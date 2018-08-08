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Голы, промахи и ограбление. Безумный выезд «Спартака»

08 августа 2018, 23:07

Демон «Спартака» выбрался наружу – опозорились в защите. Греки делали все, чтобы уступить российской команде, но футболисты москвичей разозлили «Соккер.ру».

«Спартаку» не хватило лидера на поле

Нет, не Глушакова – и проблемы с шеей, и наработал на лавку, из-за него возникали огромные тактические проблемы и дисбаланс. Вратарь у команды молодой, ему самому нянька нужна. В обороне лидера нет, зато есть Ещенко и Комбаров – о них ниже. Жиго и Боккетти не капитаны по духу и решениям. Фернандо всегда ужасен в защите, если его оставляют одного в опорной зоне, как сегодня, и не стремится быть лидером во всем. Луис Адриано теряет интерес, с юности был таким, поэтому джокер.

Квинси Промес головой уже где-то в другом клубе, в других краях. Не отдали голландца по пиковой цене, не нашли вовремя замену – красавцы сидят между Федуном и Каррерой. Попов слаб физически и духом не сильный – никогда не быть ему вторым Тотти. Гениально играть стоя болгарин, который долго бегать не мастак, уже не научится. Рано требовать от Ломовицкого лидерских качеств и поздно считать, что Зобнин будет играть чисто, когда не хватает просто борьбы и движения для успехов.

Джикия травмирован, хотя скорее главный балагур, не лидер, поэтому когда «Спартак» повел 2:0 – судьба словно отдала должок за 35 испорченных подходов в первых двух матчах из 36, «красно-белые» приговорили себя сначала психологически, потом позиционно, а затем и физически, ведь третий раз подряд команда подустала. Для начала сезона обычное дело, для важного поединка ЛЧ – критическая проблема. Ведь закольцевали еще одним моральным поражением – пенальти. Выездная ничья 3:3 – приемлемый результат, поражение – всегда беда.

Взбесили ошибки гостей на флангах

Жиго и Боккетти тоже ничего не показали, но обратите внимание, когда будете смотреть поединки «Спартака» в этом сезоне, как будет меняться расстояние между Боккетти (любым левым центральным) и Комбаровым. Основой удачных действий ПАОКа на их правом фланге атаки стало полное неумение Дмитрия выбрать правильную дистанцию. Ещенко держался от Жиго на шаг дальше, его персональному оппоненту было сложнее нагнетать.

А Комбаров бывает полезен в атаке – ассисты собирает время от времени в РПЛ, но в обороне снова тот, на кого давят числом и легко проходят. ПАОК получал стандарты и подходы, и когда Зобнин неудачно выставил руку – пенальти был, глупо спорить, мяч попал в локоть полузащитнику, то Прийович получил идеальный шанс забить еще раз в квалификации Лиги чемпионов. Для «Спартака» после пропущенного мяча было важно перестроиться, прийти в себя и уйти на перерыв, ведя в счете.

Что же показали вместо этого? Обычный балаган в защите. Комбаров сотворил такое, что нет вариантов при оценке – сыграл хуже, чем обычный любитель. Также ужасно отработал в опорной зоне Зобнин. Повезло, что Роман удачно подключился к атаке и помог забить первый мяч, но где он был, когда уничтожали Комбарова? Промеса тоже можно пнуть – ленится обороняться, но это Зобнин не закрыл опорную зону и подход к прострелам, что при прострелах всегда критично важно. Вся защита провалилась, а еще при третьем голе элементарный эпизод не прочитали… Печально, но привычно!

Поведение греческих фанатов – свинство

Поскольку в Греции не было организованных фанатов «Спартака» и поклонники ПАОКа не нашли с кем подраться – влезли к журналистам и пытались их побить. Говорят, даже обокрали, технику отобрали. Дичь, за такое УЕФА должен строго наказать стадион ПАОКа, никаких еврокубков на несколько матчей. Когда служба безопасности спокойно пропускает хулиганов в закрытые части трибун – может произойти, что угодно. Любые оправдания не сработают, ведь закон нарушен. РФС, не спите, россиян бьют!

