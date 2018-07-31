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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Лета извечные надежды. Когда-нибудь в РФС будет всё по уму…

31 июля 2018, 19:30

Но не сейчас. В РПЛ стартовал клуб, у которого четверть миллиарда рублей долгов, что не помешало пройти процедуру лицензирования. «Соккер.ру» негодует из-за ситуации в «Анжи».

Ситуация в «Анжи» - аховая

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов в очень откровенном интервью рассказал о финансовой ситуации в клубе, которую можно назвать одним словом – катастрофа. Достаточно знать, что долг «Анжи» уже превысил 250 миллионов рублей, и эта цифра продолжает расти. Махачкалинцы должны футболистам и иным сотрудникам клуба, налоговым органам, внебюджетным фондам и контрагентам. Большая часть игроков не видела зарплаты с апреля, то есть с конца прошлого сезона, по итогам которого, напомню, «Анжи» вылетел в ФНЛ по спортивному принципу. Но остался в РПЛ.

Впрочем, об этом чуть ниже. Самое печальное, что спасти клуб из столицы Дагестана может только чудо: власти республики ответили отказом на письмо с просьбой оказать финансовую помощь в размере 297 миллионов рублей, вся надежда только на президента клуба Османа Кадиева, который безуспешно пытается найти спонсоров. Никто не хочет помогать «Анжи» и точка. Олег Флегонтов утверждает, что точка невозврата еще не пройдена (уж не знаю, может быть, выдает желаемое за действительное), но подчеркивает, что до нее остался маленький шажок. Налоговые органы РФ приостановили деятельность расчетного счета «Анжи», так что клуб просто не имеет возможности вести какую-либо финансовую деятельность (читай – влезать в новые долги), автотранспорт заправить нечем, как и купить билеты на самолет.

При этом «Анжи» еще умудряется подписывать контракты с футболистами – речь о свободных агентах и бесплатных арендах, но все же. Селекционная служба работает, комплектация команды к сезону продолжается, то есть надежда еще жива. Впрочем, решением комиссии РФС на «Анжи» наложен запрет на регистрацию новых игроков до погашения всех задолженностей. Как определить этот момент? Отвечает генеральный директор Олег Флегонтов: «Санкции РФС будут сняты, как только мы рассчитаемся по долгам, но когда мы сможем это сделать и сможем ли вообще – большой вопрос».

Бестолковое лицензирование

А теперь давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Проблемы «Анжи» - это печально, но как произошло так, что финансовая катастрофа в махачкалинском клубе стала проблемой всей Премьер-Лиги? Ведь существует система лицензирования, призванная выявить уровень готовности клубов заявиться и выступать в РПЛ. Не соблюдаются определенные условия – давай до свидания, ответ должен быть жестким и строгим. В случае «Анжи» и вовсе получилась фантасмагория: команда по спортивному принципу покинула высший эшелон российского футбола, проиграв «Енисею» в стыковых матчах. Но когда стало понятно, что «Амкар» не жилец, махачкалинцы выразили желание занять вакантное место в РПЛ, не имея финансовых гарантий и уже будучи по уши в долгах. Средств у «Анжи» не было, но, видите ли, «было понимание», что деньги появятся. Казалось бы, именно такие «понимания» и должны отсекаться в процессе прохождения процедуры лицензирования, но вы слишком наивны, что так думаете.

Оказывается, «Анжи» получил лицензию на сезон 2017/2018 вполне законно, потому что РФС довольствуется сведениями на конец предыдущего календарного года относительно старта нового чемпионата. То есть по бумагам по состоянию на 31 декабря 2017 года у «Анжи» было все в относительном порядке, хотя в конце прошлого сезона и когда команда вылетала в ФНЛ, долги уже лезли из всех щелей. И это ни для кого не секрет. Может быть, РФС стоит интересоваться сегодняшним положением дел, внести логичные изменения в регламент лицензирования, чтобы каждый клуб входил в новый сезон без задолженностей или с долгами ниже установленной отметки? Ой, нет, бред какой-то предлагаю! Только если ничего не менять, то РПЛ и впредь будет получать участников, у которых нет каких-либо гарантий относительно светлого завтрашнего дня. Нужно понимать, что и для клубов это медвежья услуга: в РПЛ расходы выше, как минимум, на контракты с футболистами, то есть долги будут только расти. И что толку в запрете на регистрацию новичков, если «Анжи» уже подписал ряд игроков? Новые счетчики уже включились.

Что дальше?

