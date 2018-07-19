Эффект домино. Тренеры, потерявшие и нашедшие работу

Лето-2018 получается богатым на тренерские перестановки, даже в «Арсенале» завершилась эпоха Арсена Венгера. «Соккер.ру» рассказывает о самых значимых персонах.

«Реал» и сборная Испании: Зидан, Лопетеги, Луис Энрике

Зинедин Зидан (Франция)

Поворот в карьере. Покинул «Реал» после завоевания трех Кубков чемпионов подряд.

Почему? Сам Зизу сказал, что в «Мадриде» начинается новый этап, а он не был уверен, что получится побеждать и дальше, но в действительности все прозаичнее: Зидан и Перес разошлись во взглядах на трансферную политику. Француз был против ухода Роналду и приобретения Неймара, например. Избавившись от авторитетного тренера, дон Флорентино может делать все, что захочет.

Эффект домино. Уход Зидана с поста спровоцировал расставание сборной Испании с главным тренером за день до старта чемпионата мира. Сам Зинедин не искал новое тренерское кресло, по слухам, в октябре он станет спортивным директором «Ювентуса».

Хулен Лопетеги (Испания)

Поворот в карьере. Покинул пост главного тренера сборной Испании за день до начала чемпионата мира, а после возглавил «Реал».

Почему? Не смог отказать Флорентино Пересу и соблазнился предложением мадридского гранда – не каждому тренеру в карьере выпадает возможность поработать с «Королевским клубом»!

Эффект домино. Федерация футбола Испании проявила принципиальность и после объявления о том, что Лопетеги возглавит «Реал», отправила его в отставку с пост главного тренера сборной Испании. Это позволило Фернандо Йерро поработать главным тренером «Красной Фурии» на мундиале (не слишком удачно, как вы знаете), а уже после ЧМ-2018 испанцев возглавил Луис Энрике, просидевший год без работы после ухода из «Барселоны».

Луис Энрике (Испания)

Поворот в карьере. Возглавил сборную Испании после отпуска продолжительностью в год.

Почему? Потому что был свободен, а работа со сборной Испании всегда была его целью, по собственному признанию Лучо.

Эффект домино. На Луисе Энрике сюжет с участием «Реала», «Красной Фурии», Зидана и Лопетеги завершается, ведь он был свободен на момент своего назначения.

«Наполи» и «Челси»: итальянское трио «алленаторе»

Антонио Конте (Италия)

Поворот в карьере. Покинул тренерский мостик «Челси».

Почему? Из-за неудовлетворительных результатов в следующем сезоне после завоевания чемпионства («Челси» не сумел пробиться в Лигу чемпионов), разногласий с правлением клуба и конфликтов с рядом игроков.

Эффект домино. Антонио долго не могли свергнуть, договариваясь об условиях расторжения контракта, но он все-таки освободил место для своего соотечественника Сарри. Сам пока новую работу не нашел, но поговаривают, что новые боссы «Милана» готовы предложить ему контракт и карт-бланш, чтобы Конте сделал «Милан» снова великим.

Маурицио Сарри (Италия)

Поворот в карьере. Ушел из «Наполи» после того, как навязал «Ювентусу» борьбу за Скудетто в прошедшем сезоне, а после возглавил «Челси».

Почему? Вероятно, надоело быть всегда за спиной гранда в Серии A и захотелось попробовать что-то новое.

Эффект домино. Ради подписания Сарри «Челси» избавился от Конте, а в Неаполь смог приехать Карло Анчелотти.

Новый тренер – новая команда. Сарри перестроит «Челси»

Карло Анчелотти (Италия)

Поворот в карьере. Прервал паузу, которая началась после увольнения из «Баварии» прошлой осенью и встал во главе «Наполи».

Почему? Аурелио Де Лаурентис сумел убедить Анчелотти, что «Наполи» - интереснейший проект, а Карлетто воспользовался возможностью снова поработать на родине после девятилетнего турне по иностранным командам («Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария»). Кроме того, для большого тренера это шанс реабилитироваться после неудачи в Мюнхене.

Эффект домино. Анчелотти закрывает треугольник с участием двух соотечественников, хотя только с одной из вершин, ведь если Конте найдет новую работу и тем самым лишит поста, скажем, Гаттузо, то сюжет получит новые подробности.

