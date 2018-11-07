Подарок для Де Хеа. Проблемы МЮ решит не Моуриньо

07 ноября 2018, 19:33

В день рождения Давида ждет сложное испытание в Турине. И «Соккер.ру» знает, какой бы футбольный подарок голкипер хотел получить на праздник.

Можно накупить крутых форвардов, но если нет баланса в игре, если защитники подводят – получится веселая команда, которая ничего не выигрывает. МЮ в прошлом сезоне стал вторым, поскольку Де Хеа потащил все, что можно и нельзя, а игра от обороны приносила очки.

Сейчас сложнее, соперники разбили окна «автобусу». По пропущенным мячам МЮ на пятнадцатом месте из двадцати команд, а Жозе не раз намекал, что вина на Вудворде. Впрочем, даже если в новом году тренером команды будет не португалец – покупка защитников просится.

Хотя бы потому, что меньше всех пропустил МС , накупив рекордсменов на разных позициях по трансферной стоимости. Дальше идет «Ливерпуль» с самым дорогим защитником в истории футбола Ван Дейком. Следом - «Челси», где Сарри навел тактический порядок. Де Хеа не хуже Ван дер Сара, но Линделеф не второй Неманья, а Смоллинг – не Рио.

10 место. Гари Кэхилл

Оригинальный выбор, ведь капитан «Челси» потерял место в основе лондонского клуба, поэтому не исключено, что уже получил приглашение из Манчестера. Вряд ли в столице радостно воспримут такой вариант, но трансфер возможен, ведь игроки «Челси» выступали и до сих пор выступают за «Манчестер Юнайтед». Из плюсов опытного англичанина адаптация в АПЛ , из минусов – проигранная конкуренция Рюдигеру и Давиду Луису. Гари мог бы прийти зимой, и это тоже плюс, ведь от новичка не отказались бы прямо сейчас.

9 место. Джером Боатенг

Странная кандидатура, но может оказаться реальной. Боатенг играл в АПЛ – в молодости неудачно выступал за «Манчестер Сити», но вполне может оказаться и в другом клубе знаменитого футбольного города, ведь «Бавария» в подвешенном состоянии, а один из обвиняемых – именно Джером. В Германии считают, что Боатенг забросил игру в футбол после того, как выиграл все. Хотя ему всего тридцать лет, и если мюнхенцы справятся с Зюле и Хуммельсом в центре, то чемпион мира может оказаться в МЮ . Учитывая расчетливость Вудворда – неплохой кандидат, если получится выбить скидку на фоне спада Джерома.

8 место. Мехди Бенатиа

Марокканский защитник был в трансферном списке «Манчестер Юнайтед» давным-давно – когда играл за «Рому». Теперь опытный центральный бек проигрывает борьбу за место в основе Бонуччи и Кьеллини, и хотя у «Ювентуса» нет особых поводов расставаться с Бенатиа, если Мехди готов сидеть на скамейке и подменять основных защитников, заявлено об интересе Моуриньо к этому игроку, а также к еще одному «ювентини». Когда марокканец на пике формы – очень хорош, но без спадов играет редко. К слову, на год старше, чем Боатенг.

7 место. Харри Магуайр

Гибель владельца «лисов» выбила клуб из колеи. Харри не пытался спасти людей в загоревшемся вертолете, как Каспер Шмейхель, ближе общавшийся с боссом «Лестера». Но не факт, что зимой Магуайр, мечтавший оказаться в МЮ прошлым летом, согласится менять команду после сплотившей коллектив трагедии. Получится некрасиво. К тому же, в Англии переоценивают звезд своей сборной. Магуайр – добротный бек, но не тот, кто поменяет облик защитной линии. А Моуриньо нужен лидер обороны, равноправный соратник Де Хеа.

