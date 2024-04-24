Хави передумал уходить из «Барселоны». Требует гарантий, клуб не хочет идти на уступки

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сегодня, 13:26

У «сериала» неожиданное продолжение.

С момента громкого заявления многое изменилось

Понятно, что текущий сезон «блауграны» не оценишь однозначно. Коллектив ударно стартовал в чемпионате, но проиграл Эль Класико, затем неожиданно уступил «Шахтёру» (0:1) в группе ЛЧ . А в декабре отдал победу в дерби «Жироне» (2:4), ужасно съездил в «Антверпен» (2:3) и потерял очки с «Валенсией». Проблемы копились снежным комом – уже в новом году случилось второе поражение от «Реала» (проиграли Суперкубок) и вылет из Кубка Испании от «Атлетика». 3:5 от «Вильярреала» через пару дней после игры с басками добили Хави – и тот окончательно решил покинуть «Барсу» летом, о чём заявил публично.

С того момента было много акций поддержки наставника каталонцев, а главная – реакция самой команды. Затем клуб сконцентрировался на Ла Лиге и ЛЧ , вырвался на 2-е место, выбил «Наполи» и дошёл до четвертьфинала еврокубка. На этом отрезке у «сине-гранатовых» ни одного (!) поражения в 13 встречах. И самое главное – чувствовалось, как проблемный и несбалансированный коллектив объединился вокруг тренера. Сердце матёрого каталонца должно было растаять.

Нужны гарантии

Парадокс – но инсайды о возможном решении Хави остаться появились в момент, когда «Барса» проиграла в двух важных матчах кряду. Опять в класико и в четвертьфинале ЛЧ от «Пари Сен-Жермен».

У Хави было время всё обдумать, посмотреть на реакцию в клубе, которая бы показала отношение боссов к нему. В этот период испанский менеджер почувствовал поддержку от руководства и среди игроков. Отсюда и мысли, что стоит продолжить работу над проектом.

При этом очевидно, что для этого и руководство должно будет пойти специалисту навстречу. Объясняя причины своего предстоящего ухода, Хави говорил о феноменальном давлении и несоответствующей этому уровню поддержке:

Быть тренером «Барсы» невыносимо, жестоко, даже для здоровья. В какой-то момент просто не остается сил продолжать. Чувствуешь, что тебя не уважают, что не ценят твою работу... В «Барсе» не может быть нового Фергюсона.

Суть та же – в «Барсе» не научились работать в условиях жёстких ограничений, всё ещё гонятся за именем и пытаются сохранить имидж. Отсюда трансферы Левандовского (когда был Обамеянг), Рафиньи (позиция идентична с Дембеле), невыгодная продажа самого Усмана. Хави всё это время просто тушил пожар, который разводило само руководство.

Теперь условием, при котором наставник пересмотрит своё решение, станут определённые гарантии. Вполне вероятно, что специалист будет требовать более амбициозных действий на рынке. В клубе готовятся организовать встречу – своё будущее Хави обсудит с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором Деку.

Нет единого мнения

В клубе не готовы идти на уступки, если тренер выдвинет условия, при которых согласится остаться. Скорее боссы будут требовать коуча адаптироваться к условиям, в которых находится «блауграна».

При этом даже в кабинетах «Барсы» нет единого мнения по решению тренерского вопроса. Главным сторонником Хави в «Барсе» выступает Лапорта. Деку же предпочитает вариант с назначением Рафаэля Маркеса – спортивный директор высоко оценивает методологию наставника дубля «сине-гранатовых» и его подход к работе с молодёжью. Плюс он отлично знаком с воспитанниками клуба, поскольку давно находится в системе – и продолжит заданный курс на работу с внутренними резервами. Лапорта на такой риск не готов.

За последние несколько месяцев каталонцы также успели перебрать массу вариантов среди более именитых тренеров. Рассматривали действующего наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна – теперь же менеджер продлил контракт с бундестим. Был вариант с бывшим наставником «немецкой машины» Ханси Фликом – он заглох, новых инсайдов по этому поводу нет. И всё больше говорят как раз о Маркесе.

Сохранение Хави – сделка win-win

Более подходящего варианта на пересечении аспектов цена-качество-лояльность «Барселона» просто не найдёт. Тот же вариант с Маркесом интересный, но рискованный. Клуб не расстался со своими амбициями и потому даже минимальных ошибок мексиканцу не простит. С более именитыми тренерами будет тяжело договориться. От них потребуется лояльность к клубу – топ-трансферов не гарантируют, их скорее всего не будет. Придётся работать с тем, что есть, и как-то развивать незнакомую молодёжь. И какой резон на такие условия идти условному Тухелю, Нагельсманну, Флику и остальным? Их с «Барсой» ничего не связывает.

Хави будет требователен к руководству – но он неравнодушен к «блаугране», поэтому будет отрабатывать на 100 %. И будет идти на уступки. Ещё в январе, после объявления о предстоящем уходе, испанец отказался от зарплаты за последний год контракта – это ли не лояльность?

Вдобавок тренеру не нужно знакомиться с коллективом, зарабатывать авторитет, изучать работу академии – уже есть и уважение в раздевалке, и понимание структуры.

«Барселона» добилась значительного успеха под руководством Хави даже при не всегда обдуманных действиях менеджмента. Уж ради такого наставника стоит пойти на уступки.