Сезон уже стартовал, «Анжи» в числе участников РПЛ и сменить коней на переправе не получится. Таким образом, если махачкалинцы не разберутся со своими проблемами или кто-то всемогущий не поможет им разобраться, прямо по ходу сезона 2018/2019 в Премьер-Лиге может стать 15 клубов вместо 16-ти. Такого у нас еще не было: приходилось терять команды высшего эшелона по завершении чемпионата, как «Амкар», а раньше – «Сатурн» и «Москву», но чтобы сокращать турнир на ходу… Отличная реклама для РПЛ сразу после чемпионата мира. И это шестой, согласно таблице коэффициентов УЕФА, внутренний чемпионат Старого Света, где и так изначально 16 команд в обойме. Интересно, что скажут сторонники расширения Премьер-Лиги?

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Правдин Семён
Правдин Семён
01 августа в 21:00
Решат они свои проблемы. Сезон доиграют точно.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
01 августа в 18:46
Медив:
Да не будет как в Испании... Ты же видишь эти трансферы? Аутсайдеры и середняки продают топам своих игроков по 1-2 миллиона, и это бывает еще и рублей. Много Ростов заработал в прошлом году? Понятно, что то заработали, просто эти деньги пошли не в кассу клуба. А потом, когда клуб на грани, поднимается вой, типа : "Надо чтобы бизнес помог, надо чтобы государство помогло, надо чтобы больше болельщиков ходило на стадион..." Хотя стоит только открыть трансферы любого нетопового клуба, как причина фиговых финансов становится очевидной - продажи игроков не приносит клубу никаких денег. Молодые проспекты уходят за суммы, смешные даже для клубов третьего английского дивизиона. На данный момент, трансфер тридцатилетнего перуанца из Сан-Паулу стоит больше, чем все переходы российских игроков между клубами РПЛ в сумме. Понятно, что при таких раскладах клубы будут умирать. Почему бы им не умереть, если идет их обкрадывание просто в космических масштабах. Что мертво - умереть не может, eпт.
Так почему они так продают их? Потому что порядка нет... Выстави игрока на открытый аукцион (к примеру) Пусть за него "борятся" честно (и то у некоторых клубов резиновые бюджеты) Спартак, ЦСКА, Зенит, Локо и прочие заинтересованные в трансфере. Кто больше предложит - того и игрок. А у нас как? Клубу проще договориться с игроком напрямую (недавний пример - Ташаев), чтобы он разорвал контракт (выплатит штраф или неустойку) и подписал с новым клубом. Про массовые "миграции" игроков Рубина и Ростова вообще нет слов... Да, по-этому у нас и исчезают бедные клубы, потому что нет нормального трансферного рынка внутри страны. Есть клубы-потребители (те что в верхней части) и есть клубы-доноры (все остальные)... пока ещё есть...
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
01 августа в 18:34
Stormtrooper-26:
Ты чем зарплату собрался платить футболистам этих "остальных" команд? Снова из бюджета регионов тянуть? Или ты думаешь они за булку хлеба будут играть?) Толку что в Англии, Италии или Турции по 18-20 команд в вышке - что, их сборные мега-сильны?) Дело не в количестве команд, а в их развитии, самодостаточности и, соответственно, качестве.... Всё элементарно, Ватсон) Не нужно изобретать велосипед. А относительно Шотландской лиги, то ей и всем чемпам (Уэльса, Сев.Ирландии, Англии) стоит объединиться в один нормальный сильный чемпионат ВЕЛИКОБРИТАНИИ и не пудрить себе и своим фанатам мозги ))) Сразу весь мусор отсеется) Страна ведь одна...
Так кто раздувает бюджеты клубов? Разве не гос-клубы типа Зенита и Локомотива? Тратя на з/п своих игроков больше, чем все клубы ФНЛ вместе взятые. Кто в одно трансферное окно тратит на иностранцев больше, чем любой клуб ФНЛ за последние 10 лет, а то и за всю историю своего существования? Причём большого разрыва в качестве игры не наблюдается (что показал прошлогодний Кубок России)
Может дело в том, что кто-то много ворует и не желает наводить порядок?
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
01 августа в 18:28
Stormtrooper-26:
Расширять точно не нужно - столько обеспеченных команд у нас не наберётся... Да и нашим фанатам так-то неинтересно глядеть на огородные матчи, а потом когда таких матчей станет больше - и подавно будет унылая лига... Так что путь один - сокращать лигу хотя бы до 12 команд, играть чемпионат в 3 круга. Имхо
А кому интересно будет смотреть по 6 матчей одних и тех же команд? (это только чемпионат, а если ещё +2 в Кубке, +1 в Суперкубке, уже 9 очных матчей в сезоне) Да любого уже тошнить будет, как бы он не болел за свою команду. Как яркий пример та же Испания: за 1 календарный год, с апреля 2011 по апрель 2012 Барса и Реал сыграли между собой 10 личных встреч (в рамках Чемпионата, Кубка, Суперкубка Испании и Лиги Чемпионов). И как ты думаешь, что случилось с посещаемостью? Команды которые всегда собирают аншлаг и полный стадион, играли последние матчи этого периода при полупустых трибунах! Любое яркое событие хорошо в меру, иначе оно становится обыденностью.
Томик
Томик
01 августа в 17:46
Глобальная политика в комментариях. А на самом деле неэффективные руководители клуба развалили команду, запихнули её по знакомству в опять в высшую лигу, надеясь что спонсоров найдут. Да не срослось. Есть ещё один вариант. В чемпионате заиграны - теперь в ход шантаж пойдёт. Скажут: " Давайте денег, а то выйдем из чемпионата. Берите где хотите. Хоть скидывайтесь!"
Roger Young
Roger Young
01 августа в 13:24
просто позор россиянского спорта.

