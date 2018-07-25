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Грязный  перехват от «Барселоны». Малком в центре внимания

25 июля 2018, 10:00

Ради кого каталонский клуб решил пойти против трансферной этики? «Соккер.ру» выясняет подробности, ведь мечтали о другом футбольном бразильце. 

Кто виноват в скандале: «Бордо», «Барселона» или игрок?

Мончи – спортивный директор «Ромы», рассказал всю историю. Картина простая, но трансфер Малкома с душком. Неделю назад Мончи начал переговоры по бразильцу и быстро договорился со всеми – «Бордо», агентом и игроком. Позавчера клубы подтвердили договоренность о сделке, хотя «Рома» просила подождать из-за правил биржи, на которой их акции. Французы писали, что речь о 32 млн евро сразу и 4 млн евро бонусами – 36 млн евро.  

И тут «Челси» вечером понедельника вдруг отразил финальное предложение «Барселоны» по Виллиану. Бартомеу взбесился, позвонил боссу «Бордо». Тот запретил Малкому вылетать в Рим и заявил Мончи, что каталонцы дают больше. Босс «Ромы» Палотта дал добро поднять цену. Сам директор был против связи с клубом, который играет не по правилам и не держит слово. 

Но Мончи выполнил приказ начальника, а во вторник ему позвонили из Франции и заявили, что «Барселона», зная о двух официальных предложениях «Ромы», готова дать на два миллиона больше. Итальянцы сохранили достоинство и вышли из переговоров – стало понятно, что французы и испанцы водили их за нос. Малком подписал пятилетний контракт с каталонцами.

Претензии к «Бордо» - захотели угодить гранду, рискнув деловой репутацией. К «Барселоне» – разрушили чужую сделку. Также виноват сам Малком, ведь согласился переехать в Каталонию. «Бордо», «Барселона» и футболист вместе наплевали на сделку итальянцев. Возможно, Мончи пойдет в суд – может рассчитывать на компенсацию, ведь подтверждение уговора есть. История не красит тех, кто решил так поступить. 

Почему большие футболисты не спешат в «Барселону»?

Неймар не хочет возвращаться в Каталонию. Хотя были встречи между руководителями «Барселоны» и отцом игрока после скандального расставания. Личное и бизнес не смешивают. Ди Мария годами идет к «блаугранас» по приглашению Месси, но никак не дойдет – постоянно что-то останавливает. Правда, Анхель сейчас не тот, что в «Реале» Анчелотти.

При этом Вальверде искал крайнего атакующего игрока. Говорили об Азаре, но Эден – слишком дорогое удовольствие для клуба, который не знает, куда пристроить чемпиона мира Дембеле. Также не срослось с Виллианом, хотя сама ставка на игрока его стиля кажется странной. Неужели у «Барселоны» все так плохо, что им для освежения игры не хватает мастера рывков? 

У каждой истории свои нюансы, но в целом можно констатировать, что и Гризманн – а он отказался давно, и все остальные упомянутые звезды не подписали контракты с «Барселоной», хотя к ним приценивались. В результате вынужденно пришли за Малкомом, понимая безнадежность других переговоров. Бразилец уже занес руку над контрактом с «Ромой», а тут появились каталонцы… 

Откуда взялся Малком и насколько хорош был в «Бордо»?

Когда в Бразилии находишь игрока за пять миллионов евро за 50 % прав, то он или не слишком раскрученный, или неприлично молодой. Малком был из второй категории, хотя настоящую рекламу ему начали делать уже во Франции. В «Коринтианс» попал поздно для детского футбола, но выделялся на юношеском уровне, представлял сборные разных возрастных категорий. Играл за клуб левым вингером, а воспитывал его Мано Менезес – бывший тренер «селесао». 

Заплатив за форварда копейки по нынешним меркам, «Бордо» не только смог найти довольно результативного для своей позиции парня, но и заполучил игрока, которому сейчас всего 21 год, а в бывшей команде Саньоля – отсюда стойкие слухи о переходе в «Баварию», Малком уже тащил бремя лидерства. Но во французском клубе крайний хавбек до конца не раскрылся. Сыграл в прошлом сезоне примерно на уровне форвардов Тото Экамби из «Анже» - 17 голов и 6 ассистов, и Плеа из «Ниццы» – 16 голов и 5 ассистов. 

