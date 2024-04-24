«Худший тренер в истории», чемпион мира и Клопп. 7 известных наставников, которые отказались возглавить «Ливерпуль» в прошлом

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сегодня, 19:00

Актуальная тема в свете поиска нового тренера.

В СМИ активно распространяются слухи о том, что наставник «Спортинга» Рубен Аморим намерен отказаться от работы в «Ливерпуле», чтобы возглавить «Вест Хэм». Португальский специалист считался основным претендентом на замену Юргену Клоппу, когда Хаби Алонсо решил остаться в «Байере», а не взять на себя бразды правления бывшим клубом. Однако теперь Аморим, скорее всего, сменит Дэвида Мойеса у руля «Вест Хэма».

Аморим – это не первый известный тренер, который отказался от возможности руководить «Ливерпулем». Предлагаем вспомнить семь наставников, которые в XXI веке не захотели тренировать «красных».

Хаби Алонсо

Испанец принял решение отвергнуть интерес «Ливерпуля» и остаться в «Байере», когда в марте слухи активно сватали его на «Энфилд». Бывший полузащитник «красных» рассказал средствам массовой информации, что собирается остаться в «Байере» ещё минимум на один сезон, заставив «Ливерпуль» и «Баварию» рассматривать других кандидатов этим летом.

Жозе Моуриньо

В «Ливерпуле» всегда говорили, что Рафаэль Бенитес был их первым выбором в качестве тренера летом 2004 года. И что клуб отказался от приглашения Моуриньо в пользу испанского специалиста. Годы спустя бывший капитан «красных» Джейми Каррагер вспоминал:

У меня было ощущение, что Жозе Моуриньо не сможет быть тренером «Ливерпуля», возможно, из-за того, как он иногда вёл себя.

Португалец же рассказал об этой ситуации по-другому:

Меня пригласили встретиться с представителями «Ливерпуля» накануне матча между «Порту» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в марте. Но я готовился к решающему поединку, поэтому не был готов покинуть отель, чтобы провести встречу с людьми из другого клуба. «Челси» же поступил правильно в этой ситуации – они всё сделали верно. Я хотел покинуть «Порту» на хорошей ноте, без конфликтов. И «Челси» согласился подождать.

Эти слова Моуриньо сказал в 2004 году, когда приступил к работе в лондонском клубе. Также издание Daily Mail годы спустя утверждало, что Моуриньо отказался возглавить «Ливерпуль» и во второй раз. Это произошло летом 2015 года – всего за несколько месяцев до того, как Юрген Клопп стал главным тренером «красных».

Дидье Дешам

Бывший капитан сборной Франции мог стать рулевым «Ливерпуля», когда Рафаэль Бенитес покинул клуб в 2010 году. Дешам вышел с «Монако» в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Порту» Моуриньо в 2004 году, а через шесть лет выиграл чемпионат Франции с «Марселем». Информацию об интересе «Ливерпуля» подтверждал и сам Дешам:

Да, это правда, что ко мне обращался «Ливерпуль». И я очень гордился тем, что мной заинтересовался такой большой клуб. Но время было выбрано неудачно. Я был сосредоточен на работе в «Марселе». Я не мог бросить футболистов и болельщиков клуба за два дня до начала предсезонной подготовки. Я был очень доволен тем, как «Ливерпуль» вёл со мной переговоры, но принял решение остаться и продолжить своё приключение с «Марселем».

По итогу Дешам остался в «Марселе» до 2012 года, а после возглавил сборную Франции, которой руководит уже 12 лет, а также выводит «трёхцветных» во второй финал чемпионата мира подряд.

Франк де Бур

Когда в 2012 году время Кенни Далглиша в «Ливерпуле» подошло к концу, де Бур считался многообещающим молодым тактиком, работая в «Аяксе», который он привёл к титулам чемпионов Нидерландов. Позже де Бур вспоминал:

Мне хотелось тренировать в Английской Премьер-Лиге. Но проект должен быть правильным. Я сказал «Ливерпулю», что удостоен чести, но тогда я тренировал «Аякс» всего один год. Для меня было слишком рано переходить в такой топ-клуб. Мне нужно было добиться большего, и я это сделал.

В конце концов, Франк де Бур всё же возглавил команду из чемпионата Англии. Однако в 2017 году голландский специалист продержался в качестве главного тренера «Кристал Пэлас» всего 77 дней. Он был уволен после четырёх поражений подряд, в которых клуб не смог забить ни одного гола. В то время Жозе Моуриньо назвал де Бура «худшим тренером в истории Английской Премьер-Лиги».

Карло Анчелотти

К этим слухам, пожалуй, нужно относиться с долей скептицизма. Учитывая и тот факт, что сам Анчелотти преуменьшил значение сообщений, которые появлялись в СМИ относительно его работы в «Ливерпуле». Да и источником данных слухов является Харри Реднапп, который в 2015 году после назначения Клоппа в «Ливерпуль» сказал:

Я слышал из надёжных источников, что Анчелотти предложили работу в «Ливерпуле». Я не думаю, что он хотел стать новым тренером «красных». Но на каком-то этапе «Ливерпуль» вёл переговоры с Анчелотти.

Юрген Клопп

После восьми с половиной лет работы Клоппа с «Ливерпулем» почти все забыли о том, что немецкий специалист мог прийти на «Энфилд» тремя годами ранее. Авторитетное издание SkySports сообщало, что Юрген отказался стать преемником Кенни Далглиша в 2012 году, потому что недавно подписал новый контракт с «Боруссией» Дортмунд. Тогда же Клопп прокомментировал эти слухи:

Мне сообщили об интересе со стороны английского клуба. Для меня большая честь быть связанным с топ-клубами АПЛ . Но у меня есть контракт с «Боруссией» до 2016 года, и я не собираюсь никуда уходить. Меня всё устраивает в Дортмунде, я не хочу менять команду.

Луи ван Гал

Прежде чем назначить Брендана Роджерса в 2012 году, «Ливерпуль» провёл переговоры с Луи ван Галом. В то время голландец находился без работы, покинув «Баварию» после ссоры с тогдашним президентом клуба Ули Хёнессом. Когда ван Гал был главным тренером «Манчестер Юнайтед», он подтвердил, что мог возглавить «Ливерпуль»: