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Новый лимит. Как будут выглядеть «Спартак», «Зенит» и ЦСКА

25 октября 2018, 10:20

Говорят о новом формате лимита, и «Соккер.ру» интересно, как будут выглядеть ваши любимые клубы РПЛ, если им придется учитывать жесткие правила?

Лимит «10 плюс 15» вряд ли получится протолкнуть. Ограничения носят неспортивный характер, не может быть коллективного компромиссного решения. Велено доверять людям с паспортами – приказ исполняют.

А вот формулу «8 плюс 17» могут принять, независимо от того, вернется Мутко на пост главы РФС, или останется в тени. Он и так всегда рядом с футболом и транслирует то, что его попросят. Зато после всех последних скандалов на уступки клубам пойдут охотнее.

Восьми легионеров, если их можно выпускать на поле одновременно, достаточно? Протестируем лимит на примере нынешних заявок, чтобы понять. Ведь по своим все просто – никто не заставляет набирать именно 17 человек, хотя могут добавить правило о молодых.

Возможно, четыре места будут отведены для клубных воспитанников – таковыми назовут всех, кто минимум три года до 21-летия провел в академии. Максименко и Рассказова можно будет записать в такой список у «Спартака» и наполнить заявку покупными россиянами.

Но загвоздка в легионерах. Не маловато ли восьми мест на команду? Футболисты ведь получают травмы, дисквалификации. Придется брать только тех, кто метит строго в основу.

«Зенит» (12 легионеров)

Хотя Ригони в аренде, аргентинец тоже на контракте с командой Семака. «Зениту» при предлагаемом лимите придется расставаться с иностранцами. Если пробовать собрать семерку, а не восьмерку – более радикальный вариант, то можно взять только статусных и ценных из-за молодости легионеров.

В списке могут быть Паредес, Дриусси, Маркизио, Нету, Иванович, Нобоа и Маммана, если прибавит. Как видите, семи мест очень мало, «Зениту» предложенный строгий лимит точно не подходит, ведь им придется расстаться с теми, кто нужен тренеру. Но вариант «8+17» подойдет, если взять еще Нету или Мевлю.

Кого пришлось бы отпустить? Эрнани, Нету, Краневиттера и Мака.

«Краснодар» (12 легионеров)

Тут тоже учитываем Страндберга, но даже после ухода Гранквиста, Лаборде, Жоаозиньо и появления российского паспорта у бразильца Ари «быкам» будет сложно сократить заявку легионеров до восьми. Оставив Мартыновича, Каборе, Перейру, Вандерсона, Куэву, Классона, Рамиреса и Спайича, придется отдать тех, кто может принести пользу в будущем.

Кого пришлось бы отпустить? Окриашвили, Фьолусона, Маркова, Страндберга.

ЦСКА (9 легионеров)

«Армейцы» за одно лето подписали Нисимуру, Влашича, Эрнандеса, Бийола, Сигурдссона, Магнуссона, Бекао, а Бистровича взяли чуть раньше. Наконец, приобрели еще и Лассану Н'Диайе, и хотя при этом располагают мощным костяком молодых и талантливых россиян, если будет одобрен новый лимит, расстанутся всего с одним из легионеров. И это с учетом, что летом ушли Витиньо, Натхо, Вернблум, Миланов и Оланаре – трое первых плюс Еременко могли помочь на поле.

Кого пришлось бы отпустить? Нисимуру или Н’Диайе.

«Локомотив» (12 легионеров)

У чемпионов России в заявке 11 граждан иностранных государств, и хотя многие говорят на русском языке – Михалик, отданный в аренду Виталий Денисов, Идову, Ротенберг и Кверквелия, всех их будут считать чужаками и попросят убрать из заявки четырех человек. При этом очевидно, что своя школа не обеспечит, а менять Крыховяка на Тарасова – глупость.

Кого пришлось бы отпустить? Эдера, Ротенберга, Денисова и Михалика.

«Ростов» (12 легионеров)

А откуда у ростовчан возьмутся деньги, чтобы собрать основу из россиян в условиях лимита? Вот и набрали иностранцев, которых периодически подменяют, чтобы в основе собирался костяк бойцов, способных стартовать не хуже «Спартака» и «Локомотива». Но Карпину не хватит восьми позиций, чтобы сохранить всех полезных. Работа на перспективу в случае травм усложнится.  

Кого пришлось бы отпустить? Кьяртанссон, Салетрос, Жан, Хаджикадунич.

«Спартак» (12 легионеров)

После ухода Промеса осталось 12 человек. Если придется убрать четверых, Глушаков и Комбаров будут играть за «Спартак» до сорока. А если серьезно, то в список восьми можно включить Жиго, Зе Луиша, Боккетти, Адриано, Фернандо, Мельгарехо и даже Еременко с Джано. Дело в том, что не все легионеры «красно-белых» демонстрируют крутую игру, количество в качестве не перешло. В принципе, как и у «Зенита».

Кого пришлось бы отпустить? Попова, Рошу, Ханни и Петковича.

«Рубин» (5 легионеров)

Заходим за Рубикон – те, у кого денег еще меньше, чем у «Ростова», не могут себе позволить даже легионеров. Чико, Уремович, Навас, Шекари и Азмун – всего пять легионеров у Курбана Бердыева. Кроме последнего, ни один не ценится на рынке, с самыми молодыми подписаны длительные контракты, но тот же Сердар всего до лета 2020 года завербован. «Рубин» легко впишется в новый лимит.

«Оренбург» (7 легионеров)

Второй команде РПЛ, которую спонсирует корпорация, владеющая «Зенитом», тоже не нужно никого убирать из заявки, если лимит изменят. При этом нельзя никого подписать зимой, если не расставаться с легионерами, которые уже есть. А Сиваков, Бегич, Афонин, Попович и Мишкич при этом набрали матчей в основе – важные игроки состава Федотова.

«Ахмат» (11 легионеров)

Сразу видно середняка с ресурсами – в заявке клуба из Грозного столько же легионеров, как у ведущих клубов. Но часть тоже придется распродать или выдать паспорта, если найдутся те, кто пять лет провел в России. Если судить по количеству игр, то Исмаэл, Вилькер, Думбия, Мохаммади, Бериша, Балай, Родолфо и Мбенг могли бы остаться. Остальные – нет.

Кого пришлось бы отпустить? Раванелли, Роши, Нижича.

«Арсенал» (9 легионеров)

У Тулы несколько легионеров проводят мало времени на поле. Но судить, нужны ли они команде больше или меньше, чем возрастные россияне тоже без практики – задача тренера. Вот только в РФС хотят решить за клубы, поэтому даже в нынешнем составе «Арсенала», оставляя Костадинова, Григалаву, Кангва, Джорджевича и Альвареса, нужно будет одного отсеять.   

Кого пришлось бы отпустить? Александров.

«Динамо» (6 легионеров)

В заявке всего шесть легионеров. Денег, как и раньше, нет. Зато все шестеро играют в основе – Шунич, Хольмен, Тетте, Черных, Соу и Кардосо появились против «Зенита» и сумели обыграть петербуржцев. Очевидно, что Хохлов не отказался бы от форварда уровня Воронина и Кураньи, пригодился бы фланговый игрок класса Джуджака, или плеймейкер, вроде Вальбуэна, но «Динамо» никого выбрасывать не нужно, если появятся деньги на точечное усиление.

«Урал» (10 легионеров)

А вот подопечным Парфенова – или кто там будет тренировать команду в ближайшем будущем, не получится сохранить тесную компанию, если введут новые правила. В Екатеринбурге всегда положительно относились к практике привлечения легионеров, но двоим футболистам пришлось бы уйти из команды, если лимит ввели бы завтра.

Кого пришлось бы отпустить? Динга и Ароян.

«Крылья Советов» (10 легионеров)

У самарцев, как видите, с деньгами неразрешимых проблем нет, то есть игровые проблемы не из-за финансов. Зато им нужно выбрать только двух человек, чтобы вписаться в оговариваемый в РФС новый лимит. Если отталкиваться от игровой практики, то Корниленко, Паул, Надсон и Самарджич легко остаются. А вот Шейдаев, сменивший гражданство, и Рохель могут пострадать. Или же уберут ветеранов.

Кого пришлось бы отпустить? Рохеля и Шейдаева или двух ветеранов из основы, вроде Денисова и Корниленко. 

