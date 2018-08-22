ТОП 10 клубов, которых не хватает в АПЛ.

вчера, 21:42

10. «Брэдфорд Сити».

На протяжении 77 лет клуб плавал в низших эшелонах английского чемпионата, а в 1999 году поднялись в АПЛ . Тогда клубом руководил Пол Джуэлл, они проводили свой первый сезон в высшей лиге с 1922 года, и оставили о себе приятное впечатление, набрав 36 очков сохранили в итоге прописку в элите. Многие называли их аутсайдерами и первыми претендентами на вылет, однако они проявили характер, рубясь во всех играх не на жизнь, а на смерть. На следующий сезон они выступали в кубке Интертото 2000 года, где дошли до полуфинала турнира, в котором уступили питерскому «Зениту». А несколько лет назад в 2013 году они вышли в финал кубка английской лиги попутно выбив «Арсенал», но в финале их ждал провал 0-5 от «Суонси Сити». Сейчас клуб выступает в первой лиге или в 3 эшелоне.

9. «Сандерленд».

Шестикратный чемпион высшего дивизиона, хотя их последний такой успех датирован аж 1936 годом. Хотя в 1973 году они первый клуб не из высшего дивизиона, которому покорился Кубок Англии. Каких-то высоких достижений в истории АПЛ клуб не добился, но на рубеже веков у них был супер бомбардир Кевин Филлипс выигравший европейскую золотую бутсу, позволив финишировать на 7 строчке чемпионата. Последние года клуб находился в элите, но не так давно вылетел, а сейчас и вовсе отправился в первую лигу.

8. «Уиган Атлетик».

С 2005 по 2013 год клуб играл в элите. Это второй клуб, который в АПЛ вывел Пол Джуэлл, в бытности он был их игроком. Его команда, как всегда считалась главным аутсайдером, однако они выдали впечатляющую серию игр из побед, и к ноябрю 2005 года даже поднялись на второе место, в первом же сезоне заняли 10 место, а также попутно пробились в финал кубка лиги, где уступили более крутому сопернику 0-4 от МЮ . Правда следующий сезон они боролись за выживание, и решающая игра с «Шеффилдом Юнайтедом», которая завершилась победой гарантировала им сохранение прописки в элите. В 2009 году команду возглавил Роберто Мартинес, который на протяжении 6 лет отыграл в их составе. При нем случился главный триумф, и главный провал за один год, когда они вышли в финал кубка Англии победив 1-0 «Манчестер Сити» действующего чемпиона Англии на тот момент, выиграв первый трофей, однако в АПЛ их ждал итоговый вылет из элиты. С тех пор им больше не удалось подняться вверх, за это время они даже умудрились два раза покинуть чемпионшип выбывав в первую лигу, а в прошлом сезоне они вернулись во второй эшелон.

7. «Мидлсбро» .

Несколько раз в своей истории клуб играл в АПЛ , но самый главный успех пришел в 2004 году под руководством Стива Макларена они выиграли кубок Лиги. В сезоне 2005/2006 играл в Кубке Уефа, где добрались до финала, в котором их победила «Севилья». Но затем Макларен ушел возглавив национальную сборную с которой в итоге провалится не выйдя на чемпионат Европы 2008, а «боро» вскоре и вовсе покинет элиту. Правда недавно спустя семь лет под руководством Каранки они вернулись обратно, но также быстро вылетели. Сейчас находятся в чемпионшипе и под руководством Тони Пьюлеса ищут очередную возможность пробиться вверх. В прошлом сезоне финишировав пятыми попали в зону плей-офф, которая позволяла побороться за обратное возвращение, однако они проиграли в первой двух матчевой дуэли «Астон Вилле» и остались еще на один сезон

6. «Норвич Сити» .