6 место. Алессио Романьоли

Защитник «Милана» неожиданно для всех открывает в себе талант бомбардира – спасает команду Гаттузо на последних минутах. Алессио - неплохой оборонец, ему всего двадцать три года, но одновременно идет его пятый полноценный сезон в Серии А. «Рома» допустила ошибку, когда отдала парня «Милану». Романьоли раскрывается, но ему без больших вызовов и Лиги чемпионов точно не вырасти. Из этого списка не всем нужен МЮ , но Романьоли предложение может быть интересным.

5 место. Хосе Хименес

Молодой уругваец в «Атлетико» получил солидного конкурента в лице Савича, но достойно с ним воюет. У Симеоне одна из лучших защитных линий последних лет, и хотя после Дортмунда и старта сезона в Ла Лиге в них сомневаются, футболисты сильные – от Гризманна до Облака. Вчера Хименес и Эрнандес сыграли в центре, и Ян получил 100-й «сухарь» в 178 матче за «Атлетико». Приглашение Хосе могло бы также намекнуть, что в МЮ рассматривают кандидатуру самого Симеоне. Пускай он такой же приверженец защитной игры, как Жозе, но мог бы подойти и забрать с собой парочку игроков.

4 место. Милан Шкриньяр

Моуриньо любят в «Интере» до сих пор. Ходы и выходы в Милане даже после нескольких перемен в руководстве знает. Кроме того, нет никаких сомнений, что Жозе интересовался двумя защитниками из Серии А, ведь говорил о них с Фабио Капелло. А титулованный пенсионер подтвердил эту информацию публично еще летом. Понятно, почему Моуриньо заинтересовался Шкриньяром. Молодой словак - крепкий, перспективный бек, и при этом очень молодой, то есть может через лет пять быть намного круче, чем сейчас.

3 место. Тоби Алдервейрелд

Давно ведутся разговоры, что Тоби покинет состав «шпор» и окажется в МЮ . Но сейчас бельгиец третий по сыгранным минутам в АПЛ за «Тоттенхэм» - после Кейна и Моуры. Быть может, Алдервейрелд окажется в «Манчестер Юнайтед» только вместе с Маурисио Почеттино? Забавно, как связаны имена наставников, которых руководители «дьяволов» могут рассматривать в ближайшем будущем, с фамилиями потенциальных новичков в линии обороны. Именитые оборонцы нужны всем, и Тоби явно не худший бек Европы и мира.

2 место. Рафаэль Варан

Не исключено, что одна из ошибок Переса банальная. После ухода Роналду и Зидана не спросил, кто еще хочет уйти? Рафаэль мог быть одним из тех, кто планирует сменить обстановку. В «Реале» кубки собирались исправно, но после победы на чемпионате мира Варану нужны новые вызовы. Вот только Погба может такого о Моуриньо рассказать, что скорее Поль окажется в Испании – не обязательно в «Реале», нежели Рафа переберется в клуб, который нуждается в ведущем защитнике. А Варан точно такой? Трудно сказать, на ЧМ -18 линией скорее руководил Умтити.

1 место. Калиду Кулибали

Сенегалец стал большим игроком, который сходу может усилить многие команды уровня плей-офф ЛЧ . Почитает Сарри – своего учителя, объяснившего рожденному во Франции мальчишке, что современный футбол как математика. Калиду оказался смышленым, умеет держать удар, читает игру – может даже напарника буквально толкнуть к опекаемому игроку. Порой идет в атаку, когда видит необходимость. Даже профессора Гарварда Бонуччи и Кьеллини примут его в свой круг. Но зачем Кулибали именно МЮ и прямо сейчас?

С «Манчестер Юнайтед» связывали Ван Дейка и Ляпорта, но первый теперь правит в защите «Ливерпуля» и становится лидером команды, а второй стал всего десятым в истории АПЛ , кто не проиграл в первых 20 матчах в новом чемпионате. Быть может, интересные игроки просто не спешат работать с Вудвордом и Моуриньо? «Манчестер Юнайтед» перестал быть клубом, за который мечтают играть. Им нужна ставка на нового Стама, но любому Япу нужен свой сэр Алекс.