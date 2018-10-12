Только свои. Особенная таблица РПЛ

12 октября 2018, 16:30

В разгар международной паузы любопытно взглянуть на команды РПЛ под особым углом. «Соккер.ру» рассчитывает место каждого клуба с учетом исключительно лишь голов россиян.

Система очень простая и в то же время показательная. Отнимаем от всех результатов 10-ти туров чемпионата России голы иностранцев и переписываем получившиеся исходы в отдельную табличку: голы, победы, очки пропущены через фильтр национальных футбольных интересов.

Таблица голов россиян Место Клуб Матчи Победы Ничьи Поражения Голы +/- Очки 1 «Краснодар» 10 6 4 0 11-2 +9 22 2 «Зенит» 10 6 3 1 13-7 +6 21 3 «Ростов» 10 5 3 2 7-3 +4 18 4 ЦСКА 10 4 4 2 9-3 +6 16 5 «Динамо» 10 4 3 3 7-3 +4 15 6 «Оренбург» 10 4 3 3 9-7 +2 15 7 «Рубин» 10 3 5 2 7-6 +1 14 8 «Ахмат» 10 2 5 3 5-5 0 11 9 «Локомотив» 10 2 5 3 6-7 -1 11 10 «Арсенал» 10 2 4 4 7-7 0 10 11 «Спартак» 10 1 7 2 3-3 0 10 12 «Анжи» 10 1 7 2 3-6 -3 10 13 «Урал» 10 2 4 4 4-8 -4 10 14 «Енисей» 10 2 2 6 3-10 -7 8 15 «Крылья Советов» 10 1 5 4 2-11 -9 8 16 «Уфа» 10 0 6 4 1-10 -9 6

1. «Краснодар»

Авторы российских голов: Мамаев (3), Сулейманов (3), Ари (3), Игнатьев (1), Смолов (1).

В реальной таблице «Краснодар» занимает второе место вслед за «Зенитом» и потерпел уже три поражения, каждое из которых не обошлось без голов иностранцев из стана соперников. Дубль Азмуна за «Рубин», гол спартаковца Жиго, победный удар Мака из «Зенита» - вычитаем голы легионеров и получаем «Краснодар», который идет без поражений в особенной таблице РПЛ . Включив в список голеадоров Ари, мы не ошиблись, ведь недавно этот форвард обзавелся паспортом с двуглавым орлом.

2. «Зенит»

Авторы российских голов: Дзюба (5), Ерохин (4), Шатов (3), Кузяев (1).

«Зенит» - команда с наибольшим количеством голов от представителей титульной нации чемпионата. 13 раз расписывались в чужих воротах кандидаты в сборную России из команды Сергея Семака.

О футболе. «Краснодар» без Мамаева, «Зенит» без Кокорина

3. «Ростов»

Авторы российских голов: Ионов (4), Зуев (1), Паршивлюк (1), Гуляев (1).

Как и в официальной таблице Премьер-Лиги, «Ростов» занимает третье место. За команду с берегов Дона четырьмя голами отметился воспитанник «Зенита», еще по голу принесли три воспитанника «Спартака». Это 70% от общего числа голов ростовчан в сезоне.

4. ЦСКА

Авторы российских голов: Чалов (7), Жамалетдинов (2).

ЦСКА держится на четвертой строчке, выезжая на голах одного человека – Федора Чалова. Жамалетдинов свои два мяча забил в ворота «Уфы» после гола Чалова, то есть его действия повлияли на результат, но не на исход. 16 очков в копилку армейцев своими ударами принес Федор Чалов.

5. «Динамо»

Авторы российских голов: Луценко (2), Марков (2), Панченко (1), Жоаозиньо (1), Рыков (1).

«Динамо» точно согласилось бы отменить легионерские голы в РПЛ , ведь такой пункт в правилах позволяет «бело-голубым» моментально всплыть с 14-й строчки на 5-ю.

6. «Оренбург»

Авторы российских голов: Козлов (3), Чуканов (2), Бреев (1), Сутормин (1), Ойеволе (1), Терехов (1).

Шесть разных россиян отмечались голами за «Оренбург» в нынешнем сезоне. Ни один другой клуб таким обилием отечественных футболистов с точными попаданиями по чужим воротам в этом сезоне похвастаться пока не может.

7. «Рубин»

Авторы российских голов: Полоз (3), Сорокин (1), Байрамян (1), Подберезкин (1), Коновалов (1).

Большую часть голов взял на себя Полоз, но и без помощников Дмитрий не обошелся. «Рубин» по сравнению с официальной таблицей откатился на пару строчек, потому что результаты казанцев во многих матчах делает набравший отличную форму Сердар Азмун.

8. «Ахмат»

Авторы российских голов: Иванов (2), Митришев (2), Швец (1).

«Ахмат» всего забил 9 мячей, так что пять голов россиян – это больше половины от общего «котла».

9. «Локомотив»

Авторы российских голов: Смолов (2), Баринов (1), Жемалетдинов (1), Антон Миранчук (1), Алексей Миранчук (1).

Федор Смолов уже успел забить два мяча после перехода в «Локомотив», несмотря на адаптацию и проблемы со здоровьем. Вообще «Локо» забивает мало – всего 11 голов, из них шесть на счет россиян.

10. «Арсенал»

Авторы российских голов: Бакаев (3), Ткачев (3), Лесовой (1).

Редкий случай: сразу два россиянина сумели переступить черту в два забитых мяча. Помимо «Арсенала», таким могут похвастаться только лидеры чемпионата России – «Зенит» и «Краснодар».

11. «Спартак»

Авторы российских голов: Джикия (1), Игнатов (1), Тимофеев (1).

Чем ниже по таблице, тем меньше голов в исполнении российских футболистов, и тем проще подсчет. На весь «Спартак» - три гола от россиян, причем два из них Игнатов и Тимофеев забили в последнем туре «Енисею». За предыдущие девять матчей забил только Георгия Джикия, но его гол очков не принес. А вот мячи Игнатова и Тимофеева помогли победить «Енисей», без этих точных ударов «Спартак» оказался бы на предпоследней строчке в таблице.

12. «Анжи»

Авторы российских голов: Кулик (2), Новосельцев (1).

При помощи голов россиян «Анжи» набрал столько же очков, как и «Спартак».

13. «Урал»

Авторы российских голов: Панюков (2), Ильин (1), Бавин (1).

Андрей Панюков забил оба свои мяча в матче против тульского «Арсенала» после выхода на замену.

14. «Енисей»

Авторы российских голов: Костюков (3).

Никто иной из россиян не рискует пока забивать за «Енисей». Только Костюков.

15. «Крылья Советов»

Авторы российских голов: Соболев (1), Канунников (1).

«Крылышки» всего забили четыре мяча, половину из них взял на себя ветеран Корниленко, у которого белорусское гражданство, еще по одному добавили Соболев с Канунниковым.

16. «Уфа»

Авторы российских голов: Кротов (1).

«Уфа» - единственная команда без побед в таблице, учитывающей только голы россиян в первой трети сезона РПЛ .

Топ снайперов-россиян в РПЛ -2018/2019

1. Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – 7 голов

2. Артём Дзюба («Зенит») – 5 голов

3. Александр Ерохин («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов») – 4 гола