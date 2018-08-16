Влашич усилит ЦСКА. Грамотный трансфер «армейцев»

16 августа 2018, 10:00

Москвичи на год забрали у «Эвертона» таланта из Хорватии, и даже если вы не знаете Николу – слышали о главной звезде в его семье. «Соккер.ру» рассказывает о хавбеке и его карьере.

Брат дочери маминой подруги

У новичка ЦСКА интересная семья. И упомянуть ее главную звезду важно, чтобы понимать психологию и методы воспитания арендованного у «Эвертона» хавбека. Проблемой молодых футболистов в России является мотивация. Насыпали денег, дали лимитное место в основе – прощай футбол. А Влашич всегда будет мечтать стать лучше и выйти из тени. Не Месси, как Неймар, а сестры. Бланке было одиннадцать, уже подумывала о спортивной карьере – папа и мама были профессиональными атлетами, когда к двум младшим братьям, Марину и Луке, присоединился третий – Никола.

Разница между крайними детьми была огромной, так что высокая девушка играла с малышом и помогала его вырастить, пускай виделись с годами все реже, ведь Влашич постоянно куда-то летала на соревнования. Бланка, красиво названная в честь знаменитого марокканского города Касабланка, выросла в чемпионку – в 2000 году выиграла первый чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в высоту, когда Николе было всего три года. А через семь лет десятилетний мальчик праздновал вместе с семьей взрослое чемпионство Бланки Влашич.

Никола рос в семье спортивной звезды. Пусть в 2008-м в Пекине Бланка стала лишь второй на Олимпиаде, скоро прыгнула 2.08 на открытом воздухе. Одного сантиметра не хватило для повторения мирового рекорда 1987 года. Не удивляйтесь, если увидите старательную игру Влашича, ведь он потомственный спортсмен. Папа-десятиборец тренировал Бланку, мама Венера играла в баскетбол и занималась лыжными гонками, а старший брат Марин стал гандболистом. Но все парни в семье Влашич словно братья дочери маминой подруги.

Бланка – главная суперзвезда, ее узнают поклонники спорта по всему миру. Она остается одним из спортивных символов Хорватии. Но так получилось, что бывший десятиборец-рекордсмен Йошко и баскетболистка Венера смогли создать сразу троих спортсменов, и отец считает младшего сына тоже очень талантливым. Учитывая, как он его всегда хвалит, история знакомая. Отец Йошко не смог стать футболистом, а мечтал, и видит в сыне исполнителя нереализованных желаний. Как говорится, «отец тоже мать». Есть «мамины сынки», а здесь «папин сынок» - Николу, как младшего в семье, всегда поддерживали и хвалили.

В основе «Хайдука» с пеленок

«Влашич, Влашич... А ты не родственник Бланки?» - таким вопросом в маленькой Хорватии, с населением меньше, чем в Санкт-Петербурге, доставали Николу соперники, когда тот оказался в школе «Хайдука». Ведь в Сплите Бланка была городской звездой. Конечно, многие и без вопросов знали, что парень из известной спортивной семьи, сестра – многократная чемпионка мира, папа стал работать на «Хайдук» и помогать клубу с физической подготовкой. Но Никола привык к требованиям и старался показать себя, чтобы гордились не только достижениями прыгуньи в высоту.

Младший Влашич с двенадцати лет играл за «Хайдук», а через четыре года дебютировал в первой команде. Причем стал самым юным в истории клуба автором гола в еврокубках – забил в шестнадцать. Хорваты стараются ставить в основы игроков очень рано, чтобы потом с выгодой расстаться, поэтому в июле 2014-го – в 16 лет и 10 месяцев, Влашич сыграл в чемпионате. А через месяц после семнадцатого дня рождения в том же году забил первый гол в лиге в ворота «Задара» - команды, где воспитывали Модрича. Его сразу записали в список самых талантливых, сразу начали вспоминать, кто еще рос в клубе-сопернике загребского «Динамо».

За «Хайдук» в разные годы играли Асанович, Крижанац, Калинич и Стринич, а теперь появился еще один заметный парень. Трех сезонов в родном клубе хватило, чтобы Николу заметили и отметили. Действовал не очень результативно, не отдавал аномальное количество голевых передач, но скауты из Англии за ним присматривали. Видели, что девятнадцатилетний игрок умеет многое. Разузнали о методах воспитания – спортивная дисциплина точно была. Знаний хватило «Эвертону», чтобы в конце прошлого лета выложить за юного хавбека 10 млн фунтов. Куман видел игрока «Хайдука» против своей команды в Лиге Европы и сразу скомандовал – покупаем.

