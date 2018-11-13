10 самых преданных игроков в топ-10 лигах Европы

13 ноября 2018, 17:22

Кто верен своему клубу, несмотря на соблазнительные предложения? Чей стаж в команде давно перешагнул за десятилетие? «Соккер.ру» разыскал самых преданных футболистов.

В мире. Самыми преданными футболистами на планете являются японцы Мицуо Огасавара и Хитоси Согахата. Они оба представляют клуб «Касима Антлерс», воспитанниками которого являются. Полузащитнику Огасаваре и вратарю Сохате сейчас по 39 лет, они провели больше 1000 матчей на двоих за «Касиму», а стаж каждого в команде составляет 20 лет и 10 месяцев – удивительная цифра. Впрочем, Согахата все же должен идти под первым номером, ведь его многолетний партнер в середине «нулевых» отлучался на сезон, выступал за итальянскую «Мессину» на правах аренды. Кроме двух японцев, больше 20 лет в одном клубе играют еще два футболиста: иранец Фарзад Хоссейнхани («Мес») и аравиец Мухаммед Аш-Шальхуб («Аль-Хиляль»). Обоим по 37 лет, и у них еще все впереди!

Условия отбора. Интересно взглянуть не просто на футболистов-домоседов, но на тех крутых парней, которые сохраняют спокойствие и верность, находясь в конкурентной среде и получая соблазнительные предложения извне. Поэтому исследовательский полигон – это высшие лиги 10 сильнейших европейских лиг. Это Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Россия, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Турция. После фамилии футболиста обозначается временной промежуток в главной команде клуба, хотя может быть еще и подводная часть айсберга, если речь идет о воспитанниках.

Не вошли в топ-10. В десяти ведущих первенствах Старого Света обнаружено 60 футболистов со стажем от 10 лет и больше в одном клубе. Здесь можно встретить Жерара Пике и Алана Дзагоева, Гильерме и Серхио Бускетса. Оказывается, Антон Шунин и Марсело имеют одинаковый стаж в «Динамо» и «Реале» соответственно – 11 лет и 10 с половиной месяцев. А Серхио Рамос, занимающий 16-ю строчку, на месяц отстает от Александра Анюкова, который провел в «Зените» 13 лет и 4 месяца. Ровно столько же Джорджо Кьеллини сохраняет верность «Ювентусу».

10 место. Марк Нобл («Вест Хэм») – 13 лет, 10 месяцев и 12 дней

В детстве тренировался в «Арсенале», но с 13-ти лет верен «Вест Хэму», хотя в юности съездил в парочку аренд (в «Халл Сити» и «Ипсвич Таун»). Нобл почти 14 лет в главной команде «молотобойцев», а если учесть время в юношеских командах, то его стаж дотянет и до 18-ти!

9 место. Хулиан Сперони («Кристал Пэлас») – 14 лет и 4 месяца

Аргентинский голкипер приехал в Европу совсем молодым и успел провести четыре сезона в шотландском «Данди» прежде, чем оказался в «Кристал Пэлас». Сперони приходил на роль дублера Габора Кирая – того самого венгра в штанах-пузырях, и в первый же сезон Хулиана «орлы» вылетели из Премьер-Лиги, чтобы на семь лет увязнуть в Чемпионшипе. Именно в дивизионе рангом ниже аргентинец окреп и на четвертый сезон стал основным вратарем «Кристал Пэлас», а в плей-офф сезона 2012/2013 он помог своей команде завоевать путевку в элиту.

8 место. Серхио Альварес («Сельта») – 14 лет, 4 месяца и 13 дней

Серхио присоединился к «Сельте» в 13-летнем возрасте, дело было в 1999 году. «Эль Гато», то есть «Кот» долго искал счастья в родном клубе, являясь вратарем основной команды лишь номинально, но выступая преимущественно за «Сельту Б». Перелом наступил только в сезоне 2014/2015, когда Альварес сыграл во всех 38-ми турах Ла Лиги. Серхио долго ждал своего шанса, и он пример верности: впервые тренировался в главной команде 14 лет назад, а эмблему «Сельты» на груди носит почти 20 лет.

7 место. Лионель Месси («Барселона») – 14 лет, 10 месяца и 12 дней

Есть среди нас знатоки футбола, которые знакомы с этим малоизвестным игроком? Лео Месси перемахнул через океан в 2000-м году, а со дня его дебюта в главной команде «Барселоны» прошло уже почти 15 лет. Мало того, что гений, так еще и исключительно преданный игрок.

6 место. Лоик Перрин («Сент-Этьен») – 15 лет, 4 месяца и 13 дней

Несгибаемый центральный защитник «Сент-Этьена» и живая легенда этого клуба, причем Перрину только 33 года, так что есть, куда расти. В «Сент-Этьене» он оказался 12-летним мальчиком больше 20-ти лет назад, а сейчас это человек, сыгравший больше 400 матчей в составе «зеленых».

5 место. Киллиан Овермер («Локерен») – 15 лет, 4 месяца и 13 дней

Полтора десятилетия выступает за «Локерен» Овермер, его дебют состоялся в 2003 году, а вообще у Киллиана на носу четвертьвековой юбилей в клубе, к которому он присоединился в 1994 году.

4 место. Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – 15 лет, 10 месяцев и 12 дней

Всю жизнь армеец. Игоря привели в футбольную секцию ЦСКА в шесть лет, сейчас ему 32 годика, считайте сами. А точка отсчета в главной команде – зимние сборы 2003 года, во время которых Акинфеев получил хорошую прессу. В том же году Игорь дебютировал за ЦСКА и в 17 лет стал основным вратарем армейцев, с которыми завоевал 20 трофеев. Был период, когда Акинфеевым интересовались в Европе, но для него всегда в приоритете оставался ЦСКА .

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3 место. Волкан Демирель («Фенербахче») – 16 лет, 3 месяца и 7 дней

Еще один вратарь, вот только история у Демиреля другая. Волкан родился в Стамбуле и оказался в школе «Карталспора». За этот же клуб Волкан дебютировал во взрослом футболе, а в 2002-м году сделал важнейший шаг в своей карьере – перешел в «Фенербахче», чьи цвета защищает до сих пор. Пару недель назад Демирель отметил свой 37-й день рождения.

2 место. Даниэле Де Росси («Рома») – 16 лет, 4 месяца и 13 дней

На втором месте часовой из «Ромы», такая уж традиция. Раньше был Франческо Тотти, сейчас это Де Росси, который долгие годы был «Капитаном Будущего», а сейчас является живым воплощением преданности и человеком, связывающим эпохи в римской команде.

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1 место. Серджо Пеллиссьер («Кьево») – 18 лет, 4 месяца и 13 дней

На первом месте еще один итальянец, чей показатель на два года превышает достижение Де Росси. Неувядающий 39-летний Серджо появляется на поле в этом сезоне и даже забил гол в ворота «Милана». Пеллиссьер – воспитанник «Торино», но «быкам» он не пригодился. Родным клубом Серджо стал «Кьево»: 17 сезонов, 500+ матчей, 136 голов.