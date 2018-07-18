«Реал» останется без побед. Но Перес не паникует

18 июля 2018, 22:01

«Сливочные» будут выигрывать без Зидана, как «Барселона» без Гвардиолы? «Соккер.ру» сомневается, ведь в Мадриде знают – за величие придется заплатить.

«Реал» выбрал тренера-марионетку

Как игрокам «Реала» уважать Лопетеги, если подписал новый контракт со сборной Испании до 2022 года, а через две недели тайно заключил сделку с их клубом? Если бы Хулен был уверенным в себе специалистом – попросил бы отложить оформление отношений до завершения чемпионата мира, и если бы Перес уважал его мнение – получил бы такую отсрочку на месяц.

А когда история всплыла, сильный тренер созвал бы пресс-конференцию. И там заявил бы на весь мир – спортивный директор сборной Йерро не готовился к чемпионату мира, отставку тренер Лопетеги не принимает – не согласен с увольнением. Готов работать на турнире бесплатно, ведь Испания прежде всего, а двухлетний труд футболистов принципиальнее, чем желание чиновника подыграть Пересу.

По форме местный Мутко Рубиалес вроде как показал боссу «Реала» средний палец. А по факту увольнение Лопетеги – то, что нужно Флорентино. Не получал целый месяц звонков с вопросами, когда уже назначат нового тренера? Не исключено, что скандал еще и сэкономил «Реалу» деньги. За уволенного тренера не пришлось платить, выкупая его соглашение, как «Челси» теперь поступил с контрактом Сарри с «Наполи».

В любом случае, Лопетеги выступил как тряпка. Подставил себя, сборную и «Реал». Весь мир знает, что в команду пришел человек, который бросил Испанию на заклание Черчесову. На словах футболисты «Реала» рады, что будут работать с таким тренером. А на деле понимают – Зидан сначала зарядил бы головой в грудь Рубиалесу за устроенный цирк, а потом нашел аргументы, чтобы выполнить долг перед сборной.

Переса теперь некому сдерживать

Зидан почти никого не покупал слишком дорогого и под железную основу. Зинедин хитро откладывал перестройку, и сейчас все проблемы свалятся на плечи его сменщика. Но у француза была еще одна очень важная функция в «Реале». Отсекать сумасшедшие идеи Флорентино Переса на трансферном рынке. А ведь когда испанский босс упирается – его даже Зидан не может убедить.

Зинедин очень хотел подписать Мбаппе, но ему было отказано. Теперь 180 миллионов евро за Килиана – не деньги, ПСЖ выиграл. А вот когда француз придумал линию новых Павонов – скупку молодых испанцев, то Перес его поддержал. При этом у Флорентино точно чешется шопоголизм, поскольку ни один Винисиус, и ни один Одриосола не компенсируют нехватку адреналина, которым Перес дышал после самых дорогих трансферов в истории.

Так что готовьтесь – летом «Реал» наделает глупых трансферов, ведь Лопетеги ему не указ. Куртуа? Сомнительный вариант – даже с учетом, что Варан и Тибо говорят на одном языке. Марсело говорит на одном языке с Роналду, может оказаться в его клубе, а заменить настолько сильного латераля непросто. Еще сложнее найти замену Кроосу и Модричу – а оба выдыхаются, играют рывками. Ну и еще одного человека надо заменить…

В Мадриде не верили в уход CR7

Агент Мендеш каждое лето куда-то звонил, с кем-то договаривался – даже с «Наполи» Анчелотти в этот раз. Плодил слухи, запускал «утки». Стандартная практика, чтобы выбить для себя и Роналду еще денег, надо же прятать в оффшоры миллионы по давней привычке. Но как только Криштиану прижали к стенке прокуроры, оказалось, что Перес не готов расплачиваться по счетам португальца.

Тот сильно обиделся, а поскольку узнал, что уходит Зидан – нашел выход для себя. Если Зинедина назначат в руководство «Ювентуса», можете не сомневаться – француз сам подсказал Роналду, какой клуб нужен форварду этим летом. А поскольку Недвед и компания хитрые, то они еще в день бисиклеты Криштиану и оваций трибун задумались о покупке, и вот этот момент Перес не прочитал.

