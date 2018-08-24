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Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

вчера, 18:15

«Ростов» продолжает раскручивать ковровую тему и грозится сегодня сыграть против «Арсенала» в соответствующих футболках. «Соккер.ру» подобрал формы, которые смешат.

Для тех, кто в танке перескажу историю ростовского ковра. Во время матча «Ростов» - «Енисей» группа болельщиков пронесла на трибуны домашний ковер и праздновала с ним голы «желто-синих», словно это стяг команды. 

Пиар-департамент «Ростова» не растерялся, нашел оригинальных ребят, принял у них ковер в дар и постелил его на клубной базе. 

Но история на этом не заканчивается. За неделю этот ковер стал буквально символом «Ростова». Клуб представил четвертую форму на сезон (вы уже догадались, как она выглядит), а сегодня сообщил, что собирается опробовать ее в боевых условиях в игре против «Арсенала». 

Вот такое веселье. К слову, «Ростов» не первый клуб РПЛ в этом году, который устраивает смех вокруг формы. Первым отличился «Енисей», представивший сначала фейковый комплект. У красноярцев духу сыграть в чересчур оригинальных футболках не хватило, вдруг «Ростов» осмелится пойти дальше демонстрации?

Давайте посмотрим, в каких модных футболках выходили на поле команды из других стран в разные времена. Просто отличная форма была у профессионального футбольного клуба из Денвера «Колорадо Карибу». Отлично же!

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

Вы скажете, что какие-то американские «олени» (прозвище команды, а не оценочное суждение) могли бы и голыми играть, но чем оправдать клуб, который чтит традиции больше многих других? «Атлетик» из Бильбао 20 лет назад вырядил своих футболистов вот в такое. 

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

А вот Англия, клуб «Сканторп Юнайтед», основанный еще в конце XIX века. Очень похоже на милую пижаму для вечеринки с коктейлями, не правда ли?

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

Форма испанской «Лорки». Что ты такое?!

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

У ребят из Мурсии на футболках «зеленый горошек», а парни из «Рекреативо» однажды вырядились в «платья» в крупный белый горошек на красном фоне. Даже на дамах с красивыми фигурами такая расцветка смотрелась бы сомнительно, а тут – футбольная форма. Бр-р-р. Вы только посмотрите, как эти парни прячут взгляд, в отличие от товарища по центру, которому хотя бы на презентации не пришлось позориться.

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

Карта планеты на футболках? Да это же просто божественная идея! По крайней мере, в японском клубе «Симидзу С-Палс» твердо уверены в этом, ведь придерживаются этого стиля уже несколько лет. 

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

Еще один испанский клуб – «Културал Леонеса», отметился вот таким оригинальным подходом. Официальный и спортивный костюм – два в одном. 

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

Немецкий «Бохум» 20 лет назад решил подарить каждому своему футболисту немного радуги. К слову, брутальный Сергей Юран тоже отметился в такой футболочке, только не напоминайте ему об этом. 

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

«Халл Сити» - конечно, «тигры», и никто у них этого права не отнимет, но когда английский клуб решил полностью перенять окрас своего титульного хищника, выглядело это, мягко говоря, странненько.

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

А вот форма «Фиорентины», в которой вы можете наблюдать Габриэля Батистуту, мало того, что выглядит достаточно оригинально с этим белым квадратом на животе, так еще и спровоцировала скандал. Если всмотреться в вязь узора черными линиями, то можно обнаружить фашистскую символику. Ай-яй-яй!

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

Испанцы умеют развлекаться, а некоторые даже не стесняются выглядеть нелепыми. Вот представители клуба «Депортиво Паленсия», облаченные в форму без «кожи». Можно анатомию человека изучать.  

Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

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Все комментарии
Toldo 1990 Voronezh
Toldo 1990 Voronezh
сегодня в 16:14
Ковровая форма огонь!
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 10:53
Кстати последнее, «Депортиво Паленсия», весьма симпатична. Просто хочется болеть за таких "мускулистых" футболистов...)))
борька
борька
сегодня в 10:26
Фрмы прекрасны!
Нужно провести конкурс ,фФорма болельщиков Сокккер, 2018 год!
Фантазии российскому болельщику не занимать!
ndedov
ndedov
сегодня в 07:58
А голыми играют в футбол?
andre_can
andre_can
сегодня в 05:11
ну если команды не запоминается игрой, так хотя бы формой ;)
kanuni
kanuni
сегодня в 02:18
На вкус и цвет конечно,но форма Халла огонь.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 00:58
Отличная статья!
parallels
parallels
вчера в 23:51
maksvalenok
maksvalenok
вчера в 22:16
классная статья)
Davibomzhey
Davibomzhey
вчера в 21:33
В пердив Зенит, в пердив
112910415
112910415
вчера в 20:08
забавно
m40
m40
вчера в 19:18
Прикольно. Автору респект за подборку
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 19:08
Бред какой-то. ..уберите, пока не поздно, это даже не смешно
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:08
Это будет супер ход
Фата лист
Фата лист
вчера в 18:26
Не все формы настолько нелепы, как их выставляет автор.
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