«Настоящий чемпион и лучший футболист в мире». «Реал» и партнёры прощаются с Роналду

Галактический переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» еще только предстоит переосмыслить. «Соккер.ру» делится подборкой теплых прощаний.

9 сезонов, 450 забитых мячей, четыре «Золотых мяча», четыре победы в Лиге чемпионов вместе с «Реалом» - Роналду оставил ярчайший след в истории «Королевского клуба». Мнения сейчас разделились: кто-то считает, что «сливочные» и Криштиану вовремя расходятся, ведь это пойдет на благо и клубу, и футболисту, другие не согласны и уверены, что «Реал» прольет не одну реку горьких слез из-за такого внешне будничного расставания с суперзвездой. Как будет на самом деле - покажет время, а сейчас хочется выслушать партнеров Роналду, ведь слова на прощание часто самые правдивые и показательные.

Легендарный трансфер Роналду

Гарет Бэйл. Валлиец за пять лет так и не смог затмить Криштиану Роналду, который статус главной звезды «Реала» не упустил, но Гарет не ревнует и его пожелание выглядит вполне искренне: «Невероятный игрок и отличный парень! С удовольствием играл вместе с тобой пять лет. Удачи тебе в будущем, мой друг!»

Серхио Рамос. Рамос встречался с Роналду на чемпионате мира, наверняка капитан уже тогда знал о твердом намерении Криштиану покинуть «Мадрид». Серхио не понравилось, что португалец сказал об этом после победы в финале Лиги чемпионов, но зла на Рона точно не держит: «Криштиану, твои голы, твоя статистика, твои трофеи и все, что мы выиграли вместе, красноречивее любых слов. Ты заслужил особое место в истории „Реала“. Было приятно играть рядом с тобой, Зверюга. Большие объятия и удачи!»

Тони Кроос: «Ты сделал решающий вклад в трофеи, которые мы выиграли вместе в последние годы. Настоящий чемпион. Было весело играть с тобой! Всего наилучшего, легенда Криштиану!»

Кейлор Навас: «Благодарю тебя за наследие, которое ты оставил после себя в клубе. Всегда приятно было играть с тобой. Да благословит тебя Бог на этом новом этапе!»

Даниэль Карвахаль: «Для меня было огромной честью играть рядом с тобой и быть свидетелем того, как ты превращаешься в легенду. Желаю всего наилучшего, Криштиану!»

Ha sido un honor jugar a tu lado, te vas siendo leyenda. te deseo lo mejor @Cristiano pic.twitter.com/rBGVhpzBow — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 10 июля 2018 г.

Начо Фернандес: «С удовольствием нес щит „Реала“ вместе с тобой. Ты – номер один. Все фанаты „Мадрида“ будут помнить тебя как лидера. Удачи в дальнейшем!»

Каземиро: «С тобой было круто играть. С тобой я узнал, что значит побеждать. Спасибо за все, друг мой».

Марко Асенсио: «Было круто играть вместе, ты пример во всех отношениях. Желаю удачи в новом деле, Криштиану».

Карим Бензема: «Так много хочется сказать… Но я буду краток. Это удовольствие и честь играть рядом с лучшим футболистом в мире. Желаю тебе всего наилучшего».

Лукас Васкес: «Это было круто, Криш! Просто ЛУЧШИЙ!»

Тео Эрнандес: «Рад был играть с лучшим игроком в мире. Удачи на новом этапе».

Дани Себальос: «Для меня большая честь играть с лучшим игроком на планете. Ты оставил неизгладимую память о себе, спасибо, что являешься примером для подражания каждый день. Всего наилучшего!»

Люка Зидан: «Рад был играть с тобой. Наилучшие пожелания!»