Решения проблем «Спартака» на поле нет

На шестьдесят пятой минуте Боккетти напомнил, почему не всегда в основе – подарил Пелкасу чистый выход один на один. Хорошо, что капитан ПАОКа простил «Спартак», пробив мимо. Давайте называть вещи своими именами. Ещенко слишком много лет, чтобы считать ставку на него на правом фланге правильной стратегически. Андрей – старательный, но на этом список его внушительных плюсов завершается.

О Комбарове как защитнике ничего хорошего и нового сказать нельзя, поскольку Дмитрий – оборонец уровня ФНЛ. И то вряд ли, поскольку в низших лигах не терпят тех, кто держать удар попросту не умеет, не желает и не пробует. Вот что Комбаров делал при третьем голе? Кого страховал за спиной Луиса Адриано, кого закрывал? Что сделал перед вторым голом? Что защитник низкого уровня столько лет делает в «Спартаке» в основе?

В РФС всегда заявляют, что лимит работает. Но самые «лимитные позиции» – фланги обороны, туда традиционно насовали своих за эти годы, считая, что менее важного амплуа нет. В сборной был немец Рауш, но травмировался. Без него не нашлось дублера Жиркову – формально остался Кудряшов, который в сборной центральный, но в любом составе не гений и ему не 20 лет. Лучшим крайним стал бразилец Фернандес.

Лимит работает? Работает – отчасти не дает «Спартаку» закупить качественных игроков в основу, ведь нужно собрать паспорта в РПЛ. При этом с клуба вину никто не снимает. Школа своя никого не выдает, деньги в пропасть бросают. Заявляют о переборе кадров, когда на флангах Ещенко и Комбаров. Причем у них в дублерах Петкович и Джикия (центрбек Георгий играл на фланге в Ливерпуле, счет помните), а пропускает команда обычно по количеству на уровне середняка или аутсайдера.

В прошлом сезоне в РПЛ заняли по пропущенным мячам 11-е место из 16-ти, сейчас сдались ПАОКу. Даже двух голов в чужие ворота не хватило. Комбаров и компания ошибаются, такие глупые матчи – их вина. Но Дмитрий не заиграет в защите мощно, не умеет. Значит, вопросы к тем, кто формирует трансферную политику, а в «Спартаке» это не тренер. Какая к чертям тактика, если у команды столько средних игроков? Летом 2018-го ничего не поменялось, разве что Зобнин начал еще больше бегать, а Промес – еще меньше.

«Красно-белые» не работают на усиление

У «Спартака» хватает ребят для условно успешной игры в РПЛ. Хотя скорее за счет новой финансовой реальности и отъезда чемпионов из других команд. Но своей трансферной политикой убивают. Не зарабатывают продажами. Не слушают тренеров, формируя заявку. Клуб сам ставит крест на мечтах фанатов о переходе на другой уровень - стабильных чемпионов по игре и классу. Когда Ещенко не может удержать единственного, кого нужно удержать, то требовать от «Спартака» побед против ПАОКа и следующего соперника будет трудно.

Пусть Каррере и команде повезет дома, пусть идут дальше, но и совесть надо иметь – «Спартаком» управляют примерно так, как команда играет в защите. Или как проводит трансферную политику. Годами одна картина, даже со стороны наперед ставишь правильные диагнозы. Не потому, что Ванга, а потому, что все очевидно. Про «Спартак» можно напеть строчку из древней песенки: «Чудаки вы, чудаки». Только на ковре-вертолете летели сегодня греки, задевая небо головой. А «красно-белых» могут шмякнуть лицом оземь, если дома не хватит совести сыграть в футбол вместо показанного безобразия.

Предупреждали, что ПАОК сильнее, чем хотелось бы? Предупреждали. Говорили, что это тоже дикая команда, похожая по своему бардаку на «Спартак»? Говорили. Ошибки москвичей были понятны Каррере и футболистам после двух туров РПЛ? Снова утвердительный ответ. Пусть глобально проблема в клубе, но локально это провал конкретных игроков. Проще говоря, виноваты все по-своему. Обидно и досадно болельщикам московского клуба, ведь даже случайный гость в ЛЧ знает: ведешь 2:0 в гостях – играй осторожно, не вжимайся в свои ворота, контратакуй, и получишь выездную победу.