Не самые крутые нападающие в Лиге 1 – хотя оба старше, чем бразилец, а теперь пошли на повышение в Ла Лигу и Бундеслигу. Их показатель по голам Малком пока не покорил, а вот ассистов отдал чуть больше. Хотя к стандартам качества Пайета и Депая не добрался. У известных атакующих игроков по 11 голевых передач, а «Барселона» забрала себе парня, который отдал семь результативных пасов, цифры на уровне техничного коллеги по амплуа Сен-Максимена. 

Малком в «Бордо» не раскрылся так, чтобы за него реально воевали «Бавария», «Барселона» и гранды АПЛ. Гвардиола не собирался отказываться от Мареза в пользу бразильца. Причина простая: непонятно, насколько большой потенциал у форварда. Малком точно не Мбаппе по таланту и характеристикам. В «Бордо» выжали максимум из дальних ударов бразильца, но остальные стороны не раскрыты. С другой стороны, тот же Лемар не очень сильно выделялся в Лиге 1, а «Атлетико» заплатил за него 70 млн евро. 

Форвард подходит «Барселоне» по стилю и манере игры?

Бартомеу не отказал себе в удовольствии нарваться на судебное разбирательство с «Ромой»? Мончи попробует добиться правосудия и компенсации, ведь римлянам осталось провести медицинское обследование, сделка была оговорена. И тут пришли из Испании. Понятно, что Малком был в списках «Барселоны» не первым номером, просто охота за другими провалилась. Поэтому поспешили одобрить трансфер парня, который теперь щебечет о детской мечте

В плане денег «Барселона» не проиграла. Малком стоит 41 миллион евро (еще миллион может заработать для «Бордо» бонусами). Ставка дешевле, чем Гризманн, Виллиан или Азар. Впрочем, здесь не только финансовый или этический трансферный вопрос, но и дилемма о стиле и позиции. В «Бордо» Малком играл справа, то есть в зоне, где начинал молодой Месси. 

Сейчас Лионель работает намного глубже и ближе к центру. Но в «Барселоне» стараются не ставить никого на правый фланг именно в атаку. Последний раз экспериментировали с Алексисом, и вы знаете, чем закончилось. Так что Малком будет играть по левому краю, как в юности в «Коринтиансе». Вальверде понимает, что левшу в теории всегда можно поставить на край Неймара. Хотя в таком случае форварду будет сложнее использовать свою фирменную фишку.

Малкома выделяют дальние удары после смещения в центр с правого края. Из него вообще плохой классический вингер. Во-первых, низкая дистанционная скорость. Игрок рывков и коротких обводок. Малком пробрасывает мяч мимо защитника, но уже на седьмом-десятом метре погони его настигали даже оборонцы из Лиги 1. Во-вторых, бразильца зря сравнивали с Роббеном, когда сначала зарождались, а потом затухли переговоры с «Баварией». Малком не тащит мяч долго, как Арьен, зато тоже любит постоять на поле, как голландец. 

Новый бразилец сильнее Дембеле и заиграет ярче?

Неужели футболист из шестой команды Лиги 1 может усилить «Барселону»? Может, ведь речь о молодом парне, который способен выстрелить. Но проблема Малкома в его манере игры. Не обязательно подойдет именно «Барселоне», ведь пока напоминает Дугласа Косту на минималках. Кроме того, сам характер трансфера смущает. Каталонцы поступили некрасиво по отношению к «Роме» - поняли, что Виллиан уплывает, а Ди Мария думает о сезоне в ПСЖ, поэтому перехватили цель Мончи

Вкусу испанца можно доверять. Не случайно Рамон десятки раз отказывал «Реалу» и «Барселоне», когда его приглашали на пост спортивного директора. Но одно дело для Малкома идти в «Рому», где собирается команда двадцатилетних талантов, а другое – вливаться в современную «Барселону», злую после вылетов в Лиге чемпионов. Понятно, что если Вальверде перейдет на тройку форвардов – а покупка Малкома на это явно намекает, то бразилец попадает в команду, где ему будут помогать Суарес и Месси – забивай не хочу. 

Но если Дембеле останется, можем увидеть, что у «Барселоны» сразу два «заменителя Неймара», ни один из которых не подходит из-за игрового стиля. Малком органично смотрелся на правом фланге в команде, которая контратаковала, зато в целом плохо играла в футбол. Не вступал в прессинг, ждал мяч, принимал, обводил и бил. Примитивно и просто. В «Барселоне», которая висит на воротах закрытых соперников и постоянно играет в пас, у него два диаметральных сценария. 

