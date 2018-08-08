Голы, промахи и ограбление. Безумный выезд «Спартака»

вчера, 23:07

Демон «Спартака» выбрался наружу – опозорились в защите. Греки делали все, чтобы уступить российской команде, но футболисты москвичей разозлили «Соккер.ру».

«Спартаку» не хватило лидера на поле

Нет, не Глушакова – и проблемы с шеей, и наработал на лавку, из-за него возникали огромные тактические проблемы и дисбаланс. Вратарь у команды молодой, ему самому нянька нужна. В обороне лидера нет, зато есть Ещенко и Комбаров – о них ниже. Жиго и Боккетти не капитаны по духу и решениям. Фернандо всегда ужасен в защите, если его оставляют одного в опорной зоне, как сегодня, и не стремится быть лидером во всем. Луис Адриано теряет интерес, с юности был таким, поэтому джокер.

Квинси Промес головой уже где-то в другом клубе, в других краях. Не отдали голландца по пиковой цене, не нашли вовремя замену – красавцы сидят между Федуном и Каррерой. Попов слаб физически и духом не сильный – никогда не быть ему вторым Тотти. Гениально играть стоя болгарин, который долго бегать не мастак, уже не научится. Рано требовать от Ломовицкого лидерских качеств и поздно считать, что Зобнин будет играть чисто, когда не хватает просто борьбы и движения для успехов.

Джикия травмирован, хотя скорее главный балагур, не лидер, поэтому когда «Спартак» повел 2:0 – судьба словно отдала должок за 35 испорченных подходов в первых двух матчах из 36, «красно-белые» приговорили себя сначала психологически, потом позиционно, а затем и физически, ведь третий раз подряд команда подустала. Для начала сезона обычное дело, для важного поединка ЛЧ – критическая проблема. Ведь закольцевали еще одним моральным поражением – пенальти. Выездная ничья 3:3 – приемлемый результат, поражение – всегда беда.

Взбесили ошибки гостей на флангах

Жиго и Боккетти тоже ничего не показали, но обратите внимание, когда будете смотреть поединки «Спартака» в этом сезоне, как будет меняться расстояние между Боккетти (любым левым центральным) и Комбаровым. Основой удачных действий ПАОКа на их правом фланге атаки стало полное неумение Дмитрия выбрать правильную дистанцию. Ещенко держался от Жиго на шаг дальше, его персональному оппоненту было сложнее нагнетать.

А Комбаров бывает полезен в атаке – ассисты собирает время от времени в РПЛ, но в обороне снова тот, на кого давят числом и легко проходят. ПАОК получал стандарты и подходы, и когда Зобнин неудачно выставил руку – пенальти был, глупо спорить, мяч попал в локоть полузащитнику, то Прийович получил идеальный шанс забить еще раз в квалификации Лиги чемпионов. Для «Спартака» после пропущенного мяча было важно перестроиться, прийти в себя и уйти на перерыв, ведя в счете.

Что же показали вместо этого? Обычный балаган в защите. Комбаров сотворил такое, что нет вариантов при оценке – сыграл хуже, чем обычный любитель. Также ужасно отработал в опорной зоне Зобнин. Повезло, что Роман удачно подключился к атаке и помог забить первый мяч, но где он был, когда уничтожали Комбарова? Промеса тоже можно пнуть – ленится обороняться, но это Зобнин не закрыл опорную зону и подход к прострелам, что при прострелах всегда критично важно. Вся защита провалилась, а еще при третьем голе элементарный эпизод не прочитали… Печально, но привычно!

Поведение греческих фанатов – свинство

Поскольку в Греции не было организованных фанатов «Спартака» и поклонники ПАОКа не нашли с кем подраться – влезли к журналистам и пытались их побить. Говорят, даже обокрали, технику отобрали. Дичь, за такое УЕФА должен строго наказать стадион ПАОКа, никаких еврокубков на несколько матчей. Когда служба безопасности спокойно пропускает хулиганов в закрытые части трибун – может произойти, что угодно. Любые оправдания не сработают, ведь закон нарушен. РФС, не спите, россиян бьют!

Решения проблем «Спартака» на поле нет

На шестьдесят пятой минуте Боккетти напомнил, почему не всегда в основе – подарил Пелкасу чистый выход один на один. Хорошо, что капитан ПАОКа простил «Спартак», пробив мимо. Давайте называть вещи своими именами. Ещенко слишком много лет, чтобы считать ставку на него на правом фланге правильной стратегически. Андрей – старательный, но на этом список его внушительных плюсов завершается.

