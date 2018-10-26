ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов

26 октября 2018, 22:59

ПСЖ уже несколько лет заявляет главной своей задачей победу в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» уверен, что в ближайшие годы парижанам это не светит. И на это есть ряд причин.

1. Отсутствие тонуса

ПСЖ находится в искусственных тепличных условиях. Команда обладает огромным преимуществом на фоне остальных французских клубов и попросту не имеет конкуренции на внутренней арене. В Лиге 1 выжженная земля, тамошние команды даже не смотрят на первое место, разыгрывая между собой второе и третье – путевки в Лигу чемпионов, чтобы подзаработать денег. ПСЖ в таких условиях просто не чувствует конкуренции. Запаса прочности парижан на внутренней арене хватает настолько, чтобы бить нескромные рекорды один за другим. Вот теперь у ПСЖ есть серия из десяти побед в десяти стартовых турах. И не видно, за счет чего кто-либо из конкурентов способен остановить эту машину. «Лион», говорят, очень близок, «Манчестер Сити» недавно обыгрывал. Но «Лион» тут совсем недавно проиграл ПСЖ со счетом 0:5. Другие команды тоже получают пачками голы от парижан, причем ПСЖ не напрягается даже на 40 процентов от своей мощности. Это и расслабляет команду Томаса Тухеля, не дает ей возможности набрать тонус, держать себя в напряжении. Тот же «Манчестер Сити» в Англии имеет множество сильных конкурентов, которые не позволяют расслабиться. И даже в таких условиях «горожане» при сопоставимых вложениях в кадровые ресурсы не могут приблизиться к заветной цели. Невозможно играть 38 матчей проходных и 7-9 всерьез в сезоне. Отсутствие тонуса можно было проследить в первом тайме игры с «Наполи». Парижане ментально не переключились на режим, при котором перед ними не очередной «Реймс», а серьезный сильный оппонент. А дальше – хуже.

2. Финансовый фэйр-плей

Многие обвиняют УЕФА в том, что он наказывает за безобидные траты клубы вроде «Рубина» или команды из чемпионата Сербии, Румынии, Болгарии, при этом будто не замечая колоссальных трат топ-клубов, которые плевать вроде бы хотели на фэйр-плей. Но тут не нужно забывать, что доходы тех же топ-клубов гораздо выше, прописаны они разными хитрыми способами, поэтому комиссии УЕФА приходится продираться через хитрые ближневосточные схемы, чтобы прижать к ногтю «Манчестер Сити» или ПСЖ . И все-таки сам факт телодвижений со стороны контролирующего органа заставляет парижан напрягаться и смотреть на те суммы, которые они тратят. Огромные вложения в Неймара и Мбаппе еще долго будут аукаться ПСЖ . Парижане уже минувшим летом хотели пополнить свой звездный состав, вложив очередные сотни миллионов, однако расследование со стороны УЕФА их остановило. И этот фактор будет некоторым сдерживающим фактором на пути желания клуба скупить всех и вся. Не будь финансового фэйр-плей, ПСЖ уже давно бы просто покупал бы каждое лето новые топовые составы.

3. Отношение футболистов к делу

Есть ли футболисты, которые захотят уйти из ПСЖ ? При условии, что играют достаточно регулярно. Да, есть. И вы удивитесь, но таким футболистом станет не какая-то звезда, которая мечтает о «Реале», «Ювентусе» или «Манчестер Сити». Таким футболистом был Юри Берчиче, который спокойно мог бы и сейчас быть основным левым защитником ПСЖ . Но он стал одним из немногих, кто искренне совершенно высказал свое отношение к проекту. Это золотая клетка. Футболистам откровенно скучно и неинтересно играть в ПСЖ , выкладываться. Они не чувствуют своей идентичности с клубом, не ощущают привязанности и не чувствуют любви фанатов, например. К ПСЖ во Франции вообще в целом не самое положительное отношение, а любимцев в составе почти и нет. В этих отношениях нет ничего душевного, ничего, что наталкивает на самопожертвование, на запредельную самоотдачу. Да, все профессионалы. Но согласитесь, что любой большой профессионал лучше выполнит работу, которая ему нравится, за которую болеет душа, чем ту, за которую ему просто хорошо платят. Да, он свое отработает, покажет свой уровень, но не более того. И где-то даже схалтурит. Берчиче сказал, что ему неинтересно во Франции. И вернулся в Испанию в далеко не топовый клуб. И такие мысли наверняка у доброй половины состава ПСЖ , просто не все готовы отказаться от мешков денег. Но при этом не будут напрягаться сверх меры.

4. Взаимоотношения игроков

Атмосферу в ПСЖ сложно назвать теплой и дружеской. Хотя бы из-за памятного конфликта между Неймаром и Эдинсоном Кавани в прошлом сезоне. Конфликт так и не был погашен. В большей степени его запихнули на задний план, отказавшись от решения проблемы. А прохлада между Неймаром и Кавани порождает раскол внутри команды, поскольку у бразильца есть своя коалиция. Конфликт задвинут на задний двор, но он есть. Тут можно вспомнить, как Кавани чуть не сломал Неймара в начале матча с «Наполи», а также тот забавный статистический факт, что Неймар в 50 раз реже пасует на Кавани, чем на Мбаппе. При этом бразилец и француз играют на разных флангах атаки, то есть Кавани к ним ближе. Но его игнорируют. Оно и не удивляет. Если посмотреть на реализацию в игре с неаполитанцами. Хотя это – отдельная история.

5. Качество исполнителей

Да, удивительный пункт, конечно, но если вдуматься, то проблем с линиями даже при огромном финансировании и возможностях ПСЖ хватает. Например, у парижан нет четкого яркого опорного полузащитника. Верратти и Рабьо явно не горят желанием отрабатывать в роли опорников, Диарра не того уровня. После Тиагу Мотты там и некому играть. А боссы ПСЖ так увлечены покупками ярких креативщиков, что как-то не особо задумываются о решении проблем в опорной зоне или в обороне. Парижане больше гоняются за именами, чем за теми исполнителями, которые реально решат ту или иную задачу в составе.

6. Уровень тренера