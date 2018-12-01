«Спартаковские» ветераны. Оценка без эмоций

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.25 3.75 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.05 3.55 3.25
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 2.1 3.33 3.33
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб УокингУокинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб СаутпортСаутпорт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧестерфилдЧестерфилд -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слау ТаунСлау Таун -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Челси -:-  Фулхэм 1.17 7.5 15
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Тоттенхэм - - -
19:15 сегодня  Ливерпуль -:-  Эвертон - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2:3 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 4.1 1.65 4.7
03:30 23’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1.9 3.1 4.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.75 2.95 2.7
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Гандзасар (Капан)Гандзасар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Беларусь. Высшая лига 2018, 30 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГородеяГородея -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб МинскМинск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.65 4.05 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 3.15 3.5 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.57 4.1 5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 2.02 3.4 3.5
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.08 9.5 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 5.3 4 1.57
Бразилия. Серия А 2018, 38 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 2.75 1.87 6
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 1:0 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.12 7.9 20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 2.05 3.4 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе -:- Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу 2.05 3.25 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1.18 6.8 12
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара -:- Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия М - - -
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Вольфсбург 1.8 3.7 4.4
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.85 3.1 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3 3.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.2 3.3 3.1
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.9 3.5 3.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 3.1 3.3 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.55 4.1 5.25
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 3.05 3.05 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.25 3.05 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.25 5.2 12
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.22 6 11
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Атлетико М 5.3 3.35 1.77
20:30 сегодня  Барселона -:-  Вильярреал - - -
22:45 сегодня  Алавес -:-  Севилья 3.7 3.7 1.95
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 3.6 3.2 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.5 3.5 7.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.45 2.8 3.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.75 2.75 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.7 3.3 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.05 3 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Милан -:-  Парма 1.43 4.6 7.6
17:00 сегодня  Торино -:-  Дженоа 1.75 3.6 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Удинезе 1.9 3.5 4.1
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Кальяри 3 3.2 2.45
20:00 сегодня  Кьево -:-  Лацио 7.5 4.3 1.45
22:30 сегодня  Рома -:-  Интер 2.7 3.5 2.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.8 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.65 3.8 4.7
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.4 3.4 2.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.65 3.25 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.05 3.2 2.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.8 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 4.7 1.3
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 3.7 3.7 1.85
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2.35 3.7 2.55
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.1 4 1.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Краснодар -:-  Урал 1.46 4.6 6.6
16:30 сегодня  Ростов -:-  ЦСКА - - -
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Локомотив М 2.5 3.2 2.9
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.5 3.9 6.4
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 2.2 3.35 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.85 3.55 3.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.75 3.7 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Львов -:-  Мариуполь 2.7 3.1 2.55
18:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Олимпик Дн 1.14 7.8 14.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Дижон 2.05 3.4 3.7
19:00 сегодня  Ренн -:-  Страсбур 1.7 3.9 4.8
19:00 сегодня  Марсель -:-  Реймс 1.42 4.5 7.8
23:00 сегодня  Бордо -:-  ПСЖ 8.3 5.7 1.32
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 1.22 5.8 11.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.25 3.7 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.85 3.35 4.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1.4 4.35 7.3
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.57 3.95 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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«Спартаковские» ветераны. Оценка без эмоций

вчера, 10:30

Глушаков с детства за «Спартак», Комбаров, Ещенко, Ребров и Самедов его поддерживают. А «Соккер.ру» смотрит на дела, не слова футбольных мастодонтов.  

Клуб «Спартак» правильно делает, доверяя ветеранам? Ключевой вопрос для будущего команды Кононова, ведь против «Рапида» использовали самый старый состав в еврокубках в 21 веке – 29.97 лет.

Моральные и скандальные аспекты дискуссии давно обсудили. Но в заявке клуба, у которого есть по 8.5 миллиарда рублей в год, пять россиян старше 31 года. Пора сравнить их с коллегами по РПЛ и понять, в тех ли людей «Спартак» вкладывает деньги?

Глушаков vs соперники по РПЛ

У Дениса своеобразная роль. Не разрушитель, не плеймейкер, не «box to box». В одних матчах Глушаков высоко и левее, как Влашич. В других - как Паредес. В остальных - как Газинский.