Короткое приключение в Ливерпуле

Изначально было понятно, что шансы Влашича на стабильную основу «ирисок» были низкими. Хотя Рональд ему доверял. Но голландца быстро уволили, и хорват оказался на скамейке. Приехал в АПЛ попробовать себя и повзрослеть, отрастил бороду, но подружился с местом на скамейке. «Эвертон» играл не очень ярко, и самое глупое, что можно сделать, рассказывая о Влашиче – оценивать его по цифрам в АПЛ и Лиге Европы. Да, всего 74 % точных передач, 0 голов, 0 ассистов в лиге. 83 % точных пасов в еврокубках, 2 гола и 1 пас.

Но надо видеть матчи, чтобы понять – Влашич в «Эвертоне» использовался как «сын полка». Был приказ играть примитивно. Принял мяч, закрыл корпусом – отдал взрослым дядям. Правша на правом фланге, половину игры спиной к чужим воротам. Видел защитника – пытался обыграть, в основном неудачно, всего по одной обводке за игру в среднем, хотя попыток было больше. Сыграл 7 раз в основе в АПЛ , 5 раз вышел на замену, в сумме всего 577 минут (6.4 полных матча).

В Англии хорват слишком увлекся тем, чтобы сойти за местного. Влашич играл так, словно он молодой Джо Коул, лишенный импровизации и пространства. Ганчаренко надо выбить из парня «бей-беги» имени Эллардайса. Ведь в Хорватии работал намного тоньше и наглее. И предложение ЦСКА выгодно Влашичу, поскольку новый наставник Марку Силва не видит его основным игроком. Но при этом в ливерпульский клуб может зайти Усманов. Не исключено, что это сделка на уровне людей, зарабатывающих в России. Гинеру одолжили талантливого хорвата на год, а Влашич получит шесть матчей в Лиге чемпионов.

Разнообразит атаку «армейцев»

Ганчаренко не купил человека, который будет смотреть на него сверху вниз. Если Бланка вымахала до 193 сантиметров, то Никола заметно ниже – 178. Но для атакующего хавбека рост не так важен, как для вратаря. Зато важно, что отец футболиста уже использовал хитрую уловку – заявил, что сын может остаться в ЦСКА и после аренды и засыпал комплиментами «армейцев». Влашичи понимают, насколько важно после скомканной попытки в АПЛ показать футбол уровня ЛЧ .

Влашич – сыроватый игрок, у него могут быть проблемы с адаптацией в чемпионате, где половина команд не идут в атаку принципиально. С другой стороны, парень не боится борьбы. Еще не умел читать, а его папа уже тренировал с ним рывки, технику бега и так далее. Часто видите, как с учащимися детских садов такое вытворяют? Не на фотографиях с пятилетними китайскими гимнастами, а в центре Европы. Тренеры атлетов часто одержимы результатом и качеством подготовки, иначе их подопечные не становились бы лучшими на планете.

Поэтому Никола всегда будет в идеальной форме и вряд ли начнет капризничать. С пеленок привык, что ему отдает приказы строгий тренер, поэтому дисциплина должна быть на высоте. Как и скорость – Влашич не быстрый, но взрывной. Огромный плюс для вялой команды молодых людей, ведь силового и думающего футболиста ЦСКА не хватает. Это не Тошич, не Лав, не Хонда и не Еременко. Нечто среднее – когда говорим об игре всех перечисленных именно на позиции «под нападающим», но при этом с налетом Ивицы Олича. Позиция у Влашича другая - хавбек, а темперамент похожий.

Никола спокойно может зайти на фланг, как Тошич. Не играет между линиями полузащиты и атаки, специально добираясь до позиции центрального форварда, как делал Муса. Но может занять любой из флангов. Или же оказаться по центру под форвардом – отец Влашича отмечал желание Ганчаренко выбрать для новичка идеальную позицию. Что в игре Влашича однозначно импонирует – быстро принимает решения, чего даже главным звездам атаки в РПЛ на старте этого сезона не хватает. Для двадцати лет он взрослый, должен пригодиться.