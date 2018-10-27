«Бавария» снова будет чемпионом

27 октября 2018, 19:00

«Боруссии» будет сложно обыграть традиционного обладателя «Серебряной салатницы». «Соккер.ру» ругает «Баварию», но не ставит на футбольном фаворите крест.

«Баварии» легко найти тренера

Гибкая схема, наследие Гвардиолы, битые волки – команда, которую легко тренировать. На коротком отрезке в Мюнхене успехов могут добиться разные по стилю тренеры. Давненько не были в финале ЛЧ , но в полуфиналы ходят стабильно – класс очень высокий. Взяв любого старичка, вроде Венгера, «Бавария» выиграет, сколько привыкла.

Минимумом давно стала победа в Бундеслиге. И хотя о сложности выполнения этой задачи именно весной 2019-го будет сказано чуть ниже, ситуация в Мюнхене отличается от того, что творится в Манчестере или Мадриде. Даже Венгер вполне себе тренер для этой «Баварии» - для Арсена такое приключение было бы хорошим подарком после ухода из «Арсенала», пускай его скорее ждут в Японии или Милане.

Моуриньо тоже подходит, может сработаться с боссами немцев. Ошибкой стал разве что отказ баварцев от Нагельсманна – юный тренер достанется «Лейпцигу» со следующего сезона. Но Ковач не единственная кандидатура. Даже то, с каким странным остервенением Хенесс и Румменигге вдруг начали защищать Лева, заставляет заподозрить опытных ловкачей в желании иметь про запас и вариант с Йоахимом.

Вечно портачить звезды не умеют

Рибери, Роббен, Нойер и Левандовски могут играть ужасно, чем в новом сезоне в основном и занимались. Может вызывать недоумение игра Хуммельса и Боатенга в обороне. Поэтому Зюле часто кажется самым подготовленным центральным защитником «Баварии» времен Ковача. Но даже если один Томас Мюллер окончательно скатится, все вместе не провалятся.

Алькантара, Родригес, Алаба, Санчеш и Киммих – футболисты высокого уровня, каждый может изменить ход важного матча. Горецка тоже хорош, умеет занять позицию и забить мяч, хотя и пас у Леона хороший. Политика воровства лучших игроков у конкурентов остается приоритетной. И когда у команды столько вариантов в разных линиях – не пропадут.

Если без травмированного Нойера не потеряли титул, то сейчас и спорить не о чем. У игроков первой команды «Баварии» слишком высокий класс, чтобы проваливаться на протяжении всего сезона. Затянется серия из стартовых неудач – сменят тренера, воспользуются «медовым месяцем» нового наставника и возьмут титул. А справится Ковач – будет побеждать с теми, кто есть, старыми и молодыми. И ему простят неважный старт.

Не настолько старые, как думают

Средний возраст заявки «Ювентуса» - 28.2 года. У «Реала» 26.5 лет, но основа намного старше. А «Бавария» посередине – 27.3 года на брата. При Анчелотти у «Баварии» вправду была серьезная проблема с возрастом исполнителей, но Алонсо и Лама нет в команде, Рафинья не основной, немолодого Видаля отдали от греха подальше.

При этом рядом со стариками есть молодежь. «Бавария», как и сборная Германии, потеряла драйв, но немощными не стали, давить умеют – по владению и ударам в лидерах Бундеслиги. А придирки к стилистике Ковача не имеют никакого отношения к разговору о возрасте, ведь Роббена и Рибери всегда можно подменить, если ветераны не готовы.

«Старость» «Баварии» помешает им стратегически – Хенесс и Румменигге не до конца готовы к смене поколений, и не учитывают, что отдельные молодые ребята могут уйти, вроде Алабы. Но при этом не всем в команде за тридцать. «Бавария» закупала молодых игроков, и хотя время летит – Алькантара уже не мальчик, многие в самом соку, просто устали. Дело не в возрасте, а в том, что игроки «Баварии» постоянно в деле.

Соперники очень боятся «Баварию»

Сегодня мюнхенцы сыграли против «Майнца» - команды, которая стабильно проигрывает вечному чемпиону Германии. Новый матч, невзирая на кризис у фаворита, сюрпризом не стал. Соперника хорошо поддерживали родные фанаты, «Баварии» было непросто на выезде, игра не шла – даже по воротам попадали реже обычного.

