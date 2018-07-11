  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Лига Европы 2018/2019, 1-й отборочный раунд1X2
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 1:0 Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТракайТракай -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб НидеркорнНидеркорн---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КуПС (Купио)КуПС -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл---
Лига чемпионов 2018/2019, 1-й отборочный раунд1X2
23:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Валюр (Рейкьявик)Валюр 1:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг---

«Настоящий чемпион и лучший футболист в мире». «Реал» и партнёры прощаются с Роналду

вчера, 15:47
«Настоящий чемпион и лучший футболист в мире». «Реал» и партнёры прощаются с Роналду

Галактический переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» еще только предстоит переосмыслить. «Соккер.ру» делится подборкой теплых прощаний.

9 сезонов, 450 забитых мячей, четыре «Золотых мяча», четыре победы в Лиге чемпионов вместе с «Реалом» - Роналду оставил ярчайший след в истории «Королевского клуба». Мнения сейчас разделились: кто-то считает, что «сливочные» и Криштиану вовремя расходятся, ведь это пойдет на благо и клубу, и футболисту, другие не согласны и уверены, что «Реал» прольет не одну реку горьких слез из-за такого внешне будничного расставания с суперзвездой. Как будет на самом деле - покажет время, а сейчас хочется выслушать партнеров Роналду, ведь слова на прощание часто самые правдивые и показательные.
Легендарный трансфер Роналду 

Гарет Бэйл. Валлиец за пять лет так и не смог затмить Криштиану Роналду, который статус главной звезды «Реала» не упустил, но Гарет не ревнует и его пожелание выглядит вполне искренне: «Невероятный игрок и отличный парень! С удовольствием играл вместе с тобой пять лет. Удачи тебе в будущем, мой друг!» 

 

Серхио Рамос. Рамос встречался с Роналду на чемпионате мира, наверняка капитан уже тогда знал о твердом намерении Криштиану покинуть «Мадрид». Серхио не понравилось, что португалец сказал об этом после победы в финале Лиги чемпионов, но зла на Рона точно не держит: «Криштиану, твои голы, твоя статистика, твои трофеи и все, что мы выиграли вместе, красноречивее любых слов. Ты заслужил особое место в истории „Реала“. Было приятно играть рядом с тобой, Зверюга. Большие объятия и удачи!» 

 

Тони Кроос: «Ты сделал решающий вклад в трофеи, которые мы выиграли вместе в последние годы. Настоящий чемпион. Было весело играть с тобой! Всего наилучшего, легенда Криштиану!» 

 

Кейлор Навас: «Благодарю тебя за наследие, которое ты оставил после себя в клубе. Всегда приятно было играть с тобой. Да благословит тебя Бог на этом новом этапе!» 

 

Даниэль Карвахаль: «Для меня было огромной честью играть рядом с тобой и быть свидетелем того, как ты превращаешься в легенду. Желаю всего наилучшего, Криштиану!» 

 

Начо Фернандес: «С удовольствием нес щит „Реала“ вместе с тобой. Ты – номер один. Все фанаты „Мадрида“ будут помнить тебя как лидера. Удачи в дальнейшем!» 

 

Каземиро: «С тобой было круто играть. С тобой я узнал, что значит побеждать. Спасибо за все, друг мой». 

 

Com você eu aprendi, aproveitei e ganhei. Obrigado por tudo, amigo.

Публикация от Casemiro (@casemiro)

 

Марко Асенсио: «Было круто играть вместе, ты пример во всех отношениях. Желаю удачи в новом деле, Криштиану». 

 

Карим Бензема: «Так много хочется сказать… Но я буду краток. Это удовольствие и честь играть рядом с лучшим футболистом в мире. Желаю тебе всего наилучшего».   

 

Лукас Васкес: «Это было круто, Криш! Просто ЛУЧШИЙ!» 

 

Ha sido un placer, Cris. Simplemente THE BEST. #leyenda #madridista

Публикация от Lucas Vázquez (@lucasvazquez91)

 

Тео Эрнандес: «Рад был играть с лучшим игроком в мире. Удачи на новом этапе». 

 

Дани Себальос: «Для меня большая честь играть с лучшим игроком на планете. Ты оставил неизгладимую память о себе, спасибо, что являешься примером для подражания каждый день. Всего наилучшего!» 

 

Люка Зидан: «Рад был играть с тобой. Наилучшие пожелания!» 

 

