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«Реал» останется без побед. Но Перес не паникует

вчера, 22:01
«Реал» останется без побед. Но Перес не паникует

«Сливочные» будут выигрывать без Зидана, как «Барселона» без Гвардиолы? «Соккер.ру» сомневается, ведь в Мадриде знают – за величие придется заплатить.

«Реал» выбрал тренера-марионетку

Как игрокам «Реала» уважать Лопетеги, если подписал новый контракт со сборной Испании до 2022 года, а через две недели тайно заключил сделку с их клубом? Если бы Хулен был уверенным в себе специалистом – попросил бы отложить оформление отношений до завершения чемпионата мира, и если бы Перес уважал его мнение – получил бы такую отсрочку на месяц.

А когда история всплыла, сильный тренер созвал бы пресс-конференцию. И там заявил бы на весь мир – спортивный директор сборной Йерро не готовился к чемпионату мира, отставку тренер Лопетеги не принимает – не согласен с увольнением. Готов работать на турнире бесплатно, ведь Испания прежде всего, а двухлетний труд футболистов принципиальнее, чем желание чиновника подыграть Пересу.

По форме местный Мутко Рубиалес вроде как показал боссу «Реала» средний палец. А по факту увольнение Лопетеги – то, что нужно Флорентино. Не получал целый месяц звонков с вопросами, когда уже назначат нового тренера? Не исключено, что скандал еще и сэкономил «Реалу» деньги. За уволенного тренера не пришлось платить, выкупая его соглашение, как «Челси» теперь поступил с контрактом Сарри с «Наполи».

В любом случае, Лопетеги выступил как тряпка. Подставил себя, сборную и «Реал». Весь мир знает, что в команду пришел человек, который бросил Испанию на заклание Черчесову. На словах футболисты «Реала» рады, что будут работать с таким тренером. А на деле понимают – Зидан сначала зарядил бы головой в грудь Рубиалесу за устроенный цирк, а потом нашел аргументы, чтобы выполнить долг перед сборной.

Переса теперь некому сдерживать

Зидан почти никого не покупал слишком дорогого и под железную основу. Зинедин хитро откладывал перестройку, и сейчас все проблемы свалятся на плечи его сменщика. Но у француза была еще одна очень важная функция в «Реале». Отсекать сумасшедшие идеи Флорентино Переса на трансферном рынке. А ведь когда испанский босс упирается – его даже Зидан не может убедить.

Зинедин очень хотел подписать Мбаппе, но ему было отказано. Теперь 180 миллионов евро за Килиана – не деньги, ПСЖ выиграл. А вот когда француз придумал линию новых Павонов – скупку  молодых испанцев, то Перес его поддержал. При этом у Флорентино точно чешется шопоголизм, поскольку ни один Винисиус, и ни один Одриосола не компенсируют нехватку адреналина, которым Перес дышал после самых дорогих трансферов в истории.

Так что готовьтесь – летом «Реал» наделает глупых трансферов, ведь Лопетеги ему не указ. Куртуа? Сомнительный вариант – даже с учетом, что Варан и Тибо говорят на одном языке. Марсело говорит на одном языке с Роналду, может оказаться в его клубе, а заменить настолько сильного латераля непросто. Еще сложнее найти замену Кроосу и Модричу – а оба выдыхаются, играют рывками. Ну и еще одного человека надо заменить…

В Мадриде не верили в уход CR7

Агент Мендеш каждое лето куда-то звонил, с кем-то договаривался – даже с «Наполи» Анчелотти в этот раз. Плодил слухи, запускал «утки». Стандартная практика, чтобы выбить для себя и Роналду еще денег, надо же прятать в оффшоры миллионы по давней привычке. Но как только Криштиану прижали к стенке прокуроры, оказалось, что Перес не готов расплачиваться по счетам португальца.

