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ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

10 самых преданных игроков в топ-10 лигах Европы

13 ноября 2018, 17:22

Кто верен своему клубу, несмотря на соблазнительные предложения? Чей стаж в команде давно перешагнул за десятилетие? «Соккер.ру» разыскал самых преданных футболистов. 

В мире. Самыми преданными футболистами на планете являются японцы Мицуо Огасавара и Хитоси Согахата. Они оба представляют клуб «Касима Антлерс», воспитанниками которого являются. Полузащитнику Огасаваре и вратарю Сохате сейчас по 39 лет, они провели больше 1000 матчей на двоих за «Касиму», а стаж каждого в команде составляет 20 лет и 10 месяцев – удивительная цифра. Впрочем, Согахата все же должен идти под первым номером, ведь его многолетний партнер в середине «нулевых» отлучался на сезон, выступал за итальянскую «Мессину» на правах аренды. Кроме двух японцев, больше 20 лет в одном клубе играют еще два футболиста: иранец Фарзад Хоссейнхани («Мес») и аравиец Мухаммед Аш-Шальхуб («Аль-Хиляль»). Обоим по 37 лет, и у них еще все впереди! 

Условия отбора. Интересно взглянуть не просто на футболистов-домоседов, но на тех крутых парней, которые сохраняют спокойствие и верность, находясь в конкурентной среде и получая соблазнительные предложения извне. Поэтому исследовательский полигон – это высшие лиги 10 сильнейших европейских лиг. Это Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Россия, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Турция. После фамилии футболиста обозначается временной промежуток в главной команде клуба, хотя может быть еще и подводная часть айсберга, если речь идет о воспитанниках. 

Не вошли в топ-10. В десяти ведущих первенствах Старого Света обнаружено 60 футболистов со стажем от 10 лет и больше в одном клубе. Здесь можно встретить Жерара Пике и Алана Дзагоева, Гильерме и Серхио Бускетса. Оказывается, Антон Шунин и Марсело имеют одинаковый стаж в «Динамо» и «Реале» соответственно – 11 лет и 10 с половиной месяцев. А Серхио Рамос, занимающий 16-ю строчку, на месяц отстает от Александра Анюкова, который провел в «Зените» 13 лет и 4 месяца. Ровно столько же Джорджо Кьеллини сохраняет верность «Ювентусу».

10 место. Марк Нобл («Вест Хэм») – 13 лет, 10 месяцев и 12 дней

В детстве тренировался в «Арсенале», но с 13-ти лет верен «Вест Хэму», хотя в юности съездил в парочку аренд (в «Халл Сити» и «Ипсвич Таун»). Нобл почти 14 лет в главной команде «молотобойцев», а если учесть время в юношеских командах, то его стаж дотянет и до 18-ти!

9 место. Хулиан Сперони («Кристал Пэлас») – 14 лет и 4 месяца

Аргентинский голкипер приехал в Европу совсем молодым и успел провести четыре сезона в шотландском «Данди» прежде, чем оказался в «Кристал Пэлас». Сперони приходил на роль дублера Габора Кирая – того самого венгра в штанах-пузырях, и в первый же сезон Хулиана «орлы» вылетели из Премьер-Лиги, чтобы на семь лет увязнуть в Чемпионшипе. Именно в дивизионе рангом ниже аргентинец окреп и на четвертый сезон стал основным вратарем «Кристал Пэлас», а в плей-офф сезона 2012/2013 он помог своей команде завоевать путевку в элиту.

8 место. Серхио Альварес («Сельта») – 14 лет, 4 месяца и 13 дней

Серхио присоединился к «Сельте» в 13-летнем возрасте, дело было в 1999 году. «Эль Гато», то есть «Кот» долго искал счастья в родном клубе, являясь вратарем основной команды лишь номинально, но выступая преимущественно за «Сельту Б». Перелом наступил только в сезоне 2014/2015, когда Альварес сыграл во всех 38-ми турах Ла Лиги. Серхио долго ждал своего шанса, и он пример верности: впервые тренировался в главной команде 14 лет назад, а эмблему «Сельты» на груди носит почти 20 лет. 

7 место. Лионель Месси («Барселона») – 14 лет, 10 месяца и 12 дней

Есть среди нас знатоки футбола, которые знакомы с этим малоизвестным игроком? Лео Месси перемахнул через океан в 2000-м году, а со дня его дебюта в главной команде «Барселоны» прошло уже почти 15 лет. Мало того, что гений, так еще и исключительно преданный игрок. 