«Уфа» (11 легионеров)

Непросто с нынешним лимитом молодому клубу набрать много россиян – цены и условия контрактов драконовские. Поэтому у «Краснодара», как и у «Уфы», достаточно легионеров. У первых есть академия и она через пару лет подарит парочку воспитанников в железную основу, а вот уфимцам придется отсеивать народ.

Кого пришлось бы отпустить? Сейдахмета и Бизьяка.

«Анжи» (6 легионеров)

У махачкалинцев нет денег на зарплаты игрокам, поэтому количество легионеров не удивляет – взяли двоих венесуэльцев, у которых на родине творится невероятное, и им сама игра за рубежом – уже подарок. Жаль, денег не платят. «Анжи» могут закрыть до конца года, и это тоже одно из последствий мутковского лимита – цены на рынке задрали, о финансовом балансе никогда не думали. Ни во времена Роберто Карлосов, ни сейчас.

«Енисей» (8 легионеров)

Последний клуб в таблице – один из пяти, которому ничего не нужно менять в заявке, чтобы хоть сейчас вписаться в новый лимит. Но при этом фанатам «Енисея» от этого не теплее смотреть, как их команда проигрывает в высшем обществе. Толку от ставки на немолодых россиян низкого класса? Только не говорите, что если у «Енисея» будет на поле 8 иностранцев – пострадает сборная России. Ведь это бред, Головин в случае прогресса под крылом Анри будет таким же полезным для Черчесова, как был в ЦСКА.

Изменения оздоровят российский футбол?

Есть два варианта. Люди, которые стоят за производными формулы «7 плюс сколько угодно россиян», точно не думают о развитии футбола. Вариант «10 плюс 15» лучше мотивировал бы российских футболистов. И помог сбросить контрактные обязательства до рыночных.

Восемь иностранцев – сносный вариант, но лучше бы девять человек оставили. А вот формула с семью легионерами - издевательство. С одной стороны, вроде как разрешают ставить хоть всех иностранцев на поле, а с другой, словно живут в параллельной реальности, где все легионеры всегда доступны для тренеров.

Такого не бывает, прямо сейчас травмированы Жиго и Нобоа – звезды старта сезона, проблемы со здоровьем у Чорлуки и Эрнандеса, Бистрович вылетел у ЦСКА. Не последние люди в футбольной песочнице. Формула, где по три россиянина на иностранца, заставит клубы снова гоняться за местными для коллекции.

Вариант «7 плюс много» явно родом из голов агентов, которые не хотят терять кормушку. Точно есть люди, не заинтересованные в росте мастерства в российском футболе. Значит, они против фанатов, которые хотят увидеть качественный футбол и старания именно российских игроков, которых сейчас мотивировать крайне сложно.

Смысл изменения лимита в том, чтобы клубы могли предлагать адекватные контракты разным игрокам, появилась конкуренция, не страдали молодые футболисты и не упало качество игры. Ни один лидер не потеряет интерес к молодым россиянам, поскольку за последние годы в них тоже вложены огромные деньги.

Галицкий или Федун не запретят ставить молодых россиян, как и Гинер с Миллером. В принципе, если оставить в заявках только сильных легионеров, формула «8+17» может сработать. Осталось только придумать, как законно ограничить неадекватные выплаты за паспорта и, быть может, хотя бы в одном сезоне не придется закрывать известные клубы высшей лиги.