Тот сильно обиделся, а поскольку узнал, что уходит Зидан – нашел выход для себя. Если Зинедина назначат в руководство «Ювентуса», можете не сомневаться – француз сам подсказал Роналду, какой клуб нужен форварду этим летом. А поскольку Недвед и компания хитрые, то они еще в день бисиклеты Криштиану и оваций трибун задумались о покупке, и вот этот момент Перес не прочитал.

Думал, что агент Мендеш снова хочет денег, а оказалось, что Жорже нужна была перезагрузка его проекта «Криштиану Роналду». Для «Ювентуса» сделка шикарная, а для «Реала» только стратегически выигрышная. Тактически компенсировать голы Криштиану в ближайшем сезоне будет сложно, поскольку нужна покупка минимум двух результативных игроков. А поскольку Перес скорее интересовался Неймаром на 2019, чем реально искал замену Роналду – просчитался.

Проекту требуется перезагрузка

Последняя победа в ЛЧ похожа на успех «Барселоны» 2015 года – предсмертный рывок команды Гвардиолы, пускай с несколько другими исполнителями и под руководством иного тренера. А что было дальше? Три года без полуфиналов. А вот Зидан сам похоронил свою команду. Расчетливый Роналду лишь добил старый «Реал». А поскольку даже в обороне нужно помнить, как растет количество ошибок Рамоса от сезона к сезону – «Мадриду» нужны гениальные покупки.

Но откуда им взяться? Неймар с Мбаппе не спешат сейчас в столицу Испании. Понимают, что следующий сезон может стать провальным для команды, ведь Лопетеги не наставник с колоссальным опытом. При этом Перес не понял, что делать с Бэйлом – продавать или оставлять. Решили по Бензема, но не нашли ему замену – нет сейчас в мире форварда, который подошел бы «Реалу» идеально, поскольку неизвестно, кто будет в его группе поддержки.

Перес способен переплатить за Азара – а переплачивать за Эдена будет ошибкой, ведь бельгиец шикарный игрок, но не Роналду по волевым качествам и умению изменить ход матча одним голом. Зидан, Роналду, Модрич и Кроос продали душу дьяволу Лиги чемпионов, чтобы проходить «Вольфсбург», ломать о колено «Атлетико», ускользать от вылетов против «Ювентуса» и получать такие подарки в финалах, как от «Ливерпуля» весной.

Без Кейлора, Марсело, Роналду, Бензема и, быть может, даже Бэйла – пятерых игроков основы, зато с уставшими Модричем и Кроосом – им качественную подмену не нашли, «Реал» в новом сезоне будет совершенно другим. Команда Зидана выдохлась еще по ходу прошлого сражения. Что доказывает и погром от «Ювентуса», когда чудом избежали вылета из Лиги чемпионов, и сдача титула неидеальной «Барселоне». «Реалу» надо быть готовым к сезону без трофеев, ведь эпоха ушла.

Перес непригоден для революции

Клубу придется заплатить за голы на последних минутах. За впечатляющую самоотдачу и выносливость лидеров, которые годами не менялись. Команде надо искать новый стиль, поскольку старый ушел вместе с Роналду. Неймар, Мбаппе, Левандовски, Азар и любой другой атакуют иначе. Успешный ЧМ-18 для Модрича тоже является угрозой для «Реала». Лука может не найти сил, как не могли найти их Хави и Иньеста на исходе в «Барселоне».

Годами у «Реала» все было просто и понятно. А теперь это уравнение с одними неизвестными. И проблема в том, что Перес никогда не сомневается – даже если совершает большие ошибки. Фанаты «сливочных» должны понимать, что им нужна революция, а совершать ее будет многолетний диктатор. Перес в семьдесят один год не изменится. Он живет футбольной властью, в чем-то напоминает беднягу Венгера – обязательно пересидит.