Лучшее подтверждение, что факты и спортивные навыки - ничто.

Кумовство и кулуарные договоры - всё!
ᅠ
01 августа в 12:34
Scuderia Ferrari:
Откуда ты знаешь, что фигурное катание у нас умерло? Как высшие награды брали, так и берём, даже после этого фарса с нейтральными флагами. По остальному: в кругах людей, особо обеспокоенных судьбой России, принято ведь относиться отрицательно к спорту в России! Мол, чемпионат мира / олимпиаду провели, сколько школ и больниц на эти деньги можно было построить. В таком случае ты должен радоваться! Ненавистный футбол уходит, всё меньше и меньше клубов, живущих на наши деньги. Это же прекрасно! Значительная их часть финансируется из региональных бюджетов - так разве плохо, что эти команды прекращают своё существование? Наоборот, меньше наших денег уйдёт на непонятные Анжи, Амкары и Тосно! Сколько больниц и школ на это можно будет построить, а? А уж про танки и самолёты вообще смешно. Россия ведь агрессор, ведёт захватнические войны в Украине и Сирии, является угрозой всему миру. Так что, по твоей логике, если "над нашими танками и самолётами будут смеяться" (интересно, над Т-34 весь мир смеялся? На фоне новейших Пантеры и Тигра, разработанных в 1941-1942), так это здОрово! Меньше затрат на вооружение будет. Пацифизм, блин! Как же любопытно читать такие грубые нестыковки в методичках. Такие пользователи заполонили весь сайт и превратили сайт футбольный в политический. Тьфу.
В каких видах фигурного катания мы берём медали? Единичная победа в олимпиаде по женскому катанию? Всё? У нас была лучшая мужская школа, наши пары никто никогда догнать не мог. А теперь? Нет нас фигурного катания, развалено оно.
Дальше.
С чего мне радоваться из-за развала футбола? Ты откуда такой вывод сделал? Кто построит школу или больницу на деньги, не пошедшие на Анжи или Амкар? Да никто. Построят пару-тройку коттеджей, да пару дач в Аликанте себе прикупят власть имущие.
Ну и последнее.
Где ты увидел у меня не стыковки? Это раз. Россия страна агрессор? Ты, часом не из Украины, хлопчик? Если на то пошло, то вот тут, как раз моё мнение более жёсткое, чем позиция властей моей страны, я считал, что нужно-таки заводить войска в Украину и решать вопрос силой в кратчайшие сроки, а не разводить это на долгие годы. Но причём здесь возможность потери военной мощи? Какие Тигры и Пантеры? Ты посмотри какие танки стоят на вооружении НАТО, в частности, на американские Абрамсы. С таким отношением ко всему как у нас, недалёк тот день, что и над нашими танками смеяться будут.
П.С. Ты много написал, грамотно изложил, только это всё вода. Нет никакого конструктива в словах.
Медив
Медив
01 августа в 11:20
Илья Кузнецов:
Пускай будет разрыв как в Испании между грандами и остальными. Но в этих остальных появляются 90% новых молодых игроков для национальных сборных и тех же грандов... иначе превратимся в Шотландскую-лигу с одним топ клубом, потому что другие тоже со временем начнут разоряться (сколько протянет ЦСКА если пойдут провальные сезоны, с местами без еврокубков?) Конечно это всё мрачный прогноз, не хотелось бы такого, но всё же возможный.
Да не будет как в Испании... Ты же видишь эти трансферы? Аутсайдеры и середняки продают топам своих игроков по 1-2 миллиона, и это бывает еще и рублей. Много Ростов заработал в прошлом году? Понятно, что то заработали, просто эти деньги пошли не в кассу клуба.
А потом, когда клуб на грани, поднимается вой, типа : "Надо чтобы бизнес помог, надо чтобы государство помогло, надо чтобы больше болельщиков ходило на стадион..." Хотя стоит только открыть трансферы любого нетопового клуба, как причина фиговых финансов становится очевидной - продажи игроков не приносит клубу никаких денег. Молодые проспекты уходят за суммы, смешные даже для клубов третьего английского дивизиона.
На данный момент, трансфер тридцатилетнего перуанца из Сан-Паулу стоит больше, чем все переходы российских игроков между клубами РПЛ в сумме.
