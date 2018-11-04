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Заслужили титул? Плюсы и минусы «Зенита»

04 ноября 2018, 16:30

Часть пути Семак прошел успешнее всех, но осенью титулы не отдают. «Соккер.ру» оценивает футбол «Зенита», чтобы понять, насколько близок к триумфу клуб.

За чемпионство

Концентрация на РПЛ. Из Кубка вылетели, Лига Европы не является турниром, который возбуждает владельцев «Зенита» - понятно, что выиграть ее сложно. Нужна группа ЛЧ, нужно чемпионство. Причем у команды Семака есть привычки чемпионских «Спартака» и «Локомотива». Много голов из-за пределов штрафных площадей – как у команды Карреры, умение набирать три очка при неважной игре – таким хвастался Семин годом ранее. Правда, у «Локомотива» было четкое следование стилю, а нынешний лидер чаще менял подход. 

Осечки конкурентов. В сезоне с чемпионством ЦСКА лидер после 13 туров набрал 33 пункта, через год – 31, в прошлом сезоне – 28, причем столько было у Манчини, а не у Семина. Сейчас «Зенит» повторяет результаты чемпионского «Спартака». А конкуренты стеснительно расступаются – «Краснодар» потерял шикарный шанс на лидерство, а «Локомотив» подобрался поближе благодаря серии побед, невзирая на провальный старт. «Спартак» и ЦСКА точно могли выступить мощнее. Пока «Зенит» в гордом одиночестве на вершине не потому, что его показатель рекордный, а из-за стабильных потерь конкурентов. 

Фанаты и терпение. Стадионы титулы не берут, но атмосфера создана победная и приятная – тут без вопросов, поклонники клуба помогают в каждом домашнем матче, отсюда серия без поражений в РПЛ на родном поле. А вот между линиями у «Зенита» есть расстояния. Футболисты «Ахмата» не могли толком обострить не потому, что не получали мяч перед линией обороны Лунева. Динамовцы создавали у ворот лидера моменты, оказавшись в большинстве. «Анжи» хорошо проводил контратаки. Но в большинстве матчей «Зенит», допуская моменты, пропускает реже многих конкурентов и соперников. Выдерживают давление, забивают 1-2 мяча. 

Мастерство лидеров. Лунев – хороший вратарь. Иванович – профессиональный чемпион. К Дзюбе по самоотдаче нет вопросов, а если бы игра была выстроена лучше, форвард мог стоять у чужих ворот, ждать передач уровня пасов Халка из прошлого, и забил бы куда больше. Паредес с мячом играет лучше, чем когда его теряет. Дриусси порой ловит вдохновение, как и Шатов. Плюс Маркизио появился – начал ужасно, но большой мастер, даже когда не в форме. У «Зенита» есть неплохие по меркам РПЛ мастера, хотя вопрос по резерву и смыслу селекции открыт. Если пойдет спад, количества классных мастеров  может не хватить. 

Против титула «Зенита»

Исторический опыт. «Зенит» Манчини был первым до 14-го тура, а затем была нулевая ничья с ЦСКА, «Локомотив» обыграл «Краснодар», в пятнадцатом туре вынес конкурента в гостях 0:3, а затем официально начал чемпионский марафон. Сейчас такого конкурента нет – пока нет. Однако знаем, что хороший старт для «Зенита» никогда не был причиной для досрочного получения «золотых» медалей. Даже сегодня против «Ахмата» нарывались на ничью. А впереди много сложных матчей, где соперники могут и не подарить пенальти.  

Настрой соперников. Разве «Спартак» и «Локомотив» считают, что у них меньше чемпионского опыта? Не может такого быть. Этот «Зенит» - не однозначный фаворит последних лет, не многократный чемпион. Молодой ЦСКА тоже еще не сыграл против лидера – разозлившись, «армейцы» способны отобрать очки через неделю, невзирая на плохую серию Ганчаренко. Нет ни одного соперника, который боялся бы сыграть с «Зенитом» с положительным исходом. У Семака не получается все контролировать, так что фактор соперников нельзя недооценивать. Пока они помогают, но еще будет весна. 

Кадровые проблемы. Отмечая класс Маркизио, Ивановича или Лунева, надо признать, что даже Паредес не всегда держится на своем уровне. Вот и сегодня заработал глупую красную карточку. Ерохин, Кузяев, Шатов и Дзюба никогда не были стабильными игроками, а Артем еще и устал заметно. Ведь в основном просто пашет, а не играет форварда, которому надо забивать в пустые ворота. «Зениту» часто некем усилить игру, даже если придержать на скамейке парочку основных футболистов. Если бы соперники были смелее – «Зенит» мог бы чаще терять очки, играя ровно так, как сейчас.  