Но Перес успешнее, за шесть лет после смерти жены ушел в работу, выложился в «Реале» на сто процентов. Ему крупно повезло, что вместо Бенитеса пришел Зидан. Но Флорентино старался избегать глупых решений и рискованных ставок. Зинедин свято верил в стабильность, но сам ее разрушил уходом – выгодным для себя. А Флорентино теперь остался один.

У него полно денег и надо понять, куда двигаться дальше? Даже в прошлом сезоне была проблема поиска мотивации, а теперь «Реал» как Варан – переел трофеев. В 25 лет француз выиграл 10 финалов из одного матча из 10, завоевал 16 наград, а теперь городит чушь, что претендует на «Золотой мяч». «Реал» без Зидана может перестать быть вменяемым, и для клуба с их самомнением это невероятно опасно.

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Все комментарии
madridos
madridos
сегодня в 11:44
Автор либо слишком глуп, либо абсолютно не владеет вопросом.
Как Перес может жалеть о просчетах связанных с уходом КР, если он сам этого самого КР планомерно сливал долгое время?
Тезис о непригодности Переса для революции это вообще нечто, не Перес ли проводил последнюю революцию Мадрида, выгнав оттуда голландскую шушару и купив 11 новых игроков под основу в 2009?
Короче, статья полнейший мусор
Медив
Медив ответил Насмешник
сегодня в 11:15
Насмешник:
Помнится Соккер примерно тоже писал про Барсу, когда Неймар свалил и каталонцы метались по трансферному рынку в поисках замены бразильцу. Реалу тоже до лампочки фантазии местных гореаналитиков. Выйграют они свои титулы, никуда не денутся.
Нет ничего вечного под Луной, тем более в спорте
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Ruslan3132
сегодня в 11:09
Ruslan3132:
Прочитав заголовок и первые пару абзацев, не сомневался кто автор )) глянул, действительно, он. Багров )))) Ну не пиши ты про клуб, который ненавидишь. Непрофессионально. Глупо. Некрасиво. Дочитывать не стал.
Ахаха, та же ситуация)
Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:05
Помнится Соккер примерно тоже писал про Барсу, когда Неймар свалил и каталонцы метались по трансферному рынку в поисках замены бразильцу. Реалу тоже до лампочки фантазии местных гореаналитиков. Выйграют они свои титулы, никуда не денутся.
kiendjin
kiendjin ответил RoArt
сегодня в 10:24
RoArt:
Ты каждый год про требл поЁшь - толку только НОЛЬ
Ода у РЕала требло ноль аха-ха)
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 10:22
    White Warrior
    White Warrior
    сегодня в 10:20
    Авто статьи, а с чего вы взяли, что у Переса много денег? Были бы они у него, он бы уже купил и Неймара и Мбаппе и еще кого хотел, а так у него их нет, именно поэтому у Реала нет громких трансферов в последнее время. Для меня самого загадка, как так может быть, учитывая то, сколько Мадрид выиграл за последние годы и что последний крупный трансфер был совершен в 2014 году, но ясно одно-денег нет!
    Ak27707
    Ak27707
    сегодня в 10:03
    Автор статьи запомни! Реал всегда возвращается чтобы творить историю
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответил Каa
    сегодня в 10:01
    Каa:
    Ваше право. Но вы всегда можете глянуть финансовую отчетность любимого клуба. Там весь бюджет на зарплату уходил именно португальцу, чистая прибыль в миллионом выражении спокойно считалась на пальцах двух рук, и затаривать кого-то еще было явно лишним. Даже все так называемые хитрые отказы Зидана касались тупо обмена одного текущего футболиста на другого... Ну то есть «Бензему не отдам, потому идите нафиг со своим Белотти» и т.д. А вообще все клубы тарятся волнами. Все! Год-два основательных покупок, потом три-четыре года тишины (лишь иногда дыры латаются, если кто-то строптивый психанул и соскочил). И стратегия Переса «собирания под своим крылом звезд» никуда не исчезла. Тот просто ждал момента, когда отчалит главный финансовый балласт Роналду. Есть подозрения, что по его планам глобальные перестроения должны были начаться в следующем году с плавной заменой старого португальского дайвера на молодого бразильского дайвера, а не прям сейчас, но суть дела это не меняет. Каждый клуб выходит на рынок волнами.
