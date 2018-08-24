Смех, нелепость, стёб и пафос. Необычные футбольные формы

«Ростов» продолжает раскручивать ковровую тему и грозится сегодня сыграть против «Арсенала» в соответствующих футболках. «Соккер.ру» подобрал формы, которые смешат.
Для тех, кто в танке перескажу историю ростовского ковра. Во время матча «Ростов» - «Енисей» группа болельщиков пронесла на трибуны домашний ковер и праздновала с ним голы «желто-синих», словно это стяг команды.
Ковёр уже ищем.— Football Club Rostov (@rostovfc) 20 августа 2018 г.
Всем хорошей рабочей недели 👌🏻⚽️ pic.twitter.com/L49tEcSEtT
Пиар-департамент «Ростова» не растерялся, нашел оригинальных ребят, принял у них ковер в дар и постелил его на клубной базе.
Постелили!#ковернаш pic.twitter.com/ZaOmgdjhPh— Football Club Rostov (@rostovfc) 20 августа 2018 г.
Но история на этом не заканчивается. За неделю этот ковер стал буквально символом «Ростова». Клуб представил четвертую форму на сезон (вы уже догадались, как она выглядит), а сегодня сообщил, что собирается опробовать ее в боевых условиях в игре против «Арсенала».
🔥🔥🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 21 августа 2018 г.
Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19!
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Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!
Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1
⚽️⚽️⚽️— Football Club Rostov (@rostovfc) 24 августа 2018 г.
Форма команд на сегодня #АрсеналРостов pic.twitter.com/3PIZLq7wf5
Вот такое веселье. К слову, «Ростов» не первый клуб РПЛ в этом году, который устраивает смех вокруг формы. Первым отличился «Енисей», представивший сначала фейковый комплект. У красноярцев духу сыграть в чересчур оригинальных футболках не хватило, вдруг «Ростов» осмелится пойти дальше демонстрации?
НОВЫЙ СЕЗОН. НОВАЯ ЛИГА. НОВЫЕ ПРАВИЛА.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 21 июня 2018 г.
Встречайте форму ФК «Енисей» на сезон 2018/2019: https://t.co/sEcgE4D3cb pic.twitter.com/2ukPIppK6I
Давайте посмотрим, в каких модных футболках выходили на поле команды из других стран в разные времена. Просто отличная форма была у профессионального футбольного клуба из Денвера «Колорадо Карибу». Отлично же!
Вы скажете, что какие-то американские «олени» (прозвище команды, а не оценочное суждение) могли бы и голыми играть, но чем оправдать клуб, который чтит традиции больше многих других? «Атлетик» из Бильбао 20 лет назад вырядил своих футболистов вот в такое.
А вот Англия, клуб «Сканторп Юнайтед», основанный еще в конце XIX века. Очень похоже на милую пижаму для вечеринки с коктейлями, не правда ли?
Форма испанской «Лорки». Что ты такое?!
У ребят из Мурсии на футболках «зеленый горошек», а парни из «Рекреативо» однажды вырядились в «платья» в крупный белый горошек на красном фоне. Даже на дамах с красивыми фигурами такая расцветка смотрелась бы сомнительно, а тут – футбольная форма. Бр-р-р. Вы только посмотрите, как эти парни прячут взгляд, в отличие от товарища по центру, которому хотя бы на презентации не пришлось позориться.
Карта планеты на футболках? Да это же просто божественная идея! По крайней мере, в японском клубе «Симидзу С-Палс» твердо уверены в этом, ведь придерживаются этого стиля уже несколько лет.
Еще один испанский клуб – «Културал Леонеса», отметился вот таким оригинальным подходом. Официальный и спортивный костюм – два в одном.
Немецкий «Бохум» 20 лет назад решил подарить каждому своему футболисту немного радуги. К слову, брутальный Сергей Юран тоже отметился в такой футболочке, только не напоминайте ему об этом.
«Халл Сити» - конечно, «тигры», и никто у них этого права не отнимет, но когда английский клуб решил полностью перенять окрас своего титульного хищника, выглядело это, мягко говоря, странненько.
А вот форма «Фиорентины», в которой вы можете наблюдать Габриэля Батистуту, мало того, что выглядит достаточно оригинально с этим белым квадратом на животе, так еще и спровоцировала скандал. Если всмотреться в вязь узора черными линиями, то можно обнаружить фашистскую символику. Ай-яй-яй!
Испанцы умеют развлекаться, а некоторые даже не стесняются выглядеть нелепыми. Вот представители клуба «Депортиво Паленсия», облаченные в форму без «кожи». Можно анатомию человека изучать.