Отсутствие игры. Вряд ли кому-то понравилась игра «Зенита» против «Ахмата». Без пенальти – Мака толкнули в спину, пусть он и «рисовал», когда почувствовал касание, матч с Рахимовым мог завершиться для Семака нулевой ничьей. Проблески есть, эпизодами «Зенит» просыпается – как против «Краснодара», например, но медлительность объединяет игру команды с самого начала сезона. Даже с минским «Динамо» отыгрывались пешком. Нет скорости, нет поставленной игры – нет легких побед, почти все трудные, боевые. Никакой экономии сил, в каждом матче отдаются, чтобы не проиграть. А поражений хватает во всех турнирах. 

Мнение читателей. Видите ли вы «Зенит» чемпионом России 2018/19?

Читатели «Соккер.ру» три года подряд в традиционном опросе накануне сезона ставят на чемпионство «Зенита». Они набирают большинство голосов, даже после неудачи два года назад верили в фаворита, да и Манчини не изменил результаты ваших выборов. 

Все логично – могут порадовать Санкт-Петербург. Атака такая же успешная, как у «Краснодара». Забили больше «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА. В обороне не пропускают – меньше мячей только у «Ростова». Кроме того, в актив Семака надо добавить наведение порядка в раздевалке. Есть проблемы с дисциплиной, но держатся вместе.  

Зато озадачивает, что футболисты «Зенита» часто играют бездумно, дело не только в эпизодах с фолами. Даже важные решения принимают небрежно и вальяжно. Любой может сыграть странно, что обычно указывает на проблемы с проработкой деталей. Со стилем не определились, давят за счет класса игроков, точно не доминируют и не ведут игру, как фавориты других лиг. 

Такого лидера можно покусать при желании, так что «Зениту» выгодно весной стать краше и мощнее. Титул порой достается лучшему из худших, но для полноценного возвращения в Лигу чемпионов нужна команда, где игроки чаще думают, а потом делают, реже ошибаются у своих ворот и чаще красиво атакуют. «Зенит» декларирует атакующий стиль, но за 13 туров не было хотя бы одного идеального матча в атаке. Ни ширины, ни легкости нет. 

Даже результативные матчи против «Урала» и «Локомотива» случились в дни, когда суммарное качество созданных моментов было ниже, чем количество голов. «Зенит» может стать чемпионом, но пока как триумфатор точно не играет. 