- у Глушакова 0 голов и 0 ассистов после 647 сыгранных минут в РПЛ (7 полных матчей). Всего по 41 передаче каждые 90 минут в среднем, или по 33 за игру. Точность высокая – 81 %, но ударов с нулевой эффективностью вдвое больше, чем созданных моментов;

- Газинский забил 1 гол, сделал 6 ассистов. Юрий лучше подыгрывает, вдвое реже неудачно принимает мяч, точнее адресует его. В 6 раз успешнее на втором этаже, в 4 раза круче в перехватах. Отдает за игру 64 паса – намного больше. Газинский теперь объективно является игроком более высокого уровня;

- Денис уступает Крыховяку по голам, ассистам, ударам за игру, победам на втором этаже (0.2 против 2.1, капитан «Спартака» головой не играет), перехватам (в 4 раза), выносам от ворот, заработанным фолам, количеству пасов за игру и длинных передач (в 2.5 раза). Денису ПСЖ контракт не предложит;

- Глушаков проигрывает Игорю Коновалову из «Рубина» по голам (1 штука), ассистам (3 штуки), игре на втором этаже (в семь раз), перехватам, выносам, созданным моментам, количеству передач (на 25 %), навесам и длинным пасам вперед. Преимущество Дениса по отборам (разница 0.1 за игру, 1 отбор за 10 матчей) и точности паса (1.3 %) микроскопичное;

- Паредес и Влашич созидают чаще, но и Глушакову разрешают играть высоко. Так вот, Леандро и Никола на голову мощнее. Нет ни одного из 11 важных параметров, чтобы в этой тройке Денис был первым. Полный провал. У Паредеса 61 передача, у Глушакова – 33. У Влашича 2.3 момента за игру, у Глушакова – 0.9. И так во всем;

- Юсупов, сыграв примерно столько же минут в РПЛ, разрывает Глушакова по большинству параметров: ассисты, точность пасов (86.1 % - мощно), верховая борьба, перехваты, пасы под удар (1.7 против 0.9), обводки, передачи за игру, кроссы и дальние передачи (2.5 за матч);

- наконец, важно понять, как Денис смотрится по сравнению с его же показателями в трех сезонах до этого. Ответ аналогичный предыдущим – уступает почти во всем. Только по ударам наравне с прошлым. Глушаков сбавлял от сезона к сезону, особенно в обороне. По отборам скатился с 2.3 до 1.6, по перехватам – 2.1 до 0.4, по выносам из 1.6 до 0.9.

Вердикт: разгромное поражение Глушакова. У Дениса посредственные показатели. Опыт и беготня есть – футбола нет. Показал игру ужасного качества.  

Комбаров vs оппоненты в РПЛ

В РПЛ проблема с левыми защитниками. Не удивляйтесь, если окажется, что у Комбарова показатели примерно как у остальных. Но тут важно сделать упор не на атаку и пас – играть с мячом Дмитрий умеет, а на оборону.

- Комбаров сыграл 10 матчей, 887 минут - больше, чем Глушаков. У него есть гол, но нет ассистов. Средние показатели по отборам и перехватам, немало выносов – прижимается, и даже создает по 1.7 момента за игру. Хотя это далеко не рекорд РПЛ, да и 61 пас за игру подразумевает, что через Комбарова играют – собирать статистику проще;

- Рамирес показал высшую культуру паса (хотя Дмитрий тоже на уровне – 81 %), отдал ассист (у Комбарова их нет), сыграл чуть меньше минут, но не отстал по отборам, перехватам, ударам и пасам под выстрелы (всюду разница очень маленькая). При этом эквадорец нестабилен, слева у «быков» выходили Стоцкий и Марков, и оба сыграли на уровне Комбарова;

- Дмитрий по ряду важных параметров уступает двум левым защитникам аутсайдера «Енисея» - Заневу (33 года, Болгария) и Кичину (26 лет, Киргизия). Второму проигрывает просто во всем, что касается защиты (когда Кичин играл слева, не в центре), первому – по ассистам и кроссам, якобы сильным сторонам «спартаковца»;

- у Мохаммади из «Ахмата» 2.4 отбора за матч, у Дмитрия – 1.6. У Рауша 2 ассиста – у «спартаковца» ни одного. У Константина 1.4 кросса, у соседа по Москве – 0.5. Та же история с длинными передачами – 3.2 против 2.4. Представители середняков не по всем, но по многим параметрам лучше;

- а вот молодой Скопинцев из «Ростова» уступает Комбарову по многим параметрам. Отборы, перехваты, выносы от ворот, блоки ударов. Но всюду близко. Дмитрий моложе на десять лет, но уже продуктивнее в атаке – 2 ассиста, 1.2 удара за матч, 1.1 обводка (у Комбарова 0.5), хотя и многовато потерь и низкая вовлеченность в игру (24 паса за матч);

- у «Зенита» нестабильный Набиуллин сыграл меньше минут, был проигнорирован напарниками, но создал 1 гол, показал почти такую же точность паса, как у Комбарова. Лучше играл наверху, чаще отбирал мячи, блокировал удары и делал навесы с фланга. Эльмира зимой могут заменить в «Зените» - не потянул, а Комбарова новый тренер «Спартака» ставит в основу.

