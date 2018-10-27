Эль Класико: крах и возрождение великого шоу

27 октября 2018, 21:50

«Реал» и «Барселона» без Месси и Роналду смогут оживить интерес к великому футбольному противостоянию? «Соккер.ру» собирает аргументы накануне суперматча.

Шоу скатилось. Не будет Месси и Роналду

Впервые за 11 лет ни того, ни другого – серьезное исключение из правил. Лионель стабильно забивал «Реалу» в Эль Класико, но сломал руку и разглядывает на трибунах, как его сын рисует эмблему «Ювентуса» на «Камп Ноу». Роналду в Турине, и хотя терялся во многих последних матчах с «Барселоной», раньше был козырем и сейчас стабильно отличается. Слушать президента Тебаса, продавшего игры Примеры в США , чем разозлил даже Инфантино, не стоит. Месси и Роналду без Эль Класико теряют меньше, чем публика без них. Плохо, что время легенд уходит, ведь при их участии среднюю результативность последних шести Эль Класико подняли до 3.8 гола за матч.

Шоу порадует. Мастерство футболистов

Бускетс выбирает такие тонкие передачи, а Марсело так четко работает с мячом, что достаточно их появления, чтобы хватило причин смотреть поединок «Барселоны» и «Реала». Очень любопытно умеет играть Артур. Коутиньо принимает неожиданные решения и хорошо бьет по чужим воротам. Суареса на игру против «Реала» не нужно настраивать. Рафинья и Ракитич, Альба и тер Штеген – мастера высокого класса. У «Реала» тоже с мастерством проблем нет, обе команды высококлассные. Выступления Крооса, Модрича и Бэйла в Эль Класико ждешь с нетерпением.

Шоу скатилось. Унылое состояние «Реала»

«Мадрид» в кризисе может предложить «Барселоне» войну. Но сыграть легко и шикарно с каталонцами в гостях вряд ли в состоянии. Слишком глубоко нырнули по результатам, чтобы удивить перевоплощением. И слишком боятся проиграть крупно, чтобы по-настоящему рисковать на чужом поле. Значит, нервозность Переса, Рамоса и переживания Лопетеги могут вылиться в попытку гостей просто не проиграть. «Реал» умеет так действовать, но шоу от этого точно пострадает. Каталонцы и сами не впечатляют, но целостнее и будут гнуть свою линию.

Шоу порадует. Не будет Месси и Роналду

Причина, почему это Эль Класико можно считать последним сезоном некогда хорошего сериала, и почему новый поединок вопреки скептическим отзывам может оказаться интересным, одинаковая. Без Месси игрокам «Барселоны» надо доказать, что не просто так жуют свой хлеб. А игрокам «Реала» пора привыкнуть собирать много голов без Роналду. Без Криштиану никто не мешает, а пока забили меньше, чем «Леванте». Отсутствие легенд может открыть новые грани Эль Класико. Героями, если они будут, станут не те, кто обычно – интрига.

Шоу скатилось. Скандалы и судейство

Ровно накануне поединка напомнили о суде над каталонскими сепаратистами. И если главный арбитр поединка – снова короткую спичку вытащил Хосе Мария Санчес Мартинес, допустит ошибки в пользу «Реала», то будет обвинен Пике и Бартомеу в работе на столичные футбольные власти. А если будут ляпы в пользу «Барселоны» - получим повод для обратного скандала. Эль Класико многое потерял, когда классный футбол стал размениваться на задержки игры, симуляции и мелочные скандалы. Причем это не война времен Моуриньо, скандалы жиже и утомили.

Шоу порадует. Турнирное значение поединка

«Барселона» пока первая, а «Реал» - седьмой. Но между ними всего четыре пункта, что для старта сезона немного. Так что если «Мадрид» обыграет каталонцев в гостях снова – так было в августе прошлого года в Суперкубке Испании, и тренировал «блаугранас» именно Вальверде, то отрыв сократится до одного пункта. Смеяться над положением «Реала» могут только те, кто не считает осечки «Атлетико» и «Барселоны» - 9 в 18 матчах. Или кто не знает, как Месси влиял на результаты каталонцев – 15 баллов по «гол плюс пас». Без Лионеля и против раненого «Реала» хозяевам будет невероятно сложно. Для гостей это кастинг в чемпионский пул, пусть и звучит странно, когда смотришь только на места в таблице.

Шоу скатилось. Эль Класико поднадоело

Дело не в отношении болельщиков извне – никто не заставляет смотреть очередную серию, если видел три десятка перед этим подряд. Но Эль Класико, судя по всему, поднадоело его участникам. Для Варана, Рамоса, Марсело, Крооса, Каземиро, Модрича, Бэйла, Бензема и даже Иско это будет далеко не первая дуэль со знакомыми соперниками. У «Барселоны» только Ленгле и Артур могут нервничать, а у соперника Винисиус, если его перевод в первую команду означает потенциальный выход на поле. А когда у большинства актеров труппы пропадает мандраж перед выходом на сцену – страдает постановка. По искренности подачи и качеству футбола Эль Класико просело. Сегодня нужно исправлять ситуацию.

Шоу порадует. Мотивация главных тренеров

Вальверде тоже могут заменить, если «Барселона» снова вылетит до полуфинала Лиги чемпионов. И уж точно уберут, если к этому добавится неудача в чемпионате Испании, где традиционно выступают успешнее, чем «Реал». Это Зидан плевать хотел на Ла Лигу – на его положение поражения от «Барселоны» не влияли. А вот Лопетеги дерется за репутацию, даже не за пост тренера «сливочных». Его могут убрать в любом случае и очень быстро, но лучше уйти с высоко поднятой головой. Давно Эль Класико не было настолько важным для тренеров. Вот Хулен не собирается умирать с финальным свистком – еще повоюет.

Мнение читателей. Эль Класико порадует?

Глорихантеры иммигрировали вместе с Роналду. Но не верится, что упал градус противостояния для фанатов. Плюс адепты культа Ла Лиги и ее преимущества в европейском футболе, доказанного количеством побед в еврокубках, в случае атаки на Эль Класико всегда объединяются и спорят сообща. Ведь это витрина испанского футбола для мира.

Но когда надо выбрать, кто сильнее в парочке, то без очных матчей не обойтись, а ничья 2:2 оставляет вопрос открытым. «Реал» может снова проиграть ЦСКА , а «Барселона» еще раз уступить «Леганесу», но разделить вечную связку на шутов и королей можно только с помощью Его Величества Эль Класико. Пускай «сливочные» в странном положении, когда Конте стоит за дверьми раздевалки с Лопетеги, не забывайте о влиянии Месси на «Барселону» Вальверде.