Счет легко мог быть 1:3 в пользу «Спартака», если бы ушли на перерыв при 1:2. Это было бы в стиле взрослых по подходу и зрелых, ответственных футболистов. Впрочем, независимо от результатов матчей квалификации, если в «Спартаке» не пересмотрят отношение к отдельным личностям, которые с годами становятся в защите только хуже – не ждите ничего хорошего. Неужели вы думаете, что те, кто не могут обыграть «Марибор» и «Тосно», вдруг порвут «Бенфику» или «Фенербахче»? Все ошибки клуба, команды, отдельных персоналий изучены, но их никто годами не исправляет. «Спартак» такой «Спартак».

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Bolshoy
Bolshoy
10 августа в 11:22
MALOVAR:
я эксперт,но чтобы весь стадион прыгал стоя и пел ,чтобы стычки и жесткая борьба в каждом моменте ,две пены,камбэк,ошибки защитников и вратарей,упущенные моменты,пять мячей.... ты еще стоишь?)))
Я валяюсь от таких комментов)))))))))))))))))
П.Пар
П.Пар
10 августа в 00:25
Обидно за команду! По такой игре полкоманды разогнать нужно. А особенно Комбарова и Зелуиша, у которого понтов до хрена, а в ворота попасть - огромная проблема. Да и Промес в последнее время играет на от***бись
Leningrad 84
Leningrad 84
09 августа в 18:17
Горин абсолютно прав - "позор и балаган"...
Fleischjager
Fleischjager
09 августа в 17:31
опять юбеляшки обо77ались
Расул Манаев
Расул Манаев
09 августа в 16:18
За собой следи)))
blitz
blitz
09 августа в 12:15
Roger Young:
Как и говорил игры нет и не было. Полное дно и убожество. Сразу виден уровень при первой настоящей проверке.
Это еще не настоящая проверка, Рейнгольд назвал ПАОК - деревенской командой.
mugik1973
mugik1973
09 августа в 11:33
Я до игры писал что Спартак проиграет и это сбылось.
Комбаров и раньше не фантан был, а сейчас вообще сдулся
MALOVAR
MALOVAR
09 августа в 11:32
я эксперт,но чтобы весь стадион прыгал стоя и пел ,чтобы стычки и жесткая борьба в каждом моменте ,две пены,камбэк,ошибки защитников и вратарей,упущенные моменты,пять мячей.... ты еще стоишь?)))
MALOVAR
MALOVAR
09 августа в 11:29
а приятно,слышь,какими матчами ты кроешь рядовую игру Спартаку,эка зацепило тебя)) яж говорю матч был интереснее ,ну 70%. всех матчей чемпа точно,а уж по поддержке...
1-0?))))) 3 Зениту,3 армии,4 Краснодару,2 Локо в равных составах ,пиши еще))
Bolshoy
Bolshoy
09 августа в 11:25
MALOVAR:
Одно точно,что этот матч гораздо интереснее безликих матчей ЧМ
"Одно точно , что этот матч гораздо интереснее безликих матчей ЧМ" Я все больше убеждаюсь, что вы эксперт ещё тот!)))) Или пробухали весь ЧМ 18)))))
БАНКА СВИНЯТИНЫ ДЛЯ ЗЗОПНИНА
БАНКА СВИНЯТИНЫ ДЛЯ ЗЗОПНИНА
09 августа в 11:24
Особенно Франция-Хорватия, Франция-Аргентина, Португалия-Испания унылые были матчи!
Не говоря уже о том, что в позапрошлом сезоне любимым счётом спартака было именно 1-0!!!
АХ-ХА-ХА-ХА-ХА
MALOVAR
MALOVAR
09 августа в 11:13
аргументируй,или язычок проглотил?)))
вчера была страсть ,а не 1-0 как на забиваке
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
09 августа в 10:47
Никогда не думал, что поддержу когда-нибудь Горина, но здесь он ПРАВ во всём.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
09 августа в 10:36
Очередной пьяный бред от расстроенного пятачка!!Меньше пить надо!!
Dinamovets1927
Dinamovets1927
09 августа в 10:32
Как говорят в Одессе:Полные адиёты за четыре ряда!!
борька
борька
09 августа в 10:21
Это футбол, он дик по своей натуре, Тактики,техника,планы тренеров, уровень игроков, все это туфта.
В футбол играют Дикари! Хамы , наглые, дубовые всегда побеждают