Вердикт: минимальное поражение Комбарова. Смотрится не сильно хуже остальных и одновременно не лучше защитников «Енисея» - команды уровня ФНЛ.

Ещенко vs противники в РПЛ

Андрей сделал смешное заявление, что у «Спартака» начались неприятности после того, как его убрали из основы. Уже забыл, как в Греции с ПАОКом сыграл? Впрочем, не с Рассказовым и Петковичем надо равнять ветерана, а с теми, кто задает моду справа в защите.

- у Ещенко мало минут – 467, но даже за пять матчей можно сделать больше, чем ничего. 0 голов, 0 ассистов, 30 % брака в пасах, 1.7 побед наверху, немало отборов и перехватов – ситуация намного круче, чем у Комбарова слева, но в дополнение Андрей бесполезен в атаке;

- Фернандес отдал 3 ассиста, бьет по воротам 0.6 раза за матч (у Ещенко 1 удар за 5 матчей), создает по 1.6 момента (против 0.3), зарабатывает фолы в пять раз чаще, но уступает по отборам и перехватам. Зато лучше читает игру. Марио в два раза чаще выносит мяч и на 5.3 % точнее в передачах;

- Смольников такой же бесполезный в завершении атак, как Ещенко, но нацеленность на ворота у игрока «Зенита» выше. Брак в передачах различается на целых 14.1 % - пропасть в культуре работы с мячом. По всем атакующим параметрам – пасы под удар, обводки, заработанные фолы, Смольников намного лучше;

- Петров из «Краснодара» круче, чем Ещенко. По ударам, точности паса (на 15.3 %), верховым дуэлям, выносам, блокам, передачам под удары (в 4 раза), количеству пасов за матч (на треть). Андрей играет агрессивно, у него много отборов и перехватов, но также частые грубые позиционные ошибки;

- Владислав Игнатьев ужасно начал сезон, но лучше Ещенко. Меньше брака, больше ударов, та же цепкость (хотя хавбек изначально), больше выносов. Игрока «Локомотива» сложнее обыграть. Чаще полезен в атаке, в два раза больше передач под удары. И правила на нем нарушают в три раза чаще;

- даже по параметрам, которые Ещенко умеет собрать – перехваты и отборы, хуже Хольмена, Морозова, Игнатьева и Петковича (когда говорим о перехватах). Или Чичерина, когда говорим об отборах. Круто идет в борьбу, но это не все, что нужно, как видите по результатам «Крыльев Советов» или «Динамо», чьим игрокам уступает. Кстати, Малых и Кулакову тоже во многом проигрывает, а им тоже за тридцать;  

- Сергей Паршивлюк – любимчик спартаковской публики, сыграл в три раза больше времени. Разумеется, забивал и отдавал, но даже по средним показателям за игру отправляет Андрея в нокаут. Удары, ключевые пасы, обводки, потери мяча, точность пасов и количество кроссов – всюду перевес.

Карпин подготовил Сергея лучше, чем тренеры «Спартака» ветерана Ещенко. К вопросу о трансферной политике «Спартака». Давно списали 29-летнего Паршивлюка из-за травм, которые не могли вылечить. А в составе на пять лет старший Ещенко, который по всему хуже. Завидная трансферная логика.

Вердикт: поражение, но не разгромное, как у Глушакова. Зато Ещенко уступает всем людям с приличными оценками, как у Фернандеса, Петрова или Паршивлюка.

«Спартак» станет чемпионом в текущем составе?

Самедов и Ребров пока редко выходили в РПЛ. Но по Артему можно сказать, что в двух матчах пропустил три мяча. У Александра дела лучше – за единицу времени продуктивнее Ломовицкого и Ташаева. Секретное оружие Кононова найдено?

Вопрос к клубу. Если устраивает борьба за пятое место с Карпиным и Парфеновым, то хватит и такого футбола, как показывают ветераны. У «красно-белых» даже слишком хороший состав для седьмого места, могут быть чуть выше. Руководству подходит – вопросов нет.

Но начинать пиар-кампанию в защиту позиции «ветераны хорошо играют», если в заявке еще Попов, Боккетти и Еременко, выступающие ничем не лучше, немного странно. «Спартак» рассчитывает, что Глушаков четыре сезона скатывается по параметрам, но вдруг научится играть иначе?