Понятно, что при таких раскладах клубы будут умирать. Почему бы им не умереть, если идет их обкрадывание просто в космических масштабах.
Что мертво - умереть не может, eпт.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
01 августа в 10:44
Откуда ты знаешь, что фигурное катание у нас умерло? Как высшие награды брали, так и берём, даже после этого фарса с нейтральными флагами.
По остальному: в кругах людей, особо обеспокоенных судьбой России, принято ведь относиться отрицательно к спорту в России! Мол, чемпионат мира / олимпиаду провели, сколько школ и больниц на эти деньги можно было построить.
В таком случае ты должен радоваться! Ненавистный футбол уходит, всё меньше и меньше клубов, живущих на наши деньги. Это же прекрасно! Значительная их часть финансируется из региональных бюджетов - так разве плохо, что эти команды прекращают своё существование? Наоборот, меньше наших денег уйдёт на непонятные Анжи, Амкары и Тосно! Сколько больниц и школ на это можно будет построить, а?
А уж про танки и самолёты вообще смешно. Россия ведь агрессор, ведёт захватнические войны в Украине и Сирии, является угрозой всему миру. Так что, по твоей логике, если "над нашими танками и самолётами будут смеяться" (интересно, над Т-34 весь мир смеялся? На фоне новейших Пантеры и Тигра, разработанных в 1941-1942), так это здОрово! Меньше затрат на вооружение будет. Пацифизм, блин!
Как же любопытно читать такие грубые нестыковки в методичках. Такие пользователи заполонили весь сайт и превратили сайт футбольный в политический. Тьфу.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
01 августа в 10:00
Медив:
Интересно, что скажут сторонники расширения Премьер-Лиги? Конечно надо расширять. Так повышаются шансы, что до конца сезона доиграют 16 команд
Расширять точно не нужно - столько обеспеченных команд у нас не наберётся... Да и нашим фанатам так-то неинтересно глядеть на огородные матчи, а потом когда таких матчей станет больше - и подавно будет унылая лига... Так что путь один - сокращать лигу хотя бы до 12 команд, играть чемпионат в 3 круга. Имхо
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
01 августа в 09:54
Илья Кузнецов:
Пускай будет разрыв как в Испании между грандами и остальными. Но в этих остальных появляются 90% новых молодых игроков для национальных сборных и тех же грандов... иначе превратимся в Шотландскую-лигу с одним топ клубом, потому что другие тоже со временем начнут разоряться (сколько протянет ЦСКА если пойдут провальные сезоны, с местами без еврокубков?) Конечно это всё мрачный прогноз, не хотелось бы такого, но всё же возможный.
Ты чем зарплату собрался платить футболистам этих "остальных" команд? Снова из бюджета регионов тянуть? Или ты думаешь они за булку хлеба будут играть?) Толку что в Англии, Италии или Турции по 18-20 команд в вышке - что, их сборные мега-сильны?) Дело не в количестве команд, а в их развитии, самодостаточности и, соответственно, качестве.... Всё элементарно, Ватсон) Не нужно изобретать велосипед. А относительно Шотландской лиги, то ей и всем чемпам (Уэльса, Сев.Ирландии, Англии) стоит объединиться в один нормальный сильный чемпионат ВЕЛИКОБРИТАНИИ и не пудрить себе и своим фанатам мозги ))) Сразу весь мусор отсеется) Страна ведь одна...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
01 августа в 09:52
    сергей яковлев
    сергей яковлев
    01 августа в 06:16
    Грустно все это. .. А сколько трепа про толчок в развитии футбола в России после ч,м.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    01 августа в 02:32
    Медив:
    Интересно, что скажут сторонники расширения Премьер-Лиги? Конечно надо расширять. Так повышаются шансы, что до конца сезона доиграют 16 команд
    Пускай будет разрыв как в Испании между грандами и остальными. Но в этих остальных появляются 90% новых молодых игроков для национальных сборных и тех же грандов... иначе превратимся в Шотландскую-лигу с одним топ клубом, потому что другие тоже со временем начнут разоряться (сколько протянет ЦСКА если пойдут провальные сезоны, с местами без еврокубков?) Конечно это всё мрачный прогноз, не хотелось бы такого, но всё же возможный.
