«Спартаковские» ветераны. Оценка без эмоций

Глушаков с детства за «Спартак», Комбаров, Ещенко, Ребров и Самедов его поддерживают. А «Соккер.ру» смотрит на дела, не слова футбольных мастодонтов.
Клуб «Спартак» правильно делает, доверяя ветеранам? Ключевой вопрос для будущего команды Кононова, ведь против «Рапида» использовали самый старый состав в еврокубках в 21 веке – 29.97 лет.
Моральные и скандальные аспекты дискуссии давно обсудили. Но в заявке клуба, у которого есть по 8.5 миллиарда рублей в год, пять россиян старше 31 года. Пора сравнить их с коллегами по РПЛ и понять, в тех ли людей «Спартак» вкладывает деньги?
Глушаков vs соперники по РПЛ
У Дениса своеобразная роль. Не разрушитель, не плеймейкер, не «box to box». В одних матчах Глушаков высоко и левее, как Влашич. В других - как Паредес. В остальных - как Газинский.
- у Глушакова 0 голов и 0 ассистов после 647 сыгранных минут в РПЛ (7 полных матчей). Всего по 41 передаче каждые 90 минут в среднем, или по 33 за игру. Точность высокая – 81 %, но ударов с нулевой эффективностью вдвое больше, чем созданных моментов;
- Газинский забил 1 гол, сделал 6 ассистов. Юрий лучше подыгрывает, вдвое реже неудачно принимает мяч, точнее адресует его. В 6 раз успешнее на втором этаже, в 4 раза круче в перехватах. Отдает за игру 64 паса – намного больше. Газинский теперь объективно является игроком более высокого уровня;
- Денис уступает Крыховяку по голам, ассистам, ударам за игру, победам на втором этаже (0.2 против 2.1, капитан «Спартака» головой не играет), перехватам (в 4 раза), выносам от ворот, заработанным фолам, количеству пасов за игру и длинных передач (в 2.5 раза). Денису ПСЖ контракт не предложит;
- Глушаков проигрывает Игорю Коновалову из «Рубина» по голам (1 штука), ассистам (3 штуки), игре на втором этаже (в семь раз), перехватам, выносам, созданным моментам, количеству передач (на 25 %), навесам и длинным пасам вперед. Преимущество Дениса по отборам (разница 0.1 за игру, 1 отбор за 10 матчей) и точности паса (1.3 %) микроскопичное;
- Паредес и Влашич созидают чаще, но и Глушакову разрешают играть высоко. Так вот, Леандро и Никола на голову мощнее. Нет ни одного из 11 важных параметров, чтобы в этой тройке Денис был первым. Полный провал. У Паредеса 61 передача, у Глушакова – 33. У Влашича 2.3 момента за игру, у Глушакова – 0.9. И так во всем;
- Юсупов, сыграв примерно столько же минут в РПЛ, разрывает Глушакова по большинству параметров: ассисты, точность пасов (86.1 % - мощно), верховая борьба, перехваты, пасы под удар (1.7 против 0.9), обводки, передачи за игру, кроссы и дальние передачи (2.5 за матч);
- наконец, важно понять, как Денис смотрится по сравнению с его же показателями в трех сезонах до этого. Ответ аналогичный предыдущим – уступает почти во всем. Только по ударам наравне с прошлым. Глушаков сбавлял от сезона к сезону, особенно в обороне. По отборам скатился с 2.3 до 1.6, по перехватам – 2.1 до 0.4, по выносам из 1.6 до 0.9.
Вердикт: разгромное поражение Глушакова. У Дениса посредственные показатели. Опыт и беготня есть – футбола нет. Показал игру ужасного качества.
Комбаров vs оппоненты в РПЛ
В РПЛ проблема с левыми защитниками. Не удивляйтесь, если окажется, что у Комбарова показатели примерно как у остальных. Но тут важно сделать упор не на атаку и пас – играть с мячом Дмитрий умеет, а на оборону.