    Поясню более развёрнуто, чтобы вопросов не возникло. Реал, за последнее время, фактически только продавал игроков, его разница доходов и расходов на трансферном рынке в плюсе. И плюс там порядка ста миллионов евро. Т. е. даже сейчас, без продажи кого бы то ни было он может купить игроков на сумму примерно 150-160 млн. евро (это с учётом максимального послабления). Но он уже продал Роналду за 110, значит тратить может порядка 260-270 млн. Этой суммы уже хватит на покупку Азара и, скажем, Левандовски. Повторю - Реал УЖЕ может купить и Азара, и Левандовски. А если ещё продаст кого-нибудь, то может глаз положить и на Мбаппе.
    А то, что кредиты обязательно нужны для покупок - это совершенно неверно. Кредиты, как правило, берутся под долгосрочное что-то: строительство стадиона, например, и эти траты не входят в ФФП УЕФА.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответил Каa
    сегодня в 09:48
    Каa:
    Ваше право. Но вы всегда можете глянуть финансовую отчетность любимого клуба. Там весь бюджет на зарплату уходил именно португальцу, чистая прибыль в миллионом выражении спокойно считалась на пальцах двух рук, и затаривать кого-то еще было явно лишним. Даже все так называемые хитрые отказы Зидана касались тупо обмена одного текущего футболиста на другого... Ну то есть «Бензему не отдам, потому идите нафиг со своим Белотти» и т.д. А вообще все клубы тарятся волнами. Все! Год-два основательных покупок, потом три-четыре года тишины (лишь иногда дыры латаются, если кто-то строптивый психанул и соскочил). И стратегия Переса «собирания под своим крылом звезд» никуда не исчезла. Тот просто ждал момента, когда отчалит главный финансовый балласт Роналду. Есть подозрения, что по его планам глобальные перестроения должны были начаться в следующем году с плавной заменой старого португальского дайвера на молодого бразильского дайвера, а не прям сейчас, но суть дела это не меняет. Каждый клуб выходит на рынок волнами.
    Вы, наверное, удивитесь, но согласно ФФП годовая разница между суммами, потраченными на покупку игроков и их продажу не должна превышать всего пяти (!!!) миллионов евро. УЕФА может сделать послабление до 30-ти миллионов и это фактический максимум.
    Это для любого клуба так. Не только для Реала. Так же и для Барселоны с её покупками всех и вся за сто с лишним миллионов, так же для Сити со скупкой всех самых дорогих защитников и т. п.
    Объясняя простым языком - чтобы покупать нужно продавать, иначе УЕФА запретит играть в еврокубках и влепит большой штраф. Поэтому приведённые Вами цифры вообще никак не соотносятся с возможными покупками королевского клуба.
    ProTest_85
    ProTest_85
    сегодня в 09:29
    Но у француза была еще одна очень важная функция в «Реале». Отсекать сумасшедшие идеи Флорентино Переса на трансферном рынке. А ведь когда испанский босс упирается – его даже Зидан не может убедить.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1058663
    Ээээ, Зизу был против создания "Галактикос" дубль 2? Если мне не изменяет память он же сам был его кэпом?
    DXTK
    DXTK ответил RoArt
    сегодня в 09:22
    RoArt:
    Ты каждый год про требл поЁшь - толку только НОЛЬ
    А Реал за всю свою судейскую историю, вообще не знает, что такое Требл.))))))
    Каa
    Каa ответил Зайнди Сайдулаев
    сегодня в 09:17
    Реал, Барселона. Удивлюсь, почему люди не могут самостоятельно найти интересующие вещи в гугле.