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Все комментарии
Антон Дзян
Антон Дзян ответил papic337
27 октября в 17:39
Гнать всех этих легионеров поганой метлой. Ни одного из них ни один приличный клуб даже болбоем не возьмёт. Если они никому не нужны, то зачем они нам? Они что поднимают уровень российского футбола? То-то наши клубы в еврокубках феерят. Сборная вышла в 1/4 финала и вылетела. Выдающийся успех. Всем сборникам дали Заслуженных Мастеров Спорта. Позор да и только.
без легионеров ваш уровень наравне с такими странами как лихтенштейн или люксембург с вашим убогим лимитом будете и дальше катится еще на глубокое дно ваша молодежка забыла когда они играли в престижных турнирах а каком уровне говоришь когда спартак в европе получает 7-0 и позорится,вашим футбольным чинушкам плевать на ваш футбол они гребут бабки только для своего кармана с откатов благодаря лимиту а вы все равно будете говорить и писать что российский футбол поднимается.
pomor45
pomor45 ответил yasukuni
   100 / 801
25 октября в 22:44
Интереснее другое. Как обосновали суммарную заявку 25 человек? Это хорошо на один матч, но никак не на сезон. Два состава на ротацию и травмы - маловато будет. Впрочем, наличие мозгов для работы в РФС - требование совершенно необязательное.
Я бы с великой охотой обменял мозги на должность в РФС.
pomor45
pomor45
   100 / 801
25 октября в 22:41
Ничего с лимитом менять не надо, а вот переименовать ЦСКА стоит - никакого отношения к армии давно уже не имеет.
Байкал-38
Байкал-38
   435 / 801
25 октября в 18:55
Спартак будущего!!!
Don trambon
Don trambon
   69 / 801
25 октября в 15:25
По ЦСКА не ясно. Влашич в аренде, он и так уйдёт, смысл из 2х предложенных?
Absinthe3
Absinthe3 ответил николай николаев 3
   517 / 801
25 октября в 15:10
С отменой лимита российский футбол превратится в рынок по зарабатыванию бабла,не будет российских кумиров и сборная хрен когда попадет на ЧМ и ЧЕ
Кому нужны такие кумиры, как Кокорин, Мамаев и Глушаков?
николай николаев 3
николай николаев 3 ответил Absinthe3
25 октября в 14:55
С отменой лимита российский футбол превратится в рынок по зарабатыванию бабла,не будет российских кумиров и сборная хрен когда попадет на ЧМ и ЧЕ
николай николаев 3
николай николаев 3
25 октября в 14:50
Вношу свое предложение. Еще установить просто оклады и от них платить премиальные за хорошую игру,чтоб такие как Зенит не скупал игроков у конкурентов и не сажал их на лавку. Ведущий игрок Уфы,Урала,Ростова меньше получает игрока сидяшего весь сезон на лавке у Зенита. Разве не шиза для футбола?
Absinthe3
Absinthe3
   517 / 801
25 октября в 14:09
Как поднять уровень нашего чемпионата?
1) Отменить лимит
2) Ввести VAR
3) Не подпускать к футболу Мутко
.......
Ну и, само собой, расформировать цска. Это наша трагедия)
МКС
МКС
   103 / 801
25 октября в 13:35
У Гильерме исполнится мечта. Он снова может стать бразильцем.
Заполярный
Заполярный ответил Дед за ЦСКА
   172 / 801
25 октября в 13:28
На фото пупсик хорошо лежит в воротах и страдает,....... О лимите думает??????
О ЛИМИТЕ ПУСТЬ ДУМАЕТ КОНЬ ЯПОНСКИЙ НАСИМУРА. АДРИАНО ЭТО ПОКА НЕ ГРОЗИТ
papic337
papic337
   272 / 801
25 октября в 13:27
Гнать всех этих легионеров поганой метлой. Ни одного из них ни один приличный клуб даже болбоем не возьмёт. Если они никому не нужны, то зачем они нам? Они что поднимают уровень российского футбола? То-то наши клубы в еврокубках феерят. Сборная вышла в 1/4 финала и вылетела. Выдающийся успех. Всем сборникам дали Заслуженных Мастеров Спорта. Позор да и только.
Я обиделся
Я обиделся
   152 / 801
25 октября в 12:52
у Уфы Фатай в графе "возможные потери"? Автор, он ушел уже. Еще летом
Хрень какая-то. Отсебятина
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Sully
   34 / 801
25 октября в 12:46
спартак будет выглядеть как обычно, 11 зулусов в составе... а если запретить легионеров, фидун перебазирует спартак куда-то в Эфиопию либо на Буркина-Фасо, ну или просто раздаст 11 паспортов зулусам.
Нетрудно представить себе как будет выглядеть Зенит. В заявке 38 человек, 8-9 легионеров, остальные лавочники. Чтобы другим не достались.
Jum13
Jum13 ответил Ezhoff
   10 / 801
25 октября в 12:22
Прости, но по моему ты не понял сути лимита. Суть не в том, кто находится на поле, а в том, кто заявлен на сезон. Поэтому да, если ограничение в 8 легов при своих 9 - один легионер не попадает в заявку на РПЛ. То есть по сути выпадает из обоймы клуба для регулярного чемпионата. И кубка России. Заявку можно менять определенное количество раз, но явно держать балластом игрока, который даже не входит в заявку - такое себе удовольствие.
Да, действительно - я не прав.

