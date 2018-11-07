Подарок для Де Хеа. Проблемы МЮ решит не Моуриньо

В день рождения Давида ждет сложное испытание в Турине. И «Соккер.ру» знает, какой бы футбольный подарок голкипер хотел получить на праздник.
Можно накупить крутых форвардов, но если нет баланса в игре, если защитники подводят – получится веселая команда, которая ничего не выигрывает. МЮ в прошлом сезоне стал вторым, поскольку Де Хеа потащил все, что можно и нельзя, а игра от обороны приносила очки.
Сейчас сложнее, соперники разбили окна «автобусу». По пропущенным мячам МЮ на пятнадцатом месте из двадцати команд, а Жозе не раз намекал, что вина на Вудворде. Впрочем, даже если в новом году тренером команды будет не португалец – покупка защитников просится.
Хотя бы потому, что меньше всех пропустил МС, накупив рекордсменов на разных позициях по трансферной стоимости. Дальше идет «Ливерпуль» с самым дорогим защитником в истории футбола Ван Дейком. Следом - «Челси», где Сарри навел тактический порядок. Де Хеа не хуже Ван дер Сара, но Линделеф не второй Неманья, а Смоллинг – не Рио.
10 место. Гари Кэхилл
Оригинальный выбор, ведь капитан «Челси» потерял место в основе лондонского клуба, поэтому не исключено, что уже получил приглашение из Манчестера. Вряд ли в столице радостно воспримут такой вариант, но трансфер возможен, ведь игроки «Челси» выступали и до сих пор выступают за «Манчестер Юнайтед». Из плюсов опытного англичанина адаптация в АПЛ, из минусов – проигранная конкуренция Рюдигеру и Давиду Луису. Гари мог бы прийти зимой, и это тоже плюс, ведь от новичка не отказались бы прямо сейчас.
9 место. Джером Боатенг
Странная кандидатура, но может оказаться реальной. Боатенг играл в АПЛ – в молодости неудачно выступал за «Манчестер Сити», но вполне может оказаться и в другом клубе знаменитого футбольного города, ведь «Бавария» в подвешенном состоянии, а один из обвиняемых – именно Джером. В Германии считают, что Боатенг забросил игру в футбол после того, как выиграл все. Хотя ему всего тридцать лет, и если мюнхенцы справятся с Зюле и Хуммельсом в центре, то чемпион мира может оказаться в МЮ. Учитывая расчетливость Вудворда – неплохой кандидат, если получится выбить скидку на фоне спада Джерома.
8 место. Мехди Бенатиа
Марокканский защитник был в трансферном списке «Манчестер Юнайтед» давным-давно – когда играл за «Рому». Теперь опытный центральный бек проигрывает борьбу за место в основе Бонуччи и Кьеллини, и хотя у «Ювентуса» нет особых поводов расставаться с Бенатиа, если Мехди готов сидеть на скамейке и подменять основных защитников, заявлено об интересе Моуриньо к этому игроку, а также к еще одному «ювентини». Когда марокканец на пике формы – очень хорош, но без спадов играет редко. К слову, на год старше, чем Боатенг.
7 место. Харри Магуайр
Гибель владельца «лисов» выбила клуб из колеи. Харри не пытался спасти людей в загоревшемся вертолете, как Каспер Шмейхель, ближе общавшийся с боссом «Лестера». Но не факт, что зимой Магуайр, мечтавший оказаться в МЮ прошлым летом, согласится менять команду после сплотившей коллектив трагедии. Получится некрасиво. К тому же, в Англии переоценивают звезд своей сборной. Магуайр – добротный бек, но не тот, кто поменяет облик защитной линии. А Моуриньо нужен лидер обороны, равноправный соратник Де Хеа.
6 место. Алессио Романьоли
Защитник «Милана» неожиданно для всех открывает в себе талант бомбардира – спасает команду Гаттузо на последних минутах. Алессио - неплохой оборонец, ему всего двадцать три года, но одновременно идет его пятый полноценный сезон в Серии А. «Рома» допустила ошибку, когда отдала парня «Милану». Романьоли раскрывается, но ему без больших вызовов и Лиги чемпионов точно не вырасти. Из этого списка не всем нужен МЮ, но Романьоли предложение может быть интересным.