6 место. Лоик Перрин («Сент-Этьен») – 15 лет, 4 месяца и 13 дней

Несгибаемый центральный защитник «Сент-Этьена» и живая легенда этого клуба, причем Перрину только 33 года, так что есть, куда расти. В «Сент-Этьене» он оказался 12-летним мальчиком больше 20-ти лет назад, а сейчас это человек, сыгравший больше 400 матчей в составе «зеленых». 

5 место. Киллиан Овермер («Локерен») – 15 лет, 4 месяца и 13 дней

Полтора десятилетия выступает за «Локерен» Овермер, его дебют состоялся в 2003 году, а вообще у Киллиана на носу четвертьвековой юбилей в клубе, к которому он присоединился в 1994 году. 

4 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 15 лет, 10 месяцев и 12 дней

Всю жизнь армеец. Игоря привели в футбольную секцию ЦСКА в шесть лет, сейчас ему 32 годика, считайте сами. А точка отсчета в главной команде – зимние сборы 2003 года, во время которых Акинфеев получил хорошую прессу. В том же году Игорь дебютировал за ЦСКА и в 17 лет стал основным вратарем армейцев, с которыми завоевал 20 трофеев. Был период, когда Акинфеевым интересовались в Европе, но для него всегда в приоритете оставался ЦСКА

10 главных матчей Игоря Акинфеева за сборную России 

3 место. Волкан Демирель («Фенербахче») – 16 лет, 3 месяца и 7 дней

Еще один вратарь, вот только история у Демиреля другая. Волкан родился в Стамбуле и оказался в школе «Карталспора». За этот же клуб Волкан дебютировал во взрослом футболе, а в 2002-м году сделал важнейший шаг в своей карьере – перешел в «Фенербахче», чьи цвета защищает до сих пор. Пару недель назад Демирель отметил свой 37-й день рождения.

2 место. Даниэле Де Росси («Рома») – 16 лет, 4 месяца и 13 дней

На втором месте часовой из «Ромы», такая уж традиция. Раньше был Франческо Тотти, сейчас это Де Росси, который долгие годы был «Капитаном Будущего», а сейчас является живым воплощением преданности и человеком, связывающим эпохи в римской команде. 

Даниэле Де Росси. Правила жизни 

1 место. Серджо Пеллиссьер («Кьево») – 18 лет, 4 месяца и 13 дней

На первом месте еще один итальянец, чей показатель на два года превышает достижение Де Росси. Неувядающий 39-летний Серджо появляется на поле в этом сезоне и даже забил гол в ворота «Милана». Пеллиссьер – воспитанник «Торино», но «быкам» он не пригодился. Родным клубом Серджо стал «Кьево»: 17 сезонов, 500+ матчей, 136 голов.

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin
   273 / 799
18 ноября в 11:59
Василиса, жменяна, нгуша = ну мы за их толерантность..аха-ха)
Reneg
Reneg ответил NGY
   472 / 799
16 ноября в 19:24
А причем тут года пребывания Тотти??? За это никто речь не ведет. Разговор идет за забитые мячи и передачи. Тотти как до Луны, до показателей Месси в Барсе. Тотти по скорострельности не дотягивает до уровня даже нынешних, Игуаина Агуэро, Кейна и прочих топовых форвардов. Единственное, знаменитость Тотти, так это о его преданность клубу и не более.
преданность клубу-разве этого мало? тем более для современного футбола, где большинство футболистов как девушки с низкой социальной ответственностью)
BenderBender
BenderBender ответил -Inquisitor-
   328 / 799
14 ноября в 11:44
    BenderBender
    BenderBender
       328 / 799
    14 ноября в 11:41
    Бестолковая статья. Писать нужно о тех, кто мог уйти. А не о всяких «акинфеевых»!
    Groove000
    Groove000 ответил NGY
       259 / 799
    14 ноября в 08:08
    А причем тут года пребывания Тотти??? За это никто речь не ведет. Разговор идет за забитые мячи и передачи. Тотти как до Луны, до показателей Месси в Барсе. Тотти по скорострельности не дотягивает до уровня даже нынешних, Игуаина Агуэро, Кейна и прочих топовых форвардов. Единственное, знаменитость Тотти, так это о его преданность клубу и не более.
    Ты статью читал вообще? Тут речь идет о годах пребывания в клубе, лол)))
    NGY
    NGY ответил Groove000
       31 / 799
    13 ноября в 23:09
    25 лет - обычная стата? Вот ты странный...
    А причем тут года пребывания Тотти??? За это никто речь не ведет.

    Разговор идет за забитые мячи и передачи. Тотти как до Луны, до показателей Месси в Барсе.

    Тотти по скорострельности не дотягивает до уровня даже нынешних, Игуаина Агуэро, Кейна и прочих топовых форвардов.

