорить об афише, то из оставшихся вариантов это – самый яркий. Англия полностью составлена из футболистов клубов АПЛ, многие французы тоже выступают на Альбионе, так что это будет любопытное противостояние еще и в деталях, не только по вывеске. Но если Франция и Англия выиграют свои полуфиналы, то нового имени в списке чемпионов не появится.

Франция – Хорватия. Повторение полуфинала ЧМ-1998, в котором Лилиан Тюрам забил два своих единственных гола за «трехцветных».

Бельгия – Англия. Харри Кейн сыграет против защитников, с которыми защищает цвета «Тоттенхэма», Эден Азар и Ромелу Лукаку тоже встретят на поле своих товарищей. В общем, тоже получится сражение с АПЛ-акцентом.

Бельгия – Хорватия. Такой состав финала поразит и посрамит всех экспертов. Так высоко Бельгию и Хорватию, вне всяких сомнений, не ждали. А еще такой финал гарантирует, у чемпионата мира появится новый чемпион, девятый в истории после Уругвая, Италии, Германии, Бразилии, Англии, Аргентины, Франции и Испании.