Шестипалый Мемо

09 ноября 2018, 22:45

Говорят, у лучшего вратаря ЧМ -2014 Гильермо Очоа шесть пальцев! Правда ли это? Разбираемся на «Соккер.ру».

Нестандартный вратарь «Стандарда»

Гильермо Очоа – одна из самых сложных и противоречивых фигур среди современных вратарей. У него потрясающая реакция. Он лёгок и даже воздушен. Он может отбить любой удар по своим воротам. Но может и пропустить. Тоже любой удар, даже самый простой. Очоа трижды выиграл Золотой кубок ФИФА , принимал участие в трёх чемпионатах мира и выглядел на них превосходно. Но с Мемо (вот такое прозвище у Очоа) сборная Мексики потерпела ряд крупных и обидных поражений. В чемпионате Франции и в испанской Ла Лиге он выручал едва ли не больше своих коллег. Но и пропускал больше всех. Им интересовались многие серьёзные коллективы. Однако бельгийский «Стандард» - самый приличный клуб в европейской карьере 33-летнего мексиканца, да и то Очоа попал в него только в прошлом году. До этого были «Аяччо», «Малага» и «Гранада». Причём в «Малаге» один из героев ЧМ -2014 играл весьма нечасто.

Не хватает Мемо какого-то стержня. Он способен выдать серию из блестящих матчей, отбивая по десятку ударов в ходе игры. Но бывали случаи, когда в ворота залетало всё. Даже то, что летело мимо. Ошибки мексиканца на приёме мяча тоже становились харизматическими. Может, поэтому он и не был востребован топ-клубами Европы. На родине Гильермо играл за «Америку», и больших вопросов к нему не возникало. Разве что был «залёт» с допингом в 2011 году. Но тогда было выяснено, что вратарь съел буррито с мясом накачанного препаратами бычка. Поэтому дисквалификацию отменили.

С именем Очоа связана одна легенда. Говорят, что на правой руке у него шесть пальцев. И шестой палец помогает вратарю надёжно фиксировать мячи. Поэтому и играет Мемо в сшитых на заказ перчатках. Слух этот был многократно опровергнут. Вратарь демонстрировал обе ладони: правую, и на всякий случай левую. Никаких дополнительных пальцев там замечено не было. Но красивая сказка гуляет по свету. Да и сам Очоа смирился. Относится к подобным разговорам с юмором. Даже хотел пришить к перчатке кармашек для несуществующего пальца.

«Стандард» подобрал немолодого мексиканца летом-2017. Тогда в «Брюгге» сорвался талантливый Гийом Юбер (и напрасно, греет там лавочку), и «Les Rouges» срочно понадобился новый, ещё не древний вратарь. Тут-то и подвернулся безработный Очоа. Второй сезон он верой и правдой служит льежскому клубу, где носит свитер под своим любимым 13-м номером. Гильермо родился 13 июля, отсюда и такая привязанность к чёртовой дюжине.

Кто если не Мемо?

Первый же номер принадлежит ветерану, 39-летнему Жану-Франсуа Жилле. Воспитанник клуба, чью фамилию иногда произносят, как Жилет, большую часть своей карьеры провёл в Италии. Сменил несколько клубов, но в первую очередь запомнился как страж ворот «Бари». С этой командой Жилле пережил много хорошего и плохого. Возможно, один из вратарей сборной Бельгии до сих пор бы играл под итальянским солнцем, если б не дисквалификация за участие в договорняках. Поэтому Жилле вернулся домой. Отработал сезон в «Мехелене», где взял сразу три пенальти в игре с «Андерлехтом». А потом вернулся в родную команду, где всегда готов подменить Шестипалого. В сборную Жан-Франсуа уже не привлекается. Возраст, да и другие хорошие ребята имеются. Хотя в 2016 году посетил соседнюю Францию, где наблюдал со скамейки запасных за игрой «красных дьяволов».

Голкипер Арно Бодарт только мечтает о роли основного вратаря. Пока 20-летний паренёк только третий в списке. Арно - племянник знаменитого бельгийского вратаря 80-х и 90-х Жильбера Бодарта. Дядя не был звездой, как Жан-Мари Пфафф или нынешний тренер «Les Rouges» Мишель Прюдомм. Но авторитет имел. И в сборной поиграл, и в «Стандарде», и немножко в «Бордо». Возможно, Арно его затмит. Но пока молодой голкипер набирается и опыта, и мастерства у старших товарищей: у вышеупомянутого главного тренера, и у Яна Ван Стеенберге, отвечающего за работу с голкиперами.