5 место. Хосе Хименес
Молодой уругваец в «Атлетико» получил солидного конкурента в лице Савича, но достойно с ним воюет. У Симеоне одна из лучших защитных линий последних лет, и хотя после Дортмунда и старта сезона в Ла Лиге в них сомневаются, футболисты сильные – от Гризманна до Облака. Вчера Хименес и Эрнандес сыграли в центре, и Ян получил 100-й «сухарь» в 178 матче за «Атлетико». Приглашение Хосе могло бы также намекнуть, что в МЮ рассматривают кандидатуру самого Симеоне. Пускай он такой же приверженец защитной игры, как Жозе, но мог бы подойти и забрать с собой парочку игроков.
4 место. Милан Шкриньяр
Моуриньо любят в «Интере» до сих пор. Ходы и выходы в Милане даже после нескольких перемен в руководстве знает. Кроме того, нет никаких сомнений, что Жозе интересовался двумя защитниками из Серии А, ведь говорил о них с Фабио Капелло. А титулованный пенсионер подтвердил эту информацию публично еще летом. Понятно, почему Моуриньо заинтересовался Шкриньяром. Молодой словак - крепкий, перспективный бек, и при этом очень молодой, то есть может через лет пять быть намного круче, чем сейчас.
3 место. Тоби Алдервейрелд
Давно ведутся разговоры, что Тоби покинет состав «шпор» и окажется в МЮ. Но сейчас бельгиец третий по сыгранным минутам в АПЛ за «Тоттенхэм» - после Кейна и Моуры. Быть может, Алдервейрелд окажется в «Манчестер Юнайтед» только вместе с Маурисио Почеттино? Забавно, как связаны имена наставников, которых руководители «дьяволов» могут рассматривать в ближайшем будущем, с фамилиями потенциальных новичков в линии обороны. Именитые оборонцы нужны всем, и Тоби явно не худший бек Европы и мира.
2 место. Рафаэль Варан
Не исключено, что одна из ошибок Переса банальная. После ухода Роналду и Зидана не спросил, кто еще хочет уйти? Рафаэль мог быть одним из тех, кто планирует сменить обстановку. В «Реале» кубки собирались исправно, но после победы на чемпионате мира Варану нужны новые вызовы. Вот только Погба может такого о Моуриньо рассказать, что скорее Поль окажется в Испании – не обязательно в «Реале», нежели Рафа переберется в клуб, который нуждается в ведущем защитнике. А Варан точно такой? Трудно сказать, на ЧМ-18 линией скорее руководил Умтити.
1 место. Калиду Кулибали
Сенегалец стал большим игроком, который сходу может усилить многие команды уровня плей-офф ЛЧ. Почитает Сарри – своего учителя, объяснившего рожденному во Франции мальчишке, что современный футбол как математика. Калиду оказался смышленым, умеет держать удар, читает игру – может даже напарника буквально толкнуть к опекаемому игроку. Порой идет в атаку, когда видит необходимость. Даже профессора Гарварда Бонуччи и Кьеллини примут его в свой круг. Но зачем Кулибали именно МЮ и прямо сейчас?
С «Манчестер Юнайтед» связывали Ван Дейка и Ляпорта, но первый теперь правит в защите «Ливерпуля» и становится лидером команды, а второй стал всего десятым в истории АПЛ, кто не проиграл в первых 20 матчах в новом чемпионате. Быть может, интересные игроки просто не спешат работать с Вудвордом и Моуриньо? «Манчестер Юнайтед» перестал быть клубом, за который мечтают играть. Им нужна ставка на нового Стама, но любому Япу нужен свой сэр Алекс.
Но если хотят удержать в команде хотя бы Шмейхеля нового времени, то должны подарить Де Хеа на новый год мощного новичка в оборону. Давиду двадцать восемь лет, его команда играет от обороны, но оборонцев уровня Варана и Кулибали в МЮ точно нет.
Защитник Лис Магуайр видится самой явной покупкой зимой. Остальных просто не отпустят.
PS Подарок для Де Хеи будет сегодня не пропустить или чтобы МЮ выиграл свой матч.
Защитник Лис Магуайр видится самой явной покупкой зимой. Остальных просто не отпустят.
PS Подарок для Де Хеи будет сегодня не пропустить или чтобы МЮ выиграл свой матч.