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Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   425 / 801
13 ноября в 12:14
Все просто-кто набрал больше очков, тот и достоин.
лукулл
лукулл ответил Гильермо Очоа
06 ноября в 13:12
Солнце взошло-отработало на "Спартак",луна зашла-отработала на "Зенит",ветер подул это происки "Локомотива. Бедный "Енисей"
pomor45
pomor45
   100 / 801
05 ноября в 20:16
Браво автору. Как он "ценит" Зенит. У него ЦСКА, Спартак, ЛОКО могут набирать очки, как угодно, для того, чтобы отметить их заслуженное чемпионство, а вот Зенит должен сделать это легко, изящно, продуманно, голами только с игры и так, чтобы соперник даже и не думал ни о каком сопротивлении ему, что называется без сучка и задоринки. Я тоже "ЗА" Мне тоже хочется, чтобы чемпион был таким. Но, всё же было бы хорошо, если бы он сначала хотя бы уверенно выходил их группы ЛЧ, а не радовался тому, что удалось вылететь в ЛЕ (чаще всего просто вылетают). Кстати, стоит отметить, что последним чемпионом РПЛ, которому удавалось выйти из группы ЛЧ, был как раз Зенит. Вспомните какой резкой критике он подвергался, когда не выходил в 1/4 финала, а эти ничего: достойно вылетают из ЛЧ, а если вылетают в ЛЕ, то нет края для похвал от таких вот гориных.
pomor45
pomor45 ответил амурец
   100 / 801
05 ноября в 19:51
Вот Зенит клуб с таким бюджетом, что может собрать не одну хорошую команду, вопрос почему не получается, не понятно
Что тут непонятно? Есть правила ФФП УЕФА: потратить можешь столько сколько заработал плюс доля владельца приблизительно 15 % от заработанного. Было время тратили, но напоролись на штрафы по этому ФФП и ограничения. Выправляли два года. Сейчас бюджет в пределах правил, большой только по меркам РПЛ, но совершенно недостаточный для создания команды, способной успешно играть и в ЕК, и в ЧР, и в КР: игроков много, а боеспособный состав один. Создать два боеспособных для качественной ротации можно, но снова влезешь в проблемы с ФФП и на этот раз освободят от ЕК на несколько сезонов. Так что, чтобы усиливать состав игроками лигочемпионского уровня и создать команду, о которой мечтает Горин (для полноценного возвращения в Лигу чемпионов нужна команда, где игроки чаще думают, а потом делают, реже ошибаются у своих ворот и чаще красиво атакуют), т.е. такую, которая в отличие от нынешних чемпионов могла бы хотя бы стабильно выходить из группы ЛЧ, нужно прежде всего увеличить собственные доходы вдвое по сравнению с теми, что имеет Зенит, а ведь он единственный в России, который по статистике УЕФА входит в двадцатку самых доходных клубов Европы. Вот только те, что уверенно выходят в четверть финала ЛЧ имеют доход втрое больше, в полуфинал - вчетверо, а о доходах финалистов и мечтать не приходится.
pomor45
pomor45
   100 / 801
05 ноября в 19:19
Даже с минским «Динамо» отыгрывались пешком.
-------------------------------------------------------------------------
На 8 голов пешком отыгрались. Что же будет, если хотя бы трусцой побегут?
pomor45
pomor45 ответил d_fincher
   100 / 801
05 ноября в 19:17
В прошлой игре Зенит пытался пролезть за счет левого пендаля, но Ростов героически вырвал победу, что стало полной неожиданностью для функционеров Газпрома. Но они не отчаялись. И вот уже в следующем же матче, с Ахматом, в ворота соперника Зенита вновь ставят левый пендаль. Открыто вам говорю, голубцы, ваш клуб - это позор. Был. Есть. Будет.
Только этот "позор" и выходил из группы ЛЧ будучи чемпионом РПЛ. Настоящий позор в том, что нынешние чемпионы об этом и не помышляют и горды уж тем, что изредка удаётся вылететь из ЛЧ в ЛЕ с третьего места. Так будет до тех пор, пока "позор" снова не станет чемпионом
atur72
atur72
05 ноября в 10:32
На Дерибасовской хорошая погода , На Брайтон Бич опять идут дожди .
Московские клубы просто отжигают , Зенит опять хреново играет ..........
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов ответил d_fincher
05 ноября в 02:19
В прошлой игре Зенит пытался пролезть за счет левого пендаля, но Ростов героически вырвал победу, что стало полной неожиданностью для функционеров Газпрома. Но они не отчаялись. И вот уже в следующем же матче, с Ахматом, в ворота соперника Зенита вновь ставят левый пендаль. Открыто вам говорю, голубцы, ваш клуб - это позор. Был. Есть. Будет.
а комментарии о матче Спартак-Урал где,Голубец ? и о бредовом " потоке сознания " вашего и.о. ГТ ?
AgeL
AgeL
04 ноября в 22:15
вот не хочется даже на кнопки нажимать на дряблое повизгивание...
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
04 ноября в 19:54
Все верно - осенью титулы не отдают.
d_fincher
d_fincher
   104 / 801
04 ноября в 19:31
В прошлой игре Зенит пытался пролезть за счет левого пендаля, но Ростов героически вырвал победу, что стало полной неожиданностью для функционеров Газпрома.

Но они не отчаялись. И вот уже в следующем же матче, с Ахматом, в ворота соперника Зенита вновь ставят левый пендаль.

Открыто вам говорю, голубцы, ваш клуб - это позор. Был. Есть. Будет.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
04 ноября в 19:06
Вторая за день статья про один и тот же клуб....
Морозовский
Морозовский
   11 / 801
04 ноября в 19:06
КУПИЛ ТИТУЛ? Вот так должен начинаться этот диктант!
амурец
амурец
   84 / 801
04 ноября в 18:46
Вот Зенит клуб с таким бюджетом, что может собрать не одну хорошую команду, вопрос почему не получается, не понятно
Питермен
Питермен
   12 / 801
04 ноября в 18:36
Питер заслужил, и не одного чемпионства, а много чемпионств подряд, и так и будет!
Лучший город, лучший стадион, лучшие болельщики, лучшие игроки, молодой российский тренер! Вперед, за Питер!
parallels
parallels
   5 / 801
04 ноября в 18:32
в этот раз в чемпионство верится сильнее. прямого конкурента нет, отрыв от ближайшего 7 баллов, рылы вообще в 12ти от нас прямо сейчас. и это при том, что вообще никого не купили под нового тренера. и бесплатного маркизио не взяли бы, если бы не травма нобоа. ждём зимнего усиления и трансфер эрнани в тарасовку (с нашей доплатой) - и тогда завершить начатый поход за чемпионством не составит труда.
номер 12
номер 12 ответил МКС
04 ноября в 18:10
Литейный на фото хорошо вышел.
А похож!
alex-dsi
alex-dsi
04 ноября в 17:35
Хоршо все это тем что противники реально не понимают что ждать от зенита... это то и есть главное отличие...
alex-dsi
alex-dsi
04 ноября в 17:34
Зенит спокойно используя опыт спартака и локо побеждает.... зачем крутизна... победа и в один мяч победа...
МКС
МКС
   103 / 801
04 ноября в 17:24
Литейный на фото хорошо вышел.
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