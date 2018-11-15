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«Оба – инопланетяне». Партнёры Месси и Роналду – о них

15 ноября 2018, 21:00

Сегодня 25-й день рождения отмечает Дибала – десятый футболист, которому посчастливилось поиграть и с Месси, и с Роналду. «Соккер.ру» снимает показания этих ребят.

Вам не кажется, что в последнее время утихли споры о том, кто лучший – Месси или Роналду? Может быть, и появились другие герои, но разговоры о наследии никто не отменял. «Соккер.ру» вновь задается главным вопросом футбольного мироздания, только на этот раз опрашивает «независимых экспертов» - десятерых футболистов, которые играли и тренировались рядом с каждым из двух футбольных Богов XXI века. Давайте же выясним это!

1. Анхель Ди Мария (во время выступлений в «Реале»): «Роналду и Месси забили сумасшедшее количество голов, побили все рекорды. Никто не может с ними тягаться. Это два выдающихся футболиста, лучших спортсмена своего времени. С каждым годом они превосходят не только всех вокруг, но и самих себя, бьют рекорды и получают новые и новые награды за тот высочайший класс, который демонстрируют в каждом матче. Я восхищен каждым из них!»

(после ухода из «Реала»): «Роналду – отличный футболист, просто супер. Но выступать в то же время, что и Месси, очень непросто. У меня нет слов, чтобы описать Лео. Он всегда удивляет. Проходит год, и Месси – лучший. Проходит еще год, и снова он номер один. Это игрок с другой планеты».

2. Карлос Тевес: «Криштиану пришлось тяжко работать, чтобы стать лучшим, и работать еще упорнее, чтобы оставаться на достигнутом уровне. Лионель пришел к величию естественно и без какого-то сверхъестественного самопожертвования. Это самое большое и важное различие, которое я вижу между Роналду и Месси, лучшими игроками планеты. Да, Лео играет в какой-то другой вид спорта, в отличие от всех нас. Для него забить три гола в любой игре – как за хлебушком сбегать». 

3. Андре Гомеш: «Я никогда не буду сравнивать их из уважения к обоим. Роналду – мой соотечественник, лучший футболист в истории моей страны. Месси – мой партнер по „Барселоне“. Пожалуйста, не спрашивайте меня об этом».

4. Жерар Пике (пересекался с Роналду в МЮ): «Они оба являются выдающимися футболистами, которые войдут в историю. Однако Месси не человек, а Роналду – лучший среди людей».   

5. Эсекьель Гарай (провел некоторое время с Роналду в «Реале»): «Мне неоднократно задавали этот вопрос, и ответ у меня всегда одинаков и однозначен: Месси. Я понял это много лет назад, когда мы впервые встретились в сборной Аргентины для 15-летних. С того самого дня он не перестает удивлять меня. Кажется, у этого парня просто нет предела».

6. Хенрик Ларссон: «Криштиану – блестящий игрок. Но Лионель лучше. Роналду был бы лучшим на планете в любую эпоху, но не в эпоху Месси. Можно сказать, ему не повезло пересечься с этим гением в одно время. Лео не из этого мира, он настолько хорош, что это просто невероятно. Когда вы следите за Месси с мячом, за всеми этими его движениями и финтами, то просто невозможно, что какой-нибудь другой футболист сможет сделать то же самое, что и он. Это фантастика. Самый удивительный игрок, которого мне доводилось видеть».

7. Габриэль Хайнце: «У Криштиану есть драйв, а еще его отличает завидная самодисциплина, редко свойственная звездам такого масштаба. Он навязчивый, назойливый, невыносимый на пути к своей цели. Пока он не достиг того, что наметил, он не перестанет пытаться. Лео другой, он необъяснимый феномен, который пришел в футбол не с этой планеты. И как человек он ведет такую тихую жизнь, будто и не является кумиром миллиардов. Это восхищает не меньше его игры в футбол».

8. Фернандо Гаго: «Для меня Роналду не номер один и никогда им не был. Для меня лучшим является Месси. Из-за того, как он играет с мячом, как движется, как бьет по воротам, как обманывает защитников и восхищает зрителей, меняет матчи и выигрывает их. Месси обладает невероятными способностями и реализует их в полной мере. Я в восторге от футбола, который он показывает».