Самый большой успех в АПЛ датировался с образованием нового чемпионата, когда в первом сезоне «канарейки» заняли 3 место, выиграв бронзовые медали. Это им позволило играть в еврокубках, когда в сезоне 1993/1994 в кубке УЕФА они выбили мюнхеновскую Баварию по сумме двух матчей 2-3. Но в то же время у них наступил кризис, команда медленно стремилась вниз, в 1994 году их покинул главный бомбардир Крис Саттон перебравшись в «Блэкберн», в итоге 1995 году они покинули элиту. Вернулись на один сезон 2003/2004, но заняв 19 строчку вылетели обратно. С 2011 года по 2014 они снова играли в элите, вскоре им снова удалось вернуться на один сезон 2015/2016 в элиту, так что за ними закрепилось прозвище лифт, так как надолго им не удается задержаться в АПЛ . На данный момент команда балансирует в чемпионшипе.

5. «Портсмут».

Один из самых успешных клубов с юга Англии двухкратный чемпион и двухкратный чемпион кубка Англии, с 2003 года по 2010 находился в элите. В 2002 году на пост главного тренера команды был приглашен опытный Харри Реднапп, который до этого блестяще руководил «Вест Хэмом», и за один сезон клуб поднялся в элиту при этом выиграв чемпионшип. Следующие сезоны позволили клубу оставаться в элите, однако Реднапп покинул команду из-за разногласия с руководством клуба перебравшись к злейшим врагам «Саутгемптону», но вскоре вернулся, так как был уволен из стана «святых». На тот момент клуб также был на грани вылета, Реднапп обезопасил их от зоны вылета. Вскоре «Помпеи» стали делать качественные покупки, которые им позволяли финишировать в первой 10-ке. Один из самых успешных сезонов в элите можно смело назвать сезон 2007/2008, который стартовал с победы на кубке Барклайс Азия Трофи, где они победили «Ливерпуль». Затем они вышли в финал кубка Англии, попутно из турнира выбив «Манчестер Юнайтед» на «олд трафорде», а день в день своего 110-летия они обыграв «Вест Бромвич» пробились в финал кубка Англии впервые с 1939 года. В финале обыграли валлийский «Кардифф Сити» 1-0, победный гол забил Нванкво Кану, это позволило клубу играть в еврокубках. Однако клуб снова покинул Харри Реднапп, без него клубу было сложно, так еще у них наступили проблемы с финансами, которые привели клуб в итоге к вылету из элиты в 2010 году, хотя они еще раз вышли в финал кубка Англии второй за два года, однако в этот раз они проиграли минимально 0-1 от «Челси» позволив тем оформить золотой дубль. Из-за финансовых проблем за последние годы клуб опустился во вторую лигу, были проданы многие ведущие игроки, клуб был даже продан в 2013 году за 3 млн. фунтов стерлингов объединению болельщиков Portsmouth Supporters Trust. Недавно клуб поднялся из второй лиги, а также был в шаге от возвращения в чемпионшип закончив прошлый сезон первой лиги на 8 месте.

4. «Астон Вилла».

Один из успешных клубов Англии 7 кратный чемпион Англии и 7 раз побеждал в кубке, когда-то выигрывал в 1982 году КЕЧ , обыграв в финале мюнхеновскую «Баварию» 1-0, конечно их успехи датированы большей частью прошлым веком, и еще до образования АПЛ . Однако в первом же сезоне клуб боролся за титул с «Манчестер Юнайтедом» и «Норвичем», и даже большую часть сезона возглавлял таблицу, но под конец чемпионата они растеряли игровое преимущество и потеряли много очков. Но финишировали на втором месте. В 90-е клубу удалось выиграть два кубка футбольной лиги 1994 году переиграв 3-1 «Манчестер Юнайтед», а в 1996 «Лидс Юнайтед» 3-0. В начале 2000 клуб превратился в крепкого середняка, попутно в нулевых вышли в финал кубка Англии в котором проиграли 0-1 «Челси», также им удавалось попасть в зону еврокубков и выиграть два кубка Интертото в 2001 и в 2008 году. Но как это часто бывает в футболе, частая смена тренеров, не лучшие решения со стороны руководства привели клуб в итоге к вылету. Это произошло в сезоне 2015/2016, клуб впервые покинул АПЛ , и впервые с 1987 года они покинули элиту. Вскоре владелец Ренди Лернер продал клуб китайской компании бизнесмену Тони Ся, однако это не принесло им успеха в первом же сезоне в чемпионшипе они заняли место в середине таблицы. А в прошлом сезоне они заняв 4 место попали в плей-офф на повышение в классе, однако в финале они проиграли «Фулхэму» 0-1, остались на еще один сезон во втором эшелоне

3. «Ноттингем Форест».

