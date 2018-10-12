Только свои. Особенная таблица РПЛ

В разгар международной паузы любопытно взглянуть на команды РПЛ под особым углом. «Соккер.ру» рассчитывает место каждого клуба с учетом исключительно лишь голов россиян.
Система очень простая и в то же время показательная. Отнимаем от всех результатов 10-ти туров чемпионата России голы иностранцев и переписываем получившиеся исходы в отдельную табличку: голы, победы, очки пропущены через фильтр национальных футбольных интересов.
|
Место
|
Клуб
|
Матчи
|
Победы
|
Ничьи
|
Поражения
|
Голы
|
+/-
|
Очки
|
1
|
«Краснодар»
|
10
|
6
|
4
|
0
|
11-2
|
+9
|
22
|
2
|
«Зенит»
|
10
|
6
|
3
|
1
|
13-7
|
+6
|
21
|
3
|
«Ростов»
|
10
|
5
|
3
|
2
|
7-3
|
+4
|
18
|
4
|
ЦСКА
|
10
|
4
|
4
|
2
|
9-3
|
+6
|
16
|
5
|
«Динамо»
|
10
|
4
|
3
|
3
|
7-3
|
+4
|
15
|
6
|
«Оренбург»
|
10
|
4
|
3
|
3
|
9-7
|
+2
|
15
|
7
|
«Рубин»
|
10
|
3
|
5
|
2
|
7-6
|
+1
|
14
|
8
|
«Ахмат»
|
10
|
2
|
5
|
3
|
5-5
|
0
|
11
|
9
|
«Локомотив»
|
10
|
2
|
5
|
3
|
6-7
|
-1
|
11
|
10
|
«Арсенал»
|
10
|
2
|
4
|
4
|
7-7
|
0
|
10
|
11
|
«Спартак»
|
10
|
1
|
7
|
2
|
3-3
|
0
|
10
|
12
|
«Анжи»
|
10
|
1
|
7
|
2
|
3-6
|
-3
|
10
|
13
|
«Урал»
|
10
|
2
|
4
|
4
|
4-8
|
-4
|
10
|
14
|
«Енисей»
|
10
|
2
|
2
|
6
|
3-10
|
-7
|
8
|
15
|
«Крылья Советов»
|
10
|
1
|
5
|
4
|
2-11
|
-9
|
8
|
16
|
«Уфа»
|
10
|
0
|
6
|
4
|
1-10
|
-9
|
6
1. «Краснодар»
Авторы российских голов: Мамаев (3), Сулейманов (3), Ари (3), Игнатьев (1), Смолов (1).
В реальной таблице «Краснодар» занимает второе место вслед за «Зенитом» и потерпел уже три поражения, каждое из которых не обошлось без голов иностранцев из стана соперников. Дубль Азмуна за «Рубин», гол спартаковца Жиго, победный удар Мака из «Зенита» - вычитаем голы легионеров и получаем «Краснодар», который идет без поражений в особенной таблице РПЛ. Включив в список голеадоров Ари, мы не ошиблись, ведь недавно этот форвард обзавелся паспортом с двуглавым орлом.
2. «Зенит»
Авторы российских голов: Дзюба (5), Ерохин (4), Шатов (3), Кузяев (1).
«Зенит» - команда с наибольшим количеством голов от представителей титульной нации чемпионата. 13 раз расписывались в чужих воротах кандидаты в сборную России из команды Сергея Семака.
О футболе. «Краснодар» без Мамаева, «Зенит» без Кокорина
3. «Ростов»
Авторы российских голов: Ионов (4), Зуев (1), Паршивлюк (1), Гуляев (1).
Как и в официальной таблице Премьер-Лиги, «Ростов» занимает третье место. За команду с берегов Дона четырьмя голами отметился воспитанник «Зенита», еще по голу принесли три воспитанника «Спартака». Это 70% от общего числа голов ростовчан в сезоне.
4. ЦСКА
Авторы российских голов: Чалов (7), Жамалетдинов (2).
ЦСКА держится на четвертой строчке, выезжая на голах одного человека – Федора Чалова. Жамалетдинов свои два мяча забил в ворота «Уфы» после гола Чалова, то есть его действия повлияли на результат, но не на исход. 16 очков в копилку армейцев своими ударами принес Федор Чалов.