    Единственное, знаменитость Тотти, так это о его преданность клубу и не более.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       76 / 799
    13 ноября в 22:36
    Был ещё вратарь Зенита Малафеев.
    greck
    greck ответил -Inquisitor-
    13 ноября в 20:31
    В настоящее время преданность, порядочность и честность весьма редки и Месси - самый яркий носитель этих добродетелей. Не так уж много выдающихся игроков, преданных полтора десятилетия родному клубу, всё больше этаких футболистов лёгкого поведения вроде ибры или кристинки, шляющихся от одного хозяина к другому в поисках лакомого куска и халявных трофеев, хотя есть категория наиболее безмозглых глоров, называющих сие блуждание "новыми вызовами". Тоже мне вызов - уйти из вечно второго-третьего реала в вечно первый Ювентус. Хотя само понятие "вызов" очень даже характерно для представительниц древнейшей профессии. Но речь сегодня не о них, а об игроках, являющихся образцом преданности, чести и благородства, к которым можно также отнести Иньесту, Хави и Пуйоля - славных сынов каталонской школы, которые вместе с Месси сделали Барселону самой лучшей и уважаемой командой в истории футбола, на которую смотрят с восхищением миллиарды глаз, которая чтит своих легенд, а не выкидывает на помойку, как в делают в Мадриде. Преклоним же колено и поаплодируем всем тем игрокам, которые посвятили себя служению одному клубу - ведь они настоящий пример для юных поколений, это борцы с алчностью, жадностью и предательством, для которых эмблема родного клуба и любовь болельщиков - не пустой звук и они это доказывают не словами, а делом...
    Порядочные и честные не укрывают налоги, обворовывая аргентинских детей...
    Фата лист
    Фата лист
       71 / 799
    13 ноября в 20:06
    Акинфеева привели в секцию не в 6 лет, а в 4 года, просто поставили его сразу с 6-летними ребятами, потому что набор с 6 лет проходит.
    neverwin
    neverwin
       636 / 799
    13 ноября в 20:04
    Де Росси в сравнении с - Тотти пацан.
    -Inquisitor-
    -Inquisitor-
       181 / 799
    13 ноября в 19:57
    В настоящее время преданность, порядочность и честность весьма редки и Месси - самый яркий носитель этих добродетелей. Не так уж много выдающихся игроков, преданных полтора десятилетия родному клубу, всё больше этаких футболистов лёгкого поведения вроде ибры или кристинки, шляющихся от одного хозяина к другому в поисках лакомого куска и халявных трофеев, хотя есть категория наиболее безмозглых глоров, называющих сие блуждание "новыми вызовами". Тоже мне вызов - уйти из вечно второго-третьего реала в вечно первый Ювентус. Хотя само понятие "вызов" очень даже характерно для представительниц древнейшей профессии. Но речь сегодня не о них, а об игроках, являющихся образцом преданности, чести и благородства, к которым можно также отнести Иньесту, Хави и Пуйоля - славных сынов каталонской школы, которые вместе с Месси сделали Барселону самой лучшей и уважаемой командой в истории футбола, на которую смотрят с восхищением миллиарды глаз, которая чтит своих легенд, а не выкидывает на помойку, как в делают в Мадриде. Преклоним же колено и поаплодируем всем тем игрокам, которые посвятили себя служению одному клубу - ведь они настоящий пример для юных поколений, это борцы с алчностью, жадностью и предательством, для которых эмблема родного клуба и любовь болельщиков - не пустой звук и они это доказывают не словами, а делом...
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
       431 / 799
    13 ноября в 19:47
    Не знал, что Волкан Демирель еще играет!
    Вообще уважение названным игрокам за преданность клубам.
    juchok
    juchok ответил Groove000
       144 / 799
    13 ноября в 19:46
    Я, конечно, никак не узнаю, на Вики ты это прочел или нет, но у меня первые мысли, когда я читаю эти фамилии, что-то вроде "Хмм, наверное, они играли в прошлом веке")
    вики это туда, в Иркутск!)!)!)
    Groove000
    Groove000 ответил juchok
       259 / 799
    13 ноября в 19:45
    Пеллисьера конечно, я же за Милан топлю! про Нобла слышал, ну и Волкан ты че? Волкан крутой кипер, похож на Андрея Арловского, брутальный мужик!
    Я, конечно, никак не узнаю, на Вики ты это прочел или нет, но у меня первые мысли, когда я читаю эти фамилии, что-то вроде "Хмм, наверное, они играли в прошлом веке")
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       363 / 799
    13 ноября в 19:37
      juchok
      juchok ответил Groove000
         144 / 799
      13 ноября в 19:32
      А ты знаешь Пеллиссьера, Демиреля и Нобла?)
      Пеллисьера конечно, я же за Милан топлю! про Нобла слышал, ну и Волкан ты че? Волкан крутой кипер, похож на Андрея Арловского, брутальный мужик!
      Groove000
      Groove000 ответил juchok
         259 / 799
      13 ноября в 19:12
      ну как бы догадаться не трудно, если нет в списке, например, Мальдини, Костакурты, Гиггза и т.д
      А ты знаешь Пеллиссьера, Демиреля и Нобла?)
      Groove000
      Groove000 ответил NGY
         259 / 799
      13 ноября в 19:11
      Тут речь идет о сумашедшей статистике, а не обычной. Поэтому Тотти не стоит брать в рассчет.
      25 лет - обычная стата? Вот ты странный...
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         124 / 799
      13 ноября в 19:03
      Плевать мне на Испанию,Месси, Роналду..Но после очередной порции комментариев про Месси (такие и про Роналду есть ),возник вопрос.Вы действительно считаете,что в окружении сильных партнеров любой нападающий сможет забить столько же? Это,как минимум, забавно.
      shu
      shu
         607 / 799
      13 ноября в 19:01
      Конкурентная среда и соблазнительные предложения - это разве про наших футболистов.? На своих зарплатах и ни хрена не делая они могут и до пенсии досидеть в 65 лет. Уберите их на фиг из списка.
      juchok
      juchok ответил Groove000
         144 / 799
      13 ноября в 19:00
      Об этом ничего не сказано. Читатель должен догадываться по фамилиям упомянутых игроков???
      ну как бы догадаться не трудно, если нет в списке, например, Мальдини, Костакурты, Гиггза и т.д
      NGY
      NGY ответил Groove000
         31 / 799
      13 ноября в 18:58
      по твоей логике, Тотти тоже нигде бы не заиграл
      Тут речь идет о сумашедшей статистике, а не обычной.