Думал, что агент Мендеш снова хочет денег, а оказалось, что Жорже нужна была перезагрузка его проекта «Криштиану Роналду». Для «Ювентуса» сделка шикарная, а для «Реала» только стратегически выигрышная. Тактически компенсировать голы Криштиану в ближайшем сезоне будет сложно, поскольку нужна покупка минимум двух результативных игроков. А поскольку Перес скорее интересовался Неймаром на 2019, чем реально искал замену Роналду – просчитался.

Проекту требуется перезагрузка

Последняя победа в ЛЧ похожа на успех «Барселоны» 2015 года – предсмертный рывок команды Гвардиолы, пускай с несколько другими исполнителями и под руководством иного тренера. А что было дальше? Три года без полуфиналов. А вот Зидан сам похоронил свою команду. Расчетливый Роналду лишь добил старый «Реал». А поскольку даже в обороне нужно помнить, как растет количество ошибок Рамоса от сезона к сезону – «Мадриду» нужны гениальные покупки.

Но откуда им взяться? Неймар с Мбаппе не спешат сейчас в столицу Испании. Понимают, что следующий сезон может стать провальным для команды, ведь Лопетеги не наставник с колоссальным опытом. При этом Перес не понял, что делать с Бэйлом – продавать или оставлять. Решили по Бензема, но не нашли ему замену – нет сейчас в мире форварда, который подошел бы «Реалу» идеально, поскольку неизвестно, кто будет в его группе поддержки.

Перес способен переплатить за Азара – а переплачивать за Эдена будет ошибкой, ведь бельгиец шикарный игрок, но не Роналду по волевым качествам и умению изменить ход матча одним голом. Зидан, Роналду, Модрич и Кроос продали душу дьяволу Лиги чемпионов, чтобы проходить «Вольфсбург», ломать о колено «Атлетико», ускользать от вылетов против «Ювентуса» и получать такие подарки в финалах, как от «Ливерпуля» весной.

Без Кейлора, Марсело, Роналду, Бензема и, быть может, даже Бэйла – пятерых игроков основы, зато с уставшими Модричем и Кроосом – им качественную подмену не нашли, «Реал» в новом сезоне будет совершенно другим. Команда Зидана выдохлась еще по ходу прошлого сражения. Что доказывает и погром от «Ювентуса», когда чудом избежали вылета из Лиги чемпионов, и сдача титула неидеальной «Барселоне». «Реалу» надо быть готовым к сезону без трофеев, ведь эпоха ушла.

Перес непригоден для революции

Клубу придется заплатить за голы на последних минутах. За впечатляющую самоотдачу и выносливость лидеров, которые годами не менялись. Команде надо искать новый стиль, поскольку старый ушел вместе с Роналду. Неймар, Мбаппе, Левандовски, Азар и любой другой атакуют иначе. Успешный ЧМ-18 для Модрича тоже является угрозой для «Реала». Лука может не найти сил, как не могли найти их Хави и Иньеста на исходе в «Барселоне».

Годами у «Реала» все было просто и понятно. А теперь это уравнение с одними неизвестными. И проблема в том, что Перес никогда не сомневается – даже если совершает большие ошибки. Фанаты «сливочных» должны понимать, что им нужна революция, а совершать ее будет многолетний диктатор. Перес в семьдесят один год не изменится. Он живет футбольной властью, в чем-то напоминает беднягу Венгера – обязательно пересидит.

Но Перес успешнее, за шесть лет после смерти жены ушел в работу, выложился в «Реале» на сто процентов. Ему крупно повезло, что вместо Бенитеса пришел Зидан. Но Флорентино старался избегать глупых решений и рискованных ставок. Зинедин свято верил в стабильность, но сам ее разрушил уходом – выгодным для себя. А Флорентино теперь остался один.

У него полно денег и надо понять, куда двигаться дальше? Даже в прошлом сезоне была проблема поиска мотивации, а теперь «Реал» как Варан – переел трофеев. В 25 лет француз выиграл 10 финалов из одного матча из 10, завоевал 16 наград, а теперь городит чушь, что претендует на «Золотой мяч». «Реал» без Зидана может перестать быть вменяемым, и для клуба с их самомнением это невероятно опасно.