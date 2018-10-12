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16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
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Только свои. Особенная таблица РПЛ

12 октября 2018, 16:30
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Ерохин Александр
Ерохин Александр
Полузащитник
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий

В разгар международной паузы любопытно взглянуть на команды РПЛ под особым углом. «Соккер.ру» рассчитывает место каждого клуба с учетом исключительно лишь голов россиян.

Система очень простая и в то же время показательная. Отнимаем от всех результатов 10-ти туров чемпионата России голы иностранцев и переписываем получившиеся исходы в отдельную табличку: голы, победы, очки пропущены через фильтр национальных футбольных интересов.

Таблица голов россиян

Место

Клуб

Матчи

Победы

Ничьи

Поражения

Голы

+/-

Очки

1

«Краснодар»

10

6

4

0

11-2

+9

22

2

«Зенит»

10

6

3

1

13-7

+6

21

3

«Ростов»

10

5

3

2

7-3

+4

18

4

ЦСКА

10

4

4

2

9-3

+6

16

5

«Динамо»

10

4

3

3

7-3

+4

15

6

«Оренбург»

10

4

3

3

9-7

+2

15

7

«Рубин»

10

3

5

2

7-6

+1

14

8

«Ахмат»

10

2

5

3

5-5

0

11

9

«Локомотив»

10

2

5

3

6-7

-1

11

10

«Арсенал»

10

2

4

4

7-7

0

10

11

«Спартак»

10

1

7

2

3-3

0

10

12

«Анжи»

10

1

7

2

3-6

-3

10

13

«Урал»

10

2

4

4

4-8

-4

10

14

«Енисей»

10

2

2

6

3-10

-7

8

15

«Крылья Советов»

10

1

5

4

2-11

-9

8

16

«Уфа»

10

0

6

4

1-10

-9

6

1. «Краснодар»

Авторы российских голов: Мамаев (3), Сулейманов (3), Ари (3), Игнатьев (1), Смолов (1).

В реальной таблице «Краснодар» занимает второе место вслед за «Зенитом» и потерпел уже три поражения, каждое из которых не обошлось без голов иностранцев из стана соперников. Дубль Азмуна за «Рубин», гол спартаковца Жиго, победный удар Мака из «Зенита» - вычитаем голы легионеров и получаем «Краснодар», который идет без поражений в особенной таблице РПЛ. Включив в список голеадоров Ари, мы не ошиблись, ведь недавно этот форвард обзавелся паспортом с двуглавым орлом.

2. «Зенит»

Авторы российских голов: Дзюба (5), Ерохин (4), Шатов (3), Кузяев (1).

«Зенит» - команда с наибольшим количеством голов от представителей титульной нации чемпионата. 13 раз расписывались в чужих воротах кандидаты в сборную России из команды Сергея Семака.

О футболе. «Краснодар» без Мамаева, «Зенит» без Кокорина

3. «Ростов»

Авторы российских голов: Ионов (4), Зуев (1), Паршивлюк (1), Гуляев (1).

Как и в официальной таблице Премьер-Лиги, «Ростов» занимает третье место. За команду с берегов Дона четырьмя голами отметился воспитанник «Зенита», еще по голу принесли три воспитанника «Спартака». Это 70% от общего числа голов ростовчан в сезоне.

4. ЦСКА

Авторы российских голов: Чалов (7), Жамалетдинов (2).

ЦСКА держится на четвертой строчке, выезжая на голах одного человека – Федора Чалова. Жамалетдинов свои два мяча забил в ворота «Уфы» после гола Чалова, то есть его действия повлияли на результат, но не на исход. 16 очков в копилку армейцев своими ударами принес Федор Чалов.

5. «Динамо»

Авторы российских голов: Луценко (2), Марков (2), Панченко (1), Жоаозиньо (1), Рыков (1).

«Динамо» точно согласилось бы отменить легионерские голы в РПЛ, ведь такой пункт в правилах позволяет «бело-голубым» моментально всплыть с 14-й строчки на 5-ю.

6. «Оренбург»

Авторы российских голов: Козлов (3), Чуканов (2), Бреев (1), Сутормин (1), Ойеволе (1), Терехов (1).

