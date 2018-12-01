«Спартаковские» ветераны. Оценка без эмоций

вчера, 10:30

Глушаков с детства за «Спартак», Комбаров, Ещенко, Ребров и Самедов его поддерживают. А «Соккер.ру» смотрит на дела, не слова футбольных мастодонтов.

Клуб «Спартак» правильно делает, доверяя ветеранам? Ключевой вопрос для будущего команды Кононова, ведь против «Рапида» использовали самый старый состав в еврокубках в 21 веке – 29.97 лет.

Моральные и скандальные аспекты дискуссии давно обсудили. Но в заявке клуба, у которого есть по 8.5 миллиарда рублей в год, пять россиян старше 31 года. Пора сравнить их с коллегами по РПЛ и понять, в тех ли людей «Спартак» вкладывает деньги?

Глушаков vs соперники по РПЛ

У Дениса своеобразная роль. Не разрушитель, не плеймейкер, не «box to box». В одних матчах Глушаков высоко и левее, как Влашич. В других - как Паредес. В остальных - как Газинский.

- у Глушакова 0 голов и 0 ассистов после 647 сыгранных минут в РПЛ (7 полных матчей). Всего по 41 передаче каждые 90 минут в среднем, или по 33 за игру. Точность высокая – 81 %, но ударов с нулевой эффективностью вдвое больше, чем созданных моментов;

- Газинский забил 1 гол, сделал 6 ассистов. Юрий лучше подыгрывает, вдвое реже неудачно принимает мяч, точнее адресует его. В 6 раз успешнее на втором этаже, в 4 раза круче в перехватах. Отдает за игру 64 паса – намного больше. Газинский теперь объективно является игроком более высокого уровня;

- Денис уступает Крыховяку по голам, ассистам, ударам за игру, победам на втором этаже (0.2 против 2.1, капитан «Спартака» головой не играет), перехватам (в 4 раза), выносам от ворот, заработанным фолам, количеству пасов за игру и длинных передач (в 2.5 раза). Денису ПСЖ контракт не предложит;

- Глушаков проигрывает Игорю Коновалову из «Рубина» по голам (1 штука), ассистам (3 штуки), игре на втором этаже (в семь раз), перехватам, выносам, созданным моментам, количеству передач (на 25 %), навесам и длинным пасам вперед. Преимущество Дениса по отборам (разница 0.1 за игру, 1 отбор за 10 матчей) и точности паса (1.3 %) микроскопичное;

- Паредес и Влашич созидают чаще, но и Глушакову разрешают играть высоко. Так вот, Леандро и Никола на голову мощнее. Нет ни одного из 11 важных параметров, чтобы в этой тройке Денис был первым. Полный провал. У Паредеса 61 передача, у Глушакова – 33. У Влашича 2.3 момента за игру, у Глушакова – 0.9. И так во всем;

- Юсупов, сыграв примерно столько же минут в РПЛ , разрывает Глушакова по большинству параметров: ассисты, точность пасов (86.1 % - мощно), верховая борьба, перехваты, пасы под удар (1.7 против 0.9), обводки, передачи за игру, кроссы и дальние передачи (2.5 за матч);

- наконец, важно понять, как Денис смотрится по сравнению с его же показателями в трех сезонах до этого. Ответ аналогичный предыдущим – уступает почти во всем. Только по ударам наравне с прошлым. Глушаков сбавлял от сезона к сезону, особенно в обороне. По отборам скатился с 2.3 до 1.6, по перехватам – 2.1 до 0.4, по выносам из 1.6 до 0.9.

Вердикт: разгромное поражение Глушакова. У Дениса посредственные показатели. Опыт и беготня есть – футбола нет. Показал игру ужасного качества.

Комбаров vs оппоненты в РПЛ

В РПЛ проблема с левыми защитниками. Не удивляйтесь, если окажется, что у Комбарова показатели примерно как у остальных. Но тут важно сделать упор не на атаку и пас – играть с мячом Дмитрий умеет, а на оборону.

- Комбаров сыграл 10 матчей, 887 минут - больше, чем Глушаков. У него есть гол, но нет ассистов. Средние показатели по отборам и перехватам, немало выносов – прижимается, и даже создает по 1.7 момента за игру. Хотя это далеко не рекорд РПЛ , да и 61 пас за игру подразумевает, что через Комбарова играют – собирать статистику проще;

- Рамирес показал высшую культуру паса (хотя Дмитрий тоже на уровне – 81 %), отдал ассист (у Комбарова их нет), сыграл чуть меньше минут, но не отстал по отборам, перехватам, ударам и пасам под выстрелы (всюду разница очень маленькая). При этом эквадорец нестабилен, слева у «быков» выходили Стоцкий и Марков, и оба сыграли на уровне Комбарова;

- Дмитрий по ряду важных параметров уступает двум левым защитникам аутсайдера «Енисея» - Заневу (33 года, Болгария) и Кичину (26 лет, Киргизия). Второму проигрывает просто во всем, что касается защиты (когда Кичин играл слева, не в центре), первому – по ассистам и кроссам, якобы сильным сторонам «спартаковца»;

- у Мохаммади из «Ахмата» 2.4 отбора за матч, у Дмитрия – 1.6. У Рауша 2 ассиста – у «спартаковца» ни одного. У Константина 1.4 кросса, у соседа по Москве – 0.5. Та же история с длинными передачами – 3.2 против 2.4. Представители середняков не по всем, но по многим параметрам лучше;

- а вот молодой Скопинцев из «Ростова» уступает Комбарову по многим параметрам. Отборы, перехваты, выносы от ворот, блоки ударов. Но всюду близко. Дмитрий моложе на десять лет, но уже продуктивнее в атаке – 2 ассиста, 1.2 удара за матч, 1.1 обводка (у Комбарова 0.5), хотя и многовато потерь и низкая вовлеченность в игру (24 паса за матч);

- у «Зенита» нестабильный Набиуллин сыграл меньше минут, был проигнорирован напарниками, но создал 1 гол, показал почти такую же точность паса, как у Комбарова. Лучше играл наверху, чаще отбирал мячи, блокировал удары и делал навесы с фланга. Эльмира зимой могут заменить в «Зените» - не потянул, а Комбарова новый тренер «Спартака» ставит в основу.