О Комбарове как защитнике ничего хорошего и нового сказать нельзя, поскольку Дмитрий – оборонец уровня ФНЛ. И то вряд ли, поскольку в низших лигах не терпят тех, кто держать удар попросту не умеет, не желает и не пробует. Вот что Комбаров делал при третьем голе? Кого страховал за спиной Луиса Адриано, кого закрывал? Что сделал перед вторым голом? Что защитник низкого уровня столько лет делает в «Спартаке» в основе?

В РФС всегда заявляют, что лимит работает. Но самые «лимитные позиции» – фланги обороны, туда традиционно насовали своих за эти годы, считая, что менее важного амплуа нет. В сборной был немец Рауш, но травмировался. Без него не нашлось дублера Жиркову – формально остался Кудряшов, который в сборной центральный, но в любом составе не гений и ему не 20 лет. Лучшим крайним стал бразилец Фернандес.

Лимит работает? Работает – отчасти не дает «Спартаку» закупить качественных игроков в основу, ведь нужно собрать паспорта в РПЛ. При этом с клуба вину никто не снимает. Школа своя никого не выдает, деньги в пропасть бросают. Заявляют о переборе кадров, когда на флангах Ещенко и Комбаров. Причем у них в дублерах Петкович и Джикия (центрбек Георгий играл на фланге в Ливерпуле, счет помните), а пропускает команда обычно по количеству на уровне середняка или аутсайдера.

В прошлом сезоне в РПЛ заняли по пропущенным мячам 11-е место из 16-ти, сейчас сдались ПАОКу. Даже двух голов в чужие ворота не хватило. Комбаров и компания ошибаются, такие глупые матчи – их вина. Но Дмитрий не заиграет в защите мощно, не умеет. Значит, вопросы к тем, кто формирует трансферную политику, а в «Спартаке» это не тренер. Какая к чертям тактика, если у команды столько средних игроков? Летом 2018-го ничего не поменялось, разве что Зобнин начал еще больше бегать, а Промес – еще меньше.

«Красно-белые» не работают на усиление

У «Спартака» хватает ребят для условно успешной игры в РПЛ. Хотя скорее за счет новой финансовой реальности и отъезда чемпионов из других команд. Но своей трансферной политикой убивают. Не зарабатывают продажами. Не слушают тренеров, формируя заявку. Клуб сам ставит крест на мечтах фанатов о переходе на другой уровень - стабильных чемпионов по игре и классу. Когда Ещенко не может удержать единственного, кого нужно удержать, то требовать от «Спартака» побед против ПАОКа и следующего соперника будет трудно.

Пусть Каррере и команде повезет дома, пусть идут дальше, но и совесть надо иметь – «Спартаком» управляют примерно так, как команда играет в защите. Или как проводит трансферную политику. Годами одна картина, даже со стороны наперед ставишь правильные диагнозы. Не потому, что Ванга, а потому, что все очевидно. Про «Спартак» можно напеть строчку из древней песенки: «Чудаки вы, чудаки». Только на ковре-вертолете летели сегодня греки, задевая небо головой. А «красно-белых» могут шмякнуть лицом оземь, если дома не хватит совести сыграть в футбол вместо показанного безобразия.

Предупреждали, что ПАОК сильнее, чем хотелось бы? Предупреждали. Говорили, что это тоже дикая команда, похожая по своему бардаку на «Спартак»? Говорили. Ошибки москвичей были понятны Каррере и футболистам после двух туров РПЛ? Снова утвердительный ответ. Пусть глобально проблема в клубе, но локально это провал конкретных игроков. Проще говоря, виноваты все по-своему. Обидно и досадно болельщикам московского клуба, ведь даже случайный гость в ЛЧ знает: ведешь 2:0 в гостях – играй осторожно, не вжимайся в свои ворота, контратакуй, и получишь выездную победу.

Счет легко мог быть 1:3 в пользу «Спартака», если бы ушли на перерыв при 1:2. Это было бы в стиле взрослых по подходу и зрелых, ответственных футболистов. Впрочем, независимо от результатов матчей квалификации, если в «Спартаке» не пересмотрят отношение к отдельным личностям, которые с годами становятся в защите только хуже – не ждите ничего хорошего. Неужели вы думаете, что те, кто не могут обыграть «Марибор» и «Тосно», вдруг порвут «Бенфику» или «Фенербахче»? Все ошибки клуба, команды, отдельных персоналий изучены, но их никто годами не исправляет. «Спартак» такой «Спартак».