Но нужно быть физически и духом сильным! Иначе , ты не дикарь!
Фата лист
Фата лист
09 августа в 10:17
Матч провалили Комбаров и Максименко, сыграли очень слабо Фернандо и Зобнин.
Jum13
Jum13
09 августа в 10:14
Roger Young:
Как и говорил игры нет и не было. Полное дно и убожество. Сразу виден уровень при первой настоящей проверке.
Говорят спартак-то - пичинён!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
09 августа в 10:11
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, ИМХО, НЕ ОТРАЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ МАТЧА.

НАДО ТАК:

ДЕШЕВЫЕ ПОНТЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ЗУЛУСЫ И ЗАСЛУЖЕННОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ. ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОРНЫЙ СЛИВ СПАРТАКА.
Roger Young
Roger Young
09 августа в 09:50
Как и говорил игры нет и не было. Полное дно и убожество.

Сразу виден уровень при первой настоящей проверке.
MALOVAR
MALOVAR
09 августа в 09:37
не волнуйся,в о ветке паокнем их ,как и зеньку))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
09 августа в 09:37
Риелтор с берегов Невы:
Собрался я как то ставку сделать на результат матча, а умный человек мне посоветовал месячишко прогнозы на бумажку записывать. И если большинство совпадёт..... . Так вот не совпало большинство. Зато два вывода: неприятный - ничего то я футболе не понимаю. А приятный эффект, я ещё ни копейки не проиграл. Планетарно же чувствую я в спартаке нерешенные проблемы, которые приводят к печальным рекордам.
ну почему, ставки делать можно, только не на свою команду )
MALOVAR
MALOVAR
09 августа в 09:36
Одно точно,что этот матч гораздо интереснее безликих матчей ЧМ
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
09 августа в 09:30
Правдин Семён:
Согласен с оценкой Горина.Спартак играл как дно,чудом повезло забить дважды. Надежда есть.Особенно на родной стадион,где красно-белая рать покажет грекам ,как нужно болеть и прижмет их к газону.
У меня не надежда, уверенность что спартак дальше пройдёт. Только дно не спрячешь, вылезет в другом месте. В спартаке не решённые системные проблемы, поэтому позорные пролёты запрограмированы. И в спартаке их не решают.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
09 августа в 09:23
Рыжая Борода:
Совершенно верно! Потому как я русский челлвек, следовательно мыслю в общепланетарном масштабе, иначе все скучно...
Собрался я как то ставку сделать на результат матча, а умный человек мне посоветовал месячишко прогнозы на бумажку записывать. И если большинство совпадёт..... . Так вот не совпало большинство. Зато два вывода: неприятный - ничего то я футболе не понимаю. А приятный эффект, я ещё ни копейки не проиграл.
Планетарно же чувствую я в спартаке нерешенные проблемы, которые приводят к печальным рекордам.
Jum13
Jum13
09 августа в 09:23
Надо отметить и Зобнина, феноменально работающего руками в своей штрафной. И Фернандо, который как подкошенный падает у чужой штрафной если к нему подбегает соперник. И Зе Луиша, который понял наконец. что забить он сможет лишь занеся мяч руками в ворота - к сожалению судья не оценил этого благородного порыва. Но Федун может быть доволен - трансферная стоимость Свинси выросла минимум в 5 раз!!!
Интересно будет посмотреть на красно-белых бегунов с мячом в ответном матче!
пелеvin
пелеvin
09 августа в 09:22
...все закономерно...тарасовка продолжает Родину "прославлять" )))
ЕдИт КрЫшА
ЕдИт КрЫшА
09 августа в 09:21
Паок приспособился к Спартаку. В ответе закроется и на контратаках накидает.
Правдин Семён
Правдин Семён
09 августа в 09:01
Согласен с оценкой Горина.Спартак играл как дно,чудом повезло забить дважды. Надежда есть.Особенно на родной стадион,где красно-белая рать покажет грекам ,как нужно болеть и прижмет их к газону.
D.vil
D.vil
09 августа в 08:35
Спартак попал в просак!(
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