Поделиться
Другие материалы по теме
Мерино перешел из «Ньюкасла» в «Реал Сосьедад»
Сегодня, 16:57 2
«Барселона» оформила трансфер Ленгле
Сегодня, 16:34 19
Сери перешел в «Фулхэм»
Сегодня, 13:54 5
Бруну Алвеш - игрок «Пармы»
Сегодня, 12:56 3
Ачерби - игрок «Лацио»
Вчера, 22:07 3
Нани вернулся в «Спортинг»
Вчера, 20:47 2
Обсудить
Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 09:57
Раз все его так боготворили, почему не устроили все по человечески, на стадионе, при полных трибунах болельщиков? Вот там бы и поупрожнялись в восхвалении. А то элементарно заставили плаксу написать заявление по собственному желанию, а потом начали, как на поминках, говорить, какой он был хороший. Знвя, как почти все эти плакальщики открыто и закрыто не любили усоп..., пардон, ушедшего, это становится смешно.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 09:49
Как на похоронах, ей Богу! О покойнике только хорошее... забыли сказать только Аминь.
NOVA
NOVA
сегодня в 06:01
Лучший есть Лучший на все времена!! удачи в юве!!
maliw
maliw
сегодня в 02:33
с учетом того , что он ищет постоянно контакта , что бы нырнуть , думаю ему придётся туго и мы будем видеть еще больше криков с его стороны к арбитру , не купил ли кота в мешке Юве ?!
с другой стороны медиа пространство - тут конечно же , явный плюс .
maliw
maliw
сегодня в 02:28
Интересно будет посмотреть на Реал в новом году , ждём бомбических трансферов от Реала .
по идее должны кого то купить - Азар/Неймар/Кейн/Мбапэ , хотя французы фиг отпустят своих игроков .
МароканцыДно
МароканцыДно
вчера в 23:07
обычный 3.14 рас рас проверка связи ..... ничем кроме провокация лжи и нырков не запомнился
Андрей Севрук
Андрей Севрук ответил -Inquisitor-
вчера в 20:53
Вырази свое презрение молчанием. Нам, невменяемым любителям футбола, как-то неприятно читать похабщину адекватного человека.
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 20:02
Эпоха Роналду в Реале завершена. Желаем легенде Реала успехов и долгих лет игры. Но нужно двигаться дальше. Hala Madrid!
Сокто Батуев
Сокто Батуев ответил -Inquisitor-
вчера в 19:42
Видно ты за Барсу) как клуб Реал Мадрид не обеднеет;) будем дальше наблюдать конкуренцию в испанской лиге!
амурец
амурец
вчера в 19:20
согласен с игроками высказавшими своё мненик, хотя никогда не был фанатом Роналду все же стоит признать что на данный момент он лучший, и все же наверное правильно что ушёл держать планку Реала ему сейчас трудно, а планку Ювентуса вполне по силам
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:56
фоток - обкакаться. а толку?
070maks
070maks ответил NGY
вчера в 18:43
Он легенда? Легенда бросившая клуб ради бабла и которой не устроили даже прощальной церемонии, не говоря про прощальный матч, ухаха . Хорошее у вас отношение к легендам...
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 17:58
Марко Асенсио: «Было круто играть вместе, ты пример во всех отношениях. Желаю удачи в новом деле, Криштиану».

Что он имел ввиду "ты пример во всех отношениях"))
Ни на что не намекаю, но..))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил -Inquisitor-
вчера в 17:47
-Inquisitor-:
С Раулем и Касильясом расстались без слёз и соплей, а по презираемой всеми вменяемыми любителями футбола презренной симулянтке устроили вселенский плач. Как-то не утруждал себя просмотром игр с участием кристины, но из того что видел (в основном класико, ЧЕ и ЧМ), запомнились только её постоянные падения от малейшего контакта, вечные размахивания руками и плаксивые выражения напомаженной бабской физиономии, ежели не удалось выпросить пеналь. В общем зрелище весьма отвратительное и уход этой 87 - есть несомненный плюс для испанского футбола...
Может ты с Неймаром его перепутал? ))
Germann
Germann
вчера в 17:46
Кто бы как к нему не относился, кто бы чего о нем не говорил - он это все перекрыл и перекрыл не чем нибудь - а Величием...!!! Его даже хватило на то, что бы однажды отвлечься от Реала и вытащить Чемпионат Европы... Однозначно - Велик...!!! И особенно приятно что определенный период работал с не менее Великим человеком - Зиданом...!!! - а следовательно в этот период был Велик и сам Реал... Реал был Велик во времена Зидана игрока, тренера Дельбоске, затем был период относительный и снова Реал достиг своего пика в период Роналду игрока, тренера Зидана...!!! Когда еще раз такое будет - вопрос...???
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:45
Придётся теперь в Серии А выбирать другой клуб для поддержки )))
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 17:33
Не был фонатом Реала, но из-за начал болеть за Реал. Роналду ты лучший.
van pedro
van pedro
вчера в 17:05
Как то я его после этого перехода даже зауважал))
Major League Soccer
Major League Soccer ответил NGY
вчера в 16:41
NGY:
Присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес Роналду. Легенда Реала, на все времена!
Я больше никогда не сниму трусы с изображением Роналду в экипировке Реал Мадрида, с другими цветами просто не ассоциируется.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 16:25
С Раулем и Касильясом расстались без слёз и соплей, а по презираемой всеми вменяемыми любителями футбола презренной симулянтке устроили вселенский плач. Как-то не утруждал себя просмотром игр с участием кристины, но из того что видел (в основном класико, ЧЕ и ЧМ), запомнились только её постоянные падения от малейшего контакта, вечные размахивания руками и плаксивые выражения напомаженной бабской физиономии, ежели не удалось выпросить пеналь. В общем зрелище весьма отвратительное и уход этой 87 - есть несомненный плюс для испанского футбола...
Vеnom
Vеnom
вчера в 16:08
Как-то непривычно будет видеть Роналду и Бензема не в одной команде..
вхсо 111
вхсо 111
вчера в 16:06
Да, вот так провожают легенду, удачи Рону в Турине!
NGY
NGY
вчера в 16:01
Присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес Роналду.

Легенда Реала, на все времена!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100