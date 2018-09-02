«Локомотив» вернулся на свой уровень. Страшно за еврокубки

сегодня, 12:30

Обманчиво «легкая группа», солидные по именам новички, сыгранная команда… Чего еще не хватает «Локомотиву», чтобы быть готовым к Лиге чемпионов? Разбираемся на «Соккер.ру».

Середняк РПЛ проявился на старте

Тень середняка закрыла чемпиона. «Локомотив» был богатым обитателем неинтересных мест в таблицах РПЛ последних лет. До чемпионства занимал седьмое, шестое и восьмое места. Это позиции середняков. Третья строчка была до этой серии, а потом случилось чемпионство. «Железнодорожники» были готовы к такому повороту как финансовая организация, Семину привезли троих серьезных игроков – Хеведеса, Крыховяка и Смолова.

Есть все, чтобы «Локомотив» стартовал не хуже, чем ЦСКА . Ведь у «армейцев» много молодых новичков, которые между собой не сыгрались, а у чемпиона все намного проще. У Семина есть выбранная тактика, он в ЛЧ играл не раз. Но нет командного шага вперед, когда говорим о том, чтобы не попадать в каждом туре в один капкан. «Локомотив» в прошлом сезоне контратаковал. Сейчас им чаще отдают мяч, ведь знают – ничего не получится, как и у «Урала», с которым поступают похожим образом.

По ударам «Локомотив» - восьмая команда РПЛ , хуже «Урала» и «Динамо», которым в ЛЧ играть не придется. По точным попаданиям десятые, причем количество в качество, как и у «Ростова», не переходит. При этом по владению «Локомотив» четвертый. А по допущенным выстрелам соперников всего восьмые, то есть оппоненты отдали команде Семина мяч, а чемпион сам себя переиграл. Примитивность – якорь, который затянул москвичей туда, откуда вынырнули. Если «Динамо» переиграет «Оренбург» дома – «Локомотив» будет восьмым.

Провал чемпиона – новая традиция

ЦСКА после чемпионства стартовал удачно, у «Зенита» тоже все было хорошо в следующем сезоне после чемпионства, когда берем короткий отрезок в шесть туров. Это «Спартак» и «Локомотив» решили добавить поводов для разговоров о соответствии статуса и игры. У них идентичные показатели после шести туров в двух сезонах подряд – две победы, столько же ничьих и поражений.

Но если «Спартак» скатился на девятую строчку летом прошлого года из-за того, что Каррера не получил качественное усиление, то у «Локомотива» природа неудач другая. Они никакие по игре. Ужасная атака – голов меньше, чем у «Урала», также неважно играют в защите. «Уфе» не проиграли, поскольку Гильерме отразил пенальти. «Крылья Советов» переигрывали чемпиона по игре – не повезло, что Маринато снова сыграл круто.

Наконец, когда в Краснодаре вратарь не спас, а наоборот подвел – пропустил мяч между ног, то от «Локомотива» остался только пенальти в первом тайме. 16:8 – счет по ударам, 5:3 – по точным выстрелам. «Горожане» больше владели мячом, а когда смотрим на брак в передачах «Локомотива», то становится страшно. 33 % неточных передач. Средний показатель после шести матчей у чемпиона – 20 %, значит, добавляется еще один симптом. Оказывается, без мяча они не лучше, чем с ним.

«Локомотиву» не хватает многого

Семин сказал, что «Локомотиву» не хватило последнего паса. Тренер прав, но есть целый список, чего еще не хватает. Первого паса, движения – по пробегу «железнодорожники» в числе самых ленивых в РПЛ , игры флангами – особенно левым, хотя правый тоже протух. Не хватает выхода в атаку через вертикали в центре – Крыховяк активничает, но для Денисова сезон начался неудачно. Еще не хватает связи Смолова и группы поддержки.

Отдельно не хватает безошибочной игры в центре поля – контратаки соперников проходят не только флангами. Хватало фарта, поскольку могли проиграть «Крыльям Советов», «Спартаку» и «Уфе», то есть суммарно по игре не собрали аргументов для успешных действий сразу в трех матчах, где официально не проиграли. Не хватает «Локомотиву» и голов, ведь забили лишь четырежды. Отдельно не хватает понимания, какие они везучие. Легко сейчас могли иметь только победу над «Анжи» в один мяч.