    Руководство каталонской «Барселоны» представит прогнозируемый доход за сезон-2016/17, который должен составить € 695 млн. Данная сумма является рекордной для сине-гранатовых. В прошлом сезоне «Барселона» заработала € 679 млн. Бюджет будет представлен на генеральной ассамблее 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

    Общий доход составит € 695 млн, а общая статья расходов € 663 млн. Операционная прибыль равняется € 32 млн. После выплаты всех налогов прибыль к концу текущего сезона составит € 21 млн.

    Сумма ежегодных поступлений должна увеличиться на 2%.

    При этом бюджет «Барселоны» увеличился на 4% по сравнению с сезоном-2014/15.

    Перевожу всё для тех же, кто шарит лишь в ФИФА'18... Доходы увеличиваются на 2%, а расходы — на 4%. То есть расходы растут быстрее, и растут который год. При этом разница между ними уже совсем небольшая. Всего 21 миллион! Да, продали Неймара, чуть облегчили расходную часть, так как аппетиты и у купленных Дембеле, и у Коутинье насчет окладов куда поменьше. Но если в сумме считать, то что выходит? Короче, Барса не в том состоянии, что вот так просто разбрасываться лишним баблом и покупать себе новых Азаров, которых им приписывают в испанских журналах.

    А вообще я уже несколько лет ловил мысль, что Барселоне стоит не продлевать, а наоборот продать Неймара. Или Месси. Или даже обоих. Чтоб совсем не рассыпаться. Глорам, конечно же, это дико слышать. Ну фиг его знает. Как по мне, так лучше скинуть балласт (к слову, зарплатная ведомость футболистов за счет требла увеличилась на 31% и составила аж 73% от доходов команды), чем внезапно прочитать новость, что «Барселона» начала процедуру банкротства и следующий сезон начнёт в 4-й лиге.»
    barcelonistas
    barcelonistas ответил Каa
    сегодня в 09:16
    Чистая прибыль 20 это не значит что у клуба всего 20 млн и никого дороже он не может купить ))
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 09:16
    Если Реал не сможет, им судья как всегда поможет ах-ха-ха.
    RoArt
    RoArt ответил kiendjin
    сегодня в 08:27
    kiendjin:
    СТатья про дохлый РЕал = все объективно.. Барса злющая пойдет на требл...Реалу полный пи==ц в ИСпании теперь лет на 5 минимум...Плюс обиженные кристино-дро-ры еще не отошли от шока и ухода Кристины из команды..
    Ты каждый год про требл поЁшь - толку только НОЛЬ
    RoArt
    RoArt
    сегодня в 08:23
    Да будет тяжело.
    Но перезагрузка необходима.
    Лучше сейчас, чем тянуть до последнего.
    Ничего страшного - с Бенитосом было хуже, перетерпим)
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:25
    Незаменимых не бывает, придут новые игроки, естественный процесс.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 05:19
    да все в порядке,там профессионалы собраны
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 05:09
    Сами виноваты!!!
    Зайнди Сайдулаев
    Зайнди Сайдулаев ответил Каa
    сегодня в 04:40
    Каa:
    Ваше право. Но вы всегда можете глянуть финансовую отчетность любимого клуба. Там весь бюджет на зарплату уходил именно португальцу, чистая прибыль в миллионом выражении спокойно считалась на пальцах двух рук, и затаривать кого-то еще было явно лишним. Даже все так называемые хитрые отказы Зидана касались тупо обмена одного текущего футболиста на другого... Ну то есть «Бензему не отдам, потому идите нафиг со своим Белотти» и т.д. А вообще все клубы тарятся волнами. Все! Год-два основательных покупок, потом три-четыре года тишины (лишь иногда дыры латаются, если кто-то строптивый психанул и соскочил). И стратегия Переса «собирания под своим крылом звезд» никуда не исчезла. Тот просто ждал момента, когда отчалит главный финансовый балласт Роналду. Есть подозрения, что по его планам глобальные перестроения должны были начаться в следующем году с плавной заменой старого португальского дайвера на молодого бразильского дайвера, а не прям сейчас, но суть дела это не меняет. Каждый клуб выходит на рынок волнами.
    Я так понимаю Месся в данный момент Барса загнал в вечную ипотеку))))? Если весь доход Реала уходил на Рона,а ведь Барселона и покупки делала все эти годы и меськи пенсию поднимала))))
    SkiNheD
    SkiNheD
    сегодня в 03:22
    Вот что не могу понять, ушел один футболист. И Реал прям копец, Перес знает что делает. Он хоть еще тот го...н, но его тактика приносит плоды. Так что кто не ушел, кто не пришел. Реал останется Реалом.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:37
    бредовая статья
    Fenomen-9
    Fenomen-9
    сегодня в 00:33
    Если уж середняк барся тратит миллионы на ноунеймов типа Дембеле и Коутиньо, регулярно вылетая позорно в ЛЧ, и тратит баснословные деньги на ЗП аргентинскому Гормону, то у Реала денег еще больше,учитывая победы в ЛЧ, и 3-4 сезона недорогих покупок..Реал накопил достаточно,чтоб взять звезду..
    Каa
    Каa ответил Gelious
    вчера в 23:45
    Ваше право. Но вы всегда можете глянуть финансовую отчетность любимого клуба. Там весь бюджет на зарплату уходил именно португальцу, чистая прибыль в миллионом выражении спокойно считалась на пальцах двух рук, и затаривать кого-то еще было явно лишним. Даже все так называемые хитрые отказы Зидана касались тупо обмена одного текущего футболиста на другого... Ну то есть «Бензему не отдам, потому идите нафиг со своим Белотти» и т.д.