      Поэтому Тотти не стоит брать в рассчет.
      Agamaga
      Agamaga ответил League1
         187 / 799
      13 ноября в 18:52
      Еще один.... Уж лучше так, чем клянчить и жаловаться в слезах как кристина.
      Agamaga
      Agamaga ответил NGY
         187 / 799
      13 ноября в 18:50
      Кому интересен твой бред? Разве таким хейтерам как и ты. Выигрывать титулы с ведущими клубами разве сложно? Твой идол переходит исключительно в такие клубы где можно что то выиграть значимое. МЮ, Реал, Юве, можно только догадаться куда он еще может перейти - ПСЖ или Бавария. Ну перейдет Месси и выиграет также несколько титулов, назабивает не меньше чем шоколодный глаз, что изменится? Или игроки вроде Тотти, Гиггза меньше ценятся в футболе, чем распиаренный житель мадейры?
      Groove000
      Groove000 ответил Александр Чистяков
         259 / 799
      13 ноября в 18:46
      Речь о действующих игроках, как вы могли заметить.
      Об этом ничего не сказано. Читатель должен догадываться по фамилиям упомянутых игроков???
      Александр Чистяков
      Александр Чистяков ответил Groove000
      13 ноября в 18:34
      Кстати, вообще ни слова про Ческо, а ведь он 25 лет провел в составе волков... кол за статью
      Речь о действующих игроках, как вы могли заметить.
      Groove000
      Groove000
         259 / 799
      13 ноября в 18:27
      Кстати, вообще ни слова про Ческо, а ведь он 25 лет провел в составе волков... кол за статью
      Aljban
      Aljban
         129 / 799
      13 ноября в 18:26
      Ради одного Акинфеева столько много писать.
      Groove000
      Groove000 ответил NGY
         259 / 799
      13 ноября в 18:25
      Лео Месси перемахнул через океан в 2000-м году, а со дня его дебюта в главной команде «Барселоны» прошло уже почти 15 лет. Мало того, что гений, так еще и исключительно преданный игрок. ______________________ Есть две причиные его "преданности": 1. Кроме Барсы, где его окружает самый дорогой состав в мире, он так играть больше нигде не сможет, это железобетонный факт(сборная тому подтверждение). Он сам это прекрасно понимает, поэтому его из Барсы поганной метлой не выгонишь. 2. Деньги, много денег, очень много денег, которые он высасывает из так называемой каталонской "семьи". Каждый год улучшение контракта себе любимому и руководство, которое думает, что без Месси Барса пропадет(хотя игры с его отсутствием показывают, что она играет даже лучше, при такой модели игры как у каталонцев, заменить Месси есть кем) и всящески ему потокает!
      по твоей логике, Тотти тоже нигде бы не заиграл
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         173 / 799
      13 ноября в 18:24
      Месси и его папашка постоянно шантажируют Барссу. Тут глупо говорить опреданности
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