Но при этом «Бавария» ответила на пропущенный мяч, и первый гол по правилам тоже забила со второй попытки. Кроме того, надо учитывать календарь – после гостевых матчей будут домашние игры, а затем в середине ноября выезд в Дортмунд. Вот там и увидим, как у молодых футболистов «Боруссии» получится сыграть против действующего чемпиона.

«Бавария» в последнее время не диктует моду – даже в Германии. Даже у Гвардиолы были грубые провалы, у него не получилось привить стиль, который все будут копировать. При этом ни смена Анчелотти на Хайнкеса, ни даже приход Ковача не меняет статус команды. Им многие в Бундеслиге проиграют до выхода на поле. В любом состоянии мюнхенцы остаются претендентами на титул.

Критика подстегивает команду

Немцы не всегда хорошо берут реванши за поражения – и славно. Но «Бавария» была и остается машиной. Ее руководители могут ныть на пресс-конференциях, угрожая судами всем, кто критикует команду, но такой наивный патриархальный подход не отменяет тот факт, что у Ковача в руках чемпионы Германии.

Иногда слабая работа сильного творца интереснее, чем среднее произведение невзрачного исполнителя. Поэтому «Бавария» всегда будет получать на орехи за поражения, но требовательное отношение к команде наоборот раззадорит и заставит исправлять ошибки. «Бавария» уступала, играла вничью в этом сезоне, но при этом не было ощущения обреченности, которым веет от того же Лопетеги.

Ковач не сдался, «Бавария» не является худшей командой начала сезона. Просто были системные просчеты клуба – Хенесс и Румменигге сейчас в фазе поздних Берлускони и Галлиани, пробуют консервировать «стабильность», забывая, что этот продукт можно употреблять только свежим. Отравившись величием и надоевшими повторяемыми титулами, «Бавария» спотыкается.

Зря ссорятся с немецкой прессой – теперь их будут распинать по расписанию, но видно, что сегодня играли против самих себя из худших матчей. Далеко не все получилось, поскольку разговоры об отставке Ковача не на пустом месте возникли. Зато никакого «слива» Нико не было. Тренер и футболисты не готовы сносить всех так, как делали на протяжении многих сезонов до этого. А побеждать готовы!

«Боруссия» слишком резко стартовала

Команда из Дортмунда восхищает – у Фавра получается с юными игроками, о которых пора узнать каждому. Но вы помните, как завершились его предыдущие интересные проекты? У Люсьена получается настроить разные коллективы на крутой футбол, и «Боруссия» - лучшее, что создавал.

Не симпатизировать им невозможно. Если не нравится задор «Боруссии» - ждите справедливый упрек в отсутствии футбольного вкуса. Но Дортмунд парадоксально хорош. У них залетает все. Игроки, выходящие на замену, выступают успешнее, чем основные мастера «Баварии». Но насколько хватит запала Санчо, Пако, Акселя и остальных в желтой форме?

Ведь от «Баварии» на двадцать пунктов не оторвались за девять туров. Значит, у действующего чемпиона есть шанс догнать и перегнать. Соперник точно потеряет очки, а «Бавария» может набрать ход, даже не меняя тренера.

«Боруссия» из Дортмунда намного веселее, но ей везет, а «Бавария» недобирает. Крокодил прилег, как Брозович против «Барселоны». И когда в Мюнхене поработают над ошибками – увидим знакомого монстра. Легко дразнить крокодила на расстоянии, когда тот крепко спит, но как только футболисты из заявки «Баварии» сыграют в свою силу – даже «шмелям» будет сложно угнаться за традиционным чемпионом.

Понятно, что хоронить «Баварию» сейчас веселее и проще. Но у них есть опыт, состав, средства и фанаты. Не будет долгого кризиса, ведь игроки явно не показывают все, что умеют. Значит, как только тренерский штаб приведет их в чувство – увидим «Баварию», которая не понравится «Боруссии» и другим конкурентам. А пока можно справедливо пинать Хенесса и Румменигге за их личные ошибки как руководителей.

Легендарные футболисты и менеджеры расслабились, вместо претензий к самим себе запрещают другим критиковать «Баварию». Но в процессе ответного веселого глума над большим клубом лучше не заигрываться – у «Баварии» нет искры, но топлива невероятно много. Если не будет внутреннего взрыва в раздевалке, то скорость наберут, и у «Боруссии» появится достойный оппонент. Пока разница в два пункта, но 10 ноября игра в Дортмунде – вот тогда и оценим, куда движется «Бавария» и насколько стабильна «Боруссия».