Новый лимит. Как будут выглядеть «Спартак», «Зенит» и ЦСКА

25 октября 2018, 10:20

Говорят о новом формате лимита, и «Соккер.ру» интересно, как будут выглядеть ваши любимые клубы РПЛ , если им придется учитывать жесткие правила?

Лимит «10 плюс 15» вряд ли получится протолкнуть. Ограничения носят неспортивный характер, не может быть коллективного компромиссного решения. Велено доверять людям с паспортами – приказ исполняют.

А вот формулу «8 плюс 17» могут принять, независимо от того, вернется Мутко на пост главы РФС , или останется в тени. Он и так всегда рядом с футболом и транслирует то, что его попросят. Зато после всех последних скандалов на уступки клубам пойдут охотнее.

Восьми легионеров, если их можно выпускать на поле одновременно, достаточно? Протестируем лимит на примере нынешних заявок, чтобы понять. Ведь по своим все просто – никто не заставляет набирать именно 17 человек, хотя могут добавить правило о молодых.

Возможно, четыре места будут отведены для клубных воспитанников – таковыми назовут всех, кто минимум три года до 21-летия провел в академии. Максименко и Рассказова можно будет записать в такой список у «Спартака» и наполнить заявку покупными россиянами.

Но загвоздка в легионерах. Не маловато ли восьми мест на команду? Футболисты ведь получают травмы, дисквалификации. Придется брать только тех, кто метит строго в основу.

«Зенит» (12 легионеров)

Хотя Ригони в аренде, аргентинец тоже на контракте с командой Семака. «Зениту» при предлагаемом лимите придется расставаться с иностранцами. Если пробовать собрать семерку, а не восьмерку – более радикальный вариант, то можно взять только статусных и ценных из-за молодости легионеров.

В списке могут быть Паредес, Дриусси, Маркизио, Нету, Иванович, Нобоа и Маммана, если прибавит. Как видите, семи мест очень мало, «Зениту» предложенный строгий лимит точно не подходит, ведь им придется расстаться с теми, кто нужен тренеру. Но вариант «8+17» подойдет, если взять еще Нету или Мевлю.

Кого пришлось бы отпустить? Эрнани, Нету, Краневиттера и Мака.

«Краснодар» (12 легионеров)

Тут тоже учитываем Страндберга, но даже после ухода Гранквиста, Лаборде, Жоаозиньо и появления российского паспорта у бразильца Ари «быкам» будет сложно сократить заявку легионеров до восьми. Оставив Мартыновича, Каборе, Перейру, Вандерсона, Куэву, Классона, Рамиреса и Спайича, придется отдать тех, кто может принести пользу в будущем.

Кого пришлось бы отпустить? Окриашвили, Фьолусона, Маркова, Страндберга.

ЦСКА (9 легионеров)

«Армейцы» за одно лето подписали Нисимуру, Влашича, Эрнандеса, Бийола, Сигурдссона, Магнуссона, Бекао, а Бистровича взяли чуть раньше. Наконец, приобрели еще и Лассану Н'Диайе, и хотя при этом располагают мощным костяком молодых и талантливых россиян, если будет одобрен новый лимит, расстанутся всего с одним из легионеров. И это с учетом, что летом ушли Витиньо, Натхо, Вернблум, Миланов и Оланаре – трое первых плюс Еременко могли помочь на поле.

Кого пришлось бы отпустить? Нисимуру или Н’Диайе.

«Локомотив» (12 легионеров)

У чемпионов России в заявке 11 граждан иностранных государств, и хотя многие говорят на русском языке – Михалик, отданный в аренду Виталий Денисов, Идову, Ротенберг и Кверквелия, всех их будут считать чужаками и попросят убрать из заявки четырех человек. При этом очевидно, что своя школа не обеспечит, а менять Крыховяка на Тарасова – глупость.

Кого пришлось бы отпустить? Эдера, Ротенберга, Денисова и Михалика.