5. «Динамо»
Авторы российских голов: Луценко (2), Марков (2), Панченко (1), Жоаозиньо (1), Рыков (1).
«Динамо» точно согласилось бы отменить легионерские голы в РПЛ, ведь такой пункт в правилах позволяет «бело-голубым» моментально всплыть с 14-й строчки на 5-ю.
6. «Оренбург»
Авторы российских голов: Козлов (3), Чуканов (2), Бреев (1), Сутормин (1), Ойеволе (1), Терехов (1).
Шесть разных россиян отмечались голами за «Оренбург» в нынешнем сезоне. Ни один другой клуб таким обилием отечественных футболистов с точными попаданиями по чужим воротам в этом сезоне похвастаться пока не может.
7. «Рубин»
Авторы российских голов: Полоз (3), Сорокин (1), Байрамян (1), Подберезкин (1), Коновалов (1).
Большую часть голов взял на себя Полоз, но и без помощников Дмитрий не обошелся. «Рубин» по сравнению с официальной таблицей откатился на пару строчек, потому что результаты казанцев во многих матчах делает набравший отличную форму Сердар Азмун.
8. «Ахмат»
Авторы российских голов: Иванов (2), Митришев (2), Швец (1).
«Ахмат» всего забил 9 мячей, так что пять голов россиян – это больше половины от общего «котла».
9. «Локомотив»
Авторы российских голов: Смолов (2), Баринов (1), Жемалетдинов (1), Антон Миранчук (1), Алексей Миранчук (1).
Федор Смолов уже успел забить два мяча после перехода в «Локомотив», несмотря на адаптацию и проблемы со здоровьем. Вообще «Локо» забивает мало – всего 11 голов, из них шесть на счет россиян.
10. «Арсенал»
Авторы российских голов: Бакаев (3), Ткачев (3), Лесовой (1).
Редкий случай: сразу два россиянина сумели переступить черту в два забитых мяча. Помимо «Арсенала», таким могут похвастаться только лидеры чемпионата России – «Зенит» и «Краснодар».
11. «Спартак»
Авторы российских голов: Джикия (1), Игнатов (1), Тимофеев (1).
Чем ниже по таблице, тем меньше голов в исполнении российских футболистов, и тем проще подсчет. На весь «Спартак» - три гола от россиян, причем два из них Игнатов и Тимофеев забили в последнем туре «Енисею». За предыдущие девять матчей забил только Георгия Джикия, но его гол очков не принес. А вот мячи Игнатова и Тимофеева помогли победить «Енисей», без этих точных ударов «Спартак» оказался бы на предпоследней строчке в таблице.
12. «Анжи»
Авторы российских голов: Кулик (2), Новосельцев (1).
При помощи голов россиян «Анжи» набрал столько же очков, как и «Спартак».
13. «Урал»
Авторы российских голов: Панюков (2), Ильин (1), Бавин (1).
Андрей Панюков забил оба свои мяча в матче против тульского «Арсенала» после выхода на замену.
14. «Енисей»
Авторы российских голов: Костюков (3).
Никто иной из россиян не рискует пока забивать за «Енисей». Только Костюков.
15. «Крылья Советов»
Авторы российских голов: Соболев (1), Канунников (1).
«Крылышки» всего забили четыре мяча, половину из них взял на себя ветеран Корниленко, у которого белорусское гражданство, еще по одному добавили Соболев с Канунниковым.
16. «Уфа»
Авторы российских голов: Кротов (1).
«Уфа» - единственная команда без побед в таблице, учитывающей только голы россиян в первой трети сезона РПЛ.
Топ снайперов-россиян в РПЛ-2018/2019
1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 7 голов
2. Артём Дзюба («Зенит») – 5 голов
3. Александр Ерохин («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов») – 4 гола
За 10 туров
1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 7 голов
мелочь, а приятно
За 10 туров
1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 7 голов
мелочь, а приятно
Удивительно но факт, недофутболит шатов в списке)))вот чел умудряется отметится))
Удивительно но факт, недофутболит шатов в списке)))вот чел умудряется отметится))
Стыдно за пищевик!
Стыдно за пищевик!