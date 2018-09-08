Снейдер – лишенный «Золотого мяча»

сегодня, 10:00

Карьеру в сборной Нидерландов завершил один из ярчайших футболистов начала 21-го века. «Соккер.ру» вспоминает основные вехи футбольной жизни Уэсли Снейдера.

22 декабря 2002 года – дебют в «Аяксе». У Снейдера не было выбора, чем заниматься. Его отец и старший брат профессионально играли в футбол. Поэтому и Уэсли избрал этот путь. Уроженец Утрехта поступил без проблем в академию «Аякса», а во взрослой команде дебютировал под руководством Рональда Кумана. С него началась большая карьера Снейдера – им в сборной Нидерландов и закончится, что символично.

Апрель 2003 года – дебют в сборной Нидерландов. Будущий символ голландской сборной начала 21-го века начал свой путь в команде в игре с Португалией, а первый мяч забил несколько месяцев спустя – в ворота Молдавии.

12 августа 2007 года – переход в «Реал». В те времена голландские клубы еще не распродавали своих талантливых ребят сразу, как только те хоть немного проявят себя. Их не растаскивали английские и немецкие середняки. Экономической силы хватало, чтобы удерживать до последнего, а потом продать в настоящий топ-клуб уже вполне зрелыми состоявшимися игроками. Таким был и Снейдер, который не торопился из «Аякса», пока не обрел уверенность, что сможет потянуть на высочайшем уровне. Он перебрался в Мадрид за 27 миллионов евро – дороже на тот момент из голландцев покупали только Руда ван Нистелроя – за 30 миллионов. Первая пара сезонов удалась на славу, он сразу стал чемпионом Испании, а в своем дебютном матче забил победный гол «Атлетико».

Лето 2009 года – переход в «Интер». Снейдер долго сопротивлялся этому трансферу, ему не хотелось покидать «Реал», который ассоциировался с успехом и большими возможностями. Однако Моуриньо уговорил Уэсли переехать в «Интер», о чем голландец не пожалел в итоге. Ведь в первый же свой сезон в Милане он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов, показав едва ли не лучший свой футбол в карьере. Снейдер в «Интере» был на пике, а завершился волшебный чемпионский сезон блестящей игрой на чемпионате мира в ЮАР , где Нидерланды проиграли в финале Испании.

2010 год – неполученный «Золотой мяч». Снейдеру не повезло. Как раз в то время на короткий срок награды лучшим игрокам года по версии ФИФА и «Золотой мяч», который традиционно вручает France Football, и который даже поавторитетнее, объединили. Позднее эксперимент признали неудачным – сейчас эти награды снова разделены. Но тогда в результате этого комбинированного голосования победу одержал Лионель Месси, а Снейдер оказался четвертым. Интересно, что если бы в том году «Золотой мяч» вручался по привычной схеме, то его получил бы именно Снейдер. И это не предположение, а статистика. Такая вот досада. В сезоне-2009/10 Снейдер отдал на поле все. Этот футбол в физическом смысле всю душу вынул из Уэсли, которому даже поплохело в одном из матчей за «Интер». Диагностировали анемию – из-за слишком больших нагрузок. Организм словно сказал ему: «Хватит!» и карьера Снейдера пошла на спад.

Январь 2013 года – переход в «Галатасарай». Многие были удивлены таким решением Снейдера, но он резонно решил, что из всех клубов, которые делали ему предложения, именно у этого больше шансов завоевывать внутренние трофеи. Да, там были богатые английские претенденты, но в Премьер-Лиге конкуренция куда выше, чем в Турции, посему Снейдер отправился в Стамбул, где прижился, надо сказать, и семье его там понравилось, и атмосфера на самих матчах Уэсли была по душе. Он не отбывал номер, как это делают многие, кто отправляются в турецкую Суперлигу. Там Снейдер еще играл на высоком уровне, дважды стал чемпионом, реализовав свою первоначальную задумку. Однако спад продолжался, дошло до того, что стороны разорвали контракт, и Снейдер стал свободным агентом впервые в карьере.

Лето 2017 года – заход в «Ниццу». Руководство «Ниццы» очень поверило в свои способности реанимировать карьеру талантливых ребят, пошедших не по тому пути. После удачного преображения Бен Арфа «орлята» сделали то же самое с Балотелли. Им понравилось. Поэтому решили заманить и Снейдера. Но с Уэсли ничего не получилось. Оказалось, что он травмирован, да еще и в неважной физической форме. Всего пять раз голландец вышел на поле за полгода, после чего с ним снова разорвали контракт.

Январь 2018 года – переход в «Аль-Гарафу». Снейдер окончательно убедился в том, что в большой футбол поиграть вряд ли удастся, поэтому нужно максимально расслабиться и заработать под конец карьеры побольше денег. Ближний Восток отлично подходит, поэтому была достигнута договоренность с катарской «Аль-Гарафой», за которую Снейдер выступает и сейчас. Но оставалось одно незавершенное дельце.

6 сентября 2018 года – прощальный матч за сборную Нидерландов. Круг замкнулся. В Амстердаме в 2002 году под руководством Рональда Кумана началась большая яркая карьера выдающегося игрока. В 2018 году в Амстердаме под руководством того же Кумана, но уже в сборной Нидерландов, а не «Аяксе», большая карьера завершается. Да, Снейдер еще поиграет за «Аль-Гарафу», может, в Китай сгоняет, но понятно, что вряд ли кто-то наткнется на его игру. Это уже будет зарабатывание денег, чего он заслужил, конечно. Поэтому прощание в сборной проходило так, словно Снейдер вовсе уходит из игры. В товарищеской встрече с Перу, которую голландцы выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Мемфиса Депая, Снейдер вышел с первых минут. Его заменили под овации на Квинси Промеса на 62-й минуте. А после окончания встречи Снейдера вместе с семьей прямо на поле «Амстердам-Арены» усадили на диван, обставленный по-домашнему цветами, книгами, поставили перед ним телевизор, с экрана которого его бывшие коллеги по команде обратились к Уэсли с теплыми словами, с поздравлениями. Это было трогательно.

Снейдер оставит большой след в голландском футболе. Он рекордсмен сборной по числу матчей – на его счету 134 игры, 31 гол. Снейдер во многом стал символом эпохи, узнаваемым футболистом со своим фирменным стилем. Это знаковый для своего поколения игрок – последний из того поколения, когда из чемпионата Голландии уходили в топ-клубы готовыми звездами, которые не терялись на самом высоком уровне.