    А вообще все клубы тарятся волнами. Все! Год-два основательных покупок, потом три-четыре года тишины (лишь иногда дыры латаются, если кто-то строптивый психанул и соскочил). И стратегия Переса «собирания под своим крылом звезд» никуда не исчезла. Тот просто ждал момента, когда отчалит главный финансовый балласт Роналду. Есть подозрения, что по его планам глобальные перестроения должны были начаться в следующем году с плавной заменой старого португальского дайвера на молодого бразильского дайвера, а не прям сейчас, но суть дела это не меняет. Каждый клуб выходит на рынок волнами.
    кот великолепный
    кот великолепный
    вчера в 23:26
    Аффтар,в принципе статья так себе...много неудостоверенных аргументов,противоречущих предположений.Единственное соглашусь с тем что Перес в плане маркетинга совершил идиотскую ошибку позволив уйти Руналдууу.
    Gelious
    Gelious ответил Каa
    вчера в 23:25
    Каa:
    Кто вам сказал про «полно денег»? Гугл выдает вот, что: ...мадридский футбольный клуб «Реал» опубликовал финансовый отчёт за сезон-2016/17. Об этом сообщается на официальном сайте королевского клуба. Отмечается, что общий доход «Реала» в предыдущем сезоне составил €674,6 млн, что на 8,8% превысило доходы клуба в сезоне-2015/16 (€620,1 млн). Чистая прибыль королевского клуба после уплаты налогов составила €21,4 млн. Если без трансферов прибыль всего 20 лямов, то за что брать Азаров и Неймаров? Ну да, избавились от гламурного, но даже при куда меньшем окладе бельгийцу, сама покупка его встрянет в серьезную сумму. И на такие вот покупки и берутся кредиты. Один кредит, второй, третий — в итоге и накапливается «большая кредитная линия». И это нормально. Почти все большие клубы живут по таким же «кредитным» принципам. Из года в год обслуживают проценты по кредитам и всё. Даже английские клубы. Если не ошибаюсь, у Арсенала, Ливерпуля, МанСити, Тоттенхэма есть какие-то долги перед банками. Снова гугл подсказывает, что в прошлом сезоне у МЮ чистый долг перед кредиторами составлял £ 213 млн, а процентные и финансовые расходы на обслуживание этих кредитов — 25 млн фунтов стерлингов за год. Просто в воспаленном сознании глоров, меряющей реальный футбол категориями игровых симуляторов, не укладываются такие понятия, как «бюджет на год», «кредитная история», «зарплатная ведомость» и т.д. «Никого не покупали три года — значит, ща как купим пол мира!», кюль! В итоге и получается, что чуваки на полном серьезе думают о кучах денег Переса и закупках армии звёзд. Даже авторитетное The Daily Telegraph недавно высказался об финансовых проблемах Переса и возможным отказом от Азара. Увы, некоторые не могут даже допустить мысль, что потому и не покупали никого три года, что с баблом у Реала не все так просто, ему совсем сложно. В FIFA'18 ведь такого нет.
    Будем считать, что вы пошутили
    war4ar
    war4ar
    вчера в 23:13
    Да Реал всегда останется Реалом. Уйдут одни придут другие , годы Роналду в футболе все равно сочтены , придёт азар и станет может даже лучше , кейн тоже может прийти. Деньги для такого клуба не имеют значения , любой банк даст кредит под 0% ради одной рекламы. Да и состав уже наелся трофеями , пора освежать искать что то новое .. так что не думаю , что Перес ошибается
    Каa
    Каa
    вчера в 22:45
    Кто вам сказал про «полно денег»?

