Ставка на Лигу чемпионов. Каррера против «Спартака»

14 августа 2018, 18:34

Потенциал у команды есть, но могут ли футболисты москвичей пройти греков и следующего соперника в ЛЧ ? На «Соккер.ру» - о важности сопротивления привычкам.

«Спартаку» нельзя откатываться в ЛЕ , этот турнир не меняет российские клубы. Каррере, чтобы его команда сыграла в групповом этапе ЛЧ и в этом сезоне, и в следующем, но уже без квалификации – а если судить по состоянию конкурентов, мечты сбудутся, необходимо устроить войну с клубом. И победить во всех боях силой мыслей.

«Спартак» всегда представлял собой больше, чем клуб. Но всегда там хватало мест для педагогов. Они ведь как дети. И играют как дети, и решения принимают. Каррера должен быть взрослым, поэтому есть шаги против обычных привычек «Спартака», без которых Массимо надолго в Москве не задержится. И некоторые скрепы надо разогнуть уже сегодня.

Поддержка голкипера – правильный шаг

Любимая игра ветеранов «Спартака» - найти себе жертву в составе. «Не тяне-е-е-е-т». Вот и Каррере точно предлагали вернуть в основу Реброва. Но это глупый заход. Селихов – основной страж галактики, восстанавливается после травмы. А возрастной Артем был в обойме, ошибался, когда подменял Александра. И если в тренерском штабе решили, что Максименко – лучший вратарь «Спартака» здесь и сейчас, то надо его поддерживать. Нельзя относиться к молодым талантам, как раньше к Митрюшкину.

Умей «красно-белые» работать с воспитанниками, даже голкипер «Сьона» мог сейчас быть спартаковским Акинфеевым много лет, с пеленок в основе. Но у «красно-белых» чаще пробивается поведение орла с печенью Прометея. Клевать, клевать каждый день и насмехаться. Фанаты соперников помогают, но ляп вратаря в Греции не значит, что Каррера должен согласиться с крикливым сектором толпы. Оставив Максименко в основе на «Анжи», тренер не проявил слабость. Ведь что это за главный, если даже своим ставкам не доверяет?

Рассказов – хорошо, но слишком мало

Чтобы «Спартак» заходил в ЛЧ стабильно, Каррера должен настоять на покупке крайнего защитника. Игрок на фланг – существует в мире парочка универсалов, умеющих работать на обоих краях пропасти, нужен в любом случае. Даже если доверять строго Ещенко и Комбарову, надо помнить, что не молодеют. Андрею в следующем феврале стукнет 35 лет, ветеран из ветеранов. Дмитрий моложе, но в защите играет еще хуже.

Зачем в команде Петкович, если очевидно, что серб не сработает сильнее, чем названые люди? А вот Рассказов – это хорошо, даже если Николай допустит ошибки. Ему всего двадцать лет, вправду молодой и талантливый, а не «молодой и талантливый» по меркам лимитной эпохи. И хорошо, если крайний защитник закрепится на одном из флангов в этом сезоне. Хотя в идеале надо думать о двух. На одного новичка у клуба хватит денег, и этим человеком должен стать иностранный фланговый защитник. Если Каррера прогнется в этом вопросе – ему же будет хуже.

Необходима новая гибкая полузащита

Не столько по именам новая, а по функциям. У Фернандо лучший первый пас в «Спартаке». Но бразилец не закрывал опорную зону в прошлом сезоне наглухо, когда к его манере игры привыкли соперники. И продолжает проваливаться, когда надо сыграть на силу. Ведь Фернандо от природы толстяк, но не по примеру соотечественника Роналдо. Загремевший с пневмонией в больницу Феномен толстый не от лени, а от проблем со здоровьем – именно так, но даже когда играл с лишним весом, то несся полем породисто и соперники отлетали.

Фернандо сейчас без лишнего жира, не форвард, не быстрый, не такой сильный, как легендарный нападающий, поэтому ему нужны телохранители. Иногда опорник не Вернблум, а Пирло. Поэтому Зобнина используют по всему полю, словно Роман должен успеть всюду. Но ведь не успевает. «Спартак» раскусили, поскольку их чемпионский почерк невозможно было повторить. Нельзя выигрывать 1:0 так часто. Сложно забивать столько важных мячей дальними ударами.