Или вольется идеально – вырастет за счет того, что Коутиньо, Месси и Суарес очень хороши в прокачке статистики любого напарника, или будут большие проблемы. А Лионель и Луис в конце сезона снова поймут, что третий взрослый напарник в линии атак не был бы лишним. Дембеле и Малкому всего по 21 году, Гризманну и Виллиану – на шесть и восемь больше. Словно предчувствуя, что сезон у «Барселоны» будет непростым, не все соглашаются на игру рядом с Месси. В результате сняли с самолета новичка «Ромы» - очень редко на такое идут.  

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Все комментарии
ᅠ
26 июля в 13:25
neverwin:
Мне всёровно кто у тебя на аве, я навёл явный пример. Нарушений нет потому-что босс ПСЖ еще более хитро**пый чем боссы остальных клубов, 400 млн за одно окно это по твоему фэйр плей??? Отскочили только из-за того что Неймар якобы сам свой контракт у барсы выкупил, а Мбаппе взяли в аренду с правом выкупа и только случайно они в суде отскочили , а может и не случайно, зато у других клубов проблемы были из-за проступков гораздо скромнее. Кстати ПСЖ еще в прошлом году должен был продать ряд игроков чтобы соблюдать правила ффп, чёт даже в этом окне вообще тихо, давай смотреть на вещи как они есть, у богатых клубов и права побогаче! (А после продажи Неймара рынок вообще с ума сошёл)
Так ПСЖ-то здесь причём? Это проблема УЕФА, а не ПСЖ. УЕФА придумал законы, ПСЖ их соблюдает. Парижский клуб же не виноват, что УЕФА бестолково продумало свою же систему, правда? Внесут поправки в ФФП - будет другой спрос с парижан, а сейчас смысл обсуждать их хитрости, если они все укладываются в рамки нынешнего ФФП? Умные люди на то и умные люди, кого-то они злят, как тебя, а я таких уважаю, поэтому и аву поставил ту, какая сейчас есть.
neverwin
neverwin
26 июля в 10:42
Мне всёровно кто у тебя на аве, я навёл явный пример. Нарушений нет потому-что босс ПСЖ еще более хитро**пый чем боссы остальных клубов, 400 млн за одно окно это по твоему фэйр плей??? Отскочили только из-за того что Неймар якобы сам свой контракт у барсы выкупил, а Мбаппе взяли в аренду с правом выкупа и только случайно они в суде отскочили , а может и не случайно, зато у других клубов проблемы были из-за проступков гораздо скромнее. Кстати ПСЖ еще в прошлом году должен был продать ряд игроков чтобы соблюдать правила ффп, чёт даже в этом окне вообще тихо, давай смотреть на вещи как они есть, у богатых клубов и права побогаче! (А после продажи Неймара рынок вообще с ума сошёл)
Ruslan3132
Ruslan3132
25 июля в 20:06
Бордо конечно испортил репутацию как и игрок. А Барса, что барса..кто-то удивлен после санта барбары с Дембеле и Коутом, когда за спиной клубов мутили дела? Хотели и Вератти, но лягушатники отомстили по шейховски )) Я не говорю уже о взятках папаше Нея ))) Карму портят каталонцы, обратка была им уже и еще будет не раз )))
Red_team
Red_team
25 июля в 19:45
Надеюсь он провалится в Барсе и это будет справедливая кара
Evgen44
Evgen44
25 июля в 17:17
Коталонец:
я не пойму как уважающий себя ресурс может публиковать такие сомнительные статьи и оскорблять честное имя самого великого клуба 21 века? любой здравомыслящий игрок сделает выбор между первой командой европы и провинциальной ромой в пользу барселоны. кто виноват, если эти романисты не могут предложить больше денег?
    Миша Богомолов
    Миша Богомолов
    25 июля в 16:00
    Коталонец:
    я не пойму как уважающий себя ресурс может публиковать такие сомнительные статьи и оскорблять честное имя самого великого клуба 21 века? любой здравомыслящий игрок сделает выбор между первой командой европы и провинциальной ромой в пользу барселоны. кто виноват, если эти романисты не могут предложить больше денег?
    Настолько заштатной и настолько провинциальной, что она даже выбила Барселону из ЛЧ. А насчёт оскорбления честного имени: Дембеле крайне сомнительным способом увели, Малкома тоже. А ещё вам привет передаёт Михаэль Баллак из 2009 года. И право слово, если хотите троллить, не допускайте столь очевидных промашек
    Zametka
    Zametka
    25 июля в 14:29
    BIANCONERI27:
    руководство Бордо повело себя)а по чесноку что за имена эти за 70 ,40 млн,Лемар,Малкольм?!куда катится футбольный мир..
    в Европе куча бабла, его девать некуда, вот и цены такие ломят за noname)
    Zametka