Шесть разных россиян отмечались голами за «Оренбург» в нынешнем сезоне. Ни один другой клуб таким обилием отечественных футболистов с точными попаданиями по чужим воротам в этом сезоне похвастаться пока не может.

7. «Рубин»

Авторы российских голов: Полоз (3), Сорокин (1), Байрамян (1), Подберезкин (1), Коновалов (1).

Большую часть голов взял на себя Полоз, но и без помощников Дмитрий не обошелся. «Рубин» по сравнению с официальной таблицей откатился на пару строчек, потому что результаты казанцев во многих матчах делает набравший отличную форму Сердар Азмун.

8. «Ахмат»

Авторы российских голов: Иванов (2), Митришев (2), Швец (1).

«Ахмат» всего забил 9 мячей, так что пять голов россиян – это больше половины от общего «котла».

9. «Локомотив»

Авторы российских голов: Смолов (2), Баринов (1), Жемалетдинов (1), Антон Миранчук (1), Алексей Миранчук (1).

Федор Смолов уже успел забить два мяча после перехода в «Локомотив», несмотря на адаптацию и проблемы со здоровьем. Вообще «Локо» забивает мало – всего 11 голов, из них шесть на счет россиян.

10. «Арсенал»

Авторы российских голов: Бакаев (3), Ткачев (3), Лесовой (1).

Редкий случай: сразу два россиянина сумели переступить черту в два забитых мяча. Помимо «Арсенала», таким могут похвастаться только лидеры чемпионата России – «Зенит» и «Краснодар».

11. «Спартак»

Авторы российских голов: Джикия (1), Игнатов (1), Тимофеев (1).

Чем ниже по таблице, тем меньше голов в исполнении российских футболистов, и тем проще подсчет. На весь «Спартак» - три гола от россиян, причем два из них Игнатов и Тимофеев забили в последнем туре «Енисею». За предыдущие девять матчей забил только Георгия Джикия, но его гол очков не принес. А вот мячи Игнатова и Тимофеева помогли победить «Енисей», без этих точных ударов «Спартак» оказался бы на предпоследней строчке в таблице.

12. «Анжи»

Авторы российских голов: Кулик (2), Новосельцев (1).

При помощи голов россиян «Анжи» набрал столько же очков, как и «Спартак».

13. «Урал»

Авторы российских голов: Панюков (2), Ильин (1), Бавин (1).

Андрей Панюков забил оба свои мяча в матче против тульского «Арсенала» после выхода на замену.

14. «Енисей»

Авторы российских голов: Костюков (3).

Никто иной из россиян не рискует пока забивать за «Енисей». Только Костюков.

15. «Крылья Советов»

Авторы российских голов: Соболев (1), Канунников (1).

«Крылышки» всего забили четыре мяча, половину из них взял на себя ветеран Корниленко, у которого белорусское гражданство, еще по одному добавили Соболев с Канунниковым.

16. «Уфа»

Авторы российских голов: Кротов (1).

«Уфа» - единственная команда без побед в таблице, учитывающей только голы россиян в первой трети сезона РПЛ.

Топ снайперов-россиян в РПЛ-2018/2019

1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 7 голов

2. Артём Дзюба («Зенит») – 5 голов

3. Александр Ерохин («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов») – 4 гола

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Все комментарии
Deffect
Deffect
29 октября в 11:28
Представляю такой тренер Спартака говорит парням...сегодня забивают в команде только русские... а то в таблице на соккере мы на 11 месте..ай ай ай..думаю поэтому на матч с рубином Фернандо и Зе Луиш и не поехали..тайна раскрыта.
Заполярный
Заполярный
   172 / 801
13 октября в 22:55
ЗАНЯТЬСЯ НЕ ЧЕМ ВОТ И ХРЕНЬ ВСЯКУЮ ВЫДУМЫВАЮТ. ПО МНЕ НЕ ВАЖНО КТО ЗАБИЛ.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Фата лист
   31 / 801
13 октября в 16:20
Полностью согласна)))
Фата лист
Фата лист
   72 / 801
13 октября в 15:00
Такая таблица мне нравится больше.
maldalik
maldalik
   535 / 801
13 октября в 06:18
Странная таблица, автор не в курсе что футбол игра командная?
andre_can
andre_can
   422 / 801
13 октября в 01:21
Зенит, как всегда, все отлично! :)
man11
man11
12 октября в 23:19
Гуляев не россиянин вроде да и Джикия тоже
pomor45
pomor45
   100 / 801
12 октября в 21:12
Соккер математически доказал тот факт, что Спартак не народная команда, а зулуская.
Великолепный
Великолепный
   18 / 801
12 октября в 20:34
Топ снайперов-россиян в РПЛ-2018/2019