А с обороной «красно-белых» сезон с малым количеством пропущенным воспринимается как чудо. Чудо сложно копировать. А вот если придираться, то все идеи Пилипчука, Карреры и Рианчо за полтора года после титула не сработали до конца. Именно поэтому, даже если Еременко прибыл по велению Федуна – Каррера именно так хитро обставил резонансное подписание, Романа надо внедрить в схему. И Глушакова подстроить, и о Ханни не забывать, и о Попове, раз он появлялся в полузащите. «Спартак» должен быть вариативным.

Каррере нужны сторонники на трибунах

Миссимо интересно работать в «Спартаке», но сложно. Если в его любимом «Ювентусе» руководство и клуб за тренера, то в Москве все иначе. Каррера ищет белую полосу. А руководство принципиально убрало ее с футболок, чтобы показать, кто в доме хозяин – не болельщики. Но Массимо хитрее, чем кажется. Он красиво спихнул ответственность за Еременко на Федуна – шикарный политический ход, а Глушакова то макает в это самое, то оставляет капитаном – мотивирует Дениса.

Удивляет лишь эгоистическое отношение к попыткам Карреры выжить вместе с командой. Больше года не улыбающийся директор и парочка человек из Совета директоров ведут открытую кампанию «Выжить тренера». Намеками, проваленными трансферами, интервью идут к тому, чтобы спартаковские болельщики – а они обожают находить тех, кому можно посвистеть, настроились против человека, который принес команде титул не потому, что великий тренер – к Каррере есть обстоятельные претензии, а скорее благодаря адекватности.

«Спартак» в 21 веке всегда настроен на саморазрушение. Клуб испепелял каждого, кто шел против губительной привычки все испоганить. Сейчас обреченным назначен Каррера. Но если он второй раз докажет, что знает, как поступить в ситуации, когда все вокруг тлеет, а не горит – у «Спартака» нет искры в игре, хотя есть много наломанных дров, то Массимо будет главным тренером команды 21 века. Они словно ждали, чтобы пришел мало кому известный итальянец и перечил им с позиции силы.

Массимо обещали судить по итогам сезона, но нет ничего более постоянного, чем непостоянство Федуна. Если «Спартак» упадет больно и показательно на старте – Карреру турнут. Снова найдут какого-то спартаковца («Парфенов не хуже» и далее по тексту), рискуя поставить крест на попытке показывать характер чаще, чем раз в пятнадцать лет. Когда эта команда собрана, когда старается и оглядывается, то неплоха, даже хороша. Но против «Марибора» и вылет от «Тосно» показывают – упустили момент после чемпионства. И вот поэтому, раз на еще более высокий уровень не перешли, Каррере важно, чтобы за него была публика. Хотя бы народ должен быть за адекватность.

Без Лиги чемпионов сложно развиваться

Можно обыграть все «Рубины» России в один мяч после единственного точного удара, но если ты перестал быть клубом уровня Лиги чемпионов – даже минские динамовцы это почувствуют и обуют. «Спартак» влетал АЕКу совсем недавно, но лимит на поражения от клубов-аббревиатур сегодня нужно объявить исчерпанным. Команде прямо сейчас остро нужно и пройти ПАОК , и одолеть более сложного соперника – «Фенербахче» или «Бенфику».

Стиль «Спартака» подразумевает атаки ради атак. Хотя в по-настоящему сложных матчах они всегда играют, как дома с «Ливерпулем» - стараясь отбиться, не пропустить ни разу и поймать ошибку соперника. Получается не всегда, но если Родионов не включится в пользу Карреры с точечным усилением, то до конца сезона «Спартак» вернется в состояние до чемпионства – а это два шестых места подряд и одно пятое. А нового тренера назначат такого, что у коллектива будет один путь – в пропасть.

Критически важный момент. В «Спартаке» в кои веки должны найтись те, кто не ищет крайних, а поддерживает оступившихся. Касается как голкиперов и защитников, так и тренера, ведь Каррера пока игру не поставил. Сегодня от Массимо и команды требуется чистая победа над Луческу, ведь потенциал у «Спартака» есть. И хотя игровых шероховатостей хватает – а у кого их нет в этом странном нового сезоне, пожалуй, только «Ростов» показал похожую готовность к сезону, как «красно-белые».