- Комбаров сыграл 10 матчей, 887 минут - больше, чем Глушаков. У него есть гол, но нет ассистов. Средние показатели по отборам и перехватам, немало выносов – прижимается, и даже создает по 1.7 момента за игру. Хотя это далеко не рекорд РПЛ, да и 61 пас за игру подразумевает, что через Комбарова играют – собирать статистику проще;
- Рамирес показал высшую культуру паса (хотя Дмитрий тоже на уровне – 81 %), отдал ассист (у Комбарова их нет), сыграл чуть меньше минут, но не отстал по отборам, перехватам, ударам и пасам под выстрелы (всюду разница очень маленькая). При этом эквадорец нестабилен, слева у «быков» выходили Стоцкий и Марков, и оба сыграли на уровне Комбарова;
- Дмитрий по ряду важных параметров уступает двум левым защитникам аутсайдера «Енисея» - Заневу (33 года, Болгария) и Кичину (26 лет, Киргизия). Второму проигрывает просто во всем, что касается защиты (когда Кичин играл слева, не в центре), первому – по ассистам и кроссам, якобы сильным сторонам «спартаковца»;
- у Мохаммади из «Ахмата» 2.4 отбора за матч, у Дмитрия – 1.6. У Рауша 2 ассиста – у «спартаковца» ни одного. У Константина 1.4 кросса, у соседа по Москве – 0.5. Та же история с длинными передачами – 3.2 против 2.4. Представители середняков не по всем, но по многим параметрам лучше;
- а вот молодой Скопинцев из «Ростова» уступает Комбарову по многим параметрам. Отборы, перехваты, выносы от ворот, блоки ударов. Но всюду близко. Дмитрий моложе на десять лет, но уже продуктивнее в атаке – 2 ассиста, 1.2 удара за матч, 1.1 обводка (у Комбарова 0.5), хотя и многовато потерь и низкая вовлеченность в игру (24 паса за матч);
- у «Зенита» нестабильный Набиуллин сыграл меньше минут, был проигнорирован напарниками, но создал 1 гол, показал почти такую же точность паса, как у Комбарова. Лучше играл наверху, чаще отбирал мячи, блокировал удары и делал навесы с фланга. Эльмира зимой могут заменить в «Зените» - не потянул, а Комбарова новый тренер «Спартака» ставит в основу.
Вердикт: минимальное поражение Комбарова. Смотрится не сильно хуже остальных и одновременно не лучше защитников «Енисея» - команды уровня ФНЛ.
Ещенко vs противники в РПЛ
Андрей сделал смешное заявление, что у «Спартака» начались неприятности после того, как его убрали из основы. Уже забыл, как в Греции с ПАОКом сыграл? Впрочем, не с Рассказовым и Петковичем надо равнять ветерана, а с теми, кто задает моду справа в защите.
- у Ещенко мало минут – 467, но даже за пять матчей можно сделать больше, чем ничего. 0 голов, 0 ассистов, 30 % брака в пасах, 1.7 побед наверху, немало отборов и перехватов – ситуация намного круче, чем у Комбарова слева, но в дополнение Андрей бесполезен в атаке;
- Фернандес отдал 3 ассиста, бьет по воротам 0.6 раза за матч (у Ещенко 1 удар за 5 матчей), создает по 1.6 момента (против 0.3), зарабатывает фолы в пять раз чаще, но уступает по отборам и перехватам. Зато лучше читает игру. Марио в два раза чаще выносит мяч и на 5.3 % точнее в передачах;
- Смольников такой же бесполезный в завершении атак, как Ещенко, но нацеленность на ворота у игрока «Зенита» выше. Брак в передачах различается на целых 14.1 % - пропасть в культуре работы с мячом. По всем атакующим параметрам – пасы под удар, обводки, заработанные фолы, Смольников намного лучше;
- Петров из «Краснодара» круче, чем Ещенко. По ударам, точности паса (на 15.3 %), верховым дуэлям, выносам, блокам, передачам под удары (в 4 раза), количеству пасов за матч (на треть). Андрей играет агрессивно, у него много отборов и перехватов, но также частые грубые позиционные ошибки;
- Владислав Игнатьев ужасно начал сезон, но лучше Ещенко. Меньше брака, больше ударов, та же цепкость (хотя хавбек изначально), больше выносов. Игрока «Локомотива» сложнее обыграть. Чаще полезен в атаке, в два раза больше передач под удары. И правила на нем нарушают в три раза чаще;
- даже по параметрам, которые Ещенко умеет собрать – перехваты и отборы, хуже Хольмена, Морозова, Игнатьева и Петковича (когда говорим о перехватах). Или Чичерина, когда говорим об отборах. Круто идет в борьбу, но это не все, что нужно, как видите по результатам «Крыльев Советов» или «Динамо», чьим игрокам уступает. Кстати, Малых и Кулакову тоже во многом проигрывает, а им тоже за тридцать;
- Сергей Паршивлюк – любимчик спартаковской публики, сыграл в три раза больше времени. Разумеется, забивал и отдавал, но даже по средним показателям за игру отправляет Андрея в нокаут. Удары, ключевые пасы, обводки, потери мяча, точность пасов и количество кроссов – всюду перевес.