«Ростов» (12 легионеров)

А откуда у ростовчан возьмутся деньги, чтобы собрать основу из россиян в условиях лимита? Вот и набрали иностранцев, которых периодически подменяют, чтобы в основе собирался костяк бойцов, способных стартовать не хуже «Спартака» и «Локомотива». Но Карпину не хватит восьми позиций, чтобы сохранить всех полезных. Работа на перспективу в случае травм усложнится.

Кого пришлось бы отпустить? Кьяртанссон, Салетрос, Жан, Хаджикадунич.

«Спартак» (12 легионеров)

После ухода Промеса осталось 12 человек. Если придется убрать четверых, Глушаков и Комбаров будут играть за «Спартак» до сорока. А если серьезно, то в список восьми можно включить Жиго, Зе Луиша, Боккетти, Адриано, Фернандо, Мельгарехо и даже Еременко с Джано. Дело в том, что не все легионеры «красно-белых» демонстрируют крутую игру, количество в качестве не перешло. В принципе, как и у «Зенита».

Кого пришлось бы отпустить? Попова, Рошу, Ханни и Петковича.

«Рубин» (5 легионеров)

Заходим за Рубикон – те, у кого денег еще меньше, чем у «Ростова», не могут себе позволить даже легионеров. Чико, Уремович, Навас, Шекари и Азмун – всего пять легионеров у Курбана Бердыева. Кроме последнего, ни один не ценится на рынке, с самыми молодыми подписаны длительные контракты, но тот же Сердар всего до лета 2020 года завербован. «Рубин» легко впишется в новый лимит.

«Оренбург» (7 легионеров)

Второй команде РПЛ , которую спонсирует корпорация, владеющая «Зенитом», тоже не нужно никого убирать из заявки, если лимит изменят. При этом нельзя никого подписать зимой, если не расставаться с легионерами, которые уже есть. А Сиваков, Бегич, Афонин, Попович и Мишкич при этом набрали матчей в основе – важные игроки состава Федотова.

«Ахмат» (11 легионеров)

Сразу видно середняка с ресурсами – в заявке клуба из Грозного столько же легионеров, как у ведущих клубов. Но часть тоже придется распродать или выдать паспорта, если найдутся те, кто пять лет провел в России. Если судить по количеству игр, то Исмаэл, Вилькер, Думбия, Мохаммади, Бериша, Балай, Родолфо и Мбенг могли бы остаться. Остальные – нет.

Кого пришлось бы отпустить? Раванелли, Роши, Нижича.

«Арсенал» (9 легионеров)

У Тулы несколько легионеров проводят мало времени на поле. Но судить, нужны ли они команде больше или меньше, чем возрастные россияне тоже без практики – задача тренера. Вот только в РФС хотят решить за клубы, поэтому даже в нынешнем составе «Арсенала», оставляя Костадинова, Григалаву, Кангва, Джорджевича и Альвареса, нужно будет одного отсеять.

Кого пришлось бы отпустить? Александров.

«Динамо» (6 легионеров)

В заявке всего шесть легионеров. Денег, как и раньше, нет. Зато все шестеро играют в основе – Шунич, Хольмен, Тетте, Черных, Соу и Кардосо появились против «Зенита» и сумели обыграть петербуржцев. Очевидно, что Хохлов не отказался бы от форварда уровня Воронина и Кураньи, пригодился бы фланговый игрок класса Джуджака, или плеймейкер, вроде Вальбуэна, но «Динамо» никого выбрасывать не нужно, если появятся деньги на точечное усиление.

«Урал» (10 легионеров)

А вот подопечным Парфенова – или кто там будет тренировать команду в ближайшем будущем, не получится сохранить тесную компанию, если введут новые правила. В Екатеринбурге всегда положительно относились к практике привлечения легионеров, но двоим футболистам пришлось бы уйти из команды, если лимит ввели бы завтра.

Кого пришлось бы отпустить? Динга и Ароян.