9. Деку: «Криштиану – атлет, который готов преследовать свою цель столько, сколько нужно. Настичь ее спринтерским рывком или измотать, если потребуется. Месси тоже упорно трудился, чтобы стать тем, кем он стал, и творить историю с „Барселоной“. Не нужно думать, что на него все свалилось с небес. Это чудесные парни, но для меня лучший – Роналдиньо. Он настолько естественно совершал невероятные трюки, что голова шла кругом не только у соперников, но и у нас, его партнеров. Всякий раз, когда мы давали ему мяч, он привносил в футбол нечто из другого мира. Роналдиньо – гораздо более одаренный, чем Криштиану и Лионель. Он настоящий волшебник».

10. Гонсало Игуаин: «Лично мне очень просто ответить на вопрос о Месси и Роналду, потому что я не стану выбирать кого-то одного. Они оба – звери футбола! У каждого свой набор уникальных качеств, которые позволяют показывать грандиозный уровень игры. Месси или Роналду? Серьезно, ребята, может, мы еще Касильяса с Буффоном сравним?»

11. Пауло Дибала: «Мне повезло, что я могу играть с Роналду в „Ювентусе“, и с Месси в сборной Аргентины. Сейчас я единственный футболист в мире, которому это дано. Я не делаю между ними различий, поскольку оба феноменальны. В Роналду впечатляет страсть, с которой он тренируется, и жажда побед, а за пределами поля – простота, Криш ко всем относится одинаково и справедливо. Когда-нибудь Месси и Роналду завершат карьеры, но сейчас они все еще способны творить невероятные вещи. Считаю, что у них обоих отклонения от нормы, они точно инопланетяне. Я могу только учиться у них и стараться стать лучшим среди людей».

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Все комментарии
112910415
112910415
   95 / 799
17 ноября в 18:03
потомки вспомнят обоих!
JackDaw
JackDaw
   304 / 799
16 ноября в 14:03
Как они оба надоели...
neverwin
neverwin
   636 / 799
16 ноября в 08:31
Уважения достойны оба! Чтобы там не говорили, но они так планку подняли - что ее не скоро перепрыгнут, если вообще кто-то сможет.
Фата лист
Фата лист ответил Так Себе Аналитик
   71 / 799
16 ноября в 02:52
Чтобы поиграть с Месси, нужно быть или аргентинцем или играть в Барселоне, естественно, что в этой статье других фамилий и не могло быть.
амурец
амурец
   84 / 799
16 ноября в 02:31
да уж немного смешно читать такую подборку
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   240 / 799
16 ноября в 00:32
Ничего удивительного в Месси и Роналду нет, просто много забивают Леганесам и алавесам но и конечно в важных матчах редко когда теряются,хотя эти матчи были что соперники без труда хавали обоих.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Ильшат Утеев
   124 / 799
15 ноября в 23:13
Номер 10-Гонсало Игуаин.
trimetil
trimetil
15 ноября в 22:44
Почему нет мнения эксперта из REN-TV?
Ильшат Утеев
Ильшат Утеев
15 ноября в 22:20
Игуаин,не? Или он с Роналду не играл в Мадриде?
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
15 ноября в 22:11
«Криштиану пришлось тяжко работать, чтобы стать лучшим, и работать еще упорнее, чтобы оставаться на достигнутом уровне. Лионель пришел к величию естественно и без какого-то сверхъестественного самопожертвования. Это самое большое и важное различие, которое я вижу между Роналду и Месси, лучшими игроками планеты. Да, Лео играет в какой-то другой вид спорта, в отличие от всех нас. Для него забить три гола в любой игре – как за хлебушком сбегать». Месси инопланетян!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   147 / 799
15 ноября в 22:08
Круто выложить 6 мнений игроков сборной Аргентины + 4 мнения игроков "Барселоны". Какая-то чуровская подборка))
Nickolai S
Nickolai S
15 ноября в 21:48
СПИДинфо какой-то.. инопланетяне, сверхлюди..
инвайт
инвайт
   6 / 799
15 ноября в 21:47
Зидан и Роналдо лучше этих двух, они играли в 21-м веке.
авито
авито
   712 / 799
15 ноября в 21:35
МЕССИ!
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