    Zametka
    25 июля в 14:22
    Виноваты игрок и Бордо, а Барса тупо заплатила больше) Каталонцы покупают талантливых, но бестолковых игроков.
    Michael Korenblioum
    Michael Korenblioum
    25 июля в 13:23
    Ну и писатель... Ни одной мысли не поймал кроме одной: дела в Барселоне плохи,но это не новость.
    Max83
    Max83
    25 июля в 12:45
    В таких ситуациях ссылаться на какого-то сомнительного писаку не стоит. Никто не знает, может быть Рома и Барса вообще созвонились и согласовали сделку. Факта об исковом заявлении со стороны Ромы нет ещё. И даже если перехватили игрока, то это нормально. Кто больше платит, тот и выигрывает. Барселона не виновата в том, что у Ромы денег меньше и что многие игроки мечтают играть в Барсе.
    Коталонец
    Коталонец
    25 июля в 12:44
    я не пойму как уважающий себя ресурс может публиковать такие сомнительные статьи и оскорблять честное имя самого великого клуба 21 века? любой здравомыслящий игрок сделает выбор между первой командой европы и провинциальной ромой в пользу барселоны. кто виноват, если эти романисты не могут предложить больше денег?
    Graf-Dortmund
    Graf-Dortmund
    25 июля в 12:29
    Сказки Вадима Багрова, готовый сценарии к фильму, только слог и различные мелизмы указывают, порой кажется что на "Соккере" настолько осведомлены о всех вопросах трансферной политики клубов, что могут сказать какого цвета трусы у Бартомеу, бреет подмышки Мончи или нет, но статья улыбнула однозначно) +
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    25 июля в 12:08
    руководство Бордо повело себя)а по чесноку что за имена эти за 70 ,40 млн,Лемар,Малкольм?!куда катится футбольный мир..
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    25 июля в 11:57
    Gelious:
    Барселона и недостойно ведет себя? Да не верю, никогда такого не было ведь. Не похоже на них.
    Никогда такого не было и вот опять ...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    25 июля в 11:56
    С такими трансферами Барса скоро будет бороться за 5-е место
    DVL
    DVL
    25 июля в 11:31
    К чему удивляться? Он же бразилец, ему надо кормить многочисленных родственников.
    ᅠ
    25 июля в 11:26
    neverwin:
    А ПСЖ запретить не надо значит?))) Если наказывать так всех кто играет не честно , а не только конкурентов.
    1. Если у меня на аве фото владельца ПСЖ, то это вовсе не означает, что я симпатизирую этому клубу.
    2. ПСЖ можно запретить регистрацию новичков, если у этого клуба обнаружатся какие-либо нарушения ФФП. Однако, пока никаких нарушений нет, насколько я знаю.
    3. ПСЖ никогда не поступал в своих трансферах подло, как поступает Барселона. Так вообще ни один клуб никогда не поступал - кого наказывать-то? Барселона единственный клуб, который настолько гадко уводит игроков, это не единичный случай - Дембеле заставили саботировать тренировочный процесс в Боруссии, у Ромы увели игрока, уже договорившегося и с клубом и по деньгам трансфера.
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    25 июля в 11:16
    Ничего удивительного) Каталонский стиль ведения переговоров.
    neverwin
    neverwin
    25 июля в 11:12
    А ПСЖ запретить не надо значит?))) Если наказывать так всех кто играет не честно , а не только конкурентов.
    neverwin
    neverwin
    25 июля в 11:11
    "Грязный перехват" ? Чё серьёзно? А когда в бизнесе на совесть полагались? Про финансовый фейр плэй последних лет я вообще молчу...
    nba05
    nba05
    25 июля в 11:07
    Очередное мутное трансферное окно
    Отдали хорошего Паулиньо
    Ноунейм из Бразилии,средненький игрок из Севильи и вот еще необстрелянный парень из Франции ,про котогого я вообще ничего не знал до вчерашнего дня
    Просто напомню,что в 2016 году уже была ставка на молодых...Заиграл в основе только Умтити
    ᅠ
    25 июля в 10:45
    Нужно запретить Барселоне регистрировать новых игроков лет на десять. Все будут в плюсе: клубы Европы знать, что за их спинами при сделках не будет боссов Барселоны, а каталонский клуб состоять из воспитанников станет, которыми они так хвалятся.
    Gelious
    Gelious
    25 июля в 10:19
    Барселона и недостойно ведет себя? Да не верю, никогда такого не было ведь. Не похоже на них.
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