    Гугл выдает вот, что: ...мадридский футбольный клуб «Реал» опубликовал финансовый отчёт за сезон-2016/17. Об этом сообщается на официальном сайте королевского клуба.
    Отмечается, что общий доход «Реала» в предыдущем сезоне составил €674,6 млн, что на 8,8% превысило доходы клуба в сезоне-2015/16 (€620,1 млн). Чистая прибыль королевского клуба после уплаты налогов составила €21,4 млн.

    Если без трансферов прибыль всего 20 лямов, то за что брать Азаров и Неймаров? Ну да, избавились от гламурного, но даже при куда меньшем окладе бельгийцу, сама покупка его встрянет в серьезную сумму. И на такие вот покупки и берутся кредиты. Один кредит, второй, третий — в итоге и накапливается «большая кредитная линия».

    И это нормально. Почти все большие клубы живут по таким же «кредитным» принципам. Из года в год обслуживают проценты по кредитам и всё. Даже английские клубы. Если не ошибаюсь, у Арсенала, Ливерпуля, МанСити, Тоттенхэма есть какие-то долги перед банками.

    Снова гугл подсказывает, что в прошлом сезоне у МЮ чистый долг перед кредиторами составлял £ 213 млн, а процентные и финансовые расходы на обслуживание этих кредитов — 25 млн фунтов стерлингов за год.

    Просто в воспаленном сознании глоров, меряющей реальный футбол категориями игровых симуляторов, не укладываются такие понятия, как «бюджет на год», «кредитная история», «зарплатная ведомость» и т.д. «Никого не покупали три года — значит, ща как купим пол мира!», кюль! В итоге и получается, что чуваки на полном серьезе думают о кучах денег Переса и закупках армии звёзд. Даже авторитетное The Daily Telegraph недавно высказался об финансовых проблемах Переса и возможным отказом от Азара. Увы, некоторые не могут даже допустить мысль, что потому и не покупали никого три года, что с баблом у Реала не все так просто, ему совсем сложно. В FIFA'18 ведь такого нет.
    kiendjin
    kiendjin
    вчера в 22:31
    СТатья про дохлый РЕал = все объективно.. Барса злющая пойдет на требл...Реалу полный пи==ц в ИСпании теперь лет на 5 минимум...Плюс обиженные кристино-дро-ры еще не отошли от шока и ухода Кристины из команды..
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