    Shamil79
    Shamil79
    31 июля в 22:57
    конечно всё будет по уму...и таблицу после первого тура по уму составлять научитесь...
    чем руководствовались составляя таблицу?...или внеигровые новости о клубе влияют на место в таблице?
    EvilVoice
    EvilVoice
    31 июля в 22:52
    Ахахахахахха выпросили остаться в РПЛ, а тепреь ноют ДАЙТИ ДЕНЯК, типичный дагестан
    ᅠ
    31 июля в 22:47
    Медив:
    Это восприятие... Оно ж спорт не постоянная величина, в какой то момент в чем то хуже, в чем то лучше. Допинговые скандалы, правда, чуть подкосили. Но в остальном уровень где то такой же, как и всегда
    Мы в плавании, хоккее, фигурном катании или волейболе все времена всегда были на первых ролях. Сейчас потеряли всё. У нас ничего не осталось. Это не непостоянная величина, волнами зависящая от наличия спортсменов качественных, это планомерный развал всех видов спорта.
    Скоро над нашими танками и самолётами ещё мир смеяться начнёт, тогда вообще финиш.
    Медив
    Медив
    31 июля в 22:24
    ᅠ:
    Когда-то давно, когда Путин только-только пришёл к власти, была поставлена цель поднять уровень спорта в стране на новую высоту, создать детско-юношеские спортивные школы, готовить квалифицированных тренеров, улучшать быт спортсменов... Что имеем по факту: фигурное катание, одно из лучших в мире, практически умерло; плавание, в котором мы тоже всегда высоко котировались, практически умерло; баскетбол не развивается; хоккей деградирует... Плевать властям на Анжи, они вон сейчас готовы принять закон об утилизационном сборе для велосипеда (я не шучу - это реально!). Не за горами и налог на воздух и плата за топтание ногами земли российской.
    Это восприятие... Оно ж спорт не постоянная величина, в какой то момент в чем то хуже, в чем то лучше. Допинговые скандалы, правда, чуть подкосили. Но в остальном уровень где то такой же, как и всегда
    ᅠ
    31 июля в 22:00
    Когда-то давно, когда Путин только-только пришёл к власти, была поставлена цель поднять уровень спорта в стране на новую высоту, создать детско-юношеские спортивные школы, готовить квалифицированных тренеров, улучшать быт спортсменов...
    Что имеем по факту: фигурное катание, одно из лучших в мире, практически умерло; плавание, в котором мы тоже всегда высоко котировались, практически умерло; баскетбол не развивается; хоккей деградирует...
    Плевать властям на Анжи, они вон сейчас готовы принять закон об утилизационном сборе для велосипеда (я не шучу - это реально!). Не за горами и налог на воздух и плата за топтание ногами земли российской.
    Медив
    Медив
    31 июля в 21:45
    Интересно, что скажут сторонники расширения Премьер-Лиги?

    Конечно надо расширять. Так повышаются шансы, что до конца сезона доиграют 16 команд
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    31 июля в 21:38
    Легко судить если смотреть однобоко, автор дальше своего мирка не продвинулся!
    papic337
    papic337
    31 июля в 21:38
    Досадно всё это.
    valt134
    valt134
    31 июля в 21:23
    В стране развал и коррупция. Люди живут от зарплаты до зарплаты,затянув пояса. До пенсионеров дело дошло,хотя они и так еле концы с концами сводили. Весь этот хаос и бардак,естественно,перешёл и захлестнул наш футбол. «Денег нет,но вы ТАМ держитесь...»
    NAZAR 007
    NAZAR 007
    31 июля в 20:57
    Автор продолжает свои записки охотника ))). Для ознакомления
    с реальной картиной дел , хоть в Дагестан разок бы съездил,
    а то судя по всему, российская автономия для него- дремучий лес )
    борька
    борька
    31 июля в 20:51
    Нужно продать Керимова
    Yuri Krugov
    Yuri Krugov
    31 июля в 20:44
    Звоните Керимову! Авось по старой дружбе поможет. Хотя отмывать бабло и реально помогать развитию это разные вещи.
    FFZ
    FFZ
    31 июля в 20:23
    Капец...
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