«Арсенал» и ПСЖ: Венгер, Тухель, Эмери

Арсен Венгер (Франция)

Поворот в карьере. Покинул «Арсенал» после 22 лет на тренерском мостике «канониров».

Почему? Когда четвертые места сменились шестыми, руководство лондонского клуба, наконец-то, догадалось, что необходимо что-то поменять. Сам Венгер, переосмыслив свою работу, тоже пришел к выводу, что 22 года на одном месте – слишком много.

Эффект домино. Мсье Арсен освободил кресло, которое занимал больше двух десятилетий, для Унаи Эмери. Сам он продолжит тренерскую карьеру, агент вел переговоры с несколькими клубами, но пока не срослось.

Унаи Эмери (Испания)

Поворот в карьере. Уволен из ПСЖ, возглавил «Арсенал».

Почему? С ПСЖ не смог добиться прогресса в Лиге чемпионов, несмотря на приобретения парижским клубом Неймара и Мбаппе – закономерная отставка после двух подряд вылетов в 1/8 финала Лиги чемпионов. В «Арсенал» Унаи позвали, вероятно, из-за стилистической совместимости с клубной философией.

Эффект домино. Заменив Арсена Венгера в «Арсенале», освободил мостик ПСЖ для Томаса Тухеля.

Томас Тухель (Германия)

Поворот в карьере. Прервал паузу в карьере (не работал после ухода из дортмундской «Боруссии» прошлым летом), чтобы возглавить команду с россыпью звездных игроков – ПСЖ.

Почему? Это было заманчивое предложение для безработного тренера с амбициями. Томас еще не стал тренером первого эшелона, а тут – целый ПСЖ.

Эффект домино. Занял место Эмери, как Луис Энрике и Карло Анчелотти закрыл треугольник тренерских судеб, выйдя из отпуска. Линию с Тухелем, Эмери и Венгером может продолжить только француз, когда найдет новую команду.

Вокруг «Баварии»: Хайнкес и Ковач

Юпп Хайнкес (Германия)

Поворот в карьере. Покинул тренерский мостик «Баварии».

Почему? Вернулся к счастливой пенсии, которую прервал, потому что мюнхенскому клубу нужна была его помощь.

Эффект домино. Открыл дорогу молодому хорвату Нико Ковачу.

Нико Ковач (Хорватия)

Поворот в карьере. Покинул франкфуртский «Айнтрахт» ради возможности тренировать «Баварию».

Почему? Пошел на повышение, для тренера из Бундеслиги «Бавария» - это вершина. К тому же, для Нико это не чужой клуб, он играл в Мюнхене на протяжении двух сезонов в начале XXI века.

Эффект домино. «Айнтрахт» после ухода Ковача назначил главным тренером Адольфа Хюттера, работавшего до этого со швейцарским клубом «Янг Бойз».

«Боруссия» и «Ницца»: Фавр и Виейра

Люсьен Фавр (Швейцария)

Поворот в карьере. Швейцарский специалист после двух лет во французской «Ницце» возвращается в Бундеслигу, снова будет работать с «Боруссией». Только на этот раз – с дортмундской (с 2011-го по 2015-й Люсьен возглавлял одноименный клуб из Менхенгладбаха).

Почему? Тренер хотел вернуться в Бундеслигу, предложение «Дортмунда» - новый вызов для него.

Эффект домино. Петер Штегер, по сути, был временным тренером «Боруссии», так что о нем разговор короткий, а вот в «Ницце» Фавр освободил место для Патрика Виейра.

Патрик Виейра (Франция)

Поворот в карьере. Виейра приехал из Нью-Йорка, где на протяжении двух лет тренировал «Сити», теперь его тренерская карьера стартует в Европе.

Почему? Вероятно, дело в амбициях. МЛС – не совсем подходящее место для прогресса молодого тренера, в Европе больше возможностей, а «Ницца» - отличный вариант для старта, хотя Патрика рассматривал даже «Арсенал».

Эффект домино. «Нью-Йорк Сити» после ухода Виейра возглавил бывший помощник Хосепа Гвардиолы Доменек Торрент. И за несколько недель этот Торрент уже успел «качнуть» МЛС. Думаю, мы о нем еще услышим, а, может быть, и увидим у руля европейской команды.