P.S. Так вот откуда "уши" растут - теперь всё ясно

========================================

Леонид Федун
– Всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но всё будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема «10 легионеров плюс 15 россиян». Я бы сказал, что надо начинать с «8+17», а потом ежегодно снижать его, «7+18» и так далее до «5+20».

========================================

Мутко и Федун - братья на век
Ezhoff
Ezhoff ответил Jum13
25 октября в 12:04
Кого пришлось бы отпустить? Нисимуру или Н’Диайе. =============================== Правильный ответ - никого. Оба могут выйти на замену или для ротации. Как будто если ограничение в 8 легов при своих 9-ти - то срочно нужно одного убирать. Ересь какая-то
Прости, но по моему ты не понял сути лимита. Суть не в том, кто находится на поле, а в том, кто заявлен на сезон.

Поэтому да, если ограничение в 8 легов при своих 9 - один легионер не попадает в заявку на РПЛ. То есть по сути выпадает из обоймы клуба для регулярного чемпионата. И кубка России.

Заявку можно менять определенное количество раз, но явно держать балластом игрока, который даже не входит в заявку - такое себе удовольствие.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 801
25 октября в 12:03
На фото пупсик хорошо лежит в воротах и страдает,.......
О лимите думает??????
Киренск
Киренск ответил parallels
25 октября в 12:01
В англии доморощенных игроков можно выставлять на игры вне заявки,
yasukuni
yasukuni ответил parallels
   328 / 801
25 октября в 11:53
из интереса глянул сколько человек заявлено у команд, которые за сезон проводят в 2 раза больше матчей, чем наши. судя по тому, что ты лайкаешь спартачей, значит и сам из них. вопросов к твоей логике у меня больше нет.
Англия это особая статья. Мне просто лень копаться на сайтах клубов, хотя по-английски я читаю так же свободно, как по-русски. Но, помнится, недавно в АПЛ был хай на предмет сокращения заявок, которые достигали 40 человек. Вдобавок там обсуждали какие-то уж совсем левые условия аренды. Так что вопрос остается открытым.

Уговорил, черт побери. На сайте Ман Сити можно пересчитать фотографии, даже не читая, так их 28 штук, никак не 26, извините.
Sully
Sully
   47 / 801
25 октября в 11:46
спартак будет выглядеть как обычно, 11 зулусов в составе... а если запретить легионеров, фидун перебазирует спартак куда-то в Эфиопию либо на Буркина-Фасо, ну или просто раздаст 11 паспортов зулусам.
cska plus
cska plus
   2 / 801
25 октября в 11:01
Теперь федун скупит оптом зулусов и прямо на границе выдаст российские паспорта.
parallels
parallels ответил yasukuni
   5 / 801
25 октября в 10:47
Интереснее другое. Как обосновали суммарную заявку 25 человек? Это хорошо на один матч, но никак не на сезон. Два состава на ротацию и травмы - маловато будет. Впрочем, наличие мозгов для работы в РФС - требование совершенно необязательное.
из интереса глянул сколько человек заявлено у команд, которые за сезон проводят в 2 раза больше матчей, чем наши. судя по тому, что ты лайкаешь спартачей, значит и сам из них. вопросов к твоей логике у меня больше нет.
parallels
parallels
   5 / 801
25 октября в 10:40
зулусоводы негодуют и просят оставить нынешний лимит, при котором на 12 банщиков приходится 12 негритят + жано сам по себе, как обычно. итого ровно 25, всё сходится 😅
Jum13
Jum13
   10 / 801
25 октября в 10:39
Кого пришлось бы отпустить? Нисимуру или Н’Диайе.

===============================

Правильный ответ - никого. Оба могут выйти на замену или для ротации. Как будто если ограничение в 8 легов при своих 9-ти - то срочно нужно одного убирать. Ересь какая-то
yasukuni
yasukuni
   328 / 801
25 октября в 10:34
Интереснее другое. Как обосновали суммарную заявку 25 человек? Это хорошо на один матч, но никак не на сезон. Два состава на ротацию и травмы - маловато будет. Впрочем, наличие мозгов для работы в РФС - требование совершенно необязательное.
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