«Крылья Советов» (10 легионеров)

У самарцев, как видите, с деньгами неразрешимых проблем нет, то есть игровые проблемы не из-за финансов. Зато им нужно выбрать только двух человек, чтобы вписаться в оговариваемый в РФС новый лимит. Если отталкиваться от игровой практики, то Корниленко, Паул, Надсон и Самарджич легко остаются. А вот Шейдаев, сменивший гражданство, и Рохель могут пострадать. Или же уберут ветеранов.

Кого пришлось бы отпустить? Рохеля и Шейдаева или двух ветеранов из основы, вроде Денисова и Корниленко.

«Уфа» (11 легионеров)

Непросто с нынешним лимитом молодому клубу набрать много россиян – цены и условия контрактов драконовские. Поэтому у «Краснодара», как и у «Уфы», достаточно легионеров. У первых есть академия и она через пару лет подарит парочку воспитанников в железную основу, а вот уфимцам придется отсеивать народ.

Кого пришлось бы отпустить? Сейдахмета и Бизьяка.

«Анжи» (6 легионеров)

У махачкалинцев нет денег на зарплаты игрокам, поэтому количество легионеров не удивляет – взяли двоих венесуэльцев, у которых на родине творится невероятное, и им сама игра за рубежом – уже подарок. Жаль, денег не платят. «Анжи» могут закрыть до конца года, и это тоже одно из последствий мутковского лимита – цены на рынке задрали, о финансовом балансе никогда не думали. Ни во времена Роберто Карлосов, ни сейчас.

«Енисей» (8 легионеров)

Последний клуб в таблице – один из пяти, которому ничего не нужно менять в заявке, чтобы хоть сейчас вписаться в новый лимит. Но при этом фанатам «Енисея» от этого не теплее смотреть, как их команда проигрывает в высшем обществе. Толку от ставки на немолодых россиян низкого класса? Только не говорите, что если у «Енисея» будет на поле 8 иностранцев – пострадает сборная России. Ведь это бред, Головин в случае прогресса под крылом Анри будет таким же полезным для Черчесова, как был в ЦСКА .

Изменения оздоровят российский футбол?

Есть два варианта. Люди, которые стоят за производными формулы «7 плюс сколько угодно россиян», точно не думают о развитии футбола. Вариант «10 плюс 15» лучше мотивировал бы российских футболистов. И помог сбросить контрактные обязательства до рыночных.

Восемь иностранцев – сносный вариант, но лучше бы девять человек оставили. А вот формула с семью легионерами - издевательство. С одной стороны, вроде как разрешают ставить хоть всех иностранцев на поле, а с другой, словно живут в параллельной реальности, где все легионеры всегда доступны для тренеров.

Такого не бывает, прямо сейчас травмированы Жиго и Нобоа – звезды старта сезона, проблемы со здоровьем у Чорлуки и Эрнандеса, Бистрович вылетел у ЦСКА . Не последние люди в футбольной песочнице. Формула, где по три россиянина на иностранца, заставит клубы снова гоняться за местными для коллекции.

Вариант «7 плюс много» явно родом из голов агентов, которые не хотят терять кормушку. Точно есть люди, не заинтересованные в росте мастерства в российском футболе. Значит, они против фанатов, которые хотят увидеть качественный футбол и старания именно российских игроков, которых сейчас мотивировать крайне сложно.

Смысл изменения лимита в том, чтобы клубы могли предлагать адекватные контракты разным игрокам, появилась конкуренция, не страдали молодые футболисты и не упало качество игры. Ни один лидер не потеряет интерес к молодым россиянам, поскольку за последние годы в них тоже вложены огромные деньги.

Галицкий или Федун не запретят ставить молодых россиян, как и Гинер с Миллером. В принципе, если оставить в заявках только сильных легионеров, формула «8+17» может сработать. Осталось только придумать, как законно ограничить неадекватные выплаты за паспорта и, быть может, хотя бы в одном сезоне не придется закрывать известные клубы высшей лиги.