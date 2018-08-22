И Анри туда же. Победители ЧМ-1998 на тренерской стезе

вчера, 17:13

Тьерри Анри готов начать самостоятельную тренерскую карьеру, а «Соккер.ру» напоминает, что его товарищи по сборной Франции образца 1998 года уже добились серьезных успехов.

Сборная Франции стыка веков, выигравшая чемпионат мира и чемпионат Европы, оказалась еще и кладезем тренерских талантов. Из 22-х футболистов, вошедших в заявку на домашний для «трехцветных» мундиаль двадцатилетней давности, половина состава попробовала себя в роли тренеров на том или ином уровне. В этом году двое из них оказались победителями самых престижных турниров планеты – чемпионата мира и Лиги чемпионов.

Не стали тренерами (12 чемпионов)

Вратарь Фабьен Бартез.

Защитники Венсан Кандела, Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лилиан Тюрам.

Полузащитники Робер Пирес, Бернар Диомед, Эммануэль Пети, Кристиан Карамбё.

Нападающие Юрий Джоркаефф, Кристоф Дюгарри и Давид Трезеге.

У этих ребят другие увлечения, кто-то работает на телевидении, как Лизаразю, Трезеге и Пирес относительно недавно повесили бутсы на гвоздь и заявляют об отсутствии тренерских амбиций, у умного дяденьки с учеными степенями Тюрама есть дела поважнее, а Бартез увлекся автогонками. В общем, вряд ли кто-то еще одумается и решит стать футбольным тренером. Кто хотел – уже попробовал и бросил, либо закрепился в новой профессии.

Баловство (4 чемпиона)

Вратарь Бернар Лама. Чемпион мира, Европы и обладатель различных французских титулов в составе ПСЖ после завершения футбольной карьеры много времени провел в Африке. Работал в Сенегале, затем в Кении служил селекционером сборной, которую в 2006 году возглавил на несколько встреч. Этим опыт тренерской работы Бернара и ограничивается.

Вратарь Лионель Шарбоннье. На счету этого чемпиона мира всего лишь один матч за национальную сборную Франции. В качестве тренера работал с любительскими французскими клубами «Пуатье» и «Санс», а затем вывел молодежную сборную Таити на чемпионат мира впервые в ее истории. Следующей остановкой стала Индонезия, потом малоизвестный клуб «Блейк» из Бельгии, а в сезоне 2014/2015 Шарбоннье встал у руля клуба «Истр», который выступал в Лиге 3 и благополучно вылетел в Любительский чемпионат Франции. Впрочем, дело не столько в неудачной работе Лионеля, как в отсутствии внятных финансовых опор.

Защитник Франк Лебёф. После отправки бутс на гвоздь Лебеф попробовал себя в качестве играющего тренера полупрофессиональной команды «Голливуд Юнайтед», за которую играли политики, звезды киноиндустрии и популярные в прошлом футболисты. Важным тренером Франк не стал, зато, пообщавшись в Голливуде с нужными людьми, переключился на профессию актера, играет в театре и кино.

Нападающий Стефан Гиварш. На протяжении четырех лет (2007 – 2011) возглавлял новорожденный клуб «Трегюнк», который долго не протянул и прекратил свое существование, как и тренерская карьера Гиварша.

Помощники (2 чемпиона)

Полузащитник Ален Богоссян. На протяжении четырех лет работал помощником главного тренера сборной Франции, причем сменил в этой должности двух начальников. В 2008-м пришел в штаб Раймона Доменека, а потом два года помогал Лорану Блану. В 2012 году после прихода к рулю сборной Франции Дидье Дешама Богоссян перешел на должность технического директора Федерации футбола Франции.

Нападающий Тьерри Анри. Мистер Анри пока не начал самостоятельную тренерскую карьеру, но это знаменательное событие, как говорят, не за горами. По слухам, именно Тьерри возглавит «Бордо». Жирондинцы отстранили от работы с командой Густаво Пойета, обрушившегося на руководство клуба с критикой после продажи Ляборда в «Монпелье». Информацию о скором приходе Анри в «Бордо» подтвердил сам Арсен Венгер.

Всё всерьёз (2 чемпиона)

Защитник Лоран Блан. Именно в «Бордо» стартовала тренерская карьера Лорана Блана, и это знаменательное событие произошло уже больше десяти лет назад. В этой команде автор фирменных поцелуев в лысину Бартезу сделал себе имя, выиграв чемпионат Франции и ряд кубков, заслужил приглашение в национальную сборную. Отработав двухлетний цикл, завершившийся Евро-2012 у руля «трехцветных», Лоран после годичной паузы принял ПСЖ и завоевал с парижанами 11 трофеев за три сезона. Сейчас Блан в очередном творческом отпуске, который длится уже больше двух лет.

Полузащитник Патрик Виейра. Потренировав юношей и резервистов «Манчестер Сити», Виейра отправился на заокеанскую работу в клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». Набравшись опыта в США , Виейра решился на серьезную работу на родине: возглавил «Ниццу», у руля которой стартовал с поражения и ничьей. Посмотрим, что получится у Патрика в дальнейшем.

Звёзды тренерского цеха (2 чемпиона)

Полузащитник Дидье Дешам. У Дешама за плечами уже 17 лет тренерской карьеры. Он выводил «Монако» в финал Лиги чемпионов и вытаскивал «Ювентус» из Серии B после «Кальчополи», выиграл достаточно титулов с «Марселем», но главных успехов Дешам добился у руля сборной Франции. Два года назад на домашнем Евро-2016 «трехцветные» уступили в финале Португалии, зато выиграли ЧМ -2018. Таким образом, Дидье сумел выиграть чемпионат мира и в качестве игрока, и в качестве тренера.

Полузащитник Зинедин Зидан. Зизу помогал Карло Анчелотти в «Реале», потом тренировал «Кастилью», а после увольнения Рафаэля Бенитеса в его руки попала главная команда «Мадрида». И тут понеслось! Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд, чего раньше не удавалось ни одной команде и ни одному тренеру. Еще и ушел из «Королевского клуба» победителем.