Большую часть времени «лесники» провели в низших дивизионах, в 1975 году на тренерский мостик вступил Брайн Клафф, через два года он вывел клуб в элиту. Первый же сезон оказался удачным они сразу завоевали золото, обойдя в итоге «Ливерпуль», а дальше два года подряд завоевывали главный европейский трофей КЕЧ . Также при Клаффе клуб выиграл 4 кубка лиги. И первый сезон в АПЛ клуб провел под его руководством, однако продав в самом начале Тедди Шерингема в «Тоттенхэм», клуб финишировал в зоне вылета. Они еще пару раз сыграют в АПЛ , пока в 1999 году не смотря на то, что их возглавил Рон Аткинсон, клуб покинет элиту по сей день. Дальнейшие попытки хоть как то вернуть былую славу клубу, и пробиться вверх не увенчались успехом. Сейчас клуб просто середняк чемпионшипа, который уже пару раз даже опускался в первую лигу, так произошло в 2005 году став первым клубом, который будучи победителем ЛЧ / КЕЧ опускался так низко в своем чемпионате.

2. «Блэкберн Роверс».

Клуб в 1992 году под руководством Кенни Далглиша наконец пробился в элиту, и в первом же сезоне занял 4 место. Самый главный успех произошел в 1995 году, когда клуб выиграл АПЛ , сумев первым остановить машину Фергюсона в элите. В те года у них был классный состав, а главным козырем и бомбардиром клуба считался Алан Ширер. Но после этого триумфа шотландец покинул тренерский мостик, развить успех стало некому, так еще вскоре их покинул и главный бомбардир Ширер, который перешел в «Ньюкасл Юнайтед». В 1999 клуб вылетел обратно в низший дивизион. Но затем вернулись в элиту, в 2002 году выиграв кубок Лиги. После своего второго возвращения в АПЛ считался крепким середняком, который выступал в еврокубках, но в 2012 году вылетел обратно в чемпионшип. А позапрошлом сезоне и во все опустился до первой лиги, став первым клубом вылетев в третий эшелон победивший в главном чемпионате. Сейчас выступают в чемпионшипе, за один сезон поднялись обратно.

«Блэкберн Роверс». От чемпионства до краха

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/988014/shirer-alan-blekbern

1. «Лидс Юнайтед».

Один из самых больших успехов стал для «Лидса» победа в последнем сезоне первого дивизиона в 1992 году под руководством Говарда Уилкинсона, который их и вернул в элиту. В АПЛ стартовали не слишком уверено финишировав в первом сезоне на 17 строчке, продав одного из лидера команд «Эрика Кантона» в «Манчестер Юнайтед». Конечно наилучший успех клуба в истории АПЛ связан с Дэвидом О'Лири, который создал великолепную и дерзкую команду с молодыми игроками. Они займут в элите наивысшее третье место, в ЛЧ дойдут до полуфинала, попутно выйдя из группы смерти. Однако их будет ждать кризис, который начнется с ухода главного творца О' Лири, продажи ведущих игроков, и как следствие вылет из элиты. По сей день они не могут вернуться обратно, кризис затянулся слишком надолго, умудрились даже вылететь в первую лигу, но пока у них будут всякие руководства на подобие Челинно не видать им триумфа. Хотя сейчас клубом руководят другие люди, но им это не приносит успеха, финишировав в прошлом сезоне лишь на 13 месте. Сейчас их возглавил Марсело Бьелса на которого возлагают большие надежды.

Оставляя свои комментарии поделитесь мнением: Кого по вашему еще не хватает в АПЛ ? Кто из выше перечисленных команд раньше других вернется в элиту?

Мой вариант бонус «Уимблдон», хотя это уже не та старая добрая «банда психов», однако АФК является продолжителем славных традиций клуба. Сейчас выступают в первой лиге.