Заслужили титул? Плюсы и минусы «Зенита»

04 ноября 2018, 16:30

Часть пути Семак прошел успешнее всех, но осенью титулы не отдают. «Соккер.ру» оценивает футбол «Зенита», чтобы понять, насколько близок к триумфу клуб.

За чемпионство

Концентрация на РПЛ . Из Кубка вылетели, Лига Европы не является турниром, который возбуждает владельцев «Зенита» - понятно, что выиграть ее сложно. Нужна группа ЛЧ , нужно чемпионство. Причем у команды Семака есть привычки чемпионских «Спартака» и «Локомотива». Много голов из-за пределов штрафных площадей – как у команды Карреры, умение набирать три очка при неважной игре – таким хвастался Семин годом ранее. Правда, у «Локомотива» было четкое следование стилю, а нынешний лидер чаще менял подход.

Осечки конкурентов. В сезоне с чемпионством ЦСКА лидер после 13 туров набрал 33 пункта, через год – 31, в прошлом сезоне – 28, причем столько было у Манчини, а не у Семина. Сейчас «Зенит» повторяет результаты чемпионского «Спартака». А конкуренты стеснительно расступаются – «Краснодар» потерял шикарный шанс на лидерство, а «Локомотив» подобрался поближе благодаря серии побед, невзирая на провальный старт. «Спартак» и ЦСКА точно могли выступить мощнее. Пока «Зенит» в гордом одиночестве на вершине не потому, что его показатель рекордный, а из-за стабильных потерь конкурентов.

Фанаты и терпение. Стадионы титулы не берут, но атмосфера создана победная и приятная – тут без вопросов, поклонники клуба помогают в каждом домашнем матче, отсюда серия без поражений в РПЛ на родном поле. А вот между линиями у «Зенита» есть расстояния. Футболисты «Ахмата» не могли толком обострить не потому, что не получали мяч перед линией обороны Лунева. Динамовцы создавали у ворот лидера моменты, оказавшись в большинстве. «Анжи» хорошо проводил контратаки. Но в большинстве матчей «Зенит», допуская моменты, пропускает реже многих конкурентов и соперников. Выдерживают давление, забивают 1-2 мяча.

Мастерство лидеров. Лунев – хороший вратарь. Иванович – профессиональный чемпион. К Дзюбе по самоотдаче нет вопросов, а если бы игра была выстроена лучше, форвард мог стоять у чужих ворот, ждать передач уровня пасов Халка из прошлого, и забил бы куда больше. Паредес с мячом играет лучше, чем когда его теряет. Дриусси порой ловит вдохновение, как и Шатов. Плюс Маркизио появился – начал ужасно, но большой мастер, даже когда не в форме. У «Зенита» есть неплохие по меркам РПЛ мастера, хотя вопрос по резерву и смыслу селекции открыт. Если пойдет спад, количества классных мастеров может не хватить.

Против титула «Зенита»

Исторический опыт. «Зенит» Манчини был первым до 14-го тура, а затем была нулевая ничья с ЦСКА , «Локомотив» обыграл «Краснодар», в пятнадцатом туре вынес конкурента в гостях 0:3, а затем официально начал чемпионский марафон. Сейчас такого конкурента нет – пока нет. Однако знаем, что хороший старт для «Зенита» никогда не был причиной для досрочного получения «золотых» медалей. Даже сегодня против «Ахмата» нарывались на ничью. А впереди много сложных матчей, где соперники могут и не подарить пенальти.

Настрой соперников. Разве «Спартак» и «Локомотив» считают, что у них меньше чемпионского опыта? Не может такого быть. Этот «Зенит» - не однозначный фаворит последних лет, не многократный чемпион. Молодой ЦСКА тоже еще не сыграл против лидера – разозлившись, «армейцы» способны отобрать очки через неделю, невзирая на плохую серию Ганчаренко. Нет ни одного соперника, который боялся бы сыграть с «Зенитом» с положительным исходом. У Семака не получается все контролировать, так что фактор соперников нельзя недооценивать. Пока они помогают, но еще будет весна.

Кадровые проблемы. Отмечая класс Маркизио, Ивановича или Лунева, надо признать, что даже Паредес не всегда держится на своем уровне. Вот и сегодня заработал глупую красную карточку. Ерохин, Кузяев, Шатов и Дзюба никогда не были стабильными игроками, а Артем еще и устал заметно. Ведь в основном просто пашет, а не играет форварда, которому надо забивать в пустые ворота. «Зениту» часто некем усилить игру, даже если придержать на скамейке парочку основных футболистов. Если бы соперники были смелее – «Зенит» мог бы чаще терять очки, играя ровно так, как сейчас.

Отсутствие игры. Вряд ли кому-то понравилась игра «Зенита» против «Ахмата». Без пенальти – Мака толкнули в спину, пусть он и «рисовал», когда почувствовал касание, матч с Рахимовым мог завершиться для Семака нулевой ничьей. Проблески есть, эпизодами «Зенит» просыпается – как против «Краснодара», например, но медлительность объединяет игру команды с самого начала сезона. Даже с минским «Динамо» отыгрывались пешком. Нет скорости, нет поставленной игры – нет легких побед, почти все трудные, боевые. Никакой экономии сил, в каждом матче отдаются, чтобы не проиграть. А поражений хватает во всех турнирах.

Мнение читателей. Видите ли вы «Зенит» чемпионом России 2018/19?

Читатели «Соккер.ру» три года подряд в традиционном опросе накануне сезона ставят на чемпионство «Зенита». Они набирают большинство голосов, даже после неудачи два года назад верили в фаворита, да и Манчини не изменил результаты ваших выборов.

Все логично – могут порадовать Санкт-Петербург. Атака такая же успешная, как у «Краснодара». Забили больше «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА . В обороне не пропускают – меньше мячей только у «Ростова». Кроме того, в актив Семака надо добавить наведение порядка в раздевалке. Есть проблемы с дисциплиной, но держатся вместе.

Зато озадачивает, что футболисты «Зенита» часто играют бездумно, дело не только в эпизодах с фолами. Даже важные решения принимают небрежно и вальяжно. Любой может сыграть странно, что обычно указывает на проблемы с проработкой деталей. Со стилем не определились, давят за счет класса игроков, точно не доминируют и не ведут игру, как фавориты других лиг.

Такого лидера можно покусать при желании, так что «Зениту» выгодно весной стать краше и мощнее. Титул порой достается лучшему из худших, но для полноценного возвращения в Лигу чемпионов нужна команда, где игроки чаще думают, а потом делают, реже ошибаются у своих ворот и чаще красиво атакуют. «Зенит» декларирует атакующий стиль, но за 13 туров не было хотя бы одного идеального матча в атаке. Ни ширины, ни легкости нет.

Даже результативные матчи против «Урала» и «Локомотива» случились в дни, когда суммарное качество созданных моментов было ниже, чем количество голов. «Зенит» может стать чемпионом, но пока как триумфатор точно не играет.