Вердикт: минимальное поражение Комбарова. Смотрится не сильно хуже остальных и одновременно не лучше защитников «Енисея» - команды уровня ФНЛ .

Ещенко vs противники в РПЛ

Андрей сделал смешное заявление, что у «Спартака» начались неприятности после того, как его убрали из основы. Уже забыл, как в Греции с ПАОКом сыграл? Впрочем, не с Рассказовым и Петковичем надо равнять ветерана, а с теми, кто задает моду справа в защите.

- у Ещенко мало минут – 467, но даже за пять матчей можно сделать больше, чем ничего. 0 голов, 0 ассистов, 30 % брака в пасах, 1.7 побед наверху, немало отборов и перехватов – ситуация намного круче, чем у Комбарова слева, но в дополнение Андрей бесполезен в атаке;

- Фернандес отдал 3 ассиста, бьет по воротам 0.6 раза за матч (у Ещенко 1 удар за 5 матчей), создает по 1.6 момента (против 0.3), зарабатывает фолы в пять раз чаще, но уступает по отборам и перехватам. Зато лучше читает игру. Марио в два раза чаще выносит мяч и на 5.3 % точнее в передачах;

- Смольников такой же бесполезный в завершении атак, как Ещенко, но нацеленность на ворота у игрока «Зенита» выше. Брак в передачах различается на целых 14.1 % - пропасть в культуре работы с мячом. По всем атакующим параметрам – пасы под удар, обводки, заработанные фолы, Смольников намного лучше;

- Петров из «Краснодара» круче, чем Ещенко. По ударам, точности паса (на 15.3 %), верховым дуэлям, выносам, блокам, передачам под удары (в 4 раза), количеству пасов за матч (на треть). Андрей играет агрессивно, у него много отборов и перехватов, но также частые грубые позиционные ошибки;

- Владислав Игнатьев ужасно начал сезон, но лучше Ещенко. Меньше брака, больше ударов, та же цепкость (хотя хавбек изначально), больше выносов. Игрока «Локомотива» сложнее обыграть. Чаще полезен в атаке, в два раза больше передач под удары. И правила на нем нарушают в три раза чаще;

- даже по параметрам, которые Ещенко умеет собрать – перехваты и отборы, хуже Хольмена, Морозова, Игнатьева и Петковича (когда говорим о перехватах). Или Чичерина, когда говорим об отборах. Круто идет в борьбу, но это не все, что нужно, как видите по результатам «Крыльев Советов» или «Динамо», чьим игрокам уступает. Кстати, Малых и Кулакову тоже во многом проигрывает, а им тоже за тридцать;

- Сергей Паршивлюк – любимчик спартаковской публики, сыграл в три раза больше времени. Разумеется, забивал и отдавал, но даже по средним показателям за игру отправляет Андрея в нокаут. Удары, ключевые пасы, обводки, потери мяча, точность пасов и количество кроссов – всюду перевес.

Карпин подготовил Сергея лучше, чем тренеры «Спартака» ветерана Ещенко. К вопросу о трансферной политике «Спартака». Давно списали 29-летнего Паршивлюка из-за травм, которые не могли вылечить. А в составе на пять лет старший Ещенко, который по всему хуже. Завидная трансферная логика.

Вердикт: поражение, но не разгромное, как у Глушакова. Зато Ещенко уступает всем людям с приличными оценками, как у Фернандеса, Петрова или Паршивлюка.

«Спартак» станет чемпионом в текущем составе?

Самедов и Ребров пока редко выходили в РПЛ . Но по Артему можно сказать, что в двух матчах пропустил три мяча. У Александра дела лучше – за единицу времени продуктивнее Ломовицкого и Ташаева. Секретное оружие Кононова найдено?

Вопрос к клубу. Если устраивает борьба за пятое место с Карпиным и Парфеновым, то хватит и такого футбола, как показывают ветераны. У «красно-белых» даже слишком хороший состав для седьмого места, могут быть чуть выше. Руководству подходит – вопросов нет.

Но начинать пиар-кампанию в защиту позиции «ветераны хорошо играют», если в заявке еще Попов, Боккетти и Еременко, выступающие ничем не лучше, немного странно. «Спартак» рассчитывает, что Глушаков четыре сезона скатывается по параметрам, но вдруг научится играть иначе?

Надежда против «Локомотива», «Урала», «Анжи» и «Вильярреала» на случайную удачу, ляпы соперников или арбитров. «Спартак» со средним возрастом в 30 лет получает четыре матча, чтобы доказать хотя бы желание, если объективно нет качественного футбола.

Чтобы «Спартак» побеждал в РПЛ , ему нужно обозначить преимущество над конкурентами в мастерстве. Нельзя быть наполовину «Енисеем» и метить в чемпионы. Ребров, Комбаров, Ещенко, Самедов и Глушаков, не являясь лучшими на своих позициях в РПЛ , не могут добавить класса.