Надежда против «Локомотива», «Урала», «Анжи» и «Вильярреала» на случайную удачу, ляпы соперников или арбитров. «Спартак» со средним возрастом в 30 лет получает четыре матча, чтобы доказать хотя бы желание, если объективно нет качественного футбола.

Чтобы «Спартак» побеждал в РПЛ, ему нужно обозначить преимущество над конкурентами в мастерстве. Нельзя быть наполовину «Енисеем» и метить в чемпионы. Ребров, Комбаров, Ещенко, Самедов и Глушаков, не являясь лучшими на своих позициях в РПЛ, не могут добавить класса.

Когда был Промес, создававший под 50 % голов пасами и ударами, ляпы названных бросались в глаза, но перекрывались. Сейчас, когда нестабильный Зе Луиш – лучший снайпер, а нестабильный Адриано – лучший ассистент, наличие в основе игроков среднего уровня даже по меркам РПЛ приводит к ожидаемым последствиям.

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Все комментарии
Alexfun94
Alexfun94
   315 / 977
вчера в 20:30
Не хочу больше ничего слышать про Глушакова.
trimetil
trimetil
   498 / 977
вчера в 19:28
Слишком много внимания середняку РПЛ.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 977
вчера в 16:15
Кто в Спартаке играл, тот в цирке не смеётся!
Верг
Верг
   367 / 977
вчера в 15:36
Отличная статья
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Михаил Славнов
   122 / 977
вчера в 15:36
Все спартаковские ветераны со временем становятся похожими на Рейнгольда.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Михаил Славнов
       385 / 977
    вчера в 15:00
    Оо появился рядовой стаи "Против Тарасова"
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       345 / 977
    вчера в 14:39
    Все спартаковские ветераны со временем становятся похожими на Рейнгольда.
    Багров-брат
    Багров-брат
       167 / 977
    вчера в 13:24
    "Всем давно пора понять,
    Федуна пора менять,
    Лишь тупой не понимает,
    Где проблема, твою мать"
    Леонид Филатов (из не изданного)...)))
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответил spartach n1
       273 / 977
    вчера в 13:11
    Багроф,пиши лучше про свою канюшню !
    В конюшне пока нет "курицы без головы".
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 977
    вчера в 12:55
      Роман Романов
      Роман Романов
         161 / 977
      вчера в 12:48
      У Спартака капитан, который его ненавидит. И этим все сказано про Спартак
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке
         19 / 977
      вчера в 12:48
      В стиле Бубнова: "Всем двойки!" ))
      Nickless
      Nickless ответил Scuderia Ferrari
         368 / 977
      вчера в 12:25
      Рамирес эквадорец, а не колумбиец
      Поправили, спасибо
      yasukuni
      yasukuni
         374 / 977
      вчера в 12:04
      Главное другое. Какие бы ни были показатели, все они футбольные ВЛАСОВЦЫ. И этим все сказано.
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         143 / 977
      вчера в 11:58
      Что и требовалось доказать.
      Хочется, чтобы Спартак попал в зону вылета -может это станет сигналом для Федуна?Как же он достал своим самодурством за эти годы!!!
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         9 / 977
      вчера в 11:47
      Рамирес эквадорец, а не колумбиец
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         73 / 977
      вчера в 11:43
      По вышеупомянутым личностям и статистику показывать не надо)) Комбаров так вообще самый высокооплачиваемый игрок мира по соотношению зарплата/мастерство))
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
         122 / 977
      вчера в 11:43
      У Дениса своеобразная роль. Не разрушитель, не плеймейкер...
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1082323/glushakov-denis-spartak
      ================
      А кто, извиняюсь спросить?
      Царь-пушка? Пару-тройку раз пальнула "а-ля А.П.Чехов" полтора года назад,.
      Далее привычно холостыми...
      blitz
      blitz
         146 / 977
      вчера в 11:30
      Это ещё пятачкам повезло, что был не Каррера, могло быть и 0:7
      oFANATo
      oFANATo ответил spartach n1
         81 / 977
      вчера в 11:21
        parallels
        parallels
           6 / 977
        вчера в 10:47
        с детства за спартак. отлично подъе.....))
        spartach n1
        spartach n1
           5 / 977
        вчера в 10:44
        Матч с рапидом,вот и все,не надо столько букаф:

        spartach n1
        spartach n1
           5 / 977
        вчера в 10:43
        Багроф,пиши лучше про свою канюшню !
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