За 10 туров

1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 7 голов

мелочь, а приятно
armeec_♞
armeec_♞
   456 / 801
12 октября в 20:28
Мамая выбросить с таблицы! Дзюбу отправить в Спартак. Смолова в Локо. Вот вам и вся таблица.
Удивительно но факт, недофутболит шатов в списке)))вот чел умудряется отметится))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jum13
   34 / 801
12 октября в 19:52
У спартака для этого и вычитать никого не надо )))
Вагнер Лав уже больше 5 лет не играет за ЦСКА , а у ЦСКА 3 золота за последние годы. Как быть?
mikysss
mikysss
12 октября в 18:57
таблица лишь бы что-то написать бла бла бла
Kuvan
Kuvan
12 октября в 18:49
Кто в чемпионате лидирует, тот и в этой таблице.
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
12 октября в 18:45
Вся правда в таблице, редко такие печатают.
cska.78
cska.78
   371 / 801
12 октября в 18:36
Негры симулянты и судьи Федуна пока держат пищевик на плаву!
Стыдно за пищевик!
МКС
МКС ответил Jum13
   103 / 801
12 октября в 18:27
У спартака для этого и вычитать никого не надо )))
Все юморишь? Не старайся, Петросян твой потолок.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 801
12 октября в 18:14
Пупсики вообще ни одного не забили с игры. Их место в Пердиве. Гыгыгы
Jum13
Jum13
   10 / 801
12 октября в 17:58
Маловар - все же знают, что не бывает бывших спартаковцев. Любой бывший спартаковец автоматически становится Иудой )))
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 801
12 октября в 17:53
антиспартаковская статья? ах,не тутто было,посчитайте голы воспитанников и бывших спартпковцев))
Faustello
Faustello
   49 / 801
12 октября в 17:48
Интересная аналитика, побольше бы таких. А то все меньше футбола и больше всякого Дома-2 на сайте.
parallels
parallels ответил Lukajs
   5 / 801
12 октября в 17:42
Когда нарисуют таблицу голы с игры, по ней спартак должен быть в пердиве.
в топ, однозначно!
parallels
parallels
   5 / 801
12 октября в 17:41
какой же зулусский позор из себя представляет спартак. только глянул верхнюю таблицу - и сразу так стыдно стало, что дальше решил не читать. предлагаю расформировать.
Jum13
Jum13 ответил МКС
   10 / 801
12 октября в 17:27
Берем последние Чемпионства ЦСКА, вычитаем Вагнера Лава, получаем ПШИК!!!
У спартака для этого и вычитать никого не надо )))
jilbar
jilbar
12 октября в 17:22
Спартак смотрится среди Уралов и Енисеев.
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
12 октября в 17:19
Единственная нормальная таблица для пупсиков, самое главное, объективная.
Mekrash
Mekrash
12 октября в 17:15
Таблица без левых голов с пенальти, штрафных и угловых будет для спартака пустой.
Lukajs
Lukajs
12 октября в 17:14
Когда нарисуют таблицу голы с игры, по ней спартак должен быть в пердиве.
МКС
МКС
   103 / 801
12 октября в 17:13
Берем последние Чемпионства ЦСКА, вычитаем Вагнера Лава, получаем ПШИК!!!
Чингачгук
Чингачгук
   37 / 801
12 октября в 17:12
Спартак не блещет ни своими, ни иностранными.
МКС
МКС
   103 / 801
12 октября в 17:06
БРАВО!!! Чистяков. А теперь вычти из сборной России натурализованных иностранцев и легионеров иностранных клубов. И будет Тебе СЧАСТЬЕ!!!
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