И не два, а пять поражений. Это означало бы, что команда Семина была бы предпоследней. «Локомотив» - худшая команда старта сезона, поскольку у них нет оправданий. А у других аутсайдеров они есть. «Анжи» - банкрот. «Енисей» - новичок. «Уфа» впервые в истории сыграла 30 матчей за 100 дней. «Ахмат» потерял смысл – для Европы не годятся, денег стало меньше. У многих есть оправдания, а поведению «Локомотива» оправданий нет. Даже робкая попытка заявить, что загнали себя в функциональную яму ради ЛЧ , не сработает, ведь шести матчей достаточно, чтобы разбегаться.

У Семина очень сложная группа ЛЧ

Многие шутят, что «Локомотив» по привычке попал в группу Лиги Европы. Но недооценка «Галатасарая», «Порту» и «Шальке» закончится уверенным четвертым местом. Во-первых, все эти клубы богаче, чем «Локомотив». Во-вторых, для каждого выход в плей-офф Лиги чемпионов – задача на сезон. В-третьих, Денисов, Смолов, Крыховяк, Фарфан и Миранчуки могут думать как болельщики – в такой-то группе поборемся.

Но они ошибаются. «Локомотив» попал в группу из первой корзины, но эта команда – аутсайдер квартета. У Семина, хотя лишиться части игроков из-за поединков сборных, будет время, чтобы настроиться на Лигу чемпионов. Есть маленькая надежда, что зафиксируем разделение турниров, такую историю видели не раз. Отдельные команды умеют проводить черту между удачными матчами в Европе и неудачным сезоном в лиге – тот же «Реал» так поступил.

Вот только «Локомотив» не того полета птица. Статус середняка, который через Кубок России попадает в еврокубки, выбросить навсегда сложнее, чем кажется. А поскольку после победы в чемпионате многие игроки снизили к себе требования – заметно по командному движению и едким комментариям Семина, который явно не просит ползать полем, понятно, что пора что-то делать со «звездной болезнью».

Или пора признать, что виноват тренер. Кто загонял футболистов «Локомотива» и зачем? Если готовятся к Лиге чемпионов, выстрелят и прибавят, как это сделал «Спартак» - признаем, что Семин все тонко и точно рассчитал. Такой исход возможен, а пока матчи чемпионов – средневековые пытки для зрителей. Будут так играть в Лиге чемпионов - надежда, что против солидных соперников у «Локомотива» получится лучше, не оправдается.

Отсутствие смысла страшнее результата

«Оренбург» не сильнее «Шальке», но победил «Локомотив». «Крылья Советов» не мощнее «Порту» - португальцы всегда продают очередной состав, они уже мечтают о плей-офф. А «Галатасарай» Терима – чемпион Турции, там возможности не ниже, чем у «Краснодара». И поддержка на домашнем поле такая же, даже эмоциональнее. «Локомотиву», где средний возраст самый солидный в лиге – 28.57, чуточку старше лишь состав «Енисея» - 28.76, должно быть сейчас стыдно.

Нельзя, имея крепкую основу, имея в составе чемпиона и вице-чемпиона мира, прикупив самого результативного российского форварда последних лет в лиге, располагая опытными мастерами во всех линиях, вот так стартовать. Конечно, нередко возрастные команды берут время на раскачку. Но «Локомотив» не играл против «Зенита», ЦСКА , «Динамо» - это три дерби по сути своей. Только со «Спартаком» и «Краснодаром» пересекся, и чудом не проиграл оба матча с теми, кто тоже сыграет в Европе.

Клубу «Локомотив» не стоит сейчас забывать, насколько они непопулярны. После чемпионства на время в полтора раза подняли домашние показатели по количеству зрителей – понятно, что за счет дерби против «Спартака», но черная полоса весь эффект нивелирует. Очень легко свалится обратно к 12 тысячам зрителей на стадионе на 27 320 мест. И вот это будет огромным поражением и позором. Ведь понятно, что на соперников в ЛЧ не пойдут. «Галатасарай», «Порту» и «Шальке» - это не «Реал» с «Ромой».

Многие говорят об очках в копилку России – правы, это важный аспект, но тут также принципиально нужно избежать позора. Чемпион России в Москве, где населения минимум 12 миллионов человек – больше, чем в целой Португалии, не имеет права допустить, что провальная игра на старте чемпионата привела к пустым местам на трибунах на матчах Лиги чемпионов. Настало время подумать о тех, кто поддерживает «Локомотив» десятилетиями - они не заслужили подобное возвращение в главный турнир Европы.

Тем более, если разобраться, то «Локомотив» банально не подготовил план «Б», когда изначальная тактика перестала работать. И состав опытный есть, и эпидемии травм нет, и сыгрываться нужно с двумя-тремя новичками.