Карпин подготовил Сергея лучше, чем тренеры «Спартака» ветерана Ещенко. К вопросу о трансферной политике «Спартака». Давно списали 29-летнего Паршивлюка из-за травм, которые не могли вылечить. А в составе на пять лет старший Ещенко, который по всему хуже. Завидная трансферная логика.
Вердикт: поражение, но не разгромное, как у Глушакова. Зато Ещенко уступает всем людям с приличными оценками, как у Фернандеса, Петрова или Паршивлюка.
«Спартак» станет чемпионом в текущем составе?
Самедов и Ребров пока редко выходили в РПЛ. Но по Артему можно сказать, что в двух матчах пропустил три мяча. У Александра дела лучше – за единицу времени продуктивнее Ломовицкого и Ташаева. Секретное оружие Кононова найдено?
Вопрос к клубу. Если устраивает борьба за пятое место с Карпиным и Парфеновым, то хватит и такого футбола, как показывают ветераны. У «красно-белых» даже слишком хороший состав для седьмого места, могут быть чуть выше. Руководству подходит – вопросов нет.
Но начинать пиар-кампанию в защиту позиции «ветераны хорошо играют», если в заявке еще Попов, Боккетти и Еременко, выступающие ничем не лучше, немного странно. «Спартак» рассчитывает, что Глушаков четыре сезона скатывается по параметрам, но вдруг научится играть иначе?
Надежда против «Локомотива», «Урала», «Анжи» и «Вильярреала» на случайную удачу, ляпы соперников или арбитров. «Спартак» со средним возрастом в 30 лет получает четыре матча, чтобы доказать хотя бы желание, если объективно нет качественного футбола.
Чтобы «Спартак» побеждал в РПЛ, ему нужно обозначить преимущество над конкурентами в мастерстве. Нельзя быть наполовину «Енисеем» и метить в чемпионы. Ребров, Комбаров, Ещенко, Самедов и Глушаков, не являясь лучшими на своих позициях в РПЛ, не могут добавить класса.
Когда был Промес, создававший под 50 % голов пасами и ударами, ляпы названных бросались в глаза, но перекрывались. Сейчас, когда нестабильный Зе Луиш – лучший снайпер, а нестабильный Адриано – лучший ассистент, наличие в основе игроков среднего уровня даже по меркам РПЛ приводит к ожидаемым последствиям.
Федуна пора менять,
Лишь тупой не понимает,
Где проблема, твою мать"
Леонид Филатов (из не изданного)...)))
Федуна пора менять,
Лишь тупой не понимает,
Где проблема, твою мать"
Леонид Филатов (из не изданного)...)))
Хочется, чтобы Спартак попал в зону вылета -может это станет сигналом для Федуна?Как же он достал своим самодурством за эти годы!!!
Хочется, чтобы Спартак попал в зону вылета -может это станет сигналом для Федуна?Как же он достал своим самодурством за эти годы!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1082323/glushakov-denis-spartak
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А кто, извиняюсь спросить?
Царь-пушка? Пару-тройку раз пальнула "а-ля А.П.Чехов" полтора года назад,.
Далее привычно холостыми...
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1082323/glushakov-denis-spartak
================
А кто, извиняюсь спросить?
Царь-пушка? Пару-тройку раз пальнула "а-ля А.П.Чехов" полтора года назад,.
Далее привычно холостыми...
Народ так ждал смешных картинок очередного позора пупсиков.
Народ так ждал смешных картинок очередного позора пупсиков.
https://www.